Группа азербайджанского спецназа уничтожила танк, но затем погибла в армянской засаде. ВИДЕО с телефона спецназовца

Группа азербайджанского спецназа уничтожила танк, но затем погибла, попав в засаду армянских военных. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с мобильного телефона одного из спецназовцев армии Азербайджана, с уничтоженным танком, была опубликована в сети. Позже появился фрагмент записи, сделанный армянскими военными, на которой зафиксированы тела убитых азербайджанцев.

Среди убитых был идентифицирован и, сделавший запись с подбитым танком, азербайджанский спецназовец.

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