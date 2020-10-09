Неуправляемый реактивный снаряд РС-80 прошел успешные испытания и готов для поставок Минобороны, - "Укроборонпром". ВИДЕО
Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" завершила испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных для нужд государственного заказчика - Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает "Укроборонпром", информирует Цензор.НЕТ.
"Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества. Изделия готовы к досрочной передаче заказчику. В компании ожидают увеличения государственного заказа на данный перспективный вид боеприпасов", - говорится в обнародованном в пятницу утром сообщении.
PC-80 - неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.
Ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, а также в составе вооружения перспективных наземных платформ, а также на десантно-штурмовых катерах.
Тут денег едва хватает на ручки Паркер с золотым пером а вы Квитнык, калибр 155....Вы еще за ольху с Громом спросите!!!
Даже у Рашки есть управляемые боеприпасы. В Сирии обострение Турция-Раша началось после того как бункер в котором прятались турецкие солдаты был взорван самонаводящимся боеприпасом предназначенным для пробития бетонных укреплений.
Хотя даже на Цензоре писалось про атаку нефтебазы в Саудовской Аравии - как несколько армий дронов (больше сотни штцк) пролетели кучу километров обходя зоны ПВО, 14 сентября 2019. Ущерб - несколько миллиардов долларов. Системы ПВО США (включвя Пэтриот) оказались неэффективными.
Туркам до этого расти и расти.
Управляемы боеприпас это головка наведения, блоки управления, сервоприводы, другие двигатели...уменьшенная боевая часть.
Для современной армии конечно нужны именно они, но у нас есть проблема - главнокомандующий Клоун, который ложил на пианино, на армию, на Конституцию....и вообще он устал!!!
http://www.luch.kiev.ua/ukr/produktsiya/aviatsijne-**********/korigovana-aviatsijna-raketa-ar-8l
Тупой клоун. Двух слов связать не способен.
У Порошенко кстати судостроительный завод был....почему его кораблестроителем не называете?!
А нада чтобы все!
Словарь воровского жаргона - воротила - Тот, кто ворочает большими делами, делец
Словарь воровского жаргона - барыга - Скупщик и торговец краденым
Чего такого краденного он скупал и продавал?
Ели же вы намекаете на его "конфентный бизнес", то он
во первых: не совсем и бырыга поскольку не просто продает, но и сам производит
во вторых: если всех кто зарабатывает на продаже товаров именовать барыгами, нужно пойти дальше и всех кто торгует собственными услугами (например выступая на корпоративчиках) именовать проститутками
Ну Ок, Ок...Я не психиатр...медитируйте дальше!
Первые 10 выстелили, пока выстрелят остальные три десятки, первая уже перезарядится
Управляемые - класс ! Но это еденичный пуск и одна цель ...
Школы, больницы, д.сады?
А нам нужно площадЯ с окопами накрывать .
А можно было бы какой-нибудь ракеткой с ГСН, прямо в дырочку вставить. И в окопах всё хорош, на площадЯх крыши бы были целы и не горело бы ничего
ГАРНА НОВИНА, а от погана це те що зараз у владі Зе дебіли СЛУГИ КРЕМЛЯ