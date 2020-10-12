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"Голову вниз, бл#дь! Бегом, сука! На колени, нах#й!" - белорусские милиционеры избивают задержанных в тюрьме на Окрестина. ВИДЕО

В сети появилась новая видеозапись избиения задержанных белорусских активистов в минском изоляторе на Окрестина в период 9-12 августа. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент, когда в изолятор привезли новых задержанных. Белорусские милиционеры стали так, что сделали своеобразный коридор от машины к стенам помещения, и всех привезенных людей прогоняли через этот коридор, избивая при этом дубинками и ногами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов. АУДИО

Автор: 

Беларусь (7937) задержание (6692) милиция (2710) пытки в милиции (264) Минск (1562)


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Топ комментарии
+53
Барани... продовжуйте далі водити хороводи
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12.10.2020 11:07 Ответить
+34
Напевно замало квітів дарують...
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12.10.2020 11:08 Ответить
+32
Совковое рабство в мозгах
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12.10.2020 11:08 Ответить
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Барани... продовжуйте далі водити хороводи
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12.10.2020 11:07 Ответить
Совковое рабство в мозгах
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12.10.2020 11:08 Ответить
Кровь рождает революции
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12.10.2020 11:12 Ответить
наче так, але у них щось занадто велике терпіння...
Звісно, це дивлячись з дивану ...
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12.10.2020 11:50 Ответить
Женщины Белорусии, не забудьте преподнести цветы и напоить чаем этих извергов.
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12.10.2020 12:40 Ответить
по-перше, подяка "небайдужому" хто б він не був, тому хто задокументував геноцид влади по відношенню до власного народу.
по-друге, фашисти рашапоїдні це в рази страшніше ніж фашисти гітлеровські, без всяких сумнівів. навіть між цими виродками є різниця!
по-третє, цих дибілів у погонах утримують за гроші самих принижених і це є державна політика у Білорусії створена покидьком Лукашеску.
в-четверте, який нещасний, дурний і недалекий народ, що сподівається змінити владу у мирний спосіб, тими безхребетними методами які він обрав проти нелюдів.
і нарешті в-пяте, найболючіше - у білорусів нема ніяких шансів добитися справедливості самотужки, їм не дадуть цього зробити кремлівські покидьки на чолі з ху.йлом, а самі білоруси на сьогодні, цього навіть не усвідомлюють.
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12.10.2020 15:59 Ответить
Это вата, в Украине таких больше половины в полиции если не 70 процентов
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12.10.2020 11:08 Ответить
Там все такие
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12.10.2020 14:25 Ответить
сябры сами себе выбрали руский мир ..
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12.10.2020 11:08 Ответить
Напевно замало квітів дарують...
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12.10.2020 11:08 Ответить
Может быть цветы не тех цветов были?
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12.10.2020 11:09 Ответить
Есть такое понятие что государство должно иметь монополию на применении насилия. Да, с этим можно согласиться ( иначе анархия), но до определенного момента.. Когда эта монополия превращается просто в произвол, то остается только одно, силе противопоставлять силу. Иначе людей превратят просто в "терпил". ( пример этому второй Майдан)
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12.10.2020 11:09 Ответить
При нелегитимном лукашенке эти твари не являются государством, - это банда, вооруженная банда. А милицию - вооруженное ополчение из народа - должны создать простые беларусы.
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12.10.2020 11:19 Ответить
Согласен, это даже не случай с Януковичем ( который был избран вполне законно), тут узурпация власти, а значит отмена присяги для силовиков по отношению к Луке. И они оказываются вне правового поля если продолжают подчиняться его командам. А тех кто там появились без формы в спортивных костюмах и прессует демонстрантов их вообще можно мочить без зазрения совести прямо на месте без суда и следствия ( по сути они уж точно чисто бандиты)
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12.10.2020 11:27 Ответить
а почему они не хлопают в ладоши?
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12.10.2020 11:10 Ответить
Потому что трудно собирать выбитые зубы сломанными руками
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12.10.2020 11:20 Ответить
"Хозяева жизни", верные потомки НКВД.
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12.10.2020 11:12 Ответить
Нет ну как так то? Ведь девчули с цветочками, фоткались с ментами в обнимку ,а они избивают сябров. Вот неблагодарные...
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12.10.2020 11:17 Ответить
рускімір
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12.10.2020 11:21 Ответить
B они будут терпеть дальше. Они - не Украина. Они - бараны.
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12.10.2020 11:23 Ответить
Вольнов звонил петуху из этих - тот говорил "Мы с народом друзья, мы никого не избиваем"
Ну, раз народу нравятся такие "друзья", то побольше цветочков и будут "дружить" мягче))) и бутылки возьмут поменьше калибром то?
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12.10.2020 11:29 Ответить
Треба ці записи зберегти,бо Лука не вічний, а потім всіх ментів-скотів вичисляти і розстріляти.
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12.10.2020 11:29 Ответить
С милицией они не имеют уже ничего общего. Это частная охранка свихнувшегося от власти старика. Их нужно толпой вылавливать по одному а также всячески изводить их семьи.
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12.10.2020 11:29 Ответить
Я б їх стріляв безжально...і палив...
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12.10.2020 11:32 Ответить
Прост интересно, кто в тюрьме на телефон это снимал и выложил. Явно ж не задержанные.

А раз так, то это либо тупой садист, не понимающий, что это признание в преступлении, либо сочуствующий, который именно для фиксации издевательств и снимает.
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12.10.2020 11:34 Ответить
И очень легко вычисляется, кто сидел в машине и снимал....
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12.10.2020 11:51 Ответить
Мало того... Його тепер легко виявити.
Правда є варіант, що хакери вкрали запис...
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12.10.2020 11:52 Ответить
Украли для того, тчобы опубликовать?
Без разницы по какой записи вычиcлят.

Я все-таки склоняюсь к тому, что снимал тупой мент, уверенный в своей безнаказанности.

У нас же беркут с удовольствием снимал издевательства над Гаврилюком.
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12.10.2020 11:58 Ответить
токо гаврилюка никто не избивал....тогда было холодно и синяки были бы видны сразу.....одежду с него сняли, потому что он облил себя бензином (бухой пошел гулять за пределы майдана)и угрожал спалить себя.Один мусор дал ему пару поджопников и то его свои же остановили но палками никто его не бил.....посмотрите еще раз видео ....там чистое тело , а на холоде синяки за пару минут чернеют.
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12.10.2020 17:10 Ответить
Правда видео двухмесячной давности... А вот выложено оно впервые или нет, тут не знаю еще...
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12.10.2020 11:58 Ответить
Тут, як у футболі не "забиваєш ти - забьють тебе" .
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12.10.2020 11:35 Ответить
ну и шо, ну нравится им когда их бьют, что теперь поделать
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12.10.2020 11:36 Ответить
а это белорусские слуги народа.
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12.10.2020 11:37 Ответить
Вибивають рабський дух. Тортури мають одну користь - породжують ненависть.
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12.10.2020 11:39 Ответить
Клапатлівы Бацька Лука прокоментировал факты збіцця беларускімі міліцыянтамі:
«Вось так з жартамі і прымаўкамі беларускія міліцыянты забаўляюць затрыманых у турме на Акрэсціна. Нават у беларускіх арыштантаў у турме павінен быць прыстойны і вельмі вясёлы вольны час».
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12.10.2020 11:41 Ответить
Видео 2-месячной "свежести".
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12.10.2020 11:47 Ответить
Дай ссылку на видео, если не врёшь.
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12.10.2020 11:52 Ответить
читай текст "новости" - "9-12 августа".
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12.10.2020 11:55 Ответить
Так прочтите ссылку на которую и ссылается Цензор)
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12.10.2020 11:56 Ответить
ФАШИСТЫ *** ....
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12.10.2020 11:51 Ответить
Там много россиян прибыло помогать белоруским ментам.
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12.10.2020 11:51 Ответить
покажи хоть одного.
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12.10.2020 11:56 Ответить
Звичайний кацапський фашизм. У всій красі.
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12.10.2020 11:52 Ответить
белорусская милиция бьет белорусов. Где там рашисты?
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12.10.2020 11:57 Ответить
На Майдане тоже была украинская милиция... Только потом ихтанеты начали светить свои фотки в форме беркута... Что вы хотите доказать своим вопросом????
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12.10.2020 12:01 Ответить
мой вопрос адресован автору камента, который удалили, поэтому он уже неактуальный.
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12.10.2020 12:30 Ответить
А мой вопрос адресован вам, так как вопрос присутствия рашиков, ВСЕГДА АКТУАЛЕН... В не зависимости удален комент или нет)
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12.10.2020 12:39 Ответить
В форме белоруской милиции.
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12.10.2020 12:30 Ответить
"Где пруфы, Билли???"
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12.10.2020 12:34 Ответить
а накуя те пруфы? все равно не поверишь!
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12.10.2020 18:15 Ответить
А в ссылке сказано, что это СТАРОЕ видео и его выложили как напоминание, что происходит в тюрьме с задержанными...
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12.10.2020 11:55 Ответить
тихановская, ты сегодня челобитную ху...лу уже отправляла? съезди к нему еще отчмокай! можэт паможэт...
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12.10.2020 11:55 Ответить
Вот смотрю на это... В каждой стране выпердыше из совка происходит одно и тоже... Мусора одни и те же. Прям биомусор какой то туда идёт работать, есть конечно нормальные но наверное 1 на 1000000... И нации рабов и терпил... Россияне, Украинцы, Белорусы и т.д. насколько же глубоко рабство в крови... Пока народы не поднимутся, ничего не изменится...
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12.10.2020 11:56 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3918941.html Культ білоруського совку

На тлі останніх подій у Республіці Білорусь українське захоплення білоруськими порядками і «освітленими й заасфальтованими вулицями» стає особливо гротескним і бридким.
"Голову вниз, бл#дь! Бігом, сука! На коліна, нах#й!" - білоруські міліціонери б'ють затриманих у в'язниці на Окрестіна - Цензор.НЕТ 4842

Пам'ятаю, як в 2014-2015 роках, коли почалися проблеми з постачанням у крамниці лимонаду «Крим», запорізький лимонад з'явився на прилавках мого міста під своїм справжнім українським ім'ям. Однак згодом - і це після Революції Гідності, після підписання Асоціації з ЄС і декомунізації в країні! - якісь генії із Запоріжжя вирішили, що продавати український лимонад як білоруський вигідніше.
Цікаво, а як самим білорусам нині пити український «білоруський» лимонад у барвах режиму Лукашенка?
"Голову вниз, бл#дь! Бігом, сука! На коліна, нах#й!" - білоруські міліціонери б'ють затриманих у в'язниці на Окрестіна - Цензор.НЕТ 2284
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12.10.2020 12:01 Ответить
Фейсы этих ублюдков нужно идентифицировать, вычислить их домашние адреса и убивать возле их домов.
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12.10.2020 12:07 Ответить
чем более жестокими будут мусора лукашеску, тем лучше. может хоть так до белорусов дойдет, что их ждет.
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12.10.2020 12:10 Ответить
Ну вот даже не знаю, за кого мне в данной ситуации переживать и болеть? За сябров, которых избивают их менты или за белорусских ватников которыев 2013-2014 г.г. был на стороне Беркута когда те убивали украинцев в Киеве? Что то мне не хочется переживать за ватное стадо, которое самостоятельно жило в своём стойле и 26 лет тупо голосовали за Сашку Бульборожденного. И конечно же я не на стороне подонков в ментовской форме.
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12.10.2020 12:10 Ответить
Мордулєнції у мусорів всі, як на долоні. По чіріку кожному буде.
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12.10.2020 12:20 Ответить
Іпальнічки у мусорів всі, як на долоні. По чіріку кожному світить.
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12.10.2020 12:22 Ответить
такое ждет украинцев когда они выберут себе после галабародьке миралюбивага мёртвыйчука
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12.10.2020 12:47 Ответить
Усіх прихильників руssкага міра треба проганяти через цей стрій, щоб реально, а не віртуально, сидячи в України за пазухою відчували їх любов.
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12.10.2020 12:55 Ответить
Вот этих ментов надо сажать на кол, причем не образно, а буквально, то есть реально - на кол. И вести видеозапись их медленной и мучительной смерти. Для чего? Для того, чтобы последующим поколениям ментов было ясно и на сто процентов понятно, что безнаказанности для них не будет. НИКОГДА.
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12.10.2020 13:39 Ответить
Там половина милиции с РФ. Путин их в командировку заслал в помощь Луке
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12.10.2020 13:50 Ответить
пруфы просить, я так понимаю, бессмысленно?
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12.10.2020 15:06 Ответить
а накуя те пруфы? ты в жизни не поверишь, подстилка
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12.10.2020 18:17 Ответить
А тому мусорку показалось скучно дубиной бить и он начал ногой добавлять. Теперь впереди полное поглощение кацапией и волны миграции.
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12.10.2020 14:00 Ответить
Это не люди, это - выродки! Все равно в какой стране. Безнаказанно, упиваясь своей преступной властью бить безоружных - удел трусливых, слабых духом.
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12.10.2020 14:22 Ответить
Цветочки им надо подарить...
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12.10.2020 15:01 Ответить
походу эти бел-менты думают, шо они бесстрашные, вечные и бессмертные..- ну-ну, я на месте бел-массы-нарида показал бы им обратную сторону луны...)))= ну то такое... а у бел-массы-нарида свой путь..- так, бел-сы...????
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12.10.2020 15:23 Ответить
да уж, человек с нормальной психикой и крепкими моральными критериями такое творить не будет .это даже не мусора , это садисты, причем без мозгов. эти мусорские дегенераты считают что им ничего не будет и еще мразь лука бабла в виде премии подгонит за верность. таких ублюдков надо просто вешать на столбах вместо фонарей. это реально не люди,
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12.10.2020 17:29 Ответить
Нет. Просто слой нормального и человеческого в людях очень тонок. Не надо думать что все они маньяки садисты, просто у них работа такая.
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12.10.2020 19:11 Ответить
это уже сс\ гестапо или еще нет
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12.10.2020 21:21 Ответить
У нас самих "юго-восток" за таких же голосує (Одеса, Харків й інші великі міста по 50%+ регіонали) так що не далеко ми втекли.
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12.10.2020 22:54 Ответить
Та не,это просто собирают на разговор(или переговоры)с Лукашом.В Беларуси,говорят,модно проводить переговоры в СИЗО.Или,как вариант,на встречу президента с народом.
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13.10.2020 00:48 Ответить
Это видео надо показывать белорусам ПЕРЕД 9 мая. Фашисты НИКУДА не делись. вот они - быдло и ублюдки.
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13.10.2020 07:10 Ответить
Молодцы фашисты: с мычащими рабами так и нужно обращаться!
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13.10.2020 08:46 Ответить
А сябри все крєпчають...
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13.10.2020 09:42 Ответить
Здравия всем! Вот эти кадры надо показать нашим местным БЛМ и прочей левацкой братии, ну " белому трэшу" ,который хоронил рецедевиста в золотой карете." Я не могу дышать!". Чтобы эти уроды запели, если бы полиция в США вот так вот работала с задержанными на демострациях, или алкашей за рулем!
Вот поэтому я буду голосовать за Трампа и Республиканцев!
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13.10.2020 10:18 Ответить
Вчера был Марш Виноватых... ...на виноватых воду возят и .... .... (нецензурное)
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13.10.2020 11:06 Ответить
Кількох ментів на відео можна ідентифікувати. Потім прийти до них додому.
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13.10.2020 11:48 Ответить
 
 