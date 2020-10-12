"Я на этой неделе двух человек похоронил! Там пневмония - это приговор! Россияне, вы обязаны, что-то сделать!", - любитель "русского мира" Килинкаров об эпидемии Covid-19 в ОРДЛО. ВИДЕО

Бывший украинский нардеп и сторонник "русского мира" Спиридон Килинкаров заявил о критичной ситуации в медицине на оккупированных РФ территориях Донбасса и призвал оккупантов помочь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Килинкаров рассказал о сложившейся ситуации на пропагандистском шоу Соловьева на росТВ.

"После моего первого обращения в России не до конца поняли, что там происходит. Там - эпидемия. Там пневмония - это приговор. Там нет врачей. Там нет лекарств... Нада что-то с этим решать! Не знаю, кто ответственный за это, но это обязанность... Пусть не обижаются на меня россияне, но перед этими людьми... Вы обязаны это сделать! Хотя бы какую-то группу специалистов туда отправить.., хотя бы какие-то протоколы написать - чем лечить, как лечить. С этим ковидом больницы закрыты, родственники туда попасть не могут, что с этими людьми там происходит - никто не знает! Количество умерших в три раза... Я на этой неделе двух человек похоронил! Есть кто-то, кто в принципе может оценить реальную ситуацию, которая там сложилась!? Эти лидеры ДНР/ЛНР они вообще понимают, что там происходит?! Одни поздравления! С 75-летием, 80-летием и всем остальным!", - возмутился Килинкаров.

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