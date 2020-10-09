РУС
24 039 77

"Байрактары" наносят новые удары - расстреляны четыре армянских танка и два зенитно-ракетных комплекса. ВИДЕО

Четыре танка и два зенитно-ракетных комплекса армии Армении поразили беспилотники "Байрактар" азербайджанской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ видеозапись атаки опубликовало Министерство обороны Азербайджана на своей странице на youtube.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Алиев заявляет, что армия Азербайджана взяла под контроль ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе

Автор: 

Азербайджан (817) Армения (839) Нагорный Карабах (471)
Топ комментарии
+75
Сейчас у ***** и евролибералов начнется истерика. Оказывается окупированные земли можно вернуть за месяц военным путем, если захотеть, а не вечными переговорами.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:58 Ответить
+61
Да. Если есть нормальный союзник. А не унылое говно , типа Макрона и продажная Меркель...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:01 Ответить
+46
На ветке чуть ниже нам експерды рассказывают что Украине нужно развивать залповую реактивную артиллерию вместо высокоточной. Так как обычные снаряды дешевле высокоточных. А теперь представьте каким образом и сколько нужно выпустить тонн реактивных снарядов и на какую стоимость, чтобы поразить одиночные цели притом движущиеся.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:01 Ответить
А где здесь на видео движущаяся цель?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:25 Ответить
Сдается мне, что беспилотник на этом видео используется в качестве наводчика.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:46 Ответить
Наводчики. На некоторых видео, из других новостей, видно, как снаряды или ракеты сбоку прилетают в цель. А вот мост взорвали израильской ракетой, которая сверху вниз перпендикулярно земле вошла. Разные у них там возможности бить цели.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:17 Ответить
Ну я так и подумал. Потому как нет характерного засвета если бы ракета летела с БПЛА. Если бы бомба, то тоже видно было бы как отделяется. А так только наведение и потом через несколько секунд взрыв.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:20 Ответить
Это так, если не предполагть наступательные действия. К ним артподготовка просто жизненно необходима, либо, по опыту Советской Армии, прийдется положить массу бойцов. Или вы приверженец жуковсого "Бабы ещё нарожают"?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:49 Ответить
Туман развеялся...и арам опять прилетело....это радует...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:02 Ответить
И что тебя дебила так радует блд? **...нат задроч...ный.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:52 Ответить
Они тебе в борщ насрали? дурко.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:53 Ответить
Интересно, чо там за ЗРК стояли.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:03 Ответить
Это не просто возвращают оккупированный Нагорный Карабах, эти события показали полную неспособность России вести современную войну, отсталость, деградацию. Скоро сама Россия начнет распадаться. Ждем с нетерпением
показать весь комментарий
09.10.2020 17:03 Ответить
Руйнація імперіі , це довготривалий , але незворотній , історичний процес !! За останні 100 років РІ втратила понад 25% територій та понад 50% населення, процес триває !! Євроінтеграція України , це каталізатор прискорення руйнаціі РІ !!!))
показать весь комментарий
09.10.2020 17:12 Ответить
Ну так, але слідуючий етап за народами північного кавказу, казанськими татарами, народами сибіру, та практично тотально зрусифікованими фінськими народами.

Потрібно якось знайти спосіб підтримати національне відродження цих народів.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:24 Ответить
А РФ воюет с армянами или азербайджанцами ?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:33 Ответить
йой ,як файно
показать весь комментарий
09.10.2020 17:08 Ответить
Вперёд ,на моцкву !!!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:08 Ответить
Азербайджанские дроны летят не спега,
И в Пекло летит Хачикяна душа.
- Зачем ты, дурашка, к ним в дом их залез?
При встрече в Аду, спросил его бес.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:09 Ответить
А ведь это ещё и психологическое давление. Технику бросают и убегают. 6 подбили, а ещё больше 'затрофеили'. Короче, Карабах новый вызов военным теоретикам. Как воевать когда много БЛА в небе.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:11 Ответить
а никак..и отступать пешком и в рассыпную Больше трех не собираться иначе ракета прилетит
показать весь комментарий
09.10.2020 17:16 Ответить
Походу росийское ЗРК бесполезно против беспилотников если их не видит. Кроме того турки применяют интересную тактику. Было замечено что один беспилотник только наводит на цель а управляемую бомбу выпускает другой. К тому же походу еще беспилотники наводят на цель управляемые снаряды выпущены из артсистем.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:14 Ответить
Не только? А ложные цели? Сначала запускаешь кучу пустышек, эти прозластные ЗРК отстреливаются, а потом сразу бери их голенькими.
Получается ЗРК бесполезны.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:18 Ответить
Почему бесполезно? Очень полезно! Не преуменьшайте достижения пацакского оборонпрома. Вы только подумайте - пока дроны уничтожают ЗРК, они заняты и не уничтожают танки. Просто надо чтоб было ЗРК больше, чем бомб у противника и дело в шляпе.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:22 Ответить
Авто и танки почему-то без движения. Военных нет. Ну и видос.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:23 Ответить
А ты бы КОНЕЧНО на башне сидел! С диваном не путай!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:28 Ответить
Ученик дяди васи и пети, где ты видел, чтобы стояли авто и танки без маскировки, на открытой местности?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:32 Ответить
Кинули техніку і потікали, коли отримали інфу про виліт Байтакарів, в 1941 тисячами кидали.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:37 Ответить
Как-то по-детски звучит.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:45 Ответить
Это только в копьютерных играх херачатся, пока не завалят, а в реальной войне все бросают и бегут в блиндажи, окопы, укрытия или просто подальше. Или безславно дохнут, как ********** вагнеровцы в прошлом году в Сирии, когда отхватили от дяди Сэма
показать весь комментарий
09.10.2020 19:21 Ответить
В инсте МО армян правдоподобней. Огонь по движущимся целям.

https://www.instagram.com/p/CGHq_m3HbP8/
показать весь комментарий
09.10.2020 17:30 Ответить
И неправда - отнюдь не правдоподобнее. Откуда кадры?
показать весь комментарий
09.10.2020 20:45 Ответить
Машины чьи то взрывают. На МАЗы похожи. Азеровские.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:53 Ответить
Куда двигаться ночью? Видео с ночной съемкой, очевидно. Что , боевую технику противника эффективно уничтожать на ходу? или ВСА должны были дождаться движения техники армянских террористов ?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:36 Ответить
Ну да и все военные дрыхнут, не выставив посты, если уж приспичило начевку на открытой местности устроить
показать весь комментарий
09.10.2020 17:52 Ответить
А кто сказал, что постов нет. Тебе что ,кто то обязан детально все показывать? Для ВСА важно уничтожение боевой техники армянских террористов. Есть куча видео , где уничтожаются боевые посты врага и наблюдательные пункты, в том числе уничтожение живой силы. 1 / https://www.youtube.com/watch?v=3vmn_s46Z4A 2/ https://www.youtube.com/watch?v=Sn90NyhtH7U 3/ https://www.youtube.com/watch?v=-WBGiTLE3IQ 4/ https://www.youtube.com/watch?v=mAHWU-Cynag 5/ https://www.youtube.com/watch?v=H5SFWv8hpmY 6/ https://www.youtube.com/watch?v=4IRCDEulxOY&bpctr=1602257824 и другие.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:09 Ответить
Ага - посты против дронов, на драконах или орлах. И потом - у них рам очень лесистая местность, как в сибирской тайге
показать весь комментарий
09.10.2020 20:47 Ответить
Наверно потому что эти атаки ночные, а ночью все спят.Кроме Байрактар.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:39 Ответить
Азербайджан показывает на деле , как нужно воевать в современной войне. Тем более , боевые действия проходят в горных, труднодоступных рельефом местностях.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:31 Ответить
Коли вірмени навчаться не стояти в чистому полі?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:36 Ответить
Вже не встигнуть так як не буде чим. Особливості рельефу зосереджують бойові зіткнення у суто низинних місцях як і саме зберігання техніки.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:09 Ответить
"байрактар" пали
"Байрактари" завдають нові удари - розстріляно чотири вірменські танки і два зенітно-ракетні комплекси - Цензор.НЕТ 3642
показать весь комментарий
09.10.2020 17:53 Ответить
Впечатляющая "реклама" для кацапских систем ПВО...
показать весь комментарий
09.10.2020 18:41 Ответить
Армении тоже дроны нужны. И средства борьбы с ними.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:45 Ответить
Угу,коньяк на позиции разносить. Им трезвым страшно воевать,как тебе в зеркало заглядывать
показать весь комментарий
09.10.2020 19:02 Ответить
Им не страшно воевать, а я в зеркало смотрю с удовольствием, потому, что красивый и умный. А вот лично тебе тебе в зеркало без коньяка заглядывать, *********.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:21 Ответить
У тебя прокся отвалилась, кацап
показать весь комментарий
09.10.2020 19:25 Ответить
хорошо ты само себе лишь о себе написало.
на вот, прочти само себе а себе: "У тебя прокся отвалилась, кацап "
показать весь комментарий
09.10.2020 19:41 Ответить
"Байрактари" завдають нові удари - розстріляно чотири вірменські танки і два зенітно-ракетні комплекси - Цензор.НЕТ 1986
показать весь комментарий
09.10.2020 20:16 Ответить
ты красивый.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:36 Ответить
Особенно крестик
показать весь комментарий
09.10.2020 20:48 Ответить
красота! прям как в тире армян раскатывают.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:26 Ответить
как игра компютерна пиу пиу
показать весь комментарий
09.10.2020 19:38 Ответить
армян-шашлык?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:45 Ответить
зелёные балалайки - артисты трёпа
показать весь комментарий
09.10.2020 20:28 Ответить
У нас президенты одни патриоты, один аж 6 штук купил и не применял ваабще, а второй вообще запретил их, жуть но вы держитесь
показать весь комментарий
09.10.2020 22:09 Ответить
Сейчас той стороне даже стремно помогать защищать Карабах.
Может оказаться, что все ее наработки - морально устарели и просто не актуальны против турецкой авионики, китайско/израильской электроники и чего-то там еще.
показать весь комментарий
10.10.2020 02:26 Ответить
Да, поставленные Турцией Азербайджану ударные БПЛА-грозное оружие.
И вообще, без поддержки Эрдогана Алиев не решился бы начать наступательные боевые действия в Нагорном Карабахе. Сотни азербайджанцев и армян остались бы живы.
показать весь комментарий
10.10.2020 11:01 Ответить
 
 