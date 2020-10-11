РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3756 посетителей онлайн
Новости Видео Местные выборы-2020
19 142 116

Boomer-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снова снялась в ролике с зонтом. ВИДЕО

Народный депутат и кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук снялась в ролике, где она вооружившись зонтом необычно защищает от дождя парня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данный ролик она 10 октября выложила в TikTok

@irynavereschuk

У Києві важливий кожен😉 ##іринаверещук ##панімер

♬ аче я звезда ютуб - Абажаб😈

Под фрагмент песни "Аче я звезда ютуб" политик "отращивает" себе руку, чтобы защитить от дождя молодого человека.

"В Киеве важен каждый", - сказано в описании ролика.

Смотрите также: Кран с "летающей" Верещук перекрыл тротуар в Киеве. ФОТО

Напомним, ранее Верещук заметили на съемках необычного видеоролика: ее подняли в воздух над пешеходным мостом к Владимирской горке. В руках Верещук держала зеленый зонт.

местные выборы (2752) Верещук Ирина (506)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+74
Господи,спаси и сохрани Україну...
показать весь комментарий
11.10.2020 12:56 Ответить
+44
Столько вбахивать бабла в эту дуру с нулевыми шансами ...
показать весь комментарий
11.10.2020 12:57 Ответить
+44
Boomer-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снова снялась в ролике с зонтом - Цензор.НЕТ 9769
показать весь комментарий
11.10.2020 13:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
как мыло ! значит,по закону жанра она и будет мер...

"Мы перестали удивляться,мы стали лишь Оху.вать!"
показать весь комментарий
11.10.2020 15:43 Ответить
Дебілка якась...
показать весь комментарий
11.10.2020 15:45 Ответить
Леню-Космоса Киев с трудом пережил,но в сравнении с ЭТОЙ Черновецкий человек с некоторыми отклонениями. Число проголосовавших за это больное но амбициозное создание даст точное количество конченных идиотов в Киеве.
показать весь комментарий
11.10.2020 16:00 Ответить
Дура дурой....
показать весь комментарий
11.10.2020 16:56 Ответить
ДЕБІЛКА - воно і в Раві ДЕБІЛКА,і у Києві...
показать весь комментарий
11.10.2020 16:56 Ответить
ДЕГРАДАЦИЯ !!!
показать весь комментарий
11.10.2020 17:36 Ответить
Як ди вона не пнулась, а її сухий напівзашитий чорний рот-найкраща антиреклама!!!
показать весь комментарий
11.10.2020 17:51 Ответить
Мэром Киева должен быть тот,кто в нем родился и вырос,не донецкий,не луганский не львовский и не харьковский и т.д.
показать весь комментарий
11.10.2020 18:28 Ответить
це насправді маячня. До чого тут де хто народився, якщо ти працюєш на благо міста, маєш тут репутацію?
показать весь комментарий
12.10.2020 07:00 Ответить
Треба ще то місто знати,знати його проблеми з середини,любити його.
показать весь комментарий
12.10.2020 08:27 Ответить
Так звичайно, але для цього необов'язково тут народжуватися. Я маю на увазі що людина має жити в місті певний час, може років 5-10 і бути активним діячем його житті. Те що приїздить ведмедчуківська хвойда і за рік йде вже йде на голову столиці це звісно ганьба.
показать весь комментарий
12.10.2020 09:52 Ответить
Просто тупая зеленая дура ой жаба
показать весь комментарий
11.10.2020 19:35 Ответить
О, какие у Сучки-Верещучки длиннющие и загребущие ручища - каждому залезет в карман, каждому.
показать весь комментарий
12.10.2020 09:13 Ответить
Днищане
показать весь комментарий
12.10.2020 16:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 