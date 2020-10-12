"Я на этой неделе двух человек похоронил! Там пневмония - это приговор! Россияне, вы обязаны, что-то сделать!", - любитель "русского мира" Килинкаров об эпидемии Covid-19 в ОРДЛО. ВИДЕО
Бывший украинский нардеп и сторонник "русского мира" Спиридон Килинкаров заявил о критичной ситуации в медицине на оккупированных РФ территориях Донбасса и призвал оккупантов помочь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Килинкаров рассказал о сложившейся ситуации на пропагандистском шоу Соловьева на росТВ.
"После моего первого обращения в России не до конца поняли, что там происходит. Там - эпидемия. Там пневмония - это приговор. Там нет врачей. Там нет лекарств... Нада что-то с этим решать! Не знаю, кто ответственный за это, но это обязанность... Пусть не обижаются на меня россияне, но перед этими людьми... Вы обязаны это сделать! Хотя бы какую-то группу специалистов туда отправить.., хотя бы какие-то протоколы написать - чем лечить, как лечить. С этим ковидом больницы закрыты, родственники туда попасть не могут, что с этими людьми там происходит - никто не знает! Количество умерших в три раза... Я на этой неделе двух человек похоронил! Есть кто-то, кто в принципе может оценить реальную ситуацию, которая там сложилась!? Эти лидеры ДНР/ЛНР они вообще понимают, что там происходит?! Одни поздравления! С 75-летием, 80-летием и всем остальным!", - возмутился Килинкаров.
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Тю, так групи спеціалістів вам давно відправили, ще в 2014 що не так?
А от решту лікарів, які там ще були, ваші ж росіяни в маскву витягли ще весною - рятувати кацапів.
Командир российского военного корабля покончил с собой
Во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля Тихоокеанского флота. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости
По данным агентства, тело 33-летнего капитана было обнаружено его сослуживцами. По предварительным данным, военнослужащий покончил с собой. Факт смерти подтвержден и штабом Тихоокеанского флота, в настоящий момент ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.статья на Лента.сру..
Забили на мрущих пачками домбасян.
Кармільци що просили, те і отримали.
Воістину, в умілих руках прикладна некромантія - сильна штука. Хай навіть політична.
Или воду в Крым или лечение и диагностику на Донбасс!
А может армянцам следует помочь?
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всем
А мо ещё и сам откилинкаркается.
Навальний збрехати не дасть.
Почему бы тогда луганде не "помочь"?