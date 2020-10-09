РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4260 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
4 475 27

Кличко просит Кабмин разрешить лечить больных COVID-19 в ведомственных больницах, расположенных в Киеве: "Заполненность коек уже более 70%". ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанова предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных COVID-19 в государственных медучреждениях, расположенных в столице.

"Город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом. Мы действуем на опережение. И постепенно увеличивали количество коек для приема больных, которым требуется госпитализация. Сегодня это более 2,5 тыс. коек в 20 медучреждениях столицы. Заполненность этих коек - уже более 70%", - сказал Кличко в ходе онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что сейчас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Так, на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1 675 больных COVID-19, из них 36 детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве рекордные 567 случаев коронавируса, десять человек умерли, - Кличко

Так, 338 пациентов - в тяжелом состоянии, 527 получают кислородную поддержку, 46 - под аппаратами ИВЛ, еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Кроме того, пневмонию в столичных медучреждениях лечат 574 больных.

"Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. Речь идет об учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице, и не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь ", - отметил мэр столицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости COVID-19 в Украине будет в январе-феврале, - Госпродпотребслужба

Также Кличко подчеркнул, что необходимо понимать, что, кроме больных COVID-19, медучреждения столицы оказывают помощь всем пациентам, которые нуждаются в стационарном лечении.

Автор: 

больница (1452) Кабмин (14121) карантин (16729) Кличко Виталий (4681) Минздрав (4915) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Кличко просит Кабмин разрешить лечить больных COVID-19 в ведомственных больницах, расположенных в Киеве: "Заполненность коек уже более 70%" - Цензор.НЕТ 7973
показать весь комментарий
09.10.2020 12:31 Ответить
+4
хм.. так значить проблемы с койко-местами в Киеве все-же есть, как и очереди скорых в больницы больных с ковидом !!!
показать весь комментарий
09.10.2020 12:53 Ответить
+3
Где ? В упор не вижу … В феофании лечите
показать весь комментарий
09.10.2020 12:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зате у нас красіві дороги.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:30 Ответить
Где ? В упор не вижу … В феофании лечите
показать весь комментарий
09.10.2020 12:33 Ответить
То значить, що Ви не ті відосікі дивитесь.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:41 Ответить
Зеленский изобрел способ лечения КОВИД у украинцев - закатывание в теплый асвальт
показать весь комментарий
09.10.2020 13:12 Ответить
Ви не дивитеся відосіків від прєзєдєнта?
показать весь комментарий
09.10.2020 14:43 Ответить
Кличко просит Кабмин разрешить лечить больных COVID-19 в ведомственных больницах, расположенных в Киеве: "Заполненность коек уже более 70%" - Цензор.НЕТ 7973
показать весь комментарий
09.10.2020 12:31 Ответить
То може треба розпочати для таких, виробляти маски, як на правому малюнку?
показать весь комментарий
09.10.2020 12:52 Ответить
1. Закон Дарвіна, це закон природи. «Відмінити» його неможливо.
2. «Інтелект - здатність суб'єкта адаптувати свою поведінку до навколишнього середовища з метою свого збереження (виживання)»

Кличко просит Кабмин разрешить лечить больных COVID-19 в ведомственных больницах, расположенных в Киеве: "Заполненность коек уже более 70%" - Цензор.НЕТ 7575
показать весь комментарий
09.10.2020 12:38 Ответить
Популизм оголтелый - а где будут депутаты лечится ? Этот кличко совсем крышей поехал
показать весь комментарий
09.10.2020 12:43 Ответить
Если бы страдали только люди которые не верят в корону или им пофиг, то было бы не так стремно. В случае пандемии, нужен коллективный иммунитет, так что быдланов и фантастов надо максимально прессовать, что бы люди не страдали
показать весь комментарий
09.10.2020 12:44 Ответить
Для вироблення коллективного імунітету, потрібно якомога надовше розтягнути залучення нових суб'єктів у цей процес.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:50 Ответить
100 % - в городе все маски под носом носят - стадо дегенератов
показать весь комментарий
09.10.2020 15:16 Ответить
Ещё вопрос, возможен ли коллективный иммунитет. К сожалению количество антител у переболевших со временем снижается
показать весь комментарий
09.10.2020 16:46 Ответить
хм.. так значить проблемы с койко-местами в Киеве все-же есть, как и очереди скорых в больницы больных с ковидом !!!
показать весь комментарий
09.10.2020 12:53 Ответить
Конечно есть,я две недели назал лежал в Октябрьской больнице с короной в отделении офтальмологии.Гинекология и урология так же уже работала на корону.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:42 Ответить
Пусть Кличко и МОЗ ещё фотографии тех коек покажет с продавленными матрасами
показать весь комментарий
09.10.2020 12:53 Ответить
Раніше це називали поточний ремонт і виділяли відповідні кошти. Тепер за ті ж кошт проводять "велике будівництво", а гроші з так званого короновірусного фонду просто роздерибанили!
Навть ті що нібито на МВС, один мент зізнався що у їх відділку тільки чули про якісь доплати і закупівлі
Кличко просить Кабмін дозволити лікувати хворих на COVID-19 у відомчих лікарнях, розташованих у Києві: "Заповнення ліжок вже понад 70%" - Цензор.НЕТ 879
показать весь комментарий
09.10.2020 12:54 Ответить
А почему Кличко молчит про питание в больницах? Вон на Красном хуторе кормят ТОЛЬКО ОВСЯНКОЙ БЕЗ СОЛИ И САХАРА. А перевезли больного Ковид в другую больницу - там вообще не кормят
ВЫ ЦУКИ СОВСЕМ СДУРЕЛИ , люди всю жизнь с зарплат перечисляли на здравоохранение налоги !!!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 12:57 Ответить
Мариечка! Наша новая власть урезала бюджет на медицину в два раза, по сравнению с прошлым годом. По всей стране на медицину пошло в два раза меньше денег, чем было при Порошенко. Ну вот вам и результат. Жри-ТЕ!
показать весь комментарий
09.10.2020 15:22 Ответить
Кличко мер не знет законов и спрошивает у шмыгаля разрешение на то что сам должен решать. Кияни нахрена вам мер который под колпаком у проходимцев . Или на крючке или в
доле,вам с ним жить.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:59 Ответить
А может вы не знаете?

"Речь идет об учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях.
Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице, и не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь ", - отметил мэр столицы."

Источник: https://censor.net/ru/v3223941
показать весь комментарий
09.10.2020 13:12 Ответить
"Киев уже почти в "очень зеленой"зоне. Ведущий ТВ по ковиду Педаля, понимаю что к выборам ситуация может стать катастрофической запел плачь Ярославны, а так как он ежедневно светился со своими брифингами как "говорящий попугай" ( при чем хре-овый), то видимо допускает что его таким образом попытаются очередной раз кинуть. Как в свое время Петя , теперь вот Зеля. Ну а что он хотел,, его максимум ( не спортивный конечно и то это в прошлом) это вышибала в дешевом кабаке. Да уж простят меня истинно верующие адепты БоксЭра.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:57 Ответить
Час скоро закривати метро, так Кличко?
показать весь комментарий
09.10.2020 15:42 Ответить
О,налицо прогресс!На Цензоре явно уменьшилось колличество шизонутых короноатэистов.☺ Жареный петух близко!
показать весь комментарий
09.10.2020 22:57 Ответить
Та ты шо, а как же кафешки и жёлтая зона
показать весь комментарий
10.10.2020 00:57 Ответить
 
 