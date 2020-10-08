Сейчас врачи гораздо больше нуждаются в нашей поддержке, чем весной, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов записал видеообращение с призывом к украинцам носить маски, придерживаться социальной дистанции, мыть руки и пользоваться антисептиками.

Видео он разместил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы и в дальнейшем будем игнорировать правила противоэпидемической безопасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности, призываю всех: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, используйте антисептики и мойте руки. Ситуация более серьезная, чем когда-либо с начала эпидемии. На кону - ваша жизнь и жизнь ваших близких", - сказал Степанов.

Он напомнил, что весной по сетям ходили флешмобы по поддержке медиков, и подчеркнул, что сейчас ситуация значительно хуже, и это тот самый момент, когда врачи гораздо больше нуждаются в поддержке.

Читайте на Цензор.НЕТ: Через десять дней в больницах Киева может наступить полный коллапс, - Марина Порошенко

"Речь идет не о флешмобах. А о нашем ответственном отношении к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, чем уменьшить нагрузку на больницы и медиков", - сказал министр.

Степанов обратился "к тем, кто сейчас "играет в политику": на кону жизни людей, думайте об этом каждый раз, когда устраиваете концерты или другие массовые пиар-акции". По его словам, речь идет о серьезной опасности, и никто не имеет права пренебрегать жизнью и здоровьем людей.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав начал подготовку временных госпиталей для инфицированных коронавирусом, - Степанов