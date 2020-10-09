Неуправляемый реактивный снаряд РС-80 прошел успешные испытания и готов для поставок Минобороны, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" завершила испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных для нужд государственного заказчика - Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает "Укроборонпром", информирует Цензор.НЕТ.

"Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества. Изделия готовы к досрочной передаче заказчику. В компании ожидают увеличения государственного заказа на данный перспективный вид боеприпасов", - говорится в обнародованном в пятницу утром сообщении.

PC-80 - неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

Ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, а также в составе вооружения перспективных наземных платформ, а также на десантно-штурмовых катерах.