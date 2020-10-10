РУС
22 995 94

Уроженка РФ Ольга Симонова воюет за Украину в 24 ОМБр: Наши бойцы и укрепления лучше российских. ВИДЕО

Ольга Симонова, которая родилась и прожила большую часть своей жизни в России, приехала в Украину, чтобы дать отпор захватившим Донбасс террористам и наемникам.

О ней рассказывают в сюжете программы "Факты" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 24 ОМБр.

"Сержант Ольга Симонова в начале войны была парамедиком, а ныне - командир боевой машины пехоты. Она с уверенностью утверждает: "Если я еще здесь до сих пор - это уже дело моей жизни"", - говорится в комментарии к ролику.

Смотрите также: "Окопная война": У россиян нет мотивации вести войну, поэтому нам нужно гнать их, а не вести с ними переговоры, - командир взвода 24-й бригады псевдоним Моряк. ВИДЕО

россия (97399) Донбасс (26966) 24 омб имени князя Данила Галицкого (270) Симонова Ольга (4)
Топ комментарии
+94
не все русские нам враги, не все украинцы нам друзья
10.10.2020 11:48 Ответить
+33
А в Україні не так? Тільки "временно повредившееся умом стадо" могло вибрать собі президентом тупого естрадного клоуна.... Мене "вернуло" від його виступів через тридцять секунд перегляду, ще в ті часи, коли Янек правив... А основна маса "бидла" оргазмувала від його "блазнювання"... А зараз верещать, проти нього, більше всіх...
10.10.2020 13:40 Ответить
+27
Вражає рівень володіння українською мовою цієї жіночки
10.10.2020 12:07 Ответить
10.10.2020 11:48 Ответить
"Не все так однозначно", ага
10.10.2020 11:59 Ответить
Однозначно то что наш враг номер один это государство россия. И оно будет нашим врагом пока существет россия или Украина. Среди жетелей же россии есть враги, думаю большинство, и есть друзья Украины
10.10.2020 12:03 Ответить
Нет. Все друзья уже переехали сюда. Там остались приспособленцы. Не пытайтесь размывать границы смыслов. Как в том анекдоте - "хорошие кацапы в хороших гробах".
"Государство рассея" из них и состоит, из "хороших" и плохих.
10.10.2020 12:10 Ответить
Про приспособленцев согласен. Таких реально там большинство. А друзей, именно друзей Украины, которые там остались, совсем немного. Большинству Украина либо враждебна, либо пофигу
10.10.2020 12:18 Ответить
Бытие определяет сознание. К сожалению эта истина оказалась истинной в этом случае
10.10.2020 14:01 Ответить
Це далеко не поодинокий випадок. Навіть мої знайомі родом з Житомирської області, які пару років пожили на расеє, в 2014 році стали неадекватні. Ватна пропаганда руйнує мозок дуже швидко.
10.10.2020 20:24 Ответить
То як же можна довіряти офіційній росіянці? Правда, що українці невиправні у своїй недозрілості і наївності.
10.10.2020 21:18 Ответить
Вона 6 років воює за Украіну , а етнічна українка Ані Лорак - 6 років співає в ранці за бабло. Кому треба довіряти? Не треба українців робити дурними, вони самі розберуться кому мають вірити
11.10.2020 00:01 Ответить
Не путай Россию с Российской Федерацией. Точно так же не надо путать Германию Бетховена и Гёте с Третьим Рейхом. Беда в том, что и в Третьем Рейхе и в РФ большинство населения представляли не Гёте с Бетховеном и не Толстые с Рахманиновым, а временно повредившееся умом стадо.
10.10.2020 13:21 Ответить
10.10.2020 13:40 Ответить
Россия, Российская Федерация, Российская империя, Московия, Московское Царство, Золотая орда. Никогда Россия не была дружественной Украине. И никогда не будет, пока не сгинет
10.10.2020 13:45 Ответить
Держави з назвою "Россия" ніколи не існувало.
10.10.2020 14:42 Ответить
Це Московія.
10.10.2020 18:30 Ответить
Есть люди, а есть воши и гниды..
К сожалению паразиты плодятся, если их не давить вовремя.
10.10.2020 12:00 Ответить
Є люди, а є людиська. Є Українці, а є чухраїнці.
10.10.2020 13:45 Ответить
Хто такі "рускіє"?
10.10.2020 12:11 Ответить
Дворовая челядь варягов-русов.
10.10.2020 13:22 Ответить
Русские это наши старшие братья. Мы один народ. Украинцев не существует! Все правильно?
10.10.2020 12:13 Ответить
Не передергивай.
10.10.2020 12:18 Ответить
Что не так?
10.10.2020 12:42 Ответить
Да то, что ты мудак. Как это народ, обревший государственность только в 13 веке может быть старшим братом тем, у кого государство было еще в 9-м веке. Хотя более древних неандертальцев можно считать "старшим братом" человеку современному.
10.10.2020 13:30 Ответить
Старший брат -украинцы. Московиты- младше. На сколько младше? Настолько лет, насколько позже случится у них Майдан чем у нас. Я думаю лет на 20.
10.10.2020 18:34 Ответить
Не правильно в корне
10.10.2020 12:32 Ответить
ой извини, не русские, а Великоросы!
10.10.2020 12:43 Ответить
особливо ті українці, що *РУССКИЕ В ЛОНДОНЄ ёпт...*
10.10.2020 13:46 Ответить
Как показывает общение с россиянами наших блогеров и всяческие их опросы ихними же собирателями мнений - большинству либо "все похрену" либо "в Украине фашисты" которых надо уничтожать, как делали "их деды", а действительно трезвомыслящих и понимающих преступность российского руководства - меньшинство
10.10.2020 15:29 Ответить
Рускіє всі врагі. А це виняток. А винятки, як відомо, підтверджують правило... не обманюйте себе- в більшості росіяни є шовіністами і імперіалістами. Скільки нас треба ще знищити аби ми це зрозуміли?
10.10.2020 16:22 Ответить
Все Украинци нам друзья,а вот хохлы-нет.
10.10.2020 21:37 Ответить
Ты так в их дружбе нуждаешься?
11.10.2020 22:05 Ответить
Адмін , виправте помилку в заголовку .
10.10.2020 11:51 Ответить
а ти чого змився в Німеччину ?
жив би в своїй задряпухє радной..
10.10.2020 11:57 Ответить
А если в своей стране власть захватила КГБшная ОПГ, которая мало того что присвоила все ее богатства, да еще и отняла почти все свободы и права? Хотя что тебе об это рассказывать. Ты на работе. Как там? Прапорщик денежкой не обижает?
10.10.2020 11:59 Ответить
Спроси об этом у кацапов в ЛДНР, Сирии, Ливии, Анголе, Венесуэлле, ЦАР и других странах где кремлевское ***** мутит воду
10.10.2020 12:01 Ответить
це москаль.
10.10.2020 11:56 Ответить
уже дали, не внимательно смотришь, а скорей всего просто заголовок проочитал
10.10.2020 11:54 Ответить
Тупорылый слушай внимательно гражданство она получила в 2017 году
10.10.2020 11:59 Ответить
Досмотри видео до конца, чучело винторогое! Гражданство Украины девочка уже получила
10.10.2020 12:40 Ответить
пройдись по своїх кладовищах.
там мовчки лежать рештки ваших козлорилих ублюдків.
10.10.2020 11:57 Ответить
то ви своїх хєроїв бомжами називаєте ...цікаво.
а як вас, тролів, вєлічают ?
10.10.2020 12:00 Ответить
Свинособака опять унижаться приползла😂🌷××
10.10.2020 12:01 Ответить
"...воют за Украину..." - Похоже не читать перед публикацией что наклацали пальцы - принципиальная позиция идиотов.
10.10.2020 11:53 Ответить
Це якась щодобова суцільна ґаньба!
Кого вони туди понабирали?
10.10.2020 11:56 Ответить
Жертв ЕГЭ...
10.10.2020 11:57 Ответить
"воют" - "воюет" ?
Коли ви вже навчитеся писати без помилок?
10.10.2020 11:55 Ответить
Смотрю на нее и на нашего главзебила который от повесток в военкомат скрывался и офегиваю кого зебилы выбрали
10.10.2020 11:56 Ответить
Дай Бог здоровья и удачи дивчине,и нам всем Победы!
10.10.2020 11:58 Ответить
Молодець Олюнька!!!
10.10.2020 19:37 Ответить
Как бы в тему......ходовые лозунги......
Хабаровчане - сила! Молодцы! 90 дней подряд тысячи жителей выходят на митинги против беспредела власти и политич репрессий, скандируя: «Раз, два, три - Путин уходи!», «Лучшая поправка - Путина отставка!», «Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает!», «Дряхлый старичок, выпей Новичок!»
10.10.2020 11:58 Ответить
Ну вот омон их уже отметелил
10.10.2020 12:03 Ответить
https://www.facebook.com/v.muzhenko?__cft__[0]=AZUHht_vgBpsbTPtyj5f33HQVW_mWREQSFyL1aalGZYvpU2-xcYo4YdEkVH9yo1dDBQ7y5jQ4hqgcWmfIsg-sQYDlKHu6kyIHIkyWvp47K6_bW9lAOpM_k6e_qGoYmxCC35CdYNRHMEjgcXPkeAgFBoSScSeQnicxUaOs4fVKx5uOiUVzMk8gRd7d6cRvks4nfKni4OvEPxt7cSDKvf9nEGfEwQthfOi27NC2K6doQjAL-kJw2JmoVnw00MmyDObTjI&__tn__=-]K*F
Віктор Муженко - с Днем рождения!

Генерал, который в 2014 году возглавил АТО и организовал освобождение большей части утерянных территорий Донбасса.

Солдат, который в критические моменты вступал в бой плечом к плечу с простыми бойцами.

Человек, который занимая высокий пост не заразился ни звездной, ни "золотой" болезнью.

Уродженка РФ Ольга Сімонова воює за Україну в 24-й ОМБр: Наші бійці та укріплення кращі за російські - Цензор.НЕТ 6047
10.10.2020 12:03 Ответить
І якого обливали помиями всякі лещенки,соболєви,грішини та інша ша"упонь.
11.10.2020 15:48 Ответить
Витёк-катафалк твой дружбан или ты с ним наслужил дохрена ?Он дерьмо.
11.10.2020 22:09 Ответить
Хлєбало своє завали уклоніст .
11.10.2020 22:56 Ответить
Ответишь шо я уклонист? Ты гандон.
12.10.2020 12:40 Ответить
10.10.2020 12:07 Ответить
так, схоже не азірівська школа
10.10.2020 12:23 Ответить
Умница, красавица, сильная духом женщина я бы на такой женился
10.10.2020 12:07 Ответить
чтоб на такой крепкой женщине женится, нужны стальные яйца)
10.10.2020 12:22 Ответить
Крутая герла, респект!
10.10.2020 12:31 Ответить
Уважуха!!!!!
10.10.2020 12:48 Ответить
Британський офіцер про армію РФ і ЗСУ - росія не знає справжньої потужності української армії. ЗСУ зможе зупинити росію, якщо нанесе удар в перші секунди початку наступу росіян. БЕЗПІЛОТНИКИ НЕ ПОКАЗУЮТЬ ГОТОВНІСТЬ ВМИРАТИ ЗА СВОЮ КРАЇНУ...
Детальніше https://www.youtube.com/watch?v=JWQFJuns-Dg
Незважаючи на 3 х річну двність це актуальне і сьогдні. Заодно вказана стратегічна важливість території Білорусі для рф.
Уродженка РФ Ольга Сімонова воює за Україну в 24-й ОМБр: Наші бійці та укріплення кращі за російські - Цензор.НЕТ 1976
10.10.2020 13:17 Ответить
хай скаже що буває з хребтом від постійного носіння броника
10.10.2020 13:27 Ответить
втоптується хребет.
10.10.2020 14:18 Ответить
Бережи Господь вас, Ольго, і ваших побратимів.
10.10.2020 14:21 Ответить
Тот случай, когда Человек - звучит гордо!!! Умная , красивая , смелая! Просто Ах!
10.10.2020 14:38 Ответить
+100500!!!
10.10.2020 17:33 Ответить
Если произвести генеалогические исследования, то практически со 100 % гарантией окажется, что предки Ольги Симоновой 100 лет назад в 1920 году воевали против советской красной нечисти, а другие предки 90 лет назад в 1930 году подверглись раскулачиванию и репрессиям.

Светлый человек с душой и совестью: это видно по глазам, по лицу и даже по рукам.

Мой знакомый русский юрист, внук раскулаченных и репрессированных сибирских крестьян, всегда был всей душой за Украину: и в 2004 году и в 2014 году и яростно ненавидит путинский Мордор.
11.10.2020 00:41 Ответить
Дехто народившись тут і проживши життя так українкою й не стала, а навмаки стала малороскою (марченко-мертвечук), іншим же багато часу не потрібно. Я б таких от малоросів спокійно віддавав на ту сторону по 10-20 за одного нормального як на відео вище.
10.10.2020 16:56 Ответить
Когда не берут в " легион"
10.10.2020 17:19 Ответить
Молодец, настоящий воин. А ведь ей было сложнее, чем многим в Украине...
10.10.2020 18:30 Ответить
Именно потому, что наши укрепления лучше рашстов, "слуга двух господ" к декабрю отведет наших бойцов на км в чисто поле.
10.10.2020 18:43 Ответить
я в захваті!
10.10.2020 18:55 Ответить
Такими людьми ми з повним правом можемо і повинні пишатися!!!
10.10.2020 19:43 Ответить
Удачи и везения и любви тебе, Оля. ))
10.10.2020 20:37 Ответить
Ну зачем вы афишируете таких людей когда в Украине столько предателей и росийских агентов?
10.10.2020 22:37 Ответить
Такими людьми ми з повним правом можемо і повинні пишатися!!!
11.10.2020 09:56 Ответить
Жінка "народилась і до війни весь час прожила в РФ". Але як гарно вона говорить українською! Цим приклад тим імбицилам, які все життя живуть в Україні, а говорити українською чомусь не можуть. Так можуть робити тільки явно недорозвинені істоти. Хай Вас , Ольга, Бог береже!
11.10.2020 12:42 Ответить
А,кровосіся, все життя проживши в Україні, навіть, читати не навчився.
11.10.2020 15:52 Ответить
Дівчино!Дай бог тебе здоровья!Возвращайся живой и будь счастлива в Украине!
11.10.2020 17:13 Ответить
чому меркель всерівно що вона Bundeskanzlerin?
11.10.2020 20:47 Ответить
 
 