Уроженка РФ Ольга Симонова воюет за Украину в 24 ОМБр: Наши бойцы и укрепления лучше российских. ВИДЕО
Ольга Симонова, которая родилась и прожила большую часть своей жизни в России, приехала в Украину, чтобы дать отпор захватившим Донбасс террористам и наемникам.
О ней рассказывают в сюжете программы "Факты" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 24 ОМБр.
"Сержант Ольга Симонова в начале войны была парамедиком, а ныне - командир боевой машины пехоты. Она с уверенностью утверждает: "Если я еще здесь до сих пор - это уже дело моей жизни"", - говорится в комментарии к ролику.
