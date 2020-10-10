"Фашиcты #банные!" - ОМОН в Хабаровске жестко разогнал протестующих. ВИДЕО

В российском Хабаровске омоновцы избили и разогнали митинг в центре города.

Видео разгона опубликовала журналист Елена Рыковцева, передает Цензор.НЕТ.

"Хабаровск. Сегодня. Поигрались и хватит. В городе не верят, что это свои. Говорят, пригнанные", - написала она в комментарии.

