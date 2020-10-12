Врачи итальянского Бергамо о первой волне коронавируса: Это было похоже на апокалипсис - в больницу привозили один за другим десятки пациентов в тяжелом состоянии. ВИДЕО

Известный теперь на весь мир городок Бергамо до сих пор именуют ковидным кладбищем Европы.

Европу накрывает вторая волна пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Тысячи новых случаев фиксируют в Польше, Бельгии, Франции, Великобритании. И вновь страдает Италия. Страна, которая первой в Европе приняла весной волну неизвестной угрозы. Когда весь мир увидел очереди в крематории. А Украина пока вплотную приблизились к итальянским антирекордам. Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень, передает Цензор.НЕТ.

Известный теперь на весь мир городок Бергамо до сих пор именуют ковидным кладбищем Европы.

Сейчас на улицах города в масках почти все. Даже когда этого никто не требует.

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"Мы в Бергамо носим маски и придерживаемся безопасного расстояния во всех закрытых помещениях, в барах, ресторанах, если вокруг никого нет, то маску можно снять, но после 18:00 маску носить обязательно", - говорит советник мэра Бергамо Стефано Роветта.

Темпераментных итальянцев, для которых тесное общение и крупные компании - национальная черта, вирус учил жестоко. То, что пришло на улице Бергамо, нельзя сравнить даже с природной катастрофой.

"Многие из наших медиков работали в зонах пострадавших от стихий, но, как правило, после стихийного бедствия работа неотложной скорой помощи продолжается два-три дня, а потом пациентов распределяют, кого домой, кого в отделение. А здесь, наоборот, изо дня в день ситуация повторялась и мы не видели ей конца и края", - вспоминает директор отделения скорой помощи Роберто Козентино.

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"В ту ночь резко начали прибывать пациенты, которые задыхались. Вот тогда меня впервые напугало. Это так казалось, что снимают какой-то нереальный фильм о войне. Было ужасное ощущение", - делится жительница пригорода Бергамо, работница больницы Ярослава Вишневская.

Провинция Бергамо приняла на себя первый удар вируса в Европе. Ни люди, ни медики, ни власть не понимали с чем имеют дело. Веселое и полное жизни Бергамо вдруг стало декорацией для съемок апокалиптических фильмов - безлюдные улицы, пронзительная тишина и только сирены "скорой".

"Были такие дни, когда каждые 5 минут ты слышал сирены. Это очень действует на психику. Ты понимаешь, что кого-то повезли, к кому-то или едут или уже забрали", - вспоминает Ярослава Вишневская.

Врачи заметили, что людям становилось плохо в определенные пиковые часы.

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"Мы назвали этот период инфекционным землетрясением, поскольку после двенадцати, как раз когда поднимается температура, в больницу привозили один за другим десятки пациентов в тяжелом состоянии. Для нас лично это было похоже на апокалипсис, потому что мы никогда такого не переживали в прошлом, как больница и собственно не были готовы к такой ситуации", - говорит директор отделения скорой помощи Роберто Козентино.

В Италии COVID-19 заразился каждый пятый медик.

В больнице Бергамо появилось новшество - телефонный контроль. Когда физически людей и времени не хватало, волонтеры контролировали ситуацию дистанционно.

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"С самых первых дней пандемии мы организовали телефонный сервис, который мониторил тех больных, которых отправили домой. Благодаря частным и государственным спонсорам, мы обеспечили всех сатуриметром, который измеряет уровень кислорода в крови. Мы прозванивали всех ежедневно, чтобы мониторить показатели и вмешаться в любой момент", - рассказал директор отделения скорой помощи Роберто Козентино.

В Бергамо теперь все знают, что смерть от коронавируса одинокая. Родственников увидеть нельзя. Не попрощаешься, не подержишь за руку. Последнее, кого видели тяжелобольные - это медики. Точнее - их глаза, потому что только их было видно из-под костюма химзащиты.

Художник Франко Риволли нарисовал на стене госпиталя в городе Бергамо фреску - современную итальянскую Мадонну. На лице - маска, за спиной - крылья, на руках она убаюкивает всю Италию. Мурал появился в марте, когда больница Папы Иоанна 23 отражала сильную волну вируса по всей стране.

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Местные газеты тогда стали сплошным некрологом: "Умер от COVID-19. Любим, помним". Фотографии умерших показывали на площадях. Из-за перегрузки никто не знал, в какой именно крематорий региона повезут тело. "Скорая" забирала родного человека, а потом где-то надо было искать урну с прахом.

Пока Италии удается держать вирус под контролем. На 60 миллионов итальянского населения в стране за сутки впервые за месяцы зафиксировали 5 тысяч больных. Больницы ко второй волне готовятся, впрочем, главный козырь - сознание людей.

"Больница уже не находится в тех условиях, в которых находилась в феврале. Сейчас мы более защищены. Хотя и не все, но большинство поняли, беречься - это важно. Я надеюсь, превентивные меры помогут ослабить распространение коронавируса и простого ОРВИ. Поэтому я думаю, что вторая волна совсем не будет похожа на первую", - говорит директор отделения скорой помощи Роберто Козентино.

Эпидемию итальянцы видели слишком близко, чтобы пренебрегать своей и чужой безопасностью. Когда в Германии против карантина на улицах протестовали десятки тысяч людей, самая многочисленная демонстрация в Италии собрала чуть две тысячи протестующих. Сомнения разогнали страх. Туристическое Бергамо остается очень осторожным.