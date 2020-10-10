"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве проходит Всеукраинская акция "Напомни о каждом" в поддержку пленных, которые до сих пор находятся в плену в России и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники мероприятия собрались рядом с памятником князю Ярославу Мудрому. После чего сформировали колонну и двинулись через СБУ к Кабмину, ВР и Офису Президента. В колонне вместе с родственниками пленных и пропавших без вести, также бывшие пленные, в частности Александр Грищенко и Игорь Козловский.

Люди держат портреты пленных и плакаты с надписью "Свободу узникам Кремля".

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Кроме главного требования - обеспечить работу Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести, которая уже не функционирует около двух лет, и дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях - родные, бывшие заключенные и общественные активисты выдвинули еще несколько требований к власти. Они требуют также принятия закона о пленных и закона о военных преступлениях, что позволит имплементировать нормы международного права.

Активисты требуют также определить ответственное лицо при Офисе Президента по вопросам пленных и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, экс-пленными и государственными органами; обеспечить работникам СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценке действий освобожденных.





































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ