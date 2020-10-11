РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4995 посетителей онлайн
Новости Видео
37 217 211

В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции, участники скандировали "Карабах!" и стреляли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве группа азербайджанцев провела автопробег с флагами Азербайджана и Турции и скандировала "Карабах". В полиции сообщили, что при движении автоколонны по ул Грушевского были слышны выстрелы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции, участники скандировали Карабах! и стреляли (обновлено) 01
В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции, участники скандировали Карабах! и стреляли (обновлено) 02
В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции, участники скандировали Карабах! и стреляли (обновлено) 03
В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции, участники скандировали Карабах! и стреляли (обновлено) 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Военные успехи создают новые возможности для дипломатии", - министр иностранных дел Азербайджана Байрамов

В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции, участники скандировали Карабах! и стреляли (обновлено) 05
В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции, участники скандировали Карабах! и стреляли (обновлено) 06
В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции, участники скандировали Карабах! и стреляли (обновлено) 07
В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции, участники скандировали Карабах! и стреляли (обновлено) 08
В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции, участники скандировали Карабах! и стреляли (обновлено) 09

Также читайте: Алиев подтвердил присутствие турецких истребителей F-16 в Азербайджане

В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции, участники скандировали Карабах! и стреляли (обновлено) 10

Как сообщили в полиции Киева, около 17 часов поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна автомобилей с символикой других государств и слышны выстрелы. По предварительной информации, двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов. Сейчас правоохранители на месте происшествия нашли 4 стреляные гильзы.

Шесть автомобилей полицейские остановили в Соломенском районе столицы. В автомобилях находилось 14 человек - все граждане другого государства.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Азербайджан (794) акция (2425) Киев (25791) Нагорный Карабах (471) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+74
враг моего врага мой друг...Армения признала Крым кацапским а значит она мой мраг
показать весь комментарий
11.10.2020 19:09 Ответить
+36
Не не айзера, езжайте к себе или в карабах и проводите там свои манифесты, нам в Украине ни турция с турками ни азербаджан ни армения с их жителями не нужна... гоу хом
показать весь комментарий
11.10.2020 19:05 Ответить
+26
Как в рашке, кавказцы ездят на машинах по улицам и стреляют. Армения оккупант, но это не даёт право азерам в Украине бесчинствовать. Чемодан, вокзал, Баку.
показать весь комментарий
11.10.2020 21:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ну, вы ещё забили добавить, что за долго до Ротшильдов русские цари страдали мечтаниями о захвате Босфора и Дарданел, а так же о освобождении Константинополя от турок. Ради достижения своих мечтаний они лезли на Балканы и киросинили на Кавказе.
Одной из причин приведших к армянской резне 1915 года стало разжигание конфликта на Кавказе московитами.
показать весь комментарий
12.10.2020 10:51 Ответить
Конфликты разжигаются всегда и везде. А геноцид произошел когда Ротшильды заменяли султана и царя своими масонами.
показать весь комментарий
12.10.2020 11:04 Ответить
А-а-а, царя подменили!
показать весь комментарий
12.10.2020 11:32 Ответить
Хто захопив територію офіційно визнану як територія іншоі держави, той звісно - агресор.
І повинен залишити цю територію.
показать весь комментарий
12.10.2020 15:11 Ответить
Де мусульмани-там хаос завжди...
показать весь комментарий
12.10.2020 15:16 Ответить
Звери совсем нюх потеряли....
показать весь комментарий
12.10.2020 16:04 Ответить
Шота тут все возбудились, не имеют права, они в гостях...А может это украинцы азербайджанского происхождения? Почему не возмущаетесь когда геи носят свои флаги и пропагандируют ********** в Украине?
показать весь комментарий
12.10.2020 17:56 Ответить
а когда-то ржали над москалями, что чеченцы в Москве стреляют на дорогах и баранов на улицах режут. Так что все еще впереди
Разница в том, что москалям это очень не нравилось, а тут половина готова разрешить пришлым срать себе на голову с криками " Азера и турки - наши братья !!!"
показать весь комментарий
12.10.2020 18:01 Ответить
Это очень опасная тенденция. Такие вещи нужно пресекать сразу. Чуркам черножопым нужно очень доходчиво объяснить, что Украина, не россия (параша), а Киев не москвабад и рассекать по городу в мирное время, стреляя по приколу из оружия у нас в Украине никто не будет.
показать весь комментарий
13.10.2020 13:27 Ответить
Страница 3 из 3
 
 