Зеленский о падении рейтинга: Мне не все равно, когда говорят, что я потерял или упал. Я хочу остаться в истории Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поддержка в Украине такая же, как и в первом туре президентских выборов в 2019 году.

Об этом глава государства заявил в интервью BBC News Украина, комментируя падение своего рейтинга, передает Цензор.НЕТ.

"Вы поражаете меня. Я сейчас вспомнил, как я был когда-то телеведущим, я помню, я тоже так делал. Вы знаете, что касается 73%, правда в том, что это приговор был господину Порошенко. Об утрате рейтингов, то я вам сказал, что не цепляюсь за них. Но мне не все равно. Мне не все равно, когда говорят, что я потерял или упал. Смотрите, все очень просто: в первом туре я победил, где-то 33% было. Сейчас у меня те же цифры. А люди видят, что я человек открытый, я работаю 24/7, я делаю все ради страны. Для меня ничего другого не имеет значения, кроме того, чтобы я просто что-то смог изменить. Сделать ключевые изменения в Украине. И остаться в истории своего государства. Больше амбиций у меня нет", - заявил Зеленский.

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