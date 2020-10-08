Сейчас врачи гораздо больше нуждаются в нашей поддержке, чем весной, - Степанов. ВИДЕО
Министр здравоохранения Максим Степанов записал видеообращение с призывом к украинцам носить маски, придерживаться социальной дистанции, мыть руки и пользоваться антисептиками.
Видео он разместил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Если мы и в дальнейшем будем игнорировать правила противоэпидемической безопасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности, призываю всех: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, используйте антисептики и мойте руки. Ситуация более серьезная, чем когда-либо с начала эпидемии. На кону - ваша жизнь и жизнь ваших близких", - сказал Степанов.
Он напомнил, что весной по сетям ходили флешмобы по поддержке медиков, и подчеркнул, что сейчас ситуация значительно хуже, и это тот самый момент, когда врачи гораздо больше нуждаются в поддержке.
Читайте на Цензор.НЕТ: Через десять дней в больницах Киева может наступить полный коллапс, - Марина Порошенко
"Речь идет не о флешмобах. А о нашем ответственном отношении к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, чем уменьшить нагрузку на больницы и медиков", - сказал министр.
Степанов обратился "к тем, кто сейчас "играет в политику": на кону жизни людей, думайте об этом каждый раз, когда устраиваете концерты или другие массовые пиар-акции". По его словам, речь идет о серьезной опасности, и никто не имеет права пренебрегать жизнью и здоровьем людей.
Также на Цензор.НЕТ: Минздрав начал подготовку временных госпиталей для инфицированных коронавирусом, - Степанов
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я не флажкам пишу!!!
Надо было бы по-немецки то же самое сказать -- больше бы внушало...
-- як на окупаційних карбованцях колись: "Фальшування карається тяжкою тюрьмою"
+5397 випадків covid, президент діє, а не шаро#о&иться по Європі !
Ех, Гига...
Зебілізм то пошесть.
Кому суждено умереть, тот умрет, а остальным харе портить жизнь и нервы, я вас прОшу...
Нашо нам зайвий рот ?
ви ж самі написали, що сенсу в його посаді не багато.
То не відступайте.
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком
якщо в моїх читачах є упорота русня,або наші,доморощені манкурти,які дрочать на свинособачу вакцину,задайте собі питання: чому в московії почалася друга хвиля короновірусу і число хворих вже перевищує весняні показники,якщо ще з початку серпня в них є дієва вакцина? бггг
на 07.10 - +11,493
А ЗАЧЕМ ЭТОТ ФОНД СДЕЛАЛИ ? Шоб бесконтрольно пользоваться деньгами ?
От у нас ніби настеляють дорогу іменем програми президента.
Таку благеньку... Стара могла би ще постояти до нормального ремонту.
Воруют блин уже 30 лет у украинцев деньги и никого не посадили
вони знайшли одне одного
Ви нічого нового не навчились ?
хватит скиглити - что делается на уровне государства для облегчения этой ситуации????
а знаете ли вы, что наличие мозга -
это дополнительная нагрузка на позвоночник?(особенно у беспозвоночных и амёб)
Якось так воно і було у 14 сторіччі. Як бачимо, у 21 ст. люди не дуже змінилися...
місць скупчення за графіком відповідно до норм протиепідемічних заходів. Що зробили, оштрафували, це не заходи.
Ну что, идет вторая волна?
А не купить ли нам по второй маске... одноразовой?
более того иногда в транспорте могу сидеть в ней, в гордом одиночестве (но плевать! я уважаю и себя и окружающих)
Да что вы говорите???
А почему вы не "били в набат",когда растаскивали КОРОНОВИРУСНЫЕ ДЕНЬГИ на распил по дорогам и "бедной полициии"? Гда был МИНИСТР охраны здоровья??
А Порошенко,который закупал медикам защитные костюмы и маски,сам болен,,,, Он не может встать и бежать спасать ваши задницы!!
К ПреЗЕденту,к Презаденту с вопросами!!!!
Зе шобла навіть брехати непроможна.
Ніякого Ростова! Вся Зешобла повинна бути за гратами!!!Разом з вялічайшим! В даному випадку по статті "за геноцид нації"!!!