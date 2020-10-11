Фасад дома в центре Киева облили горючей смесью и подожгли: злоумышленник задержан. ВИДЕО

Сегодня ночью в Киеве на Воздвиженке подожгли дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Киев оперативный" в Telegram-канал.

Отмечается, что поджигателя через несколько минут после преступления задержали патрульные.

"Зовут Ярославчик. Живет неподалеку. Адекватно объяснить мотивы своего поступка задержанный пока не смог. Возможно, ему помешали это сделать наркотические средства, которые нашли при нем", - говорится в сообщении.

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