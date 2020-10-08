РУС
Житель Тернопольщины из-за решетки организовал продажу наркотиков в 3 областях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина при помощи смартфона нашел сообщников, организовал канал поставок наркотиков и наладил сбыт через Telegram

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

Организатор незаконного бизнеса находится в Чертковском учреждении исполнения наказаний.

В мае этого года он через интернет нашел четырех сообщников на свободе.

Они получали наркотики по почте на вымышленные имена, фасовали их и размещали "закладки" в Тернополе, Хмельницком и Виннице.

"В среднем в день они могли зарабатывать от тридцати до сорока тысяч гривен, в зависимости от количества сбыта. Во время проведения мероприятий мы поняли, что готовится новая партия наркотических веществ. Мы приняли решение о ликвидации преступной деятельности", - рассказал начальник управления стратегических расследований Василий Джиджора.

У наркоторговцев изъяли более килограмма наркотиков - амфетамина, ПВП-солей и марихуаны. Также у них нашли скретч-карты, банковские карты, записные книжки с клиентской базой.

Трем участникам и организатору сообщили о подозрении согласно статье 307 часть 2 и 3 УК. Двум избрана мера пресечения, еще одного задержали согласно статье 208 УПК, вопрос по четвертому еще решается.

Сейчас следователи выясняют, кто передал организатору группировки телефон в место лишения свободы.

Житель Тернопольщины из-за решетки организовал продажу наркотиков в 3 областях 01
Житель Тернопольщины из-за решетки организовал продажу наркотиков в 3 областях 02
Житель Тернопольщины из-за решетки организовал продажу наркотиков в 3 областях 03
Житель Тернопольщины из-за решетки организовал продажу наркотиков в 3 областях 04
Житель Тернопольщины из-за решетки организовал продажу наркотиков в 3 областях 05

Такой проджект\аккаунт менеджер пропадает. Сидя на киче организовал канал продаж. Его бы энергию да в мирное русло.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:49 Ответить
Так его даже не накажешь. Он и так сидит
показать весь комментарий
08.10.2020 18:53 Ответить
Талант! Вот это Менеджер! Не то , что хрень-манагеты в правительстве!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:08 Ответить
Сподіваюсь, він сидів у хорошій камері? А чому б і ні? Якщо заробляли 40 тис. в день - тисячу можна спокійно віддати...
показать весь комментарий
08.10.2020 19:27 Ответить
Вот это и я понимаю - талант, нет даже не талант, а талантище.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:06 Ответить
В Премьеры?
показать весь комментарий
08.10.2020 20:23 Ответить
Такие люди в тюрьме содержатся, им бы на воле развернуться...
показать весь комментарий
08.10.2020 20:25 Ответить
Министром экономики и торговли его назначить срочно нужно, талант ведь!
показать весь комментарий
08.10.2020 20:39 Ответить
Сало вивозив, падлюка???
показать весь комментарий
25.02.2021 19:54 Ответить
 
 