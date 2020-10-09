"Байрактары" наносят новые удары - расстреляны четыре армянских танка и два зенитно-ракетных комплекса. ВИДЕО
Четыре танка и два зенитно-ракетных комплекса армии Армении поразили беспилотники "Байрактар" азербайджанской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ видеозапись атаки опубликовало Министерство обороны Азербайджана на своей странице на youtube.
Топ комментарии
+75 ALEX SUROVV
показать весь комментарий09.10.2020 16:58 Ответить Ссылка
+61 Валентина Богданова
показать весь комментарий09.10.2020 17:01 Ответить Ссылка
+46 ALEX SUROVV
показать весь комментарий09.10.2020 17:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потрібно якось знайти спосіб підтримати національне відродження цих народів.
И в Пекло летит Хачикяна душа.
- Зачем ты, дурашка, к ним в дом их залез?
При встрече в Аду, спросил его бес.
Получается ЗРК бесполезны.
https://www.instagram.com/p/CGHq_m3HbP8/
на вот, прочти само себе а себе: "У тебя прокся отвалилась, кацап "
Может оказаться, что все ее наработки - морально устарели и просто не актуальны против турецкой авионики, китайско/израильской электроники и чего-то там еще.
И вообще, без поддержки Эрдогана Алиев не решился бы начать наступательные боевые действия в Нагорном Карабахе. Сотни азербайджанцев и армян остались бы живы.