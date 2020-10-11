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Фасад дома в центре Киева облили горючей смесью и подожгли: злоумышленник задержан. ВИДЕО

Сегодня ночью в Киеве на Воздвиженке подожгли дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Киев оперативный" в Telegram-канал.

Отмечается, что поджигателя через несколько минут после преступления задержали патрульные.

"Зовут Ярославчик. Живет неподалеку. Адекватно объяснить мотивы своего поступка задержанный пока не смог. Возможно, ему помешали это сделать наркотические средства, которые нашли при нем", - говорится в сообщении.

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Фасад дома в центре Киева облили горючей смесью и подожгли: злоумышленник задержан 01

Киев (25792) поджог (1100)


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Топ комментарии
+35
ВОЗ тки правий що у нас 73% ідійотів.
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11.10.2020 10:22 Ответить
+30
А проходящее мимо стадо ,судя по всему только поинтересовалось,сухие ли у него спички.
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11.10.2020 10:25 Ответить
+20
уверен на 100% что он голосовал за "хуженебудет"
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11.10.2020 10:25 Ответить
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ВОЗ тки правий що у нас 73% ідійотів.
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11.10.2020 10:22 Ответить
А проходящее мимо стадо ,судя по всему только поинтересовалось,сухие ли у него спички.
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11.10.2020 10:25 Ответить
Надо было пинком под зад, чтоб оказался сам в огне.
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11.10.2020 16:44 Ответить
уверен на 100% что он голосовал за "хуженебудет"
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11.10.2020 10:25 Ответить
Коля, в тебе паранойя, мерщій до лікаря, бо чого доброго і ти підеш палити фасади.
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11.10.2020 15:45 Ответить
А «Велюр» - слабо?
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11.10.2020 10:26 Ответить
То свАте...
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11.10.2020 11:04 Ответить
Таких надо просто усыплять!
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11.10.2020 10:27 Ответить
На Воздвиженке застройщики отказались платить дань авакову.
Уже были проплаченные статьи разных активистов, скоро подтянутся и коренные киевляне из нацкорпуса, которых Аваков набирает среди харьковских бомжей.
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11.10.2020 10:31 Ответить
тю ***! и никто из прохожих не врезал ему копняка? отот мужик мог бы и в рыло и в огонь пихнуть - чтоб хоть ср*ку обшмалило...
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11.10.2020 10:32 Ответить
так - то оно так, только потом окажется, что писюк сын депутата, и суд влепит нападавшему пару лет за хулиганку....нет уж...себе дороже !
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11.10.2020 12:08 Ответить
к сожалению Вы правы
(ляпнул с горяча)
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11.10.2020 12:43 Ответить
Ну что, наверно уже всем понятно чем заканчивается выплата денег за рождение ребёнка.
Так что только всё начинается и ягодки впереди.
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11.10.2020 10:35 Ответить
Цікаво, а хто ж в тім будинку займає кімнати.
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11.10.2020 10:35 Ответить
а за ним стоит мафия строительная...
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11.10.2020 10:43 Ответить
Прохожие видать то же находились под воздействием"шалфея предсказателей")))
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11.10.2020 10:45 Ответить
под воздействием "шалфея предсказателей" прохожих не бывает, разве что прохожие из коридора в туалет))
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11.10.2020 12:18 Ответить
Тетка на РАБссии недавно спалила себя,вчера мужик в питере себя поджег но спасли...Совпадеие? Не думаю...
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11.10.2020 10:54 Ответить
Пробежка ночью в лесопарке
Заменит вам флакон Боярки...
Одни пожарники....
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11.10.2020 10:57 Ответить
Надо ему волшебный пендель было дать, чтобы нырнул в кастрик)
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11.10.2020 11:16 Ответить
Зря, что никто не дал под зад коленкой...
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11.10.2020 16:51 Ответить
самая распространенная и банальная схема поджога
заливают на дверь масло или иную горючую жидкость
много заливают, главное, чтобі жидкость зашла внутрь, через замочную скважину или под дверью или пох как
потом поджигает снаружи и уходит
масло горит медленно, есть время спокойно убежать и пожар внутри неотвратим, огонь заходит внутрь, находлящееся там масло (обічно масло) візівает пожар внутри
легко и просто
самая популярная схема на седня
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11.10.2020 11:30 Ответить
Страна превратилась в сообщество выродков.
Ничего хорошего сделать не могут, а какое-то д.рьмо все спецы (((
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11.10.2020 12:34 Ответить
Хто гасить пожежу це вогнеборець А хто робить пожежу це вогнеробец?
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11.10.2020 12:39 Ответить
Слава богу, главное "щоб не порох". , полвареники вы хде?
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11.10.2020 13:06 Ответить
Блин и где же это угробище нашло себе дозу? Или полицаи этим вопросом не замариваются - так же им можно на Ярославчика повесить все арсеналы, начиная с Ново Богдановки...
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11.10.2020 13:30 Ответить
А как его так прицельно засняли?
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11.10.2020 13:32 Ответить
 
 