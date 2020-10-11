Фасад дома в центре Киева облили горючей смесью и подожгли: злоумышленник задержан. ВИДЕО
Сегодня ночью в Киеве на Воздвиженке подожгли дом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Киев оперативный" в Telegram-канал.
Отмечается, что поджигателя через несколько минут после преступления задержали патрульные.
"Зовут Ярославчик. Живет неподалеку. Адекватно объяснить мотивы своего поступка задержанный пока не смог. Возможно, ему помешали это сделать наркотические средства, которые нашли при нем", - говорится в сообщении.
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Уже были проплаченные статьи разных активистов, скоро подтянутся и коренные киевляне из нацкорпуса, которых Аваков набирает среди харьковских бомжей.
(ляпнул с горяча)
Так что только всё начинается и ягодки впереди.
Заменит вам флакон Боярки...
Одни пожарники....
заливают на дверь масло или иную горючую жидкость
много заливают, главное, чтобі жидкость зашла внутрь, через замочную скважину или под дверью или пох как
потом поджигает снаружи и уходит
масло горит медленно, есть время спокойно убежать и пожар внутри неотвратим, огонь заходит внутрь, находлящееся там масло (обічно масло) візівает пожар внутри
легко и просто
самая популярная схема на седня
Ничего хорошего сделать не могут, а какое-то д.рьмо все спецы (((