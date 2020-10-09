Сравнивать "успешный" переворот в Кыргызстане и "неудавшийся" в Беларуси абсолютно непрофессионально, - Лукашенко. ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что сравнивать события в Беларуси и Кыргызстане абсолютно непрофессионально.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"В последнее время принято сравнивать события в Беларуси (неудавшийся переворот) с "успешным" переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели. Единственное, что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере Кавказа и центральноазиатской страны, по размеру примерно такой же, как и Беларусь. Все остальное сравнивать ни в коем случае нельзя", - сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, Беларусь от событий в Кыргызстане спасла "жестко критикуемая со стороны его оппонентов вертикаль власти".
Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.
Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию. Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.
Во время протестов пострадали более тысячи человек.
Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова.
Местонахождение действующего президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас неизвестно.
Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.
Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан.
В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.
но когда расскачаются, будет мама не горюй
Як завжди злочиньці скидають проблеми з хворої голови на здорову.
PS/ Балабол Лукашенко- каких поискать! Заявил(*только что), что он дал 15тыс. баксов Тихоновской на первое время в Литве и она кинулась ему на шею со слезами благодарности)) Говорит, спас её дуру, от уготованной ей роли "сакральной жертвы")))))
Дальше что и кто? -- кто киргизов переселит из хижин во дворцы?
Где Национальные Герои и Экономисты и Политики? -- и в Беларуси где?
...менты тоже беларусы...*)
Можно смело, хоть и с прискорбием признать, что Лукашенко успешный, последовательный и бескомпромиссный политик европейского масштаба, на европейской территории.
А кому не нравится -- тот увольняется.
убогое, необразованное, гнило-совковое существо, вкусившее волею игры судьбы власти и цепляющееся за неё до упора само непонимающее зачем... - такие кончают плачевно вместе со своим выводком...)))
Не кажи "Гоп" ...