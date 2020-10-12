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"Голову вниз, бл#дь! Бегом, сука! На колени, нах#й!" - белорусские милиционеры избивают задержанных в тюрьме на Окрестина. ВИДЕО
В сети появилась новая видеозапись избиения задержанных белорусских активистов в минском изоляторе на Окрестина в период 9-12 августа. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент, когда в изолятор привезли новых задержанных. Белорусские милиционеры стали так, что сделали своеобразный коридор от машины к стенам помещения, и всех привезенных людей прогоняли через этот коридор, избивая при этом дубинками и ногами.
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+53 Igor Lemke #390467
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+34 vitaliymkua
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+32 Mykola Vovk
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Звісно, це дивлячись з дивану ...
по-друге, фашисти рашапоїдні це в рази страшніше ніж фашисти гітлеровські, без всяких сумнівів. навіть між цими виродками є різниця!
по-третє, цих дибілів у погонах утримують за гроші самих принижених і це є державна політика у Білорусії створена покидьком Лукашеску.
в-четверте, який нещасний, дурний і недалекий народ, що сподівається змінити владу у мирний спосіб, тими безхребетними методами які він обрав проти нелюдів.
і нарешті в-пяте, найболючіше - у білорусів нема ніяких шансів добитися справедливості самотужки, їм не дадуть цього зробити кремлівські покидьки на чолі з ху.йлом, а самі білоруси на сьогодні, цього навіть не усвідомлюють.
Ну, раз народу нравятся такие "друзья", то побольше цветочков и будут "дружить" мягче))) и бутылки возьмут поменьше калибром то?
А раз так, то это либо тупой садист, не понимающий, что это признание в преступлении, либо сочуствующий, который именно для фиксации издевательств и снимает.
Правда є варіант, що хакери вкрали запис...
Без разницы по какой записи вычиcлят.
Я все-таки склоняюсь к тому, что снимал тупой мент, уверенный в своей безнаказанности.
У нас же беркут с удовольствием снимал издевательства над Гаврилюком.
«Вось так з жартамі і прымаўкамі беларускія міліцыянты забаўляюць затрыманых у турме на Акрэсціна. Нават у беларускіх арыштантаў у турме павінен быць прыстойны і вельмі вясёлы вольны час».
На тлі останніх подій у Республіці Білорусь українське захоплення білоруськими порядками і «освітленими й заасфальтованими вулицями» стає особливо гротескним і бридким.
Пам'ятаю, як в 2014-2015 роках, коли почалися проблеми з постачанням у крамниці лимонаду «Крим», запорізький лимонад з'явився на прилавках мого міста під своїм справжнім українським ім'ям. Однак згодом - і це після Революції Гідності, після підписання Асоціації з ЄС і декомунізації в країні! - якісь генії із Запоріжжя вирішили, що продавати український лимонад як білоруський вигідніше.
Цікаво, а як самим білорусам нині пити український «білоруський» лимонад у барвах режиму Лукашенка?
Вот поэтому я буду голосовать за Трампа и Республиканцев!