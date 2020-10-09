РУС
Летчики ВСУ призывают политиков и блогеров не использовать трагедию с Ан-26 под Чугуевом, как повод для манипуляций. ВИДЕО

Военнослужащие Воздушных сил Вооруженных сил Украины просят политиков, блогеров и СМИ "обойтись без домыслов и манипуляций", не использовать ужасную трагедию под Чугуевом в собственных интересах и дождаться официальных результатов расследования.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение опубликовано на странице Командования ВС в сети Facebook.

"Я - военный летчик первого класса. Принимал участие в расследовании двух катастроф, где погибли мои друзья. Но я никогда не вмешивался в расследование и не обвинял никого, пока комиссия не примет соответствующее решение. Пожалуйста, каждый на своем месте расскажите, что вы сделали для того, чтобы этого не произошло ... Эта трагедия не обошла и нашу часть. Среди погибших - сын нашего военнослужащего", - отметил военнослужащий 7-й бригады тактической авиации.

Военнослужащий 456-й бригады транспортной авиации подчеркнул, что трудно слышать в такой сложный для Воздушных сил момент, как некоторые политики и так называемые эксперты позволяют себе необоснованные обвинения в адрес военных-авиаторов.

"Свобода слова - это безусловная ценность любого общества, но очень плохо, когда отдельные должностные лица позволяют себе зарабатывать политические дивиденды буквально на крови наших сослуживцев", - добавил летчик 456-й бригады тактической авиации.

Военнослужащие призывают всех соблюдать корректность и дождаться завершения работы государственной комиссии.

"Только компетентные люди умеют компетентно себя вести", - подытожили в ВСУ.

Также читайте: Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Александра Клевца похоронили на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Читайте: Соревнования на лучший взвод РХБ разведки Сухопутных войск ВСУ прошли на Харьковщине. ФОТОрепортаж

авиакатастрофа (1737) ВВС (260) Харьковщина (5577) ВСУ (6933)
Льотчики ЗСУ закликають політиків і блогерів не використовувати трагедію з Ан-26 під Чугуєвом як привід для маніпуляцій
09.10.2020 11:40 Ответить
А на чем же предлагаете им пиарится да еще и перед выборами?Пиарились годами на Черноморском Флоте,затем на пленках против Кучмы,потом на Гонгадзе,затем на Революции Гидности вот теперь новая и вовремя подоспевшая тема катастрофа самолета.
Для политиков нету ничего святого и им извините на душевную боль людей насрать,а цинизма у них хоть отбавляй.
09.10.2020 11:40 Ответить
Глупый, у нас война, бюджет Минобороны сокращают,что ещё?
А! Обновить авиацию ?!)))
09.10.2020 11:56 Ответить
Льотчики ЗСУ закликають політиків і блогерів не використовувати трагедію з Ан-26 під Чугуєвом як привід для маніпуляцій
09.10.2020 11:40 Ответить
Льотчики ЗСУ закликають політиків і блогерів не використовувати трагедію з Ан-26 під Чугуєвом як привід для маніпуляцій
09.10.2020 12:26 Ответить
А на чем же предлагаете им пиарится да еще и перед выборами?Пиарились годами на Черноморском Флоте,затем на пленках против Кучмы,потом на Гонгадзе,затем на Революции Гидности вот теперь новая и вовремя подоспевшая тема катастрофа самолета.
Для политиков нету ничего святого и им извините на душевную боль людей насрать,а цинизма у них хоть отбавляй.
09.10.2020 11:40 Ответить
ну так подойди и е№ало набей, ты смешной эти политики знают только одно чувство, это чувство страха, взывать к совести этих мразей безполезно
09.10.2020 11:44 Ответить
Навпаки. Є привід, на жаль трагічний. Хочете вбиватись далі на цьому застарівшому заліззячі? Чи як завжди - пипи.діли і розійшлись?
09.10.2020 11:45 Ответить
От пиара новые самолёты не купят.
09.10.2020 11:47 Ответить
Піар - це інформація. Якщо замовчувати стан авіапарку - його точно не оновлять.
09.10.2020 11:50 Ответить
Глупый, у нас война, бюджет Минобороны сокращают,что ещё?
А! Обновить авиацию ?!)))
09.10.2020 11:56 Ответить
Почему наши друзья заокеанские не дали ни одного самолёта (ни ф 16, ф 18) хотя бы в кредит при прошлой власти?
09.10.2020 12:01 Ответить
Самолеты покупают эскадрильями, к ним готовят базу, летчиков. Это миллиарды. Но это необходимо делать
09.10.2020 14:23 Ответить
По сути правильно, но форма подачи, - глубоко совковая.. С вверху пустили по разнарядке и получился такой вот полуфабрикат... Как будто Зеленский речь в ООН читает по суфлеру...
09.10.2020 11:57 Ответить
 
 