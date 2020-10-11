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Boomer-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снова снялась в ролике с зонтом. ВИДЕО
Народный депутат и кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук снялась в ролике, где она вооружившись зонтом необычно защищает от дождя парня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, данный ролик она 10 октября выложила в TikTok.
@irynavereschuk
У Києві важливий кожен😉 ##іринаверещук ##панімер♬ аче я звезда ютуб - Абажаб😈
Под фрагмент песни "Аче я звезда ютуб" политик "отращивает" себе руку, чтобы защитить от дождя молодого человека.
"В Киеве важен каждый", - сказано в описании ролика.
Напомним, ранее Верещук заметили на съемках необычного видеоролика: ее подняли в воздух над пешеходным мостом к Владимирской горке. В руках Верещук держала зеленый зонт.
Топ комментарии
+74 Georg Lotar Georg Lotar
показать весь комментарий11.10.2020 12:56 Ответить Ссылка
+44 Агамемнон
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+44 Шрек Баблокат
показать весь комментарий11.10.2020 13:05 Ответить Ссылка
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