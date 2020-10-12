"Голову вниз, бл#дь! Бегом, сука! На колени, нах#й!" - белорусские милиционеры избивают задержанных в тюрьме на Окрестина. ВИДЕО

В сети появилась новая видеозапись избиения задержанных белорусских активистов в минском изоляторе на Окрестина в период 9-12 августа. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент, когда в изолятор привезли новых задержанных. Белорусские милиционеры стали так, что сделали своеобразный коридор от машины к стенам помещения, и всех привезенных людей прогоняли через этот коридор, избивая при этом дубинками и ногами.

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