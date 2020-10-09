Учебные заведения надо переводить на дистанционную форму, а также вводить карантин выходного дня, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

В Украине необходимо менять критерии карантинного зонирования, вводить дистанционное обучение и карантин "выходного дня".

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в эфире 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.

Необходимо менять постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", потому что сегодня ВОЗ уже изменила критерии введения карантина, зонирования.

"Мы должны, об этом будет совещание в субботу у президента, менять это постановление, переходить на уже современные карантинные зонирования. Второе, мое предложение и его поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит президент, это то, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку", — отметил нардеп.

Радуцкий считает, что учебные заведения надо отправлять на дистанционное обучение.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит — ни на концерты, ни в рестораны, ни еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка ", — пояснил глава комитета Рады.

Кроме того, по словам Радуцкого, уже на следующей неделе в Украину заходит первая партия швейцарских экспресс-тестов, которые имеют сертификат 99%.

"Они будут за 15 минут делать ПЦР, а не ИФА, именно ПЦР. Точность у них больше, чем ПЦР, которые мы обычно делаем", — резюмировал он.

