Житель Тернопольщины из-за решетки организовал продажу наркотиков в 3 областях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина при помощи смартфона нашел сообщников, организовал канал поставок наркотиков и наладил сбыт через Telegram

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

Организатор незаконного бизнеса находится в Чертковском учреждении исполнения наказаний.

В мае этого года он через интернет нашел четырех сообщников на свободе.

Они получали наркотики по почте на вымышленные имена, фасовали их и размещали "закладки" в Тернополе, Хмельницком и Виннице.

"В среднем в день они могли зарабатывать от тридцати до сорока тысяч гривен, в зависимости от количества сбыта. Во время проведения мероприятий мы поняли, что готовится новая партия наркотических веществ. Мы приняли решение о ликвидации преступной деятельности", - рассказал начальник управления стратегических расследований Василий Джиджора.

У наркоторговцев изъяли более килограмма наркотиков - амфетамина, ПВП-солей и марихуаны. Также у них нашли скретч-карты, банковские карты, записные книжки с клиентской базой.

Трем участникам и организатору сообщили о подозрении согласно статье 307 часть 2 и 3 УК. Двум избрана мера пресечения, еще одного задержали согласно статье 208 УПК, вопрос по четвертому еще решается.

Сейчас следователи выясняют, кто передал организатору группировки телефон в место лишения свободы.










