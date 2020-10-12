Группа азербайджанского спецназа уничтожила танк, но затем погибла в армянской засаде. ВИДЕО с телефона спецназовца
Группа азербайджанского спецназа уничтожила танк, но затем погибла, попав в засаду армянских военных. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с мобильного телефона одного из спецназовцев армии Азербайджана, с уничтоженным танком, была опубликована в сети. Позже появился фрагмент записи, сделанный армянскими военными, на которой зафиксированы тела убитых азербайджанцев.
Среди убитых был идентифицирован и, сделавший запись с подбитым танком, азербайджанский спецназовец.
Топ комментарии
+22 Володимир Мик
показать весь комментарий12.10.2020 10:12 Ответить Ссылка
+21 VOLVO XC 70
показать весь комментарий12.10.2020 10:36 Ответить Ссылка
+20 Igor Lemke #390467
показать весь комментарий12.10.2020 10:25 Ответить Ссылка
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Армяне их засекли и большими силами атаковали.
Это был не спецназ - это была пропоганда.
Другой вопрос - что это не афишируется !
А сказки - для детей !
ІМХО - Азербайджан шкода, бо вони воюють на своїй землі. А вірменських терористів ніц не шкода. Міжнародній спільноті треба було б допомогти Азербайджану вибити вірменських терористів з своєї землі.
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
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. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
.
Хачики боятся геноцида?
Мне кажется, они все делают, чтобы его получить.
Нагорный Карабах - это Азербайджан!