Возле границы с Польшей украинские пограничники остановили грузовик с 287 ящиками водки, припрятанными в тюках сена. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Львовщине в грузовике Iveco с сеном сотрудники пограничного отряда "Сянки" обнаружили 5740 бутылок водки с поддельными акцизными маркам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера вечером, получив информацию от оперативников Львовского отряда, наряд за 500 м до линии государственной границы остановил грузовик Iveco, которым везли сено. Проверка транспортного средства была ненапрасной. Под тюками с сеном правоохранители обнаружили 287 ящиков (5740 бутылок) водки с поддельными акцизными марками", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место задержания прибыла группа реагирования, а впоследствии и сотрудники ГФС, которым передали контрафактный груз.

"Вместе с тем пограничники направили в ГФС сообщение по признакам преступления, предусмотренного ст.204 УК "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров". Транспортное средство арестовали и доставили во Львов представители Нацполиции", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ на Луганщине пресекла производство контрафактного алкоголя: дельцы успели продать 20 тонн "продукции". ФОТОрепортаж













Фото: сайт Госпогранслужбы