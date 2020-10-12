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Группа азербайджанского спецназа уничтожила танк, но затем погибла в армянской засаде. ВИДЕО с телефона спецназовца

Группа азербайджанского спецназа уничтожила танк, но затем погибла, попав в засаду армянских военных. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с мобильного телефона одного из спецназовцев армии Азербайджана, с уничтоженным танком, была опубликована в сети. Позже появился фрагмент записи, сделанный армянскими военными, на которой зафиксированы тела убитых азербайджанцев.

Среди убитых был идентифицирован и, сделавший запись с подбитым танком, азербайджанский спецназовец.

Группа азербайджанского спецназа уничтожила танк, но затем погибла в армянской засаде 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Азербайджанские войска заняли село Горадиз, под которым шли тяжелые бои. ВИДЕО

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+22
Подбили армянский танк и нужно было уходить а не сидеть дальше на том же месте, фактически на открытой местности.
Армяне их засекли и большими силами атаковали.
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12.10.2020 10:12 Ответить
+21
да нет азиры так и не поняли чем спецназ отличается от обычных полевых частей.. нарядились во все турецко американское и все ковбои мать их видосики снимали причем уверен по воздуху прямой эфир что и дало возможность запеленговать их местонахождение... за ОДНИМ ТАНКОМ гонялись хотя у спецназа задачи куда больше и иные.. например поднять в воздух склад боеприпасов для танков или склад горючего для танков же ... тогда да есть смысл для риска... а так... засветились и попались в засаду... ЭТО ВОЙНА.... а не компьютерные игрушки...
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12.10.2020 10:36 Ответить
+20
Гідний воїн поводить себе гідно навіть з мертвим противником ... але це не про цих шакалів
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12.10.2020 10:25 Ответить
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Одними дронами войну не выиграть
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12.10.2020 10:08 Ответить
Кто то написал что можно выиграть войну одними дронами ?
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12.10.2020 10:14 Ответить
Героям слава!
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12.10.2020 10:11 Ответить
Дронами и еще раз дронами армяшек *башить. Зачем посылать людей если танк можно было и дроном уничтожить
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12.10.2020 10:11 Ответить
Подбили армянский танк и нужно было уходить а не сидеть дальше на том же месте, фактически на открытой местности.
Армяне их засекли и большими силами атаковали.
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12.10.2020 10:12 Ответить
Два батальона хачиков атаковал четверых азеров
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12.10.2020 10:20 Ответить
да нет азиры так и не поняли чем спецназ отличается от обычных полевых частей.. нарядились во все турецко американское и все ковбои мать их видосики снимали причем уверен по воздуху прямой эфир что и дало возможность запеленговать их местонахождение... за ОДНИМ ТАНКОМ гонялись хотя у спецназа задачи куда больше и иные.. например поднять в воздух склад боеприпасов для танков или склад горючего для танков же ... тогда да есть смысл для риска... а так... засветились и попались в засаду... ЭТО ВОЙНА.... а не компьютерные игрушки...
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12.10.2020 10:36 Ответить
Кто сказал про спецназ, армянское радио? Простая пехота, погибли в неравном бою, бывает...
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12.10.2020 11:26 Ответить
Вот тут ты, к сожалению, прав. Солдат который на поле боя загружает видео в инет - неподготовленный солдат.
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12.10.2020 13:01 Ответить
Откуда инфо про "спецназ"? Видео размещено естественно с армянской стороны. И так оно и было откомментировано. Телефон на фронте-последнее дело.
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12.10.2020 20:04 Ответить
Увы... телефон у нас часто едиственное на что можно было расчитывать...
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13.10.2020 00:11 Ответить
А с чего вы взяли, что их убили на том же самом месте? Судя по видео - они попали в засаду в совершенно другом месте.
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12.10.2020 10:24 Ответить
Да даже если в другом. Непонятен смысл засылки РДГ за одним несчастным танком...
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12.10.2020 10:37 Ответить
А с чего вы взяли, что он заслали именно за танком? Танк они могли уничтожить походу миссии.
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12.10.2020 10:45 Ответить
Тоже может быть...
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12.10.2020 10:51 Ответить
А вы знаете, что означает фраза "Тихо пришел - тихо ушел"? Именно это: НЕ ВСУТПАТЬ В ОГНЕВОЙ КОНТАКТ!!!
Это был не спецназ - это была пропоганда.
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12.10.2020 11:41 Ответить
Ну - это правда, спецназ не должен светиться во время выполнения миссии - вот после миссии в целях пропаганды - возможно. Пропаганда в современной войне тоже важна
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12.10.2020 11:45 Ответить
Вы меньше верьте песенкам и мифам... Часто и очень часто - ходят достаточно ГРОМКО и это иногда БОЛЕЕ эффективно!
Другой вопрос - что это не афишируется !
А сказки - для детей !
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13.10.2020 00:13 Ответить
Горная местность, тропы, ущелья, нет цельной линии обороны, кто кого подловит на переправе, тот и победил.
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12.10.2020 11:32 Ответить
Войны выигрывает пехота! Героям Слава!!
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12.10.2020 10:13 Ответить
А это нормально, что спецназ на боевое задание с мобилами ходит?
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12.10.2020 10:20 Ответить
О це звичайно лажа
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12.10.2020 10:26 Ответить
Гідний воїн поводить себе гідно навіть з мертвим противником ... але це не про цих шакалів
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12.10.2020 10:25 Ответить
Промолчал бы лучше. Есть много видео как азеры позируют с убитыми армянами. Но для тебя они не шакалы.
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12.10.2020 10:48 Ответить
І чого ж то мені мовчати ? І де це я казав майстру що це стосується виключно вірмен ?
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12.10.2020 10:54 Ответить
Шакали усі, хто ставить ноги на вбитого, стягає з нього штани - як на недавньому відео про вбитих азербайджанців тощо.
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12.10.2020 10:58 Ответить
Убитому уже все равно, а вот кто ставит ногу на голову пленного, другое дело. Найти фотки подлеца?
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12.10.2020 11:32 Ответить
Ніт. Забирати з трупів кращі ніж свої речі для власного вжитку - нормальна для війни справа. Якби у вірмен було що забирати з ними робили би те ж саме.
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12.10.2020 13:03 Ответить
Ссылки в студию... а не болабольте !
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13.10.2020 00:14 Ответить
Если бы не выпепендривались с селфи то жили бы долго и счастливо...
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12.10.2020 10:50 Ответить
ееее,это фам не на базаре семечки продавать и по мобиле пальцами щелкать )
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12.10.2020 10:54 Ответить
Столько людей уже погибло за кусок бесплодной земли. А сколько еще погибнет. Для обеих стран было бы дешевле договорится, чем утилизировать свое население.
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12.10.2020 11:03 Ответить
Иди договорись, гений дипломатии...
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12.10.2020 11:28 Ответить
Та давно б уже договорились, если б не рашка.
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12.10.2020 12:26 Ответить
Так бесплодная земля становится плодной. "Красная кровь - через уже просто земля, через два - на ней цветы и трава, через три - она снова жива"
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12.10.2020 11:55 Ответить
Похоже, что армяне любят позировать возле трупов? Как это похоже на их путинских собратьев.
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12.10.2020 11:16 Ответить
Бывает.
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12.10.2020 11:27 Ответить
Жалко мужиков с обеих сторон! Жтой вражде уже более сотни лет и никто не придумал рецепта, как ее решить.
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12.10.2020 11:32 Ответить
Та все уже придумали давно! - по разным камерам.
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12.10.2020 12:45 Ответить
Ти ще москалів пожалій. Моторол з кадировцями всілякими.
ІМХО - Азербайджан шкода, бо вони воюють на своїй землі. А вірменських терористів ніц не шкода. Міжнародній спільноті треба було б допомогти Азербайджану вибити вірменських терористів з своєї землі.
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12.10.2020 13:04 Ответить
На своей? Почитай историю. Откуда в Азербайджанской земле столько монастирей и храмов Армян. То что Арцах остался в Азербаджанской ССР вина комуняк советских. Пилили границу республик по економическим соображениям.
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16.10.2020 01:21 Ответить
Ну як це звідки? Понабудовували звісно ж. Ендеки аналогічно колись по Україні свої монастирі ставили, називали українські землі польськими, не визнавали факту існування українців як окремого народу, всіляко знущалися з українців, переселяли їх. І якщо ти не знаєш до чого їх довела ось ця брехливість і зверхність, відкрий у вікіпедію статтю "волинська різанина". Комуністи лише надали азербайджанцям можливості для повстання проти армянського гніту і вчинення достатньої кількості дій на які армяни тепер ніколи не зможуть закрити очі (що було необхідно для визнання армянами факту існування азербайджанців), і не більш того.
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16.10.2020 14:43 Ответить
Йой . Азербайджанці це колишні кочівники. Вони переселились на Землі Талишів , Лезгінів і Удинів . Карабах (Арцах ) завжди був населений вірменами. Так само турки заселили землі Візантії. Ну небуло їх до 1071 року там. Вони пришлі зайди.
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16.10.2020 18:22 Ответить
Яка різниця що там було до 1071, якщо ми у 2020? Карабах, це частина Азербайджану, а Вірменія, це окупант.
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17.10.2020 10:03 Ответить
70 тыс. лет назад кроманьонцы вышли из Африки и начали оккупировать земли неандертальцев. Ну небуло нас тут. Ми пришлі зайди.
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17.10.2020 12:39 Ответить
выполнив "задание" уходить в "зеленку" нужно было...- а не видосы снимать....
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12.10.2020 13:11 Ответить
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..

.
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12.10.2020 13:36 Ответить
"тихо прийшов, тихо пішов" - девіз українського спецназа
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12.10.2020 14:01 Ответить
Не все видео. По этому эпизоду есть видео как армяне добивают прикладами раненых спецназовцев
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12.10.2020 14:04 Ответить
Герои не умирают!
Хачики боятся геноцида?
Мне кажется, они все делают, чтобы его получить.
Нагорный Карабах - это Азербайджан!
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12.10.2020 14:12 Ответить
Група азербайджанських спецпризначенців знищила танк, але потім загинула у вірменській засідці - Цензор.НЕТ 7189
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12.10.2020 14:15 Ответить
Поки ми тут обговорюємо чужий нам конфлікт, ворог на наших же землях обкопується і робить обстріли, і гинуть наші солдати ... а ви тут про якийсь сраний карабах. краще скажіть, чому ми досі торгуємо з агресором, чому кожен день їздять потяги з усіх наших великих міст в московію? нещодавно був в Одесі, поруч на сусідній колії стояв поїзд Одеса-Масква, забитий повністю народом. Ось такі ***** ми патріоти, у себе порядок не може навести - карабах обговорюємо! тіж самі вірмени з азербайжанцями вже 30 років не мають дип.відносин, немає сполучення, а ми соплі жуємо, ТОРГУЄМО! заї@ли вже ці клавіатурні війська! зпочатку в нас наведемо порядок, а не спєцназ карабаський обговорювати
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12.10.2020 14:24 Ответить
Уничтожили танк и дальше сидят на том же месте, видосики на мобилу снимают. Не удивлюсь, если они это видео сразу же на в соц сети заливали с геоданными. Результат не заставил себя ждать. Короче, они такой же спецназ, как я космонавт.
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12.10.2020 14:51 Ответить
Видать подготовка спецназа к рейду была низкая..С мобилками,не исключено,что и с документами..Танк для рг,это ничтожная цель,но на которой можно засветиться и погореть,что и произошло в данном случае..
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12.10.2020 14:51 Ответить
Танк не стоит группы спецназа... или это был не спецназ.
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12.10.2020 16:52 Ответить
Имея превосходство в технике ,,,азеры что то не сильно ценят своих солдат ,,,наверно такие как у нас говно-генералы,
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12.10.2020 18:11 Ответить
только ты селфишься и уже твой трупак на цензоре...как то не по философски
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12.10.2020 21:13 Ответить
Азеры моральные уроды... пленных расстреливать только конченные негодяи могут. Как гиви разные с моторолами только с пленными воевать могут ... думал о них по-другому до растрела пленных....обьезяны гребанные
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16.10.2020 07:47 Ответить
А потом спрашиваете,почему аленных расстреляли.
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16.10.2020 09:28 Ответить
 
 