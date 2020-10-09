"Байрактары" наносят новые удары - расстреляны четыре армянских танка и два зенитно-ракетных комплекса. ВИДЕО

Четыре танка и два зенитно-ракетных комплекса армии Армении поразили беспилотники "Байрактар" азербайджанской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ видеозапись атаки опубликовало Министерство обороны Азербайджана на своей странице на youtube.

