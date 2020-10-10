РУС
"Фашиcты #банные!" - ОМОН в Хабаровске жестко разогнал протестующих. ВИДЕО

В российском Хабаровске омоновцы избили и разогнали митинг в центре города.

Видео разгона опубликовала журналист Елена Рыковцева, передает Цензор.НЕТ.

"Хабаровск. Сегодня. Поигрались и хватит. В городе не верят, что это свои. Говорят, пригнанные", - написала она в комментарии.

Смотрите также: "Путин - старичок, выпей "Новичок": Жители Хабаровска в 71-й раз вышли на протест. ВИДЕО

разгон (179) россия (97399) ОМОН (112) Хабаровск (14)
Топ комментарии
+61
"Фашиcти #бані!" - ОМОН у Хабаровську жорстко розігнав протестувальників - Цензор.НЕТ 6490
10.10.2020 09:58 Ответить
+52
иш ты халопы бунтовать вздумали. тебе ж киселев с соловьевым сказали что низя ты и сидиш кацапа на жопе ровно а они ж тупые скабееву не слушают
10.10.2020 09:48 Ответить
+47
Знают что бунтуют, а всеравно стоят, подлецы.
10.10.2020 09:46 Ответить
Контора вербувала зазвичай або на компроматі, або за якісь "плюшки". Цікаво би дізнатися як це робили грушники?
Коли наприкінці 80-х один конторський намагався до мене підкотитися (спочатку досить грамотно, косив під етнічного мадяра, але я його розкусив). Сказав що потенційну "плюшку", яку він збирається запропонувати, мені пообіцяли зробити друзі-євреї. А сам він погано вивчив мою анкету, тож нехай задовольниться тим що я не порушую кримінальний кодекс , в тому числі за певними "їхніми" статтями. Відчепився. Хоча попросив запам'ятати його телефон (застосував певну мнемотехнику). Я й досі пам'ятаю: 29-19-511.
10.10.2020 15:32 Ответить
ГЛАВНОЕ НЕ ЗДАВАТЬСЯ !!! ПОРА ИХ ГОРЮЧИМИ СРЕДСТВАМИ ОБЛИВАТЬ !)
10.10.2020 13:16 Ответить
На деякі речі можна дивитися довго і з задоволенням:як тече водичка,як сходить сонечко і як п.здють вЯлікєхь."Тавар"єшьчє" пля....
10.10.2020 22:52 Ответить
"Фашиcти #бані!" - ОМОН у Хабаровську жорстко розігнав протестувальників - Цензор.НЕТ 2232
10.10.2020 13:17 Ответить
.
ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ паРАША,
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля...
Уж лучше из Европы геи,
Чем педофилы из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только... Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна...
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
(с)
10.10.2020 13:19 Ответить
Отличный стишок
10.10.2020 15:55 Ответить
О! про педофилов -
10.10.2020 23:09 Ответить
в википедии написано много. Там про католическую церковь
10.10.2020 23:11 Ответить
На протестовались мирно-то?
10.10.2020 13:38 Ответить
Очінь міррьна-ТА.
10.10.2020 22:00 Ответить
Слопатоедные смотрю в коментах разошлись. Фотки всякие скидывают.
Скрепуасы, а ну марш на бутылку чеченскую...
10.10.2020 13:40 Ответить
А что это они майданить надумали?работать надо!
10.10.2020 14:38 Ответить
Свинособача недодержава . Пофіг на них . Нормальні там не живуть .
10.10.2020 14:39 Ответить
Всі готові вбивати та Молотовим бавити садистів? Перекличка.
10.10.2020 15:15 Ответить
То "хахли" для них фашістамє були,тепер--ці....
14.10.2020 23:51 Ответить
" В городє нє вєрят что ето свои" Правильно не вірять,їх ******* український Беркут,який вони так підтримували в 2014.І чий Крим,панове хабаровчани?
10.10.2020 15:30 Ответить
100% київський полковник кусюк дає їм по загривку...
10.10.2020 20:31 Ответить
тОЧЬНА ПАД МЄЧІНА.
10.10.2020 22:01 Ответить
Тетка що репетує за кадром - досі не зрозуміла, що таке Рашка, що таке херої рашки.
10.10.2020 15:51 Ответить
полицаи, как шавки запуганые, дерганые все, как будто в них сейчас коктелем бросят, мозгов, как у бабочки, еще и промытые политруками.
10.10.2020 15:52 Ответить
Ось і казочці кінець, пофургалили трохи і в стойло! Рабів до раю не пускають....
10.10.2020 15:54 Ответить
Я фигею!
В который раз убеждаюсь, что жить в России - это ты автоматически выхватываешь зашквар серьезный. Ибо в России нет граждан - а есть один бесправный скот, с которым можно вытворять что угодно. Скоту в России дозволяется только лизать сраку Обнуленному и его боярям. Все остальное под запретом. А кто не слушается и пытается мычеть че-то против - тому ровняют ребра дубиносом.
ЛЮДИ ЗЕЛЕНОГО КЛИНА! ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА КАРАТЕЛЕЙ!
ПОДНИМАЙТЕ ВСЕОБЩЕЕ ВОССТАНИЕ И ОТДЕЛЯЙТЕСЬ ОТ ЭТОЙ ПОЗОРНОЙ ПОМОЙКИ, ГДЕ ЛЮДЕЙ ДЕРЖАТ ЗА КОНЧЕНОЕ СКОТОСТАДО.
10.10.2020 15:56 Ответить
Хм. А скільки "громадян України" вважають такий режим найкращим і плачуть за руськім міром? Думаю, що пару кийків по хребту такі думки швидко б змінили.
10.10.2020 16:35 Ответить
Может им даже приятно получить российским демократизатором от российского омона, это врожденное.
10.10.2020 18:01 Ответить
Они рабы в хренадцатом поколении и там с генетикой и мозгами все очень печально - в основном это потомки нагнанных сцарем и Сралиным крепостных из России.
10.10.2020 21:03 Ответить
В США же воевали идейно черномазые рабы массово на стороне рабовладельцев за свое рабство - исторический факт.
10.10.2020 21:04 Ответить
А русккєє ванькє очінь позбавлєньєю ад кріпаства радєлє?Лє?
10.10.2020 22:04 Ответить
Ты на каком языке мычишь?? Это сербский?
11.10.2020 13:40 Ответить
Ну не можуть всі бути кацапами і гавкати по-собачому,як Ви,вЯлікєй.
11.10.2020 21:54 Ответить
Одним словом - крепостные.
11.10.2020 10:15 Ответить
Они так и не поняли что сказочному деду на них насрать
10.10.2020 15:57 Ответить
"Фашиcты #банные!" - Думаю здесь одна "н" лишняя.
10.10.2020 16:16 Ответить
а мне нравится когда ****** сруских....
10.10.2020 16:26 Ответить
Если протестуют значит фашисты, интересная у них логика.
10.10.2020 16:43 Ответить
вот и хабаровской сказочке конец
10.10.2020 16:56 Ответить
сибтряки зарыганные, вместо того чтобы захерачить мусоров они ходят кричалки кричат.
10.10.2020 17:07 Ответить
Чем отличается от видео под судом в Киеве над патриотами Украины, когда киевские менты избивают людей возле автозака - одним - к ментам обращаются на украинском, а менты, как и здесь - отвечают на руском.
10.10.2020 17:14 Ответить
На противагу їм написали б Ви українською.
10.10.2020 22:05 Ответить
Нужно громко кричать "Пазор, пазор" тогда все мусора испугаются и будет вам счастье
10.10.2020 17:22 Ответить
ватник в стойло раб лаптеногий тащи дальше баржу☝🏻🥴
кацапен рускамен швайне цурюк хрю хрю🥳🐖🐖🐖🐖🐖🐽🐷😃🥴☝🏻
10.10.2020 17:42 Ответить
в пукинстане давно - обыкновенный фашизм, где шизоид пукин - ненавидит всех, кто ему мешает спокойно воровать миллиарды и ресурсы страны со своей кодлой ..
10.10.2020 18:29 Ответить
страшный "бунт" поддерживали всего человек 30 на весь Хабаровск и всю питорашку судя по видео....такой разогнать одним райотделом можно...а вот если после ЭТОГО не выйдут там - все очень тухло.
10.10.2020 18:50 Ответить
Лишний раз убеждаюсь , что кацапы терилы от природы. Их как меняли на борзых щенят так и будут и дальше менять , покупать и продавать как скот .
10.10.2020 19:21 Ответить
...вже пора вводити кріпосне право, холопи взагалі обнагліли нєдавольни тим що для їх блага робить вєлікодушний гаспадін пуйло.
10.10.2020 20:30 Ответить
Начебто й сміливі "братьє" лише шоблою,а тут таке....
10.10.2020 22:07 Ответить
И черт с вами, хорошие русские, вам будут предоставлены хорошие гробы, плохим же русским - плохие
10.10.2020 19:25 Ответить
По сравнению с луковским просто детсад и воспитательницы растаскивающие дерущихся деток
10.10.2020 20:09 Ответить
давно пора, а то берега вконец потеряли
10.10.2020 20:48 Ответить
Жыве Хабараўск!
10.10.2020 21:14 Ответить
А когда украинцы начнут сопротивляться пророссийской банде Зеленского? С другой стороны если сопротивляться украинские менты тоже могут что-нибудь сделать. Тогда уже кацапы начнут смеяться. А такое нельзя допустить.
10.10.2020 21:33 Ответить
Преклоняюсь перед женщиной, - журналистом, которая вела репортаж, - Еленой Рыковцевой, - удачи Тебе родная !
10.10.2020 21:43 Ответить
Ссарасьяти,хвошізди!!
10.10.2020 22:08 Ответить
На уряд брешуть всі ЗМІ на кацапстані.У "Свободи" -високі стандарти незалежної журналістики.На уряд США вони не працюють,а лише ним фінансуються.
10.10.2020 23:44 Ответить
Це знають і визнають всі,крім кацапів.Ви ад туди?Лє?
11.10.2020 21:57 Ответить
пака нарот у пу сасьот -
хвашизьм в расее не прайдьот
10.10.2020 21:57 Ответить
Как то вообще похер на кацапов. Пусть стоят в стойле и не мекают.
10.10.2020 22:10 Ответить
полиция знает что делает. Я за представителей власти
10.10.2020 23:26 Ответить
Ага..."жираф большой - ему видней".
11.10.2020 00:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/475181

Конечно, из Болгарии виднее, только вот когда полиция тебе ****** начистит и ты будешь размазывать кровавые сопли, окружающие тоже будут согласны
11.10.2020 09:19 Ответить
ватник в стойло раб лаптеногий тащи дальше баржу☝🏻🥴
кацапен рускамен швайне цурюк хрю хрю🥳🐖🐖🐖🐖🐖🐽🐷😃🥴☝🏻
11.10.2020 09:19 Ответить
Фажисты ...???? Хммм...ну Россия всегда славилась своими зомби ящиками, заметьте, во все времена!!! Нук возьмем некого Григория Распутина, который имел необычайное влияние на царскую семью. Этот зомби молодец випимши стакан цианидного чаю с эклерами, добавил его цианидным вином, и приняв на себя кучу выстрелов, только тогда согласился отдохнуть????
Это реально человек???, получивший такие повреждения..совпадение? , не верю.
Второй зомби придурок некто Владимир Ульянов, который неожиданной становится Николаем!!! Лениным, никак не похожим, на предыдущего исследователя грязных политических технологий. Умело разыграв революцию, оная особь почему то сдрысла куда то, оставив придурковатым россиянам высохшую идола- мумию, похожую уже на первоначального весьма измученного Ульянова.
Ну и наконец тема замены руководящих идиотов миаленькими зелеными настолько понравилась, что они уже вторично подсунули уже махрового придурка Пукина, который уже не скрываясь, прыгает с ростом, и тиражирует себя во все места....иногда уже просто навпопад.
А какая разница, роспипл схавает, проверено историей.
Слышьте россияне, хотите жить хорошо???? - следите, кого вы выбираете, и как он меняется со временем...покадрово!!!!!
11.10.2020 10:22 Ответить
- Алиса, а мы в 2020 полетим на Марс?

- Нет, вы будете давить гусей трактором и торжественно открывать мусорные баки.
11.10.2020 11:13 Ответить
"Фашиcти #бані!" - ОМОН у Хабаровську жорстко розігнав протестувальників - Цензор.НЕТ 8826

Слава журеалістам !

Слава журеалістам !
11.10.2020 13:17 Ответить
А білорусам, нажаль, дуже далеко до державності, яку вони отримали з рук Шушкевича і поховали руками луки мудіщєва, ВЗАГАЛІ. Бо чим далі, стає зрозуміліше, що опереткова президентша Тіхановська - валіза без руків'я: викинути-жаль, а нести важко. Ні риба, ні м'ясо. Я не хочу її ображати, вона сама визнала, що на цьому місці вона-випадково і не має ні сил, ні потенцій його займати. Звідси і результат. Все - в пісок. Хоча, дуже сподіваюсь на те, ЩО народ Білорусі ще підніме на щит справжнього, неформального лідера, тому ЖИВЄ БІЛОРУСЬ.
15.10.2020 12:09 Ответить
Страница 3 из 3
 
 