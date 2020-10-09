РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4260 посетителей онлайн
Новости Видео
9 389 12

Возле границы с Польшей украинские пограничники остановили грузовик с 287 ящиками водки, припрятанными в тюках сена. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Львовщине в грузовике Iveco с сеном сотрудники пограничного отряда "Сянки" обнаружили 5740 бутылок водки с поддельными акцизными маркам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера вечером, получив информацию от оперативников Львовского отряда, наряд за 500 м до линии государственной границы остановил грузовик Iveco, которым везли сено. Проверка транспортного средства была ненапрасной. Под тюками с сеном правоохранители обнаружили 287 ящиков (5740 бутылок) водки с поддельными акцизными марками", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место задержания прибыла группа реагирования, а впоследствии и сотрудники ГФС, которым передали контрафактный груз.

Возле границы с Польшей украинские пограничники остановили грузовик с 287 ящиками водки, припрятанными в тюках сена 01

"Вместе с тем пограничники направили в ГФС сообщение по признакам преступления, предусмотренного ст.204 УК "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров". Транспортное средство арестовали и доставили во Львов представители Нацполиции", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ на Луганщине пресекла производство контрафактного алкоголя: дельцы успели продать 20 тонн "продукции". ФОТОрепортаж

Возле границы с Польшей украинские пограничники остановили грузовик с 287 ящиками водки, припрятанными в тюках сена 02
Возле границы с Польшей украинские пограничники остановили грузовик с 287 ящиками водки, припрятанными в тюках сена 03
Возле границы с Польшей украинские пограничники остановили грузовик с 287 ящиками водки, припрятанными в тюках сена 04
Возле границы с Польшей украинские пограничники остановили грузовик с 287 ящиками водки, припрятанными в тюках сена 05
Возле границы с Польшей украинские пограничники остановили грузовик с 287 ящиками водки, припрятанными в тюках сена 06
Возле границы с Польшей украинские пограничники остановили грузовик с 287 ящиками водки, припрятанными в тюках сена 07
Фото: сайт Госпогранслужбы

алкоголь (1668) Госпогранслужба (6866) контрабанда (2414) Львовская область (3022)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Палёнка !!!)))
показать весь комментарий
09.10.2020 13:39 Ответить
+1
Шашлик-машлик !!))
показать весь комментарий
09.10.2020 13:39 Ответить
+1
что вы понимаете, ее вывозили от нас, что бы мы не спились.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Польщі сухий закон?
показать весь комментарий
09.10.2020 13:35 Ответить
Поляки - затяті поціновувачі алкогольних напоїв. За статистикою, один поляк випиває більше ніж 93 літри пива на рік, себто одну пляшку алкоголю за два дні. Такий показник - один із рекордних у Європі.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:11 Ответить
Тю, пацаны на пикник собрались и что?
показать весь комментарий
09.10.2020 13:38 Ответить
Шашлик-машлик !!))
показать весь комментарий
09.10.2020 13:39 Ответить
Палёнка !!!)))
показать весь комментарий
09.10.2020 13:39 Ответить
Катанка.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:53 Ответить
Ну меня бы тоже насторожила перевозка сена через границу в фуре.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:48 Ответить
Біля кордону з Польщею українські прикордонники зупинили вантажівку з 287 ящиками горілки, прихованими в тюках сіна - Цензор.НЕТ 6390
показать весь комментарий
09.10.2020 13:49 Ответить
Сено в Польшу типо везли? Это для не лохов история? Режиссёры походу в совсем отупели
показать весь комментарий
09.10.2020 14:09 Ответить
что вы понимаете, ее вывозили от нас, что бы мы не спились.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:39 Ответить
ОК, це зрозуміло. Не зрозуміло, як спиртне польського виробництва може коштувати в Україні дешевше вітчизняного?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:53 Ответить
там ПДВ менше платять,різні ставки є і 5% і навіть 0%.
показать весь комментарий
10.10.2020 11:13 Ответить
 
 