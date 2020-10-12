На Соборной площади Славянска прошла презентация книги Артема Шевченко "Слов’янськ. Початок війни". ВИДЕО
На Соборной площади Славянска прошла презентация книги "Слов’янськ. Початок війни", которая написана украинским журналистом, директором департамента коммуникаций МВД Артемом Шевченко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о презентации издания говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля".
Книга - это документальное исследование и фактически летопись самых важных эпизодов в боях за город Славянск, который был захвачен российскими боевиками Гиркина-Стрелкова 12 апреля 2014 года. Этот момент стал началом гибридной агрессии России на украинском Донбассе. В книге использованы архивные документы и записи интевью с ключевыми военно-политическими деятелями того времени. В каждом эпизоде книги появляются воспоминания героев, которые непосредственно принимали участие в этих драматических, героических и трагических событиях.
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