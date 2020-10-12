"Бл#дь, убери нож! П#здец! Девочки, бедные, убежали от страха": в Харькове неизвестные напали на агитаторов "Слуги народа". ВИДЕО

В Харькове неизвестные совершили нападение на агитаторов партии "Слуга народа". Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что группа малолетних молодчиков устроила провокацию в центре Харькова. С ножом в руках хулиганы напали на агитаторов "Зе! Команды", - написал он.

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Кучер добавил, что материалы уже переданы в Нацполицию, и все участники нападения "будут найдены и жёстко наказаны по закону".

"Обращаюсь ко всем участникам предвыборной гонки. Харьков – территория мира и порядка. Выборы закончатся и нам всем тут дальше жить. Тайное рано или поздно станет явным и наказание будет максимально жестким. Давайте уважать друг друга и не делать глупости", - добавил он.