3 178 97

Сейчас врачи гораздо больше нуждаются в нашей поддержке, чем весной, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов записал видеообращение с призывом к украинцам носить маски, придерживаться социальной дистанции, мыть руки и пользоваться антисептиками.

Видео он разместил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы и в дальнейшем будем игнорировать правила противоэпидемической безопасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности, призываю всех: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, используйте антисептики и мойте руки. Ситуация более серьезная, чем когда-либо с начала эпидемии. На кону - ваша жизнь и жизнь ваших близких", - сказал Степанов.

Он напомнил, что весной по сетям ходили флешмобы по поддержке медиков, и подчеркнул, что сейчас ситуация значительно хуже, и это тот самый момент, когда врачи гораздо больше нуждаются в поддержке.

"Речь идет не о флешмобах. А о нашем ответственном отношении к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, чем уменьшить нагрузку на больницы и медиков", - сказал министр.

Степанов обратился "к тем, кто сейчас "играет в политику": на кону жизни людей, думайте об этом каждый раз, когда устраиваете концерты или другие массовые пиар-акции". По его словам, речь идет о серьезной опасности, и никто не имеет права пренебрегать жизнью и здоровьем людей.

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+15
Заткните уже эту говорящую жопу!
08.10.2020 20:54 Ответить
+10
вас сам черт не разберет, то все под контролем, то все нормально, то полная жопа! то вы карантин вводите при нулевой статистике, то вы гворите что не нужно вводить когда по 5000 прирост суточный.. идиото!?
08.10.2020 20:55 Ответить
+10
А коронавірусний фонд закатаний в асфальт, тепер по ньому будуть швидко їздити катафалки.
08.10.2020 20:56 Ответить
Заткните уже эту говорящую жопу!
08.10.2020 20:54 Ответить
Так хто ж тебе заткне...))) ти тут недоторканий.
08.10.2020 21:09 Ответить
Іди в бан, патц.
08.10.2020 21:15 Ответить
Эта сатана не только говорит, он постоянно лжет и вредит здоровью украинцев. Врал, что все больные коронавирусом будут лечиться бесплатно. На деле ни одного, ну кроме депутатов может и жены Зеленского. Врал, что закупит аппараты ИВЛ, на деле ни одного не закупил. Врет постоянно, что растет коронавирус, на самом деле растут случаи ложной диагностики коронавируса тестами, дающими 80% ошибочной информации. Врал, что закупит лекарства, помогающие от короны, на деле не закупил. Сейчас врет про вакцинацию, которую будет навязывать всем. Уже изменил приказ по вакцинации и сейчас для вакцинации людей не нужен кабинет, не нужен осмотр врача, можно на улице и в аптеке уколоться. То есть будут прививать украинцев как собак ,прямо на улице. Тем более вакцина -то не вакцина, а жижа с чипом и ракообразующими веществами. Вот что эта скотобаза планирует, а народ молчит .Все устраивает? Так вот и советы планировали убить голодом миллионы украинцев и убили по плану, люди помалкивали.
08.10.2020 21:29 Ответить
И еще. Эта тварь Степанов знает, что по статистике заболело коронавирусом больше кто ходил в маске, а те кто не носил маску заболели от общего количества всего 4%. И эта скотина знает, что передовые ученые выступают против масок, которые вредят больше, чем помогают? Эта гиена читает статьи ученых или только Гейтса без медобразования слушает?
08.10.2020 21:35 Ответить
Цей теж майстер спорту по боротьбі з ковідом? ©
08.10.2020 20:54 Ответить
майстер спирту...
08.10.2020 21:31 Ответить
вас сам черт не разберет, то все под контролем, то все нормально, то полная жопа! то вы карантин вводите при нулевой статистике, то вы гворите что не нужно вводить когда по 5000 прирост суточный.. идиото!?
08.10.2020 20:55 Ответить
Ты веришь статистике Степанова и Ляшка? Тесты, которые в 80% врут и дают неточный результат могут определять заболеваемость?
08.10.2020 21:38 Ответить
не то что бы верю, но мой родственник в медицине у нас в городе, говорит что жопа начинается!!
09.10.2020 09:25 Ответить
Ему за эту ж-пу хорошо доплачивает Степанов, поэтому и говорит чушь. Да, заболеваний много, но многие из них не относятся к короне. потому что тесты не говорят правду, на 80% врут. Осенью и зимой всегда повышаются простудные заболевания.
09.10.2020 16:16 Ответить
А коронавірусний фонд закатаний в асфальт, тепер по ньому будуть швидко їздити катафалки.
08.10.2020 20:56 Ответить
Кунфуї з ковідом здулися?
08.10.2020 20:56 Ответить
Народу пох на все.
08.10.2020 20:57 Ответить
А ковидный фонд тю тю на поднятие вялого рейтинга зебуинов.
08.10.2020 20:57 Ответить
Не бреши, пацак. І взагалі, що ти тут забув?
08.10.2020 21:08 Ответить
кацапырло.не приставай к людям.научись для начала флажки распознавать
08.10.2020 21:13 Ответить
Колись ти написав "недолёт, перелёт, артиллерия бьёт по своим". Згадав, кому написав?
Я не флажкам пишу!!!
08.10.2020 21:17 Ответить
Ти-ідіот.
08.10.2020 21:18 Ответить
Я цьому ідіоту колись цілі статті з властним перекладом пів ночі постив- там стіна! Це ідіот.
08.10.2020 21:19 Ответить
і кому ти свій?
08.10.2020 21:23 Ответить
Тільки своїм, і ніяк інакше.
08.10.2020 21:27 Ответить
Тільки з бана вилізло!
08.10.2020 21:17 Ответить
Министр здравоохранения Максим Степанов записал видеообращение с призывом к украинцам носить маски, придерживаться социальной дистанции, мыть руки и пользоваться антисептиками.

Надо было бы по-немецки то же самое сказать -- больше бы внушало...
-- як на окупаційних карбованцях колись: "Фальшування карається тяжкою тюрьмою"
08.10.2020 21:03 Ответить
Розкажіть нашому дов&ойобу, що коли в країні за добу
+5397 випадків covid, президент діє, а не шаро#о&иться по Європі !
08.10.2020 21:03 Ответить
Діє, наприклад, як президент США чи президент чого?
08.10.2020 21:07 Ответить
Він не президент , а приЗЕдент.
08.10.2020 21:14 Ответить
А чим ще граєшся, окрім абетки? Пасочками?)))
08.10.2020 21:24 Ответить
Зєбільчиків гноблю.
08.10.2020 21:37 Ответить
хоча б як таоє *****-заникався у схрон
08.10.2020 21:15 Ответить
а колись однодумцями були

Ех, Гига...
Зебілізм то пошесть.
08.10.2020 21:21 Ответить
Задолбали!!!
Кому суждено умереть, тот умрет, а остальным харе портить жизнь и нервы, я вас прОшу...
08.10.2020 21:06 Ответить
То може звільнити цього стєпашку ?
Нашо нам зайвий рот ?
08.10.2020 21:10 Ответить
Кому "нам"? І з яких пір КабМін "ротАми" рахують?
08.10.2020 21:14 Ответить
нехай він і член, але рот має.
ви ж самі написали, що сенсу в його посаді не багато.
08.10.2020 21:16 Ответить
Фантазіями читачів не цікавлюся, пишу по темі.
08.10.2020 21:19 Ответить
Та ви заважаєте своїм галасом виконувати людині її посадові обов'язки.
08.10.2020 21:20 Ответить
Ви їх тут виконуєте? Ти диви...)))
08.10.2020 21:26 Ответить
Ви ж по темі розмовляєте, чи не так ?
То не відступайте.
08.10.2020 21:33 Ответить
Командуйте в себе на кухні.
08.10.2020 21:37 Ответить
Своїй дружині Галині це передайте.
08.10.2020 21:38 Ответить
кацапа,тебя уже новой вакциной привили?а он шо люди брешут

https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком

якщо в моїх читачах є упорота русня,або наші,доморощені манкурти,які дрочать на свинособачу вакцину,задайте собі питання: чому в московії почалася друга хвиля короновірусу і число хворих вже перевищує весняні показники,якщо ще з початку серпня в них є дієва вакцина? бггг
на 07.10 - +11,493

08.10.2020 21:19 Ответить
08.10.2020 21:08 Ответить
Вместо реальных решений - ЗЕвидосики. Больше ничего эта власть делать не умеет.
08.10.2020 21:09 Ответить
Ага... Грошей на лікування немає. Персоналу немає. Місць в лікарнях немає.
08.10.2020 21:09 Ответить
Из фонда не брали
А ЗАЧЕМ ЭТОТ ФОНД СДЕЛАЛИ ? Шоб бесконтрольно пользоваться деньгами ?
08.10.2020 21:17 Ответить
А таваріщ Евгеньевич не погоджується з розстратами
08.10.2020 21:19 Ответить
незаметный такой для стада секвестр бюджета.статьи порезали заранее.
08.10.2020 21:21 Ответить
вклали в примарні дороги.
От у нас ніби настеляють дорогу іменем програми президента.
Таку благеньку... Стара могла би ще постояти до нормального ремонту.
08.10.2020 21:23 Ответить
Когда-то давно МЧС строил мосты - фантомы в Карпатах . Деньги уходили , а мосты найти никто не мог
Воруют блин уже 30 лет у украинцев деньги и никого не посадили
08.10.2020 21:27 Ответить
Я по відремонтованими "примарним" київським шляхопроводам та мостам кожного дня 100-150 км накручую. А Карпати хай місцевих турбують.
08.10.2020 21:31 Ответить
Пиццу развозите 😀😀😀?
08.10.2020 21:33 Ответить
агітує за верещучку.
вони знайшли одне одного
08.10.2020 21:34 Ответить
Дуже смішно, угумс. Сама вигадала, сама пореготала, усе сама.
08.10.2020 21:35 Ответить
Кличко его ударит 😀😀😀
08.10.2020 21:36 Ответить
Клічко тепер теж зебіл.
08.10.2020 21:37 Ответить
Скривдити боксера може кожен, не кожен встигне вибачитися.
08.10.2020 21:40 Ответить
Ой, ой... тривіальна фраза.
Ви нічого нового не навчились ?
08.10.2020 21:42 Ответить
Ну кто-то же должен на велике ездить 😀😀😀
08.10.2020 21:41 Ответить
08.10.2020 21:38 Ответить
Там такого кілометражу бути не може.
08.10.2020 21:34 Ответить
Тогда такси ? Uber
08.10.2020 21:37 Ответить
Ні.
08.10.2020 21:39 Ответить
да ***? и поэтому раздерибанили ковидный фонд на всякую уйню? а нарид (та и хер бы с ними) но и нормальные челы должны лечиться за свои??? а много ли осталось "своих" после карантина у простого... не пейсами крученного народа????
хватит скиглити - что делается на уровне государства для облегчения этой ситуации????
08.10.2020 21:11 Ответить
А ще у нас дуже мудрий нарід. Для якого зона комфорту - "наше всьо", а захисні засоби не вдягнуть навіть у випадку атаки зарін-зоманом, бо "мешает намордник!"
08.10.2020 21:37 Ответить
***
а знаете ли вы, что наличие мозга -
это дополнительная нагрузка на позвоночник?(особенно у беспозвоночных и амёб)
08.10.2020 21:41 Ответить
"Почтенные синьоры, я вас умоляю. Какая там Черная Смерть? Санта Мадонна, да обычная чума, сколько раз уже было! Не в первый раз и не в последний. Всё в руках божьих! Пусть мне сарацины хрен отсекут, если эту Черную Смерть не генуэзцы и флорентийцы придумали! С китайскими купцами контракты мутят, а нас от золота потеснить решили! Но Венецию не запугать! Поэтому назло недругам предлагаю господину дожу и Совету Магистрата немедленно провести невиданный доселе карнавал "Венеция-1347"! Прочь врачей с их клювами - да здравствуют вино и поцелуи!"

Якось так воно і було у 14 сторіччі. Як бачимо, у 21 ст. люди не дуже змінилися...
08.10.2020 21:51 Ответить
Хотят распродать еще оставшееся после весны?
08.10.2020 21:12 Ответить
Блин, Степанов , вас посадить надо ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ 6 месяцев !!!!
08.10.2020 21:16 Ответить
Чому це? Стєпанов кожного дня виступає про кількість захворілих і померлих. Звєзда.
08.10.2020 21:19 Ответить
Ага , звёзды от медицины
08.10.2020 21:24 Ответить
Так Ляшко уже задовбався виступати, попросив підмінити.
08.10.2020 21:33 Ответить
Всі чудово розуміють що підвищена санітарія це правильно, але протиепідемічні заходи це по перше локалізація, по друге санітарна обробка громадських місць, місць харчування,
місць скупчення за графіком відповідно до норм протиепідемічних заходів. Що зробили, оштрафували, це не заходи.
08.10.2020 21:18 Ответить
Катати ковідний асфальт - це хіба не епідеміологічні заходи?
08.10.2020 21:20 Ответить
Почти все медики-педики...Дай денег-тогда будем лечить...Кто не согласен со мной,тот сам Медик...
08.10.2020 21:23 Ответить
Костя, тобі аби висратися при людях. Назбирай вже тих декілька гривень і звернися до психіатра.
09.10.2020 00:17 Ответить
08.10.2020 21:36 Ответить
08.10.2020 21:36 Ответить
Степашка, чому оточення шмарклі регулярно здає аналізи? Шо з масками не так?
08.10.2020 21:43 Ответить
"Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности, призываю всех: носите маски" - И по этому сам записывает очередной видосик без маски. Да хоть бы ради этого призыва сам одел бы маску... Так сказать показал бы пример.
08.10.2020 21:50 Ответить
***
Ну что, идет вторая волна?
А не купить ли нам по второй маске... одноразовой?
08.10.2020 21:55 Ответить
это Вы сейчас к кому выкрикнули?
08.10.2020 22:05 Ответить
Извиняюсь, планшет глючит
08.10.2020 22:13 Ответить
проехали)))
08.10.2020 22:17 Ответить
Не, маски реально помогают. У меня марлевая и парадно-выходная даже уже есть в кармане - одноразовая - помогают.
08.10.2020 22:05 Ответить
не сомневаюсь ! сам в транспорте и магазине (да и просто в толпе) ношу как миленький!
более того иногда в транспорте могу сидеть в ней, в гордом одиночестве (но плевать! я уважаю и себя и окружающих)
08.10.2020 22:08 Ответить
Я тоже ношу. Окружающие, когда видят маску на подбородке как-то спокойней себя ведут. Спокойные - значит - здоровые. Пусть окружающие не болеют ни физически, ни психически.
08.10.2020 22:12 Ответить
https://mind.ua/news/20216865 Зеленський розкритикував російську вакцину: «Євросоюз допоможе Україні отримати справжню» , Мертветчук говорит что российская вакцина,которой он привился отличная но только надпись на бутылочке была на английском языке .
08.10.2020 22:11 Ответить
Тобто, навесні не потрібно було підтримувати лікарів? Які ці зелені гидкі, всі до одного.
08.10.2020 22:55 Ответить
Та й коричневі були не кращі.
09.10.2020 00:19 Ответить
"врачи гораздо больше нуждаются в нашей поддержке, чем весной, - Степанов" (с)

Да что вы говорите???
А почему вы не "били в набат",когда растаскивали КОРОНОВИРУСНЫЕ ДЕНЬГИ на распил по дорогам и "бедной полициии"? Гда был МИНИСТР охраны здоровья??
А Порошенко,который закупал медикам защитные костюмы и маски,сам болен,,,, Он не может встать и бежать спасать ваши задницы!!
К ПреЗЕденту,к Презаденту с вопросами!!!!
09.10.2020 03:07 Ответить
Так чого ви не надавали тієї підтримки з березня та не надаєте зараз?Знов самоусунулися та перекладають відповідальність на недісципліноване населення.
09.10.2020 07:25 Ответить
Степанов, ты провел второй этап медреформы и окончательно добил медицину - позакрывал больницы и отделения. А теперь кричишь "Помогите!"
09.10.2020 08:02 Ответить
Всё верно сказал.
09.10.2020 08:06 Ответить
Вже давно відомо куди закатали медицину.
Зе шобла навіть брехати непроможна.
Ніякого Ростова! Вся Зешобла повинна бути за гратами!!!Разом з вялічайшим! В даному випадку по статті "за геноцид нації"!!!
09.10.2020 12:32 Ответить
 
 