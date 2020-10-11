Boomer-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снова снялась в ролике с зонтом. ВИДЕО

Народный депутат и кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук снялась в ролике, где она вооружившись зонтом необычно защищает от дождя парня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данный ролик она 10 октября выложила в TikTok.

Под фрагмент песни "Аче я звезда ютуб" политик "отращивает" себе руку, чтобы защитить от дождя молодого человека.

"В Киеве важен каждый", - сказано в описании ролика.

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Напомним, ранее Верещук заметили на съемках необычного видеоролика: ее подняли в воздух над пешеходным мостом к Владимирской горке. В руках Верещук держала зеленый зонт.