Степанов призвал политиков честно информировать людей о COVID-19: "Перестаньте распространять фейки!". ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал политических деятелей прекратить распространение ложной информации о COVID-19, спекуляции на теме болезни и предложил лучше приобщиться к информированию об опасности, которую представляет для людей коронавирус.

 Об этом во время своего ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Вы действительно можете помочь в борьбе с COVID-19 и сделать так, чтобы количество больных было меньше. Для этого перестаньте распространять фейки. Лучше обращайтесь к своим избирателям с призывом соблюдать правила, которые были установлены в связи с пандемией и опасностью, связанной с COVID-19. Таким образом вы точно спасете много жизней", - отметил глава Минздрава.

Он также добавил, что за пол года Минздрав втрое увеличил количество коек в больницах, определенных для лечения пациентов с COVID-19, а также увеличил количество тестирований методом ПЦР с 200 до 35 000 в сутки.

"В начале эпидемии мы получили полностью разрушенную систему лабораторных центров. Это касалось и оборудования, и дефицита специалистов, которых просто уволили. Мы делали 200 тестов в сутки. МОЗ открыто заявил об этой ситуации и проинформировал о том, как наращивать мощности. Нам было нужно закупить оборудование, обустроить помещения и подготовить специалистов. Мы поставили себе цель увеличить количество тестов до 30 000 на конец сентября. Сейчас мы делаем 32-35 тысяч тестов в сутки. И сейчас мы готовимся к тому, чтобы к декабрю увеличить это количество до 50 000", - отметил глава Минздрава.

Кроме этого, Максим Степанов сообщил, что за несколько месяцев работы министерству удалось втрое увеличить количество коек для приема пациентов с диагнозом "коронавирус".

"МОЗ каждое утро объективно информирует общество о ситуации в стране. Это касается и информации о заполненности коек. Мы честно говорим о количестве коек. Я об этом лично коммуницирую уже 5 месяцев. Кстати, мы начинали в апреле с того, что у нас для пациентов с COVID-19 были готовы всего лишь 12 000 коек. Сейчас это - 37 000 койко-мест, и цифра эта при необходимости увеличивается", - подытожил Максим Степанов.

карантин (16729) Минздрав (4915) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
а политики тут при чем? ты министр здравохранения, тебе и отвечать
09.10.2020 14:41 Ответить
Перестаньте заниматься коммерцией , на БЕДЕ ! Барыги во время «чумы «
09.10.2020 14:46 Ответить
Да главный фейк -- это вы сами.
09.10.2020 14:59 Ответить
Повторю вчерашнее

Позавчера "Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов.
Сегодня "Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав"

Вопрос "Когда врет власть Зеленского?" Ответ "Как только открывает рот"
09.10.2020 15:01 Ответить
НАЧНИ С СЕБЯ!
И, мать твою, одень долбанную маску в закрытом помещении!!!
Ты же не на улице, нет? И не в учебном классе в школе?
Давай-давай! Сделай то, что ты требуешь от нас с самого начала!
09.10.2020 15:58 Ответить
Он также добавил, что за пол года Минздрав втрое увеличил количество коек в больницах, определенных для лечения пациентов с COVID-19, а также увеличил количество тестирований методом ПЦР с 200 до 35 000 в сутки.- разве это увеличение лечит COVID?А если лечит.то как именно? Самый страшный вирус в стране это алчный шарлатан- делитант в кресле министра здравохранения,который зарабатывает на распространении увеличением вирусных фейков в многомилионной стране...
09.10.2020 16:39 Ответить
 
 