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С июля количество пневмоний в Украине выросло в пять раз, - Степанов. ВИДЕО

Количество больных с пневмониями в Украине с июля выросло в пять раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"У нас существенно увеличилось количество больных с пневмониями. За прошедшую неделю – это 22 400 человек. В период с 13 по 19 июля общее количество было 4 234. То есть вы видите, что увеличилось почти в пять раз",- сказал он.

Степанов отметил, что также растет количество больных и количество госпитализаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 235 детей и 166 медработников, - Степанов

Министр также поблагодарил семейных врачей за их работу и попросил пациентов с уважением относиться к их деятельности. В частности, при обращении учитывать, что врачи тоже люди и, что у них есть рабочее время, в которое и следует выяснять те или иные вопросы по здоровью.

Степанов подчеркнул, что обследование при COVID-19 для пациента должны проходить бесплатно.

"Если есть соответствующее направление семейного или лечащего врача, услуги по диагностике (КТ, рентген) вам должны предоставить бесплатно",- сказал Степанов.

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А чому так, догадатись "ума не хватит"? Я тобі підкажу: 90% захворівших на пневмонію - це ті на кого не хватило тестів на COVID.
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12.10.2020 10:20 Ответить
+1
Пипец у него работа каторжная , читать с листика статистику за 5 лет ....И зарплата не 5000 грн наверно
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12.10.2020 10:10 Ответить
+1
Пф, та ладно.
Что у нас есть и другие заболевания, кроме как ковид?
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12.10.2020 11:40 Ответить
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Пипец у него работа каторжная , читать с листика статистику за 5 лет ....И зарплата не 5000 грн наверно
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12.10.2020 10:10 Ответить
А чому так, догадатись "ума не хватит"? Я тобі підкажу: 90% захворівших на пневмонію - це ті на кого не хватило тестів на COVID.
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12.10.2020 10:20 Ответить
А ви з тих інтелехтуалів, які крім КОВІДу нічого іншого не визнають?
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12.10.2020 12:39 Ответить
На туберкульозних теж не вистачило тестів на КОВІД? А їх за перше півріччя померло більше ніж від КОВІД.
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12.10.2020 12:41 Ответить
тесты на ковид у большинства с пневмонией будут "отрицательными", проблема куда глубже, чем могут определить современные методы!
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12.10.2020 10:33 Ответить
Ага, проблема в тому що, крім КОВІД існують інфекційні хвороби і страшніше, які ніхто не відміняв.
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12.10.2020 12:38 Ответить
А ковидний фонд на дороги спустили.
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12.10.2020 10:49 Ответить
Трампа в 75 за неделю вилечили, а у нас кацапской вакциной прививаться будут.
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12.10.2020 10:51 Ответить
а куда делось бесплатное лечение ковида?
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12.10.2020 11:02 Ответить
Пф, та ладно.
Что у нас есть и другие заболевания, кроме как ковид?
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12.10.2020 11:40 Ответить
Ну, особливо обдаровані інтелектом вважають що, якщо є КОВІД то, більше немає ні грипу ні пневмоній. Нажаль, грип та супроводжуючі його пневмонії більш заразливі і ніхто їх не відміняв. За перші півроку від грипу та пневмоній померло набагато більше ніж від КОВІД але у нас і досі деякі у власному авто їдуть самі і в масці.
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12.10.2020 12:36 Ответить
Ух ты. Администратор вытер комментарий об Иве Гандоне.
Ребята. Это - французский писатель-фантаст.
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12.10.2020 13:06 Ответить
в пневмониях ковид занимает 7% (Гундаров ученый) остальное грип и разнае коки и микробы А вот этого степаша и не знает. Он увлечен одним ковидом от остальных болезей
лечить запретил.
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12.10.2020 13:35 Ответить
А мне одному кажется странным, что "специалист", носящийся с масочным режимом как дурак с баяном - сам, находясь в закрытом помещении, на расстоянии менее 1м. от сурдопереводчика... НЕ НОСИТ МАСКУ? Да и сам сурдопереводчик...
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12.10.2020 14:21 Ответить
 
 