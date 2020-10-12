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Белорусские милиционеры избивают дубинками участников мирной акции протеста в центре Минска. ВИДЕО
Белорусские милиционеры избили дубинками участников мирной акции протеста в центре Минска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, группа милиционеров в балаклавах набросились на людей и начали избивать их.
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+7 Юрий Петров #225294
показать весь комментарий12.10.2020 15:08 Ответить Ссылка
+5 Александр Иванов #442761
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+3 Fjall_Raven
показать весь комментарий12.10.2020 15:05 Ответить Ссылка
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а протестующем в Минске что? - пару ударов дубинкой по спине и свободен..
пустяки..
- это все способствует выработке организмом эндорфи́нов и адреналина, что в свою очередь мобилизует внутренние ресурсы организма и излечивает от многих болезней..
так что да..
или вы их или они вас, и даже шутить про цветочки уже не хочется...
Лично мое мнение - они там инфантильные толстовцы, причем наглухо.
Их месят, издеваются, мочат, калечат, сажают по тюрьмам, мучают в застенках, арестовывают ни за что, - а им хоть бы хны!
Получается, они заслужили такое к себе отношение. Пока не поумнеют, из них надо выколачивать инфантилизм дубинками и всеми прочими способами. А вот когда поумнеют и в ответ на насилие найдут что ответить - вот тогда и поговорим. Но что-то есть сомнения...
А менти навіть каски не вдівають, а може це вже не менти а гопники просто їм форму і жетони дали та і все..