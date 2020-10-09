РУС
43 624 306

"Зеленский - все, надо искать что-то другое", - экс-премьер Гончарук. ВИДЕО

Если в ближайшее время президент Владимир Зеленский не оправдает возложенных на него надежд, люди разочаруются.

Об этом в интервью "Голосу Америки", которое вышло 7 октября, заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор,НЕТ.


"Зеленский был надеждой для очень многих людей. Они голосовали за надежду, и они до сих пор многие не хотят расставаться с этой надеждой. Они еще дают какой-то шанс. Поэтому поддержка президента –это сейчас поддержка надежды. И если в ближайшее время не будет изменений в правоохранительной системе, с судами, то люди эту надежду окончательно потеряют. В моем окружении много людей, которых я знаю и уважаю, все чаще задают вопрос: "А что после Зеленского?" И для меня это очень серьезный маркер того, что для многих Зеленский – все, надо искать что-то другое", – сказал он.

Экс-премьер Гончарук о кадровом кризисе в команде Зеленского: Огромное количество людей просто не хотят с ними работать

Автор: 

Гончарук Алексей (842) Зеленский Владимир (22004)
Топ комментарии
+82
09.10.2020 10:17 Ответить
+59
09.10.2020 10:30 Ответить
+54
09.10.2020 10:15 Ответить
Крысы в банке начинаю поедать друг друга, о чем вы...
10.10.2020 03:12 Ответить
Конкуренция в политике между Трампом и Байденом отменена... по причине короны вируса
10.10.2020 03:23 Ответить
По причине "медвежьей болезни" Трампа.
10.10.2020 08:49 Ответить
Да народ тупой и голосовал за этого полудурка, потому что посмотрел сериал. Народ тупой по определению. Всегда таким был есть и будет.
Ситуацию меняет меньшинство, которое не будет продавать друг друга за 3 копейки при первом удобном случае.
От ты например, шо сделал, кроме как строчить остроумные комментарии на цензоре?
10.10.2020 06:38 Ответить
Пробую вдовбати голобородькам, що вони поступили невірно й погано. І щоб думати пробували наступного разу.
10.10.2020 08:54 Ответить
10.10.2020 07:50 Ответить
