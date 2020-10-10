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"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве проходит Всеукраинская акция "Напомни о каждом" в поддержку пленных, которые до сих пор находятся в плену в России и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники мероприятия собрались рядом с памятником князю Ярославу Мудрому. После чего сформировали колонну и двинулись через СБУ к Кабмину, ВР и Офису Президента. В колонне вместе с родственниками пленных и пропавших без вести, также бывшие пленные, в частности Александр Грищенко и Игорь Козловский.

Люди держат портреты пленных и плакаты с надписью "Свободу узникам Кремля".

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Кроме главного требования - обеспечить работу Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести, которая уже не функционирует около двух лет, и дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях - родные, бывшие заключенные и общественные активисты выдвинули еще несколько требований к власти. Они требуют также принятия закона о пленных и закона о военных преступлениях, что позволит имплементировать нормы международного права.

Активисты требуют также определить ответственное лицо при Офисе Президента по вопросам пленных и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, экс-пленными и государственными органами; обеспечить работникам СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценке действий освобожденных.

Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 01

Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 02
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 03
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 04
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 05
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 06
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 07
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 08
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 09
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 10
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 11
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 12
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 13
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 14
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 15
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 16
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 17
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 18
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 19
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 20
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 21
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 22
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 23
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 24
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 25
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 26
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 27
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 28
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 29
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 30
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 31
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 32
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 33
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 34
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 35
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 36
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 37
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 38
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 39
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 40
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 41
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 42
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 43
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 44
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 45
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 46
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 47
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 48
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 49
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 50
Свободу узникам Кремля: в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 51

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2425) военнопленные (1149) политзаключенные (1626) пленные (2189)


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Топ комментарии
+7
Свободу в"язням зеленої шмарклі!
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10.10.2020 20:55 Ответить
+5
Кацапью пофик...эта гнилая гэбэшная система даже свой народ за стадо баранов держит.проще разорвать дипломатические отношения как турки и азербоны с арменией
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10.10.2020 20:57 Ответить
+4
Скажите спасибо Ермаку который сдал ***** операцию по задержанию вагнеровцев на которых можно было обменять ваших родных.
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10.10.2020 22:33 Ответить
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Свободу в"язням зеленої шмарклі!
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10.10.2020 20:55 Ответить
Звільняй вже ,Зеля, усіх,яких та поросяча падла в полоні жму руку обнимаю лишила,бо злочинця на місце злочину так і тягне-піар на крові для вбивць-понад усе!
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11.10.2020 00:04 Ответить
НЕ підгорай дурачок ти зєсциканий
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11.10.2020 07:34 Ответить
Кацапью пофик...эта гнилая гэбэшная система даже свой народ за стадо баранов держит.проще разорвать дипломатические отношения как турки и азербоны с арменией
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10.10.2020 20:57 Ответить
Скільки біди,горя,смертей принесли нам "братьє"! А ви ще й "какаєте" по-їхньому.Ну не ганьба?
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10.10.2020 22:33 Ответить
"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 6059"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 9411"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 2629"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 4084"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 3888
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10.10.2020 21:00 Ответить
"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 4942

...
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10.10.2020 21:03 Ответить
почему нет среди идущих наших патриотов "Нацкорпус" и "Свобода"?
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10.10.2020 21:08 Ответить
"Свободу узникам Кремля": в Киеве проходит акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 1723
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10.10.2020 21:08 Ответить
А поросячі по інакшому не вміють-зелень пожерти і на неї в корито покакати.Люди вийшли від горя,а ці не тільки на полонених при баризі піаряться,а й усіх незгідних з мародером у спам відправляють.Скотиняки-що з них візьмеш?
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11.10.2020 00:15 Ответить
"Свободу в'язням Кремля": у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців - Цензор.НЕТ 3797
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10.10.2020 21:27 Ответить
Респект людям!
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10.10.2020 21:32 Ответить
П О П Р И К О Л У
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
.
В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
.
Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
.
...
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10.10.2020 21:41 Ответить
Асеев говорит что Зеленский освободил троих извергов которые издевались над пленными, где Правый сектор, Азов, Схидный легион или только стройки могут бомбить патриоты э вы где Свобода, Тягныбок Илиенко Тетерук или вы .....
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10.10.2020 21:42 Ответить
Скажите спасибо Ермаку который сдал ***** операцию по задержанию вагнеровцев на которых можно было обменять ваших родных.
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10.10.2020 22:33 Ответить
"Свободу в'язням Кремля": у Києві відбувається акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців - Цензор.НЕТ 815
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10.10.2020 23:02 Ответить
Война 1941 - 45 годов была внутренним гражданским конфликтом в СССР.

Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.

Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .

Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.

Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.

Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.

Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...
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10.10.2020 23:47 Ответить
Для кого это все? Что это даст? Очередной флэшмоб, коих за шесть лет уже проводилось бесчисленное множество. Толку ноль...
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11.10.2020 00:41 Ответить
"Свободу в'язням Кремля" ©
Відповідь з ОПи:
- А какая разніца?! © Зе
- Наша стратєгія - нє абвінять Расію в наших бєдах. © дЄрьмак
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11.10.2020 08:52 Ответить
 
 