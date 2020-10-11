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Азербайджанские войска заняли село Горадиз, под которым шли тяжелые бои. ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры села Горадиз Физулинского района, занятого в ходе наступления Азербайджанской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Азербайджанские "Байрактары" бьют по машинам снабжения под Гадрутом и Джебраилом. ВИДЕО

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+64
Развалины 30-ти летней давности...
Скоты ары захватили территорию и как собака на сене...сам не гам и другому не дам...
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11.10.2020 19:53 Ответить
+60
не заняли, а освободили
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11.10.2020 19:53 Ответить
+38
Это как раз картинка для чего захватывали. Это азербайджанское село. Людей выгнали, село разрушили. Так по всему Карабаху.
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11.10.2020 20:02 Ответить
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Меньше 30. Село разрушено армяшками, после изгнания из него Азербайджанцев.
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11.10.2020 20:39 Ответить
Всякие ивановы и соколовы тоже разбирают шахты, заводы, рельсы на металлолом на оккупированном Донбассе. Это национальная традиция у них.
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11.10.2020 20:40 Ответить
Андрюша, "попустись"... Иди спать... Тебя тут "поимели во все щели", с наждачной бумагой...
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11.10.2020 20:41 Ответить
Оно для этого сюда и ходит....
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11.10.2020 20:47 Ответить
Чё то я не слышал чтобы президент Азербайджана говорил ,что мы один народ с народом Нагорного Карабаха,даже кремлёвский Фюрер не подсказывает что делать Алиеву,хотя втихаря посылает в бой людей с ЛДНР, чтобы защищали свою землю в Н. Карабахе
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11.10.2020 20:36 Ответить
Как говорит один конченый ган..дон (Джангиров) - эпическая битва за домик лесника...
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11.10.2020 20:38 Ответить
Але і в нас все буде добре.
Сини, зяті, куми, брати - Ющенків, Порошенків, Луценків, Тимошенків, Бойків, Медведчуків і інших ху.. енків - з часом підуть в атаку і вівдоюють українські землі.
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11.10.2020 20:42 Ответить
В домах кустарник...но сейчас роспропагандоны его "подрежут" и покажут зверства азербайджана, а так же как армяне стойко защищают каждую улочку и каждый дом...особенно когда им засовывают стоя...
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11.10.2020 20:43 Ответить
мне показывает правильно - Азербайджан.

https://www.google.com/maps/place/Horadiz,+Azerbaid%C5%BE%C4%81na/@39.4549008,47.2567025,11.65z/data=!4m5!3m4!1s0x403daf85505b21d1:0x53d42e1ca26d7e6b!8m2!3d39.4510814!4d47.3398839
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11.10.2020 20:52 Ответить
Расия Крым оккупировала ... и в разрытые старые могилы подкидывает монеты московской Орды датированные 1390 годом до нашей эры.
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11.10.2020 20:51 Ответить
Заспокойся... Коли вони будуть ними хвалиться, їх спитають:
- В якому році ви потрапили під монголо-татарське іго?
- У 1242-му...
- А в якому році Ви перестали платить данину хану Кримському? Можете не казать, ми знаємо - при Петрі І... А ці гроші входили в склад данини...
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11.10.2020 20:59 Ответить
Вся беда в том,что на Расии и на Западе верят телевизору и деньгам
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11.10.2020 21:03 Ответить
Там просто щє один нуль затерто.13900 до нашої ери... Чеканка. Плутоній. Аверс "Сонце встає над Нібіру". Реверс "Герб" (колосья боярьішника, лазерная балалайка, излучатель Калашникова).
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11.10.2020 21:03 Ответить
Шото там путин язык в жо..у затянул . Перед турками обоссался и поделом . Нада , пора свой народ газом наделывать , а то в губерниях валежника на зиму не фатит . ))
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11.10.2020 20:57 Ответить
Смерть окупантам.
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11.10.2020 21:44 Ответить
Полагаю, что его не сегодня и не вчера взяли. Если до Джебраила дошли, то это километров за 20 до него, прямохонько на границе с Ираном. На Джебраил как раз через него вероятно шли.
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11.10.2020 21:48 Ответить
От би нам так…((((
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11.10.2020 22:35 Ответить
буде
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11.10.2020 23:29 Ответить
На видео развалины древнего поселения. Может быть 19 века. Фоток Горадиза в сети хватает, обитаемое село с приличными домами.
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11.10.2020 23:40 Ответить
Уточню. Деревня умерла в 60-е, к 1970 там видимо одни старики остались.

Азербайджанські війська зайняли село Горадіз, під яким відбувалися важкі бої - Цензор.НЕТ 8855
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11.10.2020 23:51 Ответить
Уточнювач, в Армянському селі на яке ти скріниш https://en.wikipedia.org/wiki/Horadis до цих пір люди живуть. І до чого тут воно, якщо мова йде про результат окупаціїї з 1993 року. https://www.google.com.ua/maps/place/Horadiz/@39.4531436,47.2274566,3228m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x403dbae16079284f:0x4491e3956242224f!8m2!3d39.4512992!4d47.2372949?hl=uk&authuser=0
Мабуть в тебе загострення по вихідних, відпочинь трішки, завтра попустить.
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12.10.2020 00:38 Ответить
Что то ты запутался. В том селе в 1970 году оставалось 55 жителей. И судя по видео азеров, деревню давно покинули люди. Одни развалины. Есть ещё город Горадиз в 7-8 км, как написал, от заброшенного села.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B7_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) https://ru.wikipedia.org/wiki/Горадиз_(город)

Население 7,1 тыс. человек (2012) Конфессии мусульмане-шииты Официальный язык азербайджанский
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12.10.2020 07:33 Ответить
Не попустило. Спробую ще раз.
Ти наводиш дані з таблицею, де в 1970 році залишилось 55 жителів, про Вірменське село ГорадіС https://en.wikipedia.org/wiki/Horadis Яке на зараз непогано почувається.
В Азербайджані є місто Горадіз, і західніше нього 7-8 км. є село Горадіз https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B7 Місто і село Горадіз
В статті мова йде про село ГорадіЗ, яке з 1993 року в окупаціїї. і в ньому нікого немає, одні руїни https://www.google.com.ua/maps/place/Horadiz/@39.4531426,47.2187232,6456m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x403dbae16079284f:0x4491e3956242224f!8m2!3d39.4512992!4d47.2372949?hl=uk&authuser=0 Село Горадіз .
І якщо ти троль - я тобі співчуваю, якщо ти не вмієш читати, а тільки писати - йди в школу довчись, а якщо просто тупий - то я тобі не дохтор, прощавай)
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12.10.2020 13:37 Ответить
Какую мысль ты хочешь донести? Если о селе Горадиз, оно ещё в советское время прекратило существование. Остались одни руины. ГорадиС и ГорадиЗ одно и то же заброшенное село. Детализация ссылок с гугл-мап показывают одни руины. Там давно нет жилых домов.
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12.10.2020 13:50 Ответить
Мова йде про село в окупації, західніше від Азербайджанського одноіменного містечка, пр.7-8 км.
https://www.google.com.ua/maps/@39.4512586,47.2353428,807m/data=!3m1!1e3?hl=uk&authuser=0
Пусто там, ні хат, ні жителів.
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12.10.2020 00:25 Ответить
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