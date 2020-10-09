Возле границы с Польшей украинские пограничники остановили грузовик с 287 ящиками водки, припрятанными в тюках сена. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Львовщине в грузовике Iveco с сеном сотрудники пограничного отряда "Сянки" обнаружили 5740 бутылок водки с поддельными акцизными маркам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Вчера вечером, получив информацию от оперативников Львовского отряда, наряд за 500 м до линии государственной границы остановил грузовик Iveco, которым везли сено. Проверка транспортного средства была ненапрасной. Под тюками с сеном правоохранители обнаружили 287 ящиков (5740 бутылок) водки с поддельными акцизными марками", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на место задержания прибыла группа реагирования, а впоследствии и сотрудники ГФС, которым передали контрафактный груз.
"Вместе с тем пограничники направили в ГФС сообщение по признакам преступления, предусмотренного ст.204 УК "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров". Транспортное средство арестовали и доставили во Львов представители Нацполиции", - говорится в сообщении.
