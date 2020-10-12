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Новости Видео Местные выборы-2020
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"Бл#дь, убери нож! П#здец! Девочки, бедные, убежали от страха": в Харькове неизвестные напали на агитаторов "Слуги народа". ВИДЕО

В Харькове неизвестные совершили нападение на агитаторов партии "Слуга народа". Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что группа малолетних молодчиков устроила провокацию в центре Харькова. С ножом в руках хулиганы напали на агитаторов "Зе! Команды", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Качура об объединении СН и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать". ВИДЕО

Кучер добавил, что материалы уже переданы в Нацполицию, и все участники нападения "будут найдены и жёстко наказаны по закону".

"Обращаюсь ко всем участникам предвыборной гонки. Харьков – территория мира и порядка. Выборы закончатся и нам всем тут дальше жить. Тайное рано или поздно станет явным и наказание будет максимально жестким. Давайте уважать друг друга и не делать глупости", - добавил он.

Бл#дь, убери нож! П#здец! Девочки, бедные, убежали от страха: в Харькове неизвестные напали на агитаторов Слуги народа 01

Автор: 

местные выборы (2752) нападение (2235) Харьков (7620) Слуга народа (2638) Кучер Алексей (64)


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Топ комментарии
+81
"Бл#дь, убери нож! П#здец! Девочки, бедные, убежали от страха": в Харькове неизвестные напали на агитаторов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7221
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12.10.2020 01:31 Ответить
+50
Кучер, почем ты платил этим малолетним налетчикам?
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12.10.2020 01:28 Ответить
+18
"Бл#дь, убери нож! П#здец! Девочки, бедные, убежали от страха": в Харькове неизвестные напали на агитаторов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7475
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12.10.2020 01:46 Ответить
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Плесень является разновидностью микроскопических грибков, которые состоят из сети мельчайших нитей.
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12.10.2020 01:25 Ответить
Те що агітаторів Зеленського вже б'ють випадкові перехожі це ознака повної втрати Зеленським не тільки довіри а й поваги зі сторони народу України! Щоб не били агітаторів, потрібно йти з посади достроково!
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12.10.2020 15:58 Ответить
Кучер, почем ты платил этим малолетним налетчикам?
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12.10.2020 01:28 Ответить
Ну, "дівчаток"-же, налякали? Тепер, бідні, будуть кричать серед ночі, заспокійливе пить... Рекомендую їм відвідать психотерапевта... Щоб не розвинувся невроз...
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12.10.2020 07:33 Ответить
Желаю отведать кардиолога с симптомами сердечной недостаточности
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13.10.2020 00:06 Ответить
Где-то около цены билета в цирк.
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12.10.2020 13:25 Ответить
"Бл#дь, убери нож! П#здец! Девочки, бедные, убежали от страха": в Харькове неизвестные напали на агитаторов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7221
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12.10.2020 01:31 Ответить
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12.10.2020 12:44 Ответить
Не смеши. Там нападение не пришьешь, максимум попытку. Нож еще докажи что реально холодное оружие. Никого не били. Хулиганка, часть 1.
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12.10.2020 01:50 Ответить
Аваков, Венидиктова, Бвканов, суды... Не смеши про уголовную ответственность. Что стало с теми, кто "взрывал" мосты?
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12.10.2020 05:29 Ответить
МОСТЫ, точнее один мост, но несколько раз
https://www.youtube.com/watch?v=1OO-76zc0XA&ab_channel=intimeUkraine https://www.youtube.com/watch?v=1OO-76zc0XA&ab_channel=intimeUkraine 2020 год

https://www.youtube.com/watch?v=FcrVH8Gamj4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://www.youtube.com/watch?v=FcrVH8Gamj4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 2019 год


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12.10.2020 07:40 Ответить
как там поживает террорист из луцка? сидит на пожизненном? а подрыватель мостов киевских как себя ощущает?
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12.10.2020 07:04 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3224259/019214b1-0a4a-73fe-add7-6f59a9ebea11
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12.10.2020 07:41 Ответить
А ти думаєш, там щось інше?
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12.10.2020 07:22 Ответить
На ОПЗЖ хай нападають - ці курви живучі, на приклад Кернес
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12.10.2020 01:38 Ответить
До каких пор эти слуги будут раскачивать лодку. Второго Крыма уже не получится.Зарубите на носу.
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12.10.2020 01:38 Ответить
Цирк для прибулих. Якщо хтось влаштовує напад, то він заявляє свою приналежність до якоїсь партії, течії, структури, організації. А ці взагалі нічого не виголошують. Куплені і з одного і з іншого боку. Щоб створити уявність переслідування "слуг народу". Яких треба разом з попередниками тягнути до буцегарні за зраду і корупцію.
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12.10.2020 01:41 Ответить
Це поперше. Подруге година ночі, яка в дупу агітація? Клоуни обрали нічний час, щоб було поменьше свідків їхньої постанови. Потретє ніхто з цих клоунів не постраждав. Квартал з Кривого Рогу переїхав до Харкова.
Зєлю геть. Дострокові.
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12.10.2020 01:45 Ответить
дострокові неможливо
пояснюю: якщо раптом відбудуться дострокові, то наступні все одно будуть 2024. І якщо дострокові, то новий през прийде лише на три роки в кращому випадку, бо дострокові требв готувати і проводити це мінімум 6-7 місяців
і новий през прийде абсолютно без своєї фракції, він буде змушений вклонятися існуючим фракціям, тобто він ніхера не зможе змінити від слова абсолютно
дострокові - це хаос і деградація, новий през на три роки лише погіршить становище
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12.10.2020 06:53 Ответить
ну да, ну да! сейчас как раз такое "становыще", шо его еще можно "погиршыть"
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12.10.2020 07:07 Ответить
"хуже не будет"
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12.10.2020 11:26 Ответить
а мож и просто , бытовуха, там же девчонки рядом. Однозначно, тот кто нанял, не ту лошадку поставил. Ну та ладно, с хулиганами разберутся... Я запереживал - Юля молчит, шо рыба об лед. Мабуть у главзебика поднатаскалась молчаньем пошатнувшийся рейтинг приподнять.
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12.10.2020 01:47 Ответить
не на ту лошадку
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12.10.2020 01:54 Ответить
Битовуха з агітаторами у годину ночі?
Мабуть пан любить з дуба падати.
А Юля мовчить, бо навіть тут за добру згадку про неї відразу банять на три дні.
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12.10.2020 02:04 Ответить
а шо мало в агитационках, чи на виборчих, при подсчете голосов, всеобщий бэмц устраивают... Насче дуба вы погорячились, мабуть, остались неприятные ощущения?
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12.10.2020 02:44 Ответить
я и не знал, шо Яюль банят. Юля же так подвязывалась за зебиков вперед выборами, так подвязывалась - все приписывала им светлые горизонты...
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12.10.2020 02:49 Ответить
"ДОБРУ"
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12.10.2020 08:49 Ответить
"Ванька", якщо це "цирк", то ти там півтора року "уніформістом" підробляв...
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12.10.2020 07:28 Ответить
Без кернеса не обошлось - стопудов.
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12.10.2020 01:43 Ответить
"Бл#дь, убери нож! П#здец! Девочки, бедные, убежали от страха": в Харькове неизвестные напали на агитаторов "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7475
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12.10.2020 01:46 Ответить
І морду яку вибрали для плакату! Русскоміровець, фанат Порєчєнкова.
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12.10.2020 06:14 Ответить
надо положить конец этому пгеступному бепгеделу, почему обижают слуг нагода.
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12.10.2020 01:48 Ответить
А вы думаете Кернес 10 лет мэром Харькова потому, что был "гениальным хозяйственником"?
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12.10.2020 01:48 Ответить
А ты в Харькове когда был(а,о)?
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12.10.2020 05:38 Ответить
Бг-ггг... не смешите мои капцi. Нормальный чел в час ночи будет баючкать , а не искать на дупу приключений...ХЕХ...
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12.10.2020 01:52 Ответить
Тю, и нашо тот криминал, отвертка... Меня были оцепили большим кругом, прижав к столбу, 6 человек. вечером . Я резко присел, и резко поднялся, так что хулиганы не успели одолеть 3 метра ко мне и жбурнув в ближайшего камiнюкою. Слышали бы вы вой бедолаги, остальные отскочили . Та марно, я ще двоих огрел, шо аж ребра захрустели.пополнил запа и в разные стороны жбурнув вдогонку. булыги опережали убегающих , высекая из асфальта искры... Пока шептуна выпустившие нападныкы не оговтались, я сам свалил из этого полуосвещенного места... Ща мне каждый камешек у обочины улыбается, когда я прохожу мимо...
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12.10.2020 02:58 Ответить
тебе скока лет?
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12.10.2020 06:59 Ответить
Чел прсто Рэмбо, один шестерых разогнал, а Вы с глупыми расспросами про возраст .Хотя , таки он наверное не Рэмбо , а барон Мюнхаузен .
П.С. Пытался вытащить из спама , но скотыняк очень много , не получилось.
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12.10.2020 08:20 Ответить
Они шо, наклейками зелеными бегали?
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12.10.2020 07:58 Ответить
Ківині довбні?
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12.10.2020 02:55 Ответить
Як на мене то це були звичайні порохоботи 😀
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12.10.2020 03:25 Ответить
Каков "хвюрер" таковы у него и Рейхстаги .
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12.10.2020 04:15 Ответить
пастановкааа, дишовый пеааар, вы фсё врётииии.
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12.10.2020 05:58 Ответить
Теперь они не те, которые"зробили когось разом", а бедные потерпевшие. Украинцы сердобольные, любят страдальцев. Ростовского сидельца когда то выбрали "бо вiн же сирота!".
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12.10.2020 07:26 Ответить
Його батько кошмонафт))
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12.10.2020 09:57 Ответить
Так ОПЗЖ надо разгонять, а на СН стоит только прикрикнуть и они сами разбегутся.
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12.10.2020 08:08 Ответить
ОПЗЖ щоб розігнати, треба за них НЕ голосувати, бо інакше буде ще гірше.
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12.10.2020 12:31 Ответить
Всэх зарэжу.
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12.10.2020 08:14 Ответить
а почему никого не интересует - откуда этот видео у зеленого "эксперда в авиации и конкретно в падении самолетов типа Ан-26"?
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12.10.2020 08:15 Ответить
Я против поножовщины , зеленую плесень нужно вешать на фонарях .
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12.10.2020 08:17 Ответить
Клоуни.
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12.10.2020 08:18 Ответить
Зелений цирк черговий номер для кварталу знімає?
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12.10.2020 08:28 Ответить
Геподуповская мафия непобедима!!
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12.10.2020 08:45 Ответить
Скоро партии начнут бороться гранатами и автоматами.
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12.10.2020 08:55 Ответить
"Бл#дь, забери ніж! П#здець! Дівчата, бідні, втекли зі страху": в Харкові невідомі напали на агітаторів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1420
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12.10.2020 08:59 Ответить
из серии про жабу и гадюку
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12.10.2020 09:03 Ответить
Зелёных уродов ,надо отлавливать и Розгами по мягким местам ,нехер людям головы дурить😠😠😠
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12.10.2020 09:36 Ответить
Мне кажется это лучший показатель доверия к партии власти, а я дурак не верил зеленскому что все только улучшается и крепнет ))))))))
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12.10.2020 09:47 Ответить
"Бл#дь, забери ніж! П#здець! Дівчата, бідні, втекли зі страху": в Харкові невідомі напали на агітаторів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9038
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12.10.2020 09:49 Ответить
"Бл#дь, забери ніж! П#здець! Дівчата, бідні, втекли зі страху": в Харкові невідомі напали на агітаторів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9298
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12.10.2020 09:59 Ответить
лагідне телятко у двох корівок молочко п'є
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12.10.2020 12:50 Ответить
вам же дегенератам говорили - кончится тем, что за признание, что голосовал за зебила, будут сразу бить в хлебало и ломать нос.
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12.10.2020 10:26 Ответить
Пэтыкы начинают выпрашивать.....
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12.10.2020 10:49 Ответить
Це такі гівняри як ти вже допросились
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12.10.2020 11:04 Ответить
Чувствуется речь патриота.....
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12.10.2020 11:12 Ответить
то бутылка чувствуется, на которой ты сидишь
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12.10.2020 11:28 Ответить
Всё у вас, как-то через одно место.... Привычка?
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12.10.2020 11:30 Ответить
пфф, та кому вы всрались 100 лет.
постанова галимая
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12.10.2020 11:21 Ответить
Нож это плохо. Надо было их эбонитовыми палками.
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12.10.2020 11:43 Ответить
При Порошенку такого не було.
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12.10.2020 11:45 Ответить
Надо понять ,что в палатках вовсе не адепты конкретной полит силы ,а наемная публика. Ночной спектакль, по сценарию 95 квартала, - негодная попытка поднять прибор для игры на рояле.
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12.10.2020 12:04 Ответить
"И вообще, что это за профессия такая - сын лейтенанта Шмидта! Год-два, а потом ваши рыжие кудри примелькаются и Вас начнут просто бить. " (С)
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12.10.2020 12:32 Ответить
два...еще два термина легко отлежу на посту мера Харькова...
"Бл#дь, забери ніж! П#здець! Дівчата, бідні, втекли зі страху": в Харкові невідомі напали на агітаторів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8991

...
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12.10.2020 12:47 Ответить
А почему жестоко?
Никто не пострадал, явно мелкое хулиганство!!!
Или Венедиктова сразу статью "терроризм" припаяет?
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12.10.2020 15:52 Ответить
 
 