РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9673 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
27 085 98

"Байрактары" уничтожили армянский радар ПВО П-18 и вторую новейшую станцию РЭБ "Репеллент" из РФ. ВИДЕО

Азербайджанский "Байрактары" уничтожили армянский радар ПВО П-18 и вторую новейшую станцию РЭБ Репеллент из РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки беспилотников опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

Байрактары уничтожили армянский радар ПВО П-18 и вторую новейшую станцию РЭБ Репеллент из РФ 01
Байрактары уничтожили армянский радар ПВО П-18 и вторую новейшую станцию РЭБ Репеллент из РФ 02

Читайте также: Дроны обнаружили и уничтожили станцию РЭБ "Репеллент" российского производства, поставленную в Армению и созданную специально для борьбы с дронами.

Автор: 

Азербайджан (817) Армения (839) Нагорный Карабах (471)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+52
Такие хорошие новости и видосики в конце трудовой недели!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:30 Ответить
+46
Новини гарні, але чомусь не по Україні(
Я радий за людей, які таки змогли...

Залишилося почути - СЬОГОДНІ БУЛИ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД МОСКАЛІВ ТА ЇХ ПОСІПАК НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ...

Мрії, мрії.. Не з нашим вибором( хоч я і не обирав зебіла.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:35 Ответить
+25
Если бы ты был немного умнее, то знал, что война в Карабахе длится уже 30 лет. И до этого времени Азербайджан, не смог выбить Армян из Карабаха. За 30 лет, при продаже своей нефти и активной поддержке Турции, Азербайджан предпринимает уже вторую попытку освободить захваченные территории (первая была в 2016 и не принесла победы).

А у Порошенко была пустая казна, разграбленная и небоеспособная армия, и противник с ядерным арсеналом и второй армией в Мире. И при этом агрессора остановили, армию возродили, экономику подняли.
Даже про пенсионеров не забыли и провели пенсионную реформу, при которорй те кто много зарабатывал и платил налогов стали, существенно больше получать пенсии.

Если бы в стране небыло 73-х процентов дебилов, то на сегодня продолжили бы территорию понемногу освобождать, а не сдавать.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такие хорошие новости и видосики в конце трудовой недели!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:30 Ответить
Новини гарні, але чомусь не по Україні(
Я радий за людей, які таки змогли...

Залишилося почути - СЬОГОДНІ БУЛИ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД МОСКАЛІВ ТА ЇХ ПОСІПАК НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ...

Мрії, мрії.. Не з нашим вибором( хоч я і не обирав зебіла.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:35 Ответить
Просто украинцы выбрали мир стоя раком. Раком стоять конечно безопаснее и не так страшно, чем встать и дать врагу по морде.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:39 Ответить
Ти відокремлюєш себе від Українців?

Консолідація нації, це шлях не тільки знизу, але й знагори.
За твоїми словами - Ми україньці ХЗ що.
Тоді хто ти?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:51 Ответить
Ви дописувач мабуть новий, але ж сподіваюсь, що тут не всі забули, як Суров всю весну 2019 протопив тут на форумі проти Порошенка на користь Зєлємойського. Змінювати риторику Суров почав вже черз півроку після виборів за принципом "аби тільки не свинарчуки". Він і досі з піною у рота: "аби тільки не Порошенко". Так ви копніть трохи глибше його і зрозумієте, що такі як Суров і привели сьогоднішніх кловунів до влади. Тому Ваше запитання до нього здебільшого риторичне.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:24 Ответить
Шановний, я тут мабуть довше ніж ви.
Просто знаходжу час для цього болота рідко, але на тиждень, два.
Я бачу ви вже визначилися хто я, звідки я, та інше...
А про риторичність запитання ви вгадали. Ваша кмітливість мене просто вражає.
Усього Вам найкращого)
показать весь комментарий
09.10.2020 19:30 Ответить
Вам також всього найкращого.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:00 Ответить
Реальность в том, что до этого было 30 лет переговоров в минске. Потому что 30 лет назад у Азейбаржана не было сих выгнать оккупантов.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:23 Ответить
Не говорите так. Украина великая страна и она тоже дождется момента освобождения всех своих территории! Наверно просто пока мало у нее сил для того, но обязательно Украина это сделает! Слава Украине!
показать весь комментарий
09.10.2020 21:27 Ответить
Не хочу щоб моя країна була "вєлікой".Одна вже "вєлікая" з грязною сракою є по сусідству,хай їй грець!Хочу,щоб Україна стала нарешті просто європейською і цивілізованою.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:09 Ответить
Ай МАЛАДЦА!!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:31 Ответить
вы все врете...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:31 Ответить
Ну прямо праздник какой-то, видосики подъехали. Ребят, а где там те шпесиалисты, которые кукарекали об ошибочности покупки нами Байрактаров? Куда они делись?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:31 Ответить
Касьянов и его "брат по разуму" Цви Ариели? Здрыснули...
показать весь комментарий
09.10.2020 18:44 Ответить
Насолода
показать весь комментарий
09.10.2020 17:32 Ответить
Чому Порошенко так не воював?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:33 Ответить
З тієї ж причини, що і ти і я
Я себе не відділяю від наріда, навіть тоді, коли розхожуся у виборі, та думках.
Країна в нас одна
показать весь комментарий
09.10.2020 17:39 Ответить
Я ніколи не був президентом України
показать весь комментарий
09.10.2020 17:58 Ответить
Цікава відповідь. Може ти і громадянином ніколи не був?

Наскільки я знаю, преЗЕденти вміють тільки ігнорувати військову службу
показать весь комментарий
09.10.2020 18:03 Ответить
А було чим? "Байактари" прийшли наприкінці його терміну.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:46 Ответить
По той же причине, почему Азейбаржан так не воевал в 94 году. И почему почти 30 лет территории были оккупированы.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:24 Ответить
👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
09.10.2020 18:56 Ответить
Что то *новейший* Реппилент не увидел беспилотники Байрактары? Кстати интересный факт, что за пару секунт перед каждым попаданием живые мишени разбегаются по сторонам. Неужели высокоточная авиабомба создает звуковой ефект или свист? Или просто визуально замечают беспилотники
показать весь комментарий
09.10.2020 17:36 Ответить
Там дрон-камикадзе израильский. Оно квадрокоптер. Его нормально слышно на подлёте. Он на координату летит и ему пох все эти РЭБ.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:48 Ответить
Первый раз видео с ним было из Сирии.
Там он приземлялся на крышу "Панцыря" с ихтамнетами.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:49 Ответить
двигатель слышно, а планер нет
показать весь комментарий
09.10.2020 17:52 Ответить
Взагалі-то "Репеллент" - це станція електронної боротьби. Вона створю або направлені, або зональні радіохвилі, які подавляють хвилі, що керують наприклад тим же безпілотником, чи радіохвилі, на які налаштовані засоби зв'язку, скажімо, піхоти супротивника. Тобто основна фішка цієї вундервпілі - це не виявлення, а блокування засобів керування і зв'язку. Це я дуже по простому. Оскільки Байрактари відбомбилися, а персонал встиг чкврнути у різні боки, то цей Репеллент дрона виявив, але знешкодити не зміг.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:02 Ответить
наведение по лазеру а сам бпла где то с 8 км стреляет . если израильский хароп то ему это рэб вообще до дупы при потере связи с оператором сам ищет цель . может и оптически определять - приоритет системы пво если их нет. то техника . я их ттх читал когда евреи только выпустили под названием барражирующй боеприпас
показать весь комментарий
10.10.2020 01:41 Ответить
Загалом Ви праві. Але щодо конкретного випадку, то це не камікадзе і не з 8 кілометрів. Зйомка навіть після вибуху і параметрищцомки показують, що дрон підійшов мінімум на 3 кілометри і РЕБ вірмен йому ніяк не завадила.
показать весь комментарий
10.10.2020 01:53 Ответить
Просто земля кривая, климат не тот и поп РПЦ недостаточно качественно освятил
показать весь комментарий
09.10.2020 23:05 Ответить
Это из какой-то игры.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:36 Ответить
"Байрактары" вроде "кушал" рос. РЭБ весьма эффективно? По крайней мере, об этом писал Бутусов. Они ("байрактары") эффективны были(при наличии РЭБ у противника в конкретном бою) только в связки с израильскими аналогами(которых рос. РЭБ не мог кушать).
показать весь комментарий
09.10.2020 17:38 Ответить
А хто сказав, що не можна чавити (подавлять - щоб не було зайвих коментарів) РЕБ?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:46 Ответить
Ну хіба що, коли їм електрику відключити. Подавити їх можна тільки бомбою, ракетою, гранатою чи диверсантом.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:11 Ответить
Ай, да радары - работают, видать, как маяки-целеуказатели...
показать весь комментарий
09.10.2020 17:41 Ответить
Активные радары и РЭБы, это и есть маяки, так же светятся
показать весь комментарий
09.10.2020 17:49 Ответить
нужно в Рашку отправить Касьянова.. он кацапов своим унынием доведет до самоликвидации..
показать весь комментарий
09.10.2020 17:42 Ответить
Касьянов предлагал развивать свою программу беспилотников. Оно так и осталось на энтузиастах-волонтёрах. Причём денег нужно было меньше чем стоимость одного байрактара. Но было принято решение профинансировать турков.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:06 Ответить
Я предлагаю создать аннигиляционное оружие (так как мы подписали отказ от ядерного). Когда начнём финансирование? А чё, предложение же хорошее?
показать весь комментарий
09.10.2020 18:14 Ответить
Предложение хорошее, но попробуй его удержи в замкнутом пространстве.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:38 Ответить
Какая разница (известно чей копирайт), главное предложение хорошее!
показать весь комментарий
09.10.2020 18:44 Ответить
чтоб иметь такое оружие, или подобное, для начала нужно финансировать науку, долго и постоянно,а то все талантьі разьежаются, а тебе вьінь и положь супертехнологичное оружие, а так не бьівает
показать весь комментарий
09.10.2020 21:38 Ответить
Сарказм? Не, не слышал!
показать весь комментарий
10.10.2020 18:20 Ответить
хм... а дійсно, не факт що буде анігулювати ворога, а ось кошти на нього виділені таки анігулює.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:18 Ответить
Ну вот Вам ответ про всю доморощенную ударную беспилотную авиацию. Создать тактический ударный БПЛА, это не на али-экспрессе дрон купить.
показать весь комментарий
10.10.2020 18:26 Ответить
Це була іронія на анігілятор. Зробити можливо все. Головне мотивація.
показать весь комментарий
10.10.2020 19:11 Ответить
это неправда! .. большинство беспилотников, эксплуатируемых Армией - это волонтерское и частное производство, и только небольшой процент, это американские военные..
просто у Касьянова рогакорона на голове мешает ему входить в кабинеты и общаться с людьми.. Касьянов это человек с большими комуникативными личными проблемами, и так было еще до 2014 года.. у меня есть знакомые, которые знают его много лет, это очень сложный в общении человек.. я уже писал об этом, в том числе лично Касьянову в его блоге..
Но Касьянов видит себя белым и пушистым на розовом единороге, а все кто вокруг него, это монстры и ублюдки..
Касьянов не просто предлагал программу БПЛА, он требовал неограниченное финансирование и очень обижался, когда его спрашивали: "А на что потрачены деньги?!"..
а с таким подходом, с ним естественно никто работать не стал..
отсюда, обида на весь мир!
показать весь комментарий
09.10.2020 18:14 Ответить
Проблема в РЛС , рассчитанньіх на другие цели и "не видящих" тихоходньіе и малоотражающие беспилотники. Вопрос решаемьій , после єти цели станут легкой добьічей не только фронтовьіх ЗРК , но и "Шилок" с "Тунгусками". Думаю , что россияне уже с год работают над проблемой , после потерь "Панцирей" в Ливии и Сирии.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:43 Ответить
Поверте радару все равно какая скорость цели. На индикаторе видно сброшенную бомбу. А вот высота цели влияет на обнаружение.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:53 Ответить
Просто летают низко. Потом, есть множество приемов против радара. Одна из них металлическая пыль (фактически дымовая завеса). Пустил пыль и лети себе.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:56 Ответить
Думаю что разработчики дронов во всем мире тоже не стоят на месте. Наше время ждет еще война дронов. Будут скоро дроны-истребители, новые дроны-камикадзе. Микродроны кототорые будут незаметны даже глазу и будут только наводить на цель управляемый артснаряд или авиабомбу сброшенную с высоты вне радиуса действия ПВО врага и тд.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:01 Ответить
Первей всех, появятся дроны-истребители. Тупо по аналогии(историей) развития воен. авиации(сначала тоже различные летательные средства использовались для бомбардировке с воздуха). Потом появились истребители. "Против лома нет приёма, если нет другого лома". Думаю над этим уже во всю работают.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:05 Ответить
Ага, шилкою на висоті 7 км.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:13 Ответить
А хто сказав, що не можна чавити (подавлять - щоб не було зайвих коментарів) РЕБ?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:43 Ответить
Можна, танком, наприклад.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:13 Ответить
Что творят, что творят ??? Это же руссофобия какая-то
показать весь комментарий
09.10.2020 17:43 Ответить
А вот, как азеры мочат технику противника.
https://www.youtube.com/watch?v=Qh4u3PzQiGA
Методично, один за другим.
Сегодня мне тут писали, мол неуправляемые ракеты тоже хорошо. Ничего хорошего. Тут один выстрел - гарантированный минус у врага. Высокоточные ракеты/снаряды с лихвой окупаются.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:50 Ответить
П-18 - это модернизировання П-12 от 1971 года. Стоило ли заряд тратить?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:51 Ответить
Стоило. П18 слишком далеко ,,видит,,
показать весь комментарий
09.10.2020 18:40 Ответить
Это метровый диапазон. Видит размером с аэробус.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:27 Ответить
"Байрактари" знищили вірменський радар ППО П-18 і другу новітню станцію РЕБ "Репелент" з РФ - Цензор.НЕТ 7266
показать весь комментарий
09.10.2020 17:54 Ответить
Чому Порошенко так не воював?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:57 Ответить
Если бы ты был немного умнее, то знал, что война в Карабахе длится уже 30 лет. И до этого времени Азербайджан, не смог выбить Армян из Карабаха. За 30 лет, при продаже своей нефти и активной поддержке Турции, Азербайджан предпринимает уже вторую попытку освободить захваченные территории (первая была в 2016 и не принесла победы).

А у Порошенко была пустая казна, разграбленная и небоеспособная армия, и противник с ядерным арсеналом и второй армией в Мире. И при этом агрессора остановили, армию возродили, экономику подняли.
Даже про пенсионеров не забыли и провели пенсионную реформу, при которорй те кто много зарабатывал и платил налогов стали, существенно больше получать пенсии.

Если бы в стране небыло 73-х процентов дебилов, то на сегодня продолжили бы территорию понемногу освобождать, а не сдавать.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:09 Ответить
Ага, Петя пенсію з 150 доларів підняв до 60. Це всі пам`ятають добре.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:32 Ответить
Ты потерялся, дорогой. В нашей стране пенсию платят гривнами.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:45 Ответить
Якби ти був розумніший, то знав би поняття еквівалент
показать весь комментарий
09.10.2020 19:11 Ответить
Якби ти був розумніший і не продавався за 3 коп. за слово, то не писав би свою чепуху.
показать весь комментарий
09.10.2020 21:16 Ответить
Вася, посчитаем эквивалент зарплаты за 19-й год по отношению к продуктам питания и коммуналке и сравним с сегодняшним? А то, что пенсы впервые за всю историю Украины начали получать ту сумму, на которую они смогли жить и откладывать, факт неоспоримый со времён реформы. Правда всегда всплывали говноеды, которые рассказывали как тяжело прожить на минимальную, забывая вспомнить, что именно такую они заработали. И постоянно затягивали заунывную про зубожиння та геноцыд, про которую сразу забыли после выборов, хотя ни продукты не подешевели а подорожали, ни зарплаты не увеличились, а уменьшились согласно эквивалента упавшему курсу доллара, ни комуналка не только не упала, а успела возрасти.

Так что развивай извилину, есть шанс поумнеть.
показать весь комментарий
10.10.2020 18:35 Ответить
То Марикуца. Что за редкая глупость?! За армянами стояла Рашка, и в 2016 именно Путин позвонил Алиеву и "попросил" остановиться. Наверное, спрашивал: не притесняют ли в Баку русских. А сейчас за Баку вписалась Турция, влоть до посылки своих частей в случае вмешательства третьей силы. Вот и все.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:22 Ответить
А за донбасскими ордиловскими сепарами, типа, стоят марсиане? Эльдарчик, не пори чушь, и научись анализировать прочитанное, если взялся комментировать.
показать весь комментарий
10.10.2020 18:24 Ответить
Как-то очень гуманно попали, бегающие и плящущие человечки не разлетаются в клочья как в предидущих сериях.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:01 Ответить
Похоже настало время надувных танков.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:16 Ответить
Похоже подгорают пердаки у ************
показать весь комментарий
09.10.2020 18:23 Ответить
"Репелент" отрепелентил по полной программе.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:23 Ответить
Сила новых технологий!
Похоже наступает новая эра. Эра москитного летучего флота... Можно себе только представить, что будет, когда начнется совершенствоваться подобная летающая аппаратура И похоже кое кому нет места в этом мире, он навсегда отстал... за дутыми проектами. А Штаты двигаются здесь семимильными шагами... вперед. Давай, догоняй курилка плешивый!.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:29 Ответить
Байрактар Акбар!
показать весь комментарий
09.10.2020 18:29 Ответить
.....скоро повидимому БУДУТ воздушные БЕСПИЛОТНЫЕ бои !!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 18:47 Ответить
Армении тоже дроны нужны. И средства борьбы с ними.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:47 Ответить
Добре діло.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:53 Ответить
Яка чудова станція РЕБ, що не тільки не може завадити дрону себе знищіти, але навіть не може завадити дрону передати чудову картинку знищення себе? Як мені це нагадує "мій" підрозділ РЕБ кінця 80х, коли 4 стійки лампових приборів насправді не здатні були ні на що, крім підігріву приміщення. Але "несли бойове чергування". Ех, чи дочекаюся я, коли в України нежить зі ЗЕ-шмарклями пройде, і вона так само буде той мотлох знищувати наче в тирі?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:05 Ответить
У тебе мізки кольору щоколада. Але не шоколад.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:42 Ответить
А як воно, зовсім без мізків, не важко жити? Чомусь Раневська згадалася.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:48 Ответить
Відкрию тобі велику таємницю. "Хорошим" бути набагато тяжче чим "поганим". "Без мізків" жити набагато простіше ніж тим у кого "є мізок". Нажаль ото воно таке життя. Так що жити не легко, пока такі довбні як ти є поряд.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:11 Ответить
Що це за словесна діарея була? Я нічого не зрозумів, крім того, що ти визнав, що тобі без мізків дуже подобається. Ну тоді йди собі, насолоджуйся життям, чого до мене пристібався?
показать весь комментарий
09.10.2020 20:19 Ответить
Не приписуй свою діарею іншим. Оце так у тебе життя, мізки гуано, аж прорвало знизу. Удачі тобі.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:44 Ответить
Чому Порошенко так не воював?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:13 Ответить
Тебе уже раз 10 ответили почему, но ты тупой.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:37 Ответить
За что, вообще таким дебилам пригожин деньги платит? Шлак.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:38 Ответить
То яка користь з Петі?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:45 Ответить
Очень большая польза. Хотя бы ваша непроходящая диарея. Пети полтора года нет у власти а вы все́ скулите забавно скрежича гнилыми зубами в Его сторону в каджом своем никчемном посте.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:16 Ответить
Зелений ідіот взагалі не хоче воювати, захищати країну, але в тебе до нього питань немає.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:45 Ответить
З окопу пишеш?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:47 Ответить
это второй уничтоженный репеллент?
показать весь комментарий
09.10.2020 21:13 Ответить
Армяне! Счетверенные зенитные пулеметы легко и дешево сбивают "Байрактары"
показать весь комментарий
10.10.2020 01:35 Ответить
 
 