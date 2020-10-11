В центре Киева прошел автопробег с флагами Азербайджана и Турции, участники скандировали "Карабах!" и стреляли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве группа азербайджанцев провела автопробег с флагами Азербайджана и Турции и скандировала "Карабах". В полиции сообщили, что при движении автоколонны по ул Грушевского были слышны выстрелы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.









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Как сообщили в полиции Киева, около 17 часов поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна автомобилей с символикой других государств и слышны выстрелы. По предварительной информации, двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов. Сейчас правоохранители на месте происшествия нашли 4 стреляные гильзы.

Шесть автомобилей полицейские остановили в Соломенском районе столицы. В автомобилях находилось 14 человек - все граждане другого государства.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ