Летчики ВСУ призывают политиков и блогеров не использовать трагедию с Ан-26 под Чугуевом, как повод для манипуляций. ВИДЕО

Военнослужащие Воздушных сил Вооруженных сил Украины просят политиков, блогеров и СМИ "обойтись без домыслов и манипуляций", не использовать ужасную трагедию под Чугуевом в собственных интересах и дождаться официальных результатов расследования.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение опубликовано на странице Командования ВС в сети Facebook.

"Я - военный летчик первого класса. Принимал участие в расследовании двух катастроф, где погибли мои друзья. Но я никогда не вмешивался в расследование и не обвинял никого, пока комиссия не примет соответствующее решение. Пожалуйста, каждый на своем месте расскажите, что вы сделали для того, чтобы этого не произошло ... Эта трагедия не обошла и нашу часть. Среди погибших - сын нашего военнослужащего", - отметил военнослужащий 7-й бригады тактической авиации.

Военнослужащий 456-й бригады транспортной авиации подчеркнул, что трудно слышать в такой сложный для Воздушных сил момент, как некоторые политики и так называемые эксперты позволяют себе необоснованные обвинения в адрес военных-авиаторов.

"Свобода слова - это безусловная ценность любого общества, но очень плохо, когда отдельные должностные лица позволяют себе зарабатывать политические дивиденды буквально на крови наших сослуживцев", - добавил летчик 456-й бригады тактической авиации.

Военнослужащие призывают всех соблюдать корректность и дождаться завершения работы государственной комиссии.

"Только компетентные люди умеют компетентно себя вести", - подытожили в ВСУ.

Также читайте: Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Александра Клевца похоронили на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Читайте: Соревнования на лучший взвод РХБ разведки Сухопутных войск ВСУ прошли на Харьковщине. ФОТОрепортаж