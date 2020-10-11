Азербайджанские войска заняли село Горадиз, под которым шли тяжелые бои. ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры села Горадиз Физулинского района, занятого в ходе наступления Азербайджанской армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.
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Сини, зяті, куми, брати - Ющенків, Порошенків, Луценків, Тимошенків, Бойків, Медведчуків і інших ху.. енків - з часом підуть в атаку і вівдоюють українські землі.
https://www.google.com/maps/place/Horadiz,+Azerbaid%C5%BE%C4%81na/@39.4549008,47.2567025,11.65z/data=!4m5!3m4!1s0x403daf85505b21d1:0x53d42e1ca26d7e6b!8m2!3d39.4510814!4d47.3398839
- В якому році ви потрапили під монголо-татарське іго?
- У 1242-му...
- А в якому році Ви перестали платить данину хану Кримському? Можете не казать, ми знаємо - при Петрі І... А ці гроші входили в склад данини...
Мабуть в тебе загострення по вихідних, відпочинь трішки, завтра попустить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B7_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) https://ru.wikipedia.org/wiki/Горадиз_(город)
Население 7,1 тыс. человек (2012) Конфессии мусульмане-шииты Официальный язык азербайджанский
Ти наводиш дані з таблицею, де в 1970 році залишилось 55 жителів, про Вірменське село ГорадіС https://en.wikipedia.org/wiki/Horadis Яке на зараз непогано почувається.
В Азербайджані є місто Горадіз, і західніше нього 7-8 км. є село Горадіз https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B7 Місто і село Горадіз
В статті мова йде про село ГорадіЗ, яке з 1993 року в окупаціїї. і в ньому нікого немає, одні руїни https://www.google.com.ua/maps/place/Horadiz/@39.4531426,47.2187232,6456m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x403dbae16079284f:0x4491e3956242224f!8m2!3d39.4512992!4d47.2372949?hl=uk&authuser=0 Село Горадіз .
І якщо ти троль - я тобі співчуваю, якщо ти не вмієш читати, а тільки писати - йди в школу довчись, а якщо просто тупий - то я тобі не дохтор, прощавай)
https://www.google.com.ua/maps/@39.4512586,47.2353428,807m/data=!3m1!1e3?hl=uk&authuser=0
Пусто там, ні хат, ні жителів.