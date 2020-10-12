"Бл#дь, убери нож! П#здец! Девочки, бедные, убежали от страха": в Харькове неизвестные напали на агитаторов "Слуги народа". ВИДЕО
В Харькове неизвестные совершили нападение на агитаторов партии "Слуга народа". Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Только что группа малолетних молодчиков устроила провокацию в центре Харькова. С ножом в руках хулиганы напали на агитаторов "Зе! Команды", - написал он.
Кучер добавил, что материалы уже переданы в Нацполицию, и все участники нападения "будут найдены и жёстко наказаны по закону".
"Обращаюсь ко всем участникам предвыборной гонки. Харьков – территория мира и порядка. Выборы закончатся и нам всем тут дальше жить. Тайное рано или поздно станет явным и наказание будет максимально жестким. Давайте уважать друг друга и не делать глупости", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
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https://www.youtube.com/watch?v=1OO-76zc0XA&ab_channel=intimeUkraine https://www.youtube.com/watch?v=1OO-76zc0XA&ab_channel=intimeUkraine 2020 год
https://www.youtube.com/watch?v=FcrVH8Gamj4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://www.youtube.com/watch?v=FcrVH8Gamj4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 2019 год
Зєлю геть. Дострокові.
пояснюю: якщо раптом відбудуться дострокові, то наступні все одно будуть 2024. І якщо дострокові, то новий през прийде лише на три роки в кращому випадку, бо дострокові требв готувати і проводити це мінімум 6-7 місяців
і новий през прийде абсолютно без своєї фракції, він буде змушений вклонятися існуючим фракціям, тобто він ніхера не зможе змінити від слова абсолютно
дострокові - це хаос і деградація, новий през на три роки лише погіршить становище
Мабуть пан любить з дуба падати.
А Юля мовчить, бо навіть тут за добру згадку про неї відразу банять на три дні.
П.С. Пытался вытащить из спама , но скотыняк очень много , не получилось.
постанова галимая
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Никто не пострадал, явно мелкое хулиганство!!!
Или Венедиктова сразу статью "терроризм" припаяет?