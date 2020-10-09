РУС
Сравнивать "успешный" переворот в Кыргызстане и "неудавшийся" в Беларуси абсолютно непрофессионально, - Лукашенко. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что сравнивать события в Беларуси и Кыргызстане абсолютно непрофессионально.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"В последнее время принято сравнивать события в Беларуси (неудавшийся переворот) с "успешным" переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели. Единственное, что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере Кавказа и центральноазиатской страны, по размеру примерно такой же, как и Беларусь. Все остальное сравнивать ни в коем случае нельзя", - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, Беларусь от событий в Кыргызстане спасла "жестко критикуемая со стороны его оппонентов вертикаль власти".

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию. Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Во время протестов пострадали более тысячи человек.

Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова.

Местонахождение действующего президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас неизвестно.

Также читайте: Президент Кыргызстана Жээнбеков заявил о готовности уйти в отставку

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

Беларусь (8023) Кыргызстан (261) Лукашенко Александр (3647)
Сцытся усатое *****.
Короче, этот самозванец сказал, что сравнивать кыргыза с белорусом - это как член с пальцем, который белорусы засунули себе в зад....
Ну да, хождения по воскресеньям и цветочки очень трудно вообще назвать переворотом, тут он прав.
09.10.2020 15:44 Ответить
белорусы - северный народ, они, как правило, очень долго расскачиваются...
но когда расскачаются, будет мама не горюй
показать весь комментарий
09.10.2020 16:21 Ответить
колхозник что то начал подозревать, твое счастье что твои граждане такие политкорректные. Иначе бульбой уже была бы нафарширована жопа последнего диктатора Европы
показать весь комментарий
09.10.2020 15:45 Ответить
Короче, этот самозванец сказал, что сравнивать кыргыза с белорусом - это как член с пальцем, который белорусы засунули себе в зад....
показать весь комментарий
09.10.2020 15:47 Ответить
"Партизаны" Беларуси в подметки не годятся "басмачам" Киргизстана
показать весь комментарий
09.10.2020 15:49 Ответить
Мудило, в Білорусі відбувся дуже успішний ^переворот^ твоїми зусиллями.

Як завжди злочиньці скидають проблеми з хворої голови на здорову.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:50 Ответить
Лука если бы в Минске было 500 киргизов , ты бы уже из Барвихи давал интервью про легитимность
показать весь комментарий
09.10.2020 15:51 Ответить
А шо там, в Беларуси?
показать весь комментарий
09.10.2020 15:52 Ответить
Порядок, не бардак!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:20 Ответить
Ну, у Лукавого ще все в майбутньому.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:55 Ответить
Конечно мы не киргизы.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:58 Ответить
ну и получайте по графику регулярных люлей...)))
показать весь комментарий
10.10.2020 00:24 Ответить
Лкашеску, хватит разглагольствовать. Встречай коллегу из Киргизстана, который тоже имеет "80%" народной любви))
PS/ Балабол Лукашенко- каких поискать! Заявил(*только что), что он дал 15тыс. баксов Тихоновской на первое время в Литве и она кинулась ему на шею со слезами благодарности)) Говорит, спас её дуру, от уготованной ей роли "сакральной жертвы")))))
показать весь комментарий
09.10.2020 15:59 Ответить
Насильно мил не будешь. От того и перевороты. В успешных странах их нет.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:01 Ответить
ну чому ж невдавшийся в Білорусі? вусатому падлу цілком вдалося влаштувати держпереворот
показать весь комментарий
09.10.2020 16:02 Ответить
...это был не переворот, а зигзаг удачи...
показать весь комментарий
09.10.2020 16:06 Ответить
Конечно, сравнивать ненужно! Ты то, за 26 лет, успел подмять под себя все ветви и органы в стране. А тот- не опытный и "зелёный" ещё, не марафонец, короче. А киргизы молодцы, что не допустили такой ситуации, чтобы президент смог превратить себя в царька, а народ в холопов.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:06 Ответить
Порівнювати "успішний" переворот у Киргизстані і "невдалий" у Білорусі абсолютно непрофесійно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4135
показать весь комментарий
09.10.2020 16:12 Ответить
а колюня где?Поди пыня и ему - уже по пупчик?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:33 Ответить
Лукашенко логично с его колокольни делает упор на силу власти; не на слабость протестующих, как многие. Начало событий абсолютно идентично. И там, и там 'силовики' вооруженные газом, светошумовыми гранатами, резиновыми пулями открыли огонь по толпе. Киргизы победили, белорусы, увы, нет. А ведь в Киргизии на улицы вышли сторонники нескольких оппозиционных партий, в Беларуси 97% населения не справились с 3%.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:13 Ответить
Никого и ничего киргизы не победили... ...киргизский бунт -- бессмысленный и безнадёжный...
показать весь комментарий
09.10.2020 16:20 Ответить
Они прогнали омон, заняли правительственные здания. Белорусы не умеют изобразить мастер-класс в уличных боях. Каждые выходные вяжут яко овец.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:24 Ответить
Допустим, прогнали и заняли.

Дальше что и кто? -- кто киргизов переселит из хижин во дворцы?
Где Национальные Герои и Экономисты и Политики? -- и в Беларуси где?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:28 Ответить
В Беларуси в тюрьме все лидеры. Все против, хотят свергнуть таракана, но чужими руками. Нет пехоты революции, исполнителей 'грязной' работы. Хабаровск и Минск - 2 близнеца овощных протестов.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:58 Ответить
Так я ж про то и говорю: не рождает Система Поэтов и Героев... -- всё в прошлом, которое и привело к сегодняшнему результату.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:13 Ответить
Менталитет такой. Многие приезжие отмечают безопасность в Беларуси. Ночью можно гулять безо всяких опасений нападений хулиганов. Иногда положительные качества становятся минусом. Вот не дерутся белорусы с 'силовиками' и ничо с этим не поделаешь. Как бы оппозиционные СМИ не пытались накручивать ситуацию.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:16 Ответить
Менталитет такой
...менты тоже беларусы...*)
показать весь комментарий
09.10.2020 17:18 Ответить
И что. Им приказ отдали - задержали. Без драк.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:22 Ответить
...некому только отдать приказ, шо б Луку задержали. Без драк...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:35 Ответить
Давления улицы не хватает. Силовики ничем не рискуют. Много гневных комментов, пыхтения в фэйсбуках. Выхлопа ноль. А Васька слушает, да ест...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:37 Ответить
Пока шо Ваську бьют, гоняют, унижают и убивают -- свои же -- беларуские мусора и гебня.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:41 Ответить
А что? -- 26 лет, Лука кропотливо и целеустремлённо готовился именно к данному событию -- к собственному свержению.

Можно смело, хоть и с прискорбием признать, что Лукашенко успешный, последовательный и бескомпромиссный политик европейского масштаба, на европейской территории.
А кому не нравится -- тот увольняется.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:16 Ответить
Otstali vo vremeni vot kto jest Lukosenko vo glazax Evropejskix liderov.V sssr takix durakov mnogo bylo,no vet vremena tak meniajetsia i nemozno vatinkami xodit i secas
показать весь комментарий
09.10.2020 16:29 Ответить
европского- ну ты и засадилллл..........!!!- ЗИМБАБВИЙСКОГО политика мог и очень плохо сыграл этот недоделанный колхозник... ни более, а именно менее)))
убогое, необразованное, гнило-совковое существо, вкусившее волею игры судьбы власти и цепляющееся за неё до упора само непонимающее зачем... - такие кончают плачевно вместе со своим выводком...)))
показать весь комментарий
10.10.2020 00:34 Ответить
Ой, как страшно лУКЕ! Не ровен час, и у беларусов урветься терпець, и возьмутся за бутылки... Говорят, брусчатки у них на дорогах нет, так что камнями бросаться не станут. А вот бензина много...
показать весь комментарий
09.10.2020 16:22 Ответить
Вот наоборот. Весь Минск в брусчатке, только кидать третий месяц некому..
показать весь комментарий
09.10.2020 16:25 Ответить
Тут докидались на свою голову...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:25 Ответить
В Беларуси нет Донбасса и Крыма. Как раз бросок по месту... Но нету.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:33 Ответить
On ot etoj demogogiji legativnim prezidentom nestal i uze nestanet.Bedni narod sociustvuju im
показать весь комментарий
09.10.2020 16:24 Ответить
Из видео ясно, что Лукашенко очень уверенный в себе человек. И что бы ни говорили украинские диванные предсказатели, но такой человек никогда не отдаст Беларусь ни под Восток ни под Запад. И ещё можно сделать вывод, что в Беларуси фактически все закончилось.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:29 Ответить
Davno on otdal po vostok.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:43 Ответить
ЛКШ ПНХ
показать весь комментарий
09.10.2020 16:33 Ответить
Очень креативно... Очень.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:21 Ответить
непрофессионально это то, что ты еще до сих пор жив и что-то там варнякаешь.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:55 Ответить
Как раз всё на оборот. У батьки переворот удался. Тихановская даже не была объявлена президентом.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:22 Ответить
Успешный?
Не кажи "Гоп" ...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:40 Ответить
картофельный дуче на самом деле циничный, хитрый и изворотливый властитель - самодур и кроме как с кровью, сковырнуть его не получится. Поэтому он и философствует о государственных устройствах разных стран, причем с явной издевкой.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:29 Ответить
 
 