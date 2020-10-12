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Врачи итальянского Бергамо о первой волне коронавируса: Это было похоже на апокалипсис - в больницу привозили один за другим десятки пациентов в тяжелом состоянии. ВИДЕО

Известный теперь на весь мир городок Бергамо до сих пор именуют ковидным кладбищем Европы.

Европу накрывает вторая волна пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Тысячи новых случаев фиксируют в Польше, Бельгии, Франции, Великобритании. И вновь страдает Италия. Страна, которая первой в Европе приняла весной волну неизвестной угрозы. Когда весь мир увидел очереди в крематории. А Украина пока вплотную приблизились к итальянским антирекордам. Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень, передает Цензор.НЕТ.

Известный теперь на весь мир городок Бергамо до сих пор именуют ковидным кладбищем Европы.

Сейчас на улицах города в масках почти все. Даже когда этого никто не требует.

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"Мы в Бергамо носим маски и придерживаемся безопасного расстояния во всех закрытых помещениях, в барах, ресторанах, если вокруг никого нет, то маску можно снять, но после 18:00 маску носить обязательно", - говорит советник мэра Бергамо Стефано Роветта.

Темпераментных итальянцев, для которых тесное общение и крупные компании - национальная черта, вирус учил жестоко. То, что пришло на улице Бергамо, нельзя сравнить даже с природной катастрофой.

"Многие из наших медиков работали в зонах пострадавших от стихий, но, как правило, после стихийного бедствия работа неотложной скорой помощи продолжается два-три дня, а потом пациентов распределяют, кого домой, кого в отделение. А здесь, наоборот, изо дня в день ситуация повторялась и мы не видели ей конца и края", - вспоминает директор отделения скорой помощи Роберто Козентино.

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"В ту ночь резко начали прибывать пациенты, которые задыхались. Вот тогда меня впервые напугало. Это так казалось, что снимают какой-то нереальный фильм о войне. Было ужасное ощущение", - делится жительница пригорода Бергамо, работница больницы Ярослава Вишневская.

Провинция Бергамо приняла на себя первый удар вируса в Европе. Ни люди, ни медики, ни власть не понимали с чем имеют дело. Веселое и полное жизни Бергамо вдруг стало декорацией для съемок апокалиптических фильмов - безлюдные улицы, пронзительная тишина и только сирены "скорой".

"Были такие дни, когда каждые 5 минут ты слышал сирены. Это очень действует на психику. Ты понимаешь, что кого-то повезли, к кому-то или едут или уже забрали", - вспоминает Ярослава Вишневская.

Врачи заметили, что людям становилось плохо в определенные пиковые часы.

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"Мы назвали этот период инфекционным землетрясением, поскольку после двенадцати, как раз когда поднимается температура, в больницу привозили один за другим десятки пациентов в тяжелом состоянии. Для нас лично это было похоже на апокалипсис, потому что мы никогда такого не переживали в прошлом, как больница и собственно не были готовы к такой ситуации", - говорит директор отделения скорой помощи Роберто Козентино.

В Италии COVID-19 заразился каждый пятый медик.

В больнице Бергамо появилось новшество - телефонный контроль. Когда физически людей и времени не хватало, волонтеры контролировали ситуацию дистанционно.

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"С самых первых дней пандемии мы организовали телефонный сервис, который мониторил тех больных, которых отправили домой. Благодаря частным и государственным спонсорам, мы обеспечили всех сатуриметром, который измеряет уровень кислорода в крови. Мы прозванивали всех ежедневно, чтобы мониторить показатели и вмешаться в любой момент", - рассказал директор отделения скорой помощи Роберто Козентино.

В Бергамо теперь все знают, что смерть от коронавируса одинокая. Родственников увидеть нельзя. Не попрощаешься, не подержишь за руку. Последнее, кого видели тяжелобольные - это медики. Точнее - их глаза, потому что только их было видно из-под костюма химзащиты.

Художник Франко Риволли нарисовал на стене госпиталя в городе Бергамо фреску - современную итальянскую Мадонну. На лице - маска, за спиной - крылья, на руках она убаюкивает всю Италию. Мурал появился в марте, когда больница Папы Иоанна 23 отражала сильную волну вируса по всей стране.

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Местные газеты тогда стали сплошным некрологом: "Умер от COVID-19. Любим, помним". Фотографии умерших показывали на площадях. Из-за перегрузки никто не знал, в какой именно крематорий региона повезут тело. "Скорая" забирала родного человека, а потом где-то надо было искать урну с прахом.

Пока Италии удается держать вирус под контролем. На 60 миллионов итальянского населения в стране за сутки впервые за месяцы зафиксировали 5 тысяч больных. Больницы ко второй волне готовятся, впрочем, главный козырь - сознание людей.

"Больница уже не находится в тех условиях, в которых находилась в феврале. Сейчас мы более защищены. Хотя и не все, но большинство поняли, беречься - это важно. Я надеюсь, превентивные меры помогут ослабить распространение коронавируса и простого ОРВИ. Поэтому я думаю, что вторая волна совсем не будет похожа на первую", - говорит директор отделения скорой помощи Роберто Козентино.

Эпидемию итальянцы видели слишком близко, чтобы пренебрегать своей и чужой безопасностью. Когда в Германии против карантина на улицах протестовали десятки тысяч людей, самая многочисленная демонстрация в Италии собрала чуть две тысячи протестующих. Сомнения разогнали страх. Туристическое Бергамо остается очень осторожным.

Автор: 

Италия (1657) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Украинцы настолько уже деградировали , что выбирают себе в президенты такого идиота , который вместо того , что бы спасать людей , он деньги с фонда ковидного отдал на строительство дорог . Вот приоритет в человека .
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12.10.2020 00:57 Ответить
+3
Ты настолько тупой и бредовый , что такою хрень несёшь , не зная даже какой флаг в Норвегии
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12.10.2020 00:59 Ответить
+3
Заказушний сюжет. Коломойша та ********* через Г+Г готує нас до карантину. Де вони найшли в Італії Мар'яну Москву? Це шо за прикол такий?
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12.10.2020 01:05 Ответить
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хм.. та знаем и помним...но возник у меня вопросик - это нас так просто запугивают, или подготавливают к "итальянскому сценарию" в Украине !?...чет немного не по себе от всего этого.
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12.10.2020 00:50 Ответить
а СН купят кацабскую вакцину...и большой вопрос-от чего больше людей погибнет-от "коронки" или от "вакцины"...?!!!
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12.10.2020 00:55 Ответить
Головне в таких ситуаціях - не кіпішувати. Зайвий раз помити руки теж не нашкодить. Висипайтесь, не істеріть , їжте корисну їжу (борщь), і закарпатські чаї вам в помічь.
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12.10.2020 01:01 Ответить
Запугивают, потому что понимают, что "итальянский сценарий" уже неминуем и его избежать уже нельзя.
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12.10.2020 04:20 Ответить
приблизно те ж саме сьогодні привозять і в наші лікарні.
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12.10.2020 00:50 Ответить
Вы в это верите?
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12.10.2020 00:52 Ответить
На 1 000 000 %
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12.10.2020 00:53 Ответить
Не знаю как у вас в Норвегии, в Украине многим приписывают коронавирус, когда не знают от чего человек умер.
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12.10.2020 00:56 Ответить
Ты настолько тупой и бредовый , что такою хрень несёшь , не зная даже какой флаг в Норвегии
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12.10.2020 00:59 Ответить
Протупил, извиняюсь, Данию с Норвегией перепутал, только оскорблять ненадо, с кем не бывает.
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12.10.2020 01:01 Ответить
с теми, кто не тупит
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12.10.2020 01:24 Ответить
Вот херню же несешь, диагноз "коронавирус" могут поставить только на основании положительных анализов из лаборатории, которая хрен знает где и с твоим врачем вот вообще никак не связана. Другое дело, что родственники обычно как-то не очень понимают, почему пишут, что человек умер от ковид, если у него была тромбоэмболия, тут что-то нечисто, наверно всемирный заговор. А врачам облом в 100500-й раз объяснять одно и то же. Вот и ходят такие слухи...
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12.10.2020 04:26 Ответить
А от чего же умирают люди?
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12.10.2020 00:54 Ответить
По коронавирусу статистика смертей меньше, чем от рака и туберкулеза.
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12.10.2020 00:57 Ответить
Угу, меньше. Но от заболеваний, которые триггерует коронавирус, умирают намного быстрее, чем от рака или тубика.
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12.10.2020 01:03 Ответить
А при чем рак и туберкулёз? Этими больными забиты реанимации? От туберкулёз а есть и вакцины и лекарства. Или вы считаете, что подохли, да и хер с ними , меня не коснется?
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12.10.2020 01:03 Ответить
ну вот нет же, это сознательно раздуваемая ложь. Покажи мне список из двух сотен туберкулезников, которые вчера умерли, тогда я тебе поверю.
PS Про рак не спорю, у нас всё плохо с онкологией.
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12.10.2020 04:28 Ответить
моя сестра - зав.відділеням, цим самим, менінгітно-респіраторним. Я їй вірю. Да, самі важкі - в реанімації; але і їй вистачає...
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12.10.2020 01:16 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1602405915-vlasti-sobirayutsya-uzhestochit-karantin-smi.html

они за нас уже всё "парешали"...а вот интересно-"велюры" и "Эпицентры" -их это тоже каснётся или как...?!!!
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12.10.2020 00:53 Ответить
Украинцы настолько уже деградировали , что выбирают себе в президенты такого идиота , который вместо того , что бы спасать людей , он деньги с фонда ковидного отдал на строительство дорог . Вот приоритет в человека .
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12.10.2020 00:57 Ответить
В Норвегии карантин есть?
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12.10.2020 00:58 Ответить
Не знаю
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12.10.2020 00:59 Ответить
Пардон, ошибся, с Дании, флаги просто сильно похожи.
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12.10.2020 00:59 Ответить
Заказушний сюжет. Коломойша та ********* через Г+Г готує нас до карантину. Де вони найшли в Італії Мар'яну Москву? Це шо за прикол такий?
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12.10.2020 01:05 Ответить
Дивилась сьогодні відео із Італії, там з вчорашнього дня примусили всіх носити маски. В державній школі кожній дитині видають 50 масок та наполягають на щоденній зміні маски, ніякого повторного використання. Але людей на вулицях повно, великі компанії випивають та спілкуються, нічне життя теж бурхливе, молодь не дуже то й заморачується.
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12.10.2020 01:11 Ответить
Где фото забитых палат и реанемаций? Где видео? У всех есть телефоны с камерами, а фото и видео нет. Где это всё?
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12.10.2020 01:41 Ответить
Вам недостатньо інтервью з Мар'яною Москва? Де вони її взагалі знайшли з такими бровима?
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12.10.2020 03:17 Ответить
Шо, сумніви почали закрадатись? Нарешті.
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12.10.2020 05:48 Ответить
До Г+Г у мене вже давно немає сумнівів. Це фейкоканал де працюють журнашлюхи. А що до ковіда - він є, та знову почав лютувати.
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12.10.2020 12:32 Ответить
Раз вірус лютує, то вже повір і тсн.
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12.10.2020 13:05 Ответить
Я скоріше повірю і інопланетян, ніж ТСН.
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12.10.2020 13:10 Ответить
І майже ніхто з змі не каже,що це китайський вірус.Ну хіба що Fox news.
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12.10.2020 02:10 Ответить
І на шо ви натякаєте?
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12.10.2020 03:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/442467 На те що вірус для багатьом вигідний.А ще за уханську лабораторію всі мовчать,а на початку епідемії говорили. В місті Ухань,недалеко від ринку дуже крута біологічна лабораторія є і саме там почалася епідемія.Таке співпадіня бути не може.Кажуть,що москалі підкинули.Ну ок.Але чому китайці тихенько мовчать,а не трублять,що їх підставили?
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12.10.2020 03:54 Ответить
Бо вони - співучасники.
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12.10.2020 05:35 Ответить
между прочим у нас некрологи не очень то и пишут. это все-таки один из показателей культуры имхо. а про тех, про кого пишут и так все в курсе.
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12.10.2020 02:55 Ответить
Тут все просто. Журнаповії з каналу Медведчука та Коломойського залякують людей. Просто росіянам потрібне масштабне тестування їхньої ;вакцини;.
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12.10.2020 06:52 Ответить
Смотрите на Беларусь и делайте выводы. Обезьяна так бы и зделала а не про Италию слушала.
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12.10.2020 07:11 Ответить
Не, не, не, не путайте, апокалипсис после. Это когда все зараженные коронавирусом, массово получают повреждения мозга( а это нарушение программы и .. и ..перехват управления!). Напомню вирус искуственный и управляется извне, И..и.,. тогда действия пораженных ....массово!...становятся безсмысленными и некоординированными. Нук все как в игре.
Ничего нет страшного...в игре герои выигрывают....а они есть среди нас? Появятся, вам деваться некуда.
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12.10.2020 07:19 Ответить
Какой же невинный сюжет от говноканала олигарха ...Это типа квота такая чуток за Попошенка и чуток от Коломойского ...
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12.10.2020 07:24 Ответить
Это старые данные, что ношение масок обязательно только с 18-00 до 08-00. На прошлой неделе уже ввели 24/24, даже в горах и в лесах и абсолютно безлюдных местах.
А вот об преувеличении статистики смертности - это точно. Наш SMI (Sindacato Medici Italiani) представил нам чистый патологоанатомический бланк Ковид времён весны с.г., на котором проштамповано в сноске необходимость ставить посмертный DS ковид* умершим с мультипатологией и без лабораторно подтверждённого диагноза. Сейчас оппозиция прямо обвиняет правительство в фальсификации и нагнетании (на тот момент) ажиотажа.
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12.10.2020 08:07 Ответить
На тот момент в Бергамо было 230 заболевших в сутки.
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12.10.2020 08:53 Ответить
 
 