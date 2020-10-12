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"На какий мови щас ты общаешься? Ану-ка, встань! Поднялась, говорю! Как ты отвечаешь мне?! Ты посмотри на нее!" - учительница в Одессе возмутилась из-за украинского языка ученицы. АУДИО

Учительница рисования в одесской школе накричала на девочку, которая ответила ей на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись происшествия опубликовал Одесский медиацентр.

Судя по комментариям к записи, инцидент произошел в гимназии №4 на Адмиралтейском проспекте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украиноязычного покупателя выгнали из магазина в Кривом Роге: "Русская это земля! Уходи отсюда". ВИДЕО

Автор: 

Одесса (7959) украинский язык (1196) школа (3023)


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Топ комментарии
+189
Уволить без возможности работать учителем
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12.10.2020 15:25 Ответить
+97
Показательно выгнать эту мразь, а ещё лучше уволить всю администрацию этой гимназии.
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12.10.2020 15:28 Ответить
+96
пока не начнёшь их увольнять из жизни, дела не будет ..
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12.10.2020 15:31 Ответить
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Страница 4 из 4
Нужно всех с гимназии увольнять,я ещё удивляюсь как директор не вызвал родителей в гимназию за не советский поступок учащейся
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13.10.2020 00:37 Ответить
Многие знают что у русских и советских нет своего государства(ссср распалось,осталась только столица Мацква)
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13.10.2020 00:40 Ответить
Чому? Вони добре знають, що їхнє Московское государство величиною з Бельгію, а решта окупація і колонізація.
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13.10.2020 12:26 Ответить
Молодець мала. Добрий приклад , як сепарню можна й треба виводити на чисту воду...
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13.10.2020 01:32 Ответить
Девочке теперь не нужно выключать видеозапись, або и аудио (телефон), бо могут лакмусовым папiрцем проявиться еще сепарши из училок, возжелавшие отомстить за подельницу.
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13.10.2020 01:41 Ответить
Жаль, що не зміг вловити акцент препода. Однак стовідсотково впевнений, що це рогулиха з Буджакських степів (гагаузії), землячка Сірожи Ківалова - підрахуя. Хоча і народилась і Одесі, не має в неї одеського шарму. Тепер буде відповідати за всіх гагаузів. В моїй школі російську мову викладала заслужений працівник освіти, так я в неї не зміг отримати відповідь- в чому суть оповідання МУМУ, і яке вона має значення для соціалістичної доктрини.потім вже стало відомо, що пращуром Тургенева був татарин Турген, який прийшов на службу до царя. Прав був Путін в одному-потомки печенігів зашевелились.
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13.10.2020 01:59 Ответить
Суть оповідання МУМУ: "Якщо твій володар накаже вбити найближчу тобі істоту - вбий її. Якщо не вб'єш найрідніше створіння задля господаря - ти не росіянин."
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13.10.2020 12:07 Ответить
У Садового і росіян, що живуть у Львові, теж немає західного шарму, зате ненависть є. При чому тут гагаузи, та ще "відповідатимуть"? Гагаузи шкоди нікому не роблять, як ця москвинка.
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13.10.2020 12:33 Ответить
Кто не верит можете поинтересоваться... Этот лицей расположен в таком депресняке-захолустье... Там только общий видос зданий, прихалабков разных уже уже загоняет в ступор пятидесятых годов прошлого столетия... Итересно, националисты придут к лицею поинтересоваться, почему там хромает идеологическое воспитание учителей .
Телефон:

+380 (482) 63-86-11
+380 (482) 63-93-75

Факс:

+380 (482) 36-41-52

Сайт:

http://mrvo.od.ua/school/s4 mrvo.od.ua/school/s4

Адрес:

Одесса, Адмиральский проспект, 32
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13.10.2020 03:30 Ответить
А причем тут "захолустье". По вашему, крутизна района определяет наличие или отсутствие там русобыдла? Это как раз почти Фонтан, один из самых дорогих районов города. А дома на этом проспекте, между прочим, немцы строили, а не совки. Так что, аналитик из вас так себе...
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13.10.2020 11:53 Ответить
... Я же говорю, хрущебосталинки снести , да построить новые обновленные кварталы, усушеной ваты поубавится... А то понимаешь ли мини ватостан на малиновского с адмиральским развели. Только дурбецал в таком престиже будет париться. Без пересадок у черта на куличках к ЖД вокзалу не добраться... Такие же и мед учреждения, если не вата, то пыкато-самовлюбленно-фригидные рожи врачей , которым сама жизнь уже опостылела... Конечно в старых кварталах в основном - нащадки нквдэшно-партейно-военного русобыдла со всех мокшинских болот.
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13.10.2020 12:47 Ответить
Меня прикололои ключевые слова: ПОЧТИ ФОНТАН и НЕМЦЫ СТРОИЛИ И шо теперь поклянемся пятиконечной звезде, бо совдепия адаптировала для преданных и только совколохов конюшни, казармы, тюрьмы, бруковку, которые построили пленные немцы?
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13.10.2020 12:54 Ответить
А меня прикололо, что на Цензоре ошиблись с адресом этого заведения, которое совсем в другой части города и все твои истерики оказались лишь пустым звуком))
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13.10.2020 19:43 Ответить
Ану-ка, встань! Поднялась, говорю! Как ты отвечаешь мне?! Ты посмотри на нее!" - да эту дикунку только за такую манеру общения гнать пiд три чорти... оно , убогое, на Западе, только за восклицательные знаки при общении, уже бы несло уголовную ответственность. А здесь быдловка распаясалась, использует служебное положение и луженое хайло, чтобы надругаться над беззащитным ребенком, училка малювання гидрид ее в ангидрид. Как препод по рисованию, какое ей дело к языку ребенка. Шовинистка хренова.
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13.10.2020 04:23 Ответить
Здесь стопудовая статья - насилие в отношении детей.
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13.10.2020 04:25 Ответить
+ статья за препятствие разговаривать на государственном языке, с использованием служебного положения и подстрекательство к этому других... А это уже попахивает экстремизмом: совершение преступления группой лиц в сговоре или под давлением.
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13.10.2020 04:29 Ответить
російська нацистка, і садистка над українськими дітьми.
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13.10.2020 12:41 Ответить
Реально дикая совковая хабалка с пещерным уровнем концлагерной надизательницы времён НКВД СССР. Таких в Гражданскую войну очень точно и ёмко называли - "Красная сволочь".
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13.10.2020 21:17 Ответить
Что за постановка вопроса, мол, учительница в Одессе возмутилась из-за украинского языка ученицы... -Правильно , пророссийски настроенная шовинистка ведет подрывную деятельность против устоев государственности.
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13.10.2020 04:43 Ответить
Из-за появления всех этих гаджетов все дети стали Павликами Морозовыми. Учитель или родитель чувствует себя как крыса в стеклянном ящике.
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13.10.2020 05:53 Ответить
вона і є пацючка.
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13.10.2020 06:45 Ответить
на шо намек, эта училка еще имеет и доходы , которые припрятала от государства, шобы не платить налоги?
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13.10.2020 13:15 Ответить
Проблема в низких ЗП учителей. Государству большой колокольни на будущее детей. Вот и работают все кому не день, и преимущественно пенсионеры.
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13.10.2020 07:55 Ответить
Так оказывается в Украине ураинский язык притесняют а не русский?)
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13.10.2020 08:05 Ответить
НАКАЗАТЬ СЕРЬЕЗНО!!!!!
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13.10.2020 08:11 Ответить
В русском мире эта училка рисования моментально бы отхватила двушечку-трешечку, а то и пятерочку за антигосударственную деятепьность
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13.10.2020 08:28 Ответить
як би я хотів особисто зустрітися тет-а-тет з цією мразотою!
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13.10.2020 08:39 Ответить
титушня перевелась ?
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13.10.2020 13:17 Ответить
Шовіністичне русобидло. Гнать в шию без пенсії таке чмо.
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13.10.2020 08:41 Ответить
Це розпалювання міжнаціональної ворожнечі між іншим. Просто у нас правоохоронна система в основному проросійська.
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13.10.2020 08:43 Ответить
Уволить к херам начальников образования, директора и эту суку.
Остальная ВАТА должна понимать что за такое быкование - они следующие
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13.10.2020 08:44 Ответить
Эта **** ещё зарплату получает и пенсию потом будет от государства.
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13.10.2020 09:52 Ответить
Нажаль, дитину з цієї школи потрібно забирати, бо будуть цькувати. А ту тварюку гнати зішколи назавжди.
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13.10.2020 11:42 Ответить
Зі школи
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13.10.2020 11:42 Ответить
Може всім нам забратися, щоб кацапам тут вольготно жилося? Вона мабуть із ОПЗЖ, бо там уже заявили: "Мьі здесь построим ТАКУЮ Украину, какую мьі хотим", Тож нас усіх українців вони хочуть "строить".
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13.10.2020 13:47 Ответить
На жаль.
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13.10.2020 13:49 Ответить
Цензор, что за винегрет?
Проспект Адмиральский, а не Адмиралтейский. И уж тем более там нет 4 гимназии, которая на Болгарской. Там есть учебный комплекс 4, но не гимназия!

А училка - дура.
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13.10.2020 11:45 Ответить
Щоб мою дитину довела вчителька до сліз , та ще принизила. Я ей бы прямо в школе язык вырвала, скотина
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13.10.2020 12:55 Ответить
вот это разговор, а то слюни здесь развели.
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13.10.2020 13:18 Ответить
укр. мова язик
біл. мова язык
нім. Sprache Zunge
англ. language tongue"На какий мови щас ты общаешься? Ану-ка, встань! Поднялась, говорю! Как ты отвечаешь мне?! Ты посмотри на нее" - вчителька в Одесі обурилася через українську мову учениці - Цензор.НЕТ 2935
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13.10.2020 13:37 Ответить
маргарита симонян новый пидахох украины
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13.10.2020 13:40 Ответить
Батьки дитини вже вправили їй російськомовну щелепу?
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13.10.2020 13:56 Ответить
А де ж відео???
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13.10.2020 14:20 Ответить
Такая вся Одесса. Срать они хотели на Украину и все украинское. Посмотрите только за кого они голосуют на местных вборах.
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13.10.2020 15:03 Ответить
ну что зе!билы..."какая разница,на какой мове разговаривать"???курва -ватница из Одессы как символ рыла Зе!леной власти
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13.10.2020 15:51 Ответить
Цензор, увольте своих журналюг. Как я и написал: речь о 4 гимназии на Болгарской. Как вы подаете информацию???
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13.10.2020 19:37 Ответить
http://odessahistory.net/old-maps/1871 Карта русского язычка в ...а нука найдите в Одессе кацапский язычек
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13.10.2020 21:21 Ответить
Москва старый вокзал
"На какий мови щас ты общаешься? Ану-ка, встань! Поднялась, говорю! Как ты отвечаешь мне?! Ты посмотри на нее" - вчителька в Одесі обурилася через українську мову учениці - Цензор.НЕТ 188

Одесса старый вокзал
"На какий мови щас ты общаешься? Ану-ка, встань! Поднялась, говорю! Как ты отвечаешь мне?! Ты посмотри на нее" - вчителька в Одесі обурилася через українську мову учениці - Цензор.НЕТ 8387
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13.10.2020 21:37 Ответить
Справедливости ради, училка буровить начала не из-за того, что девченка на украинском говорила, а из-за того, что она ей грубовато ответила. Но для профилактики расстрелять, в принципе, можно.
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13.10.2020 23:25 Ответить
Ми завжди будемо вище вас, кацапи.
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15.10.2020 13:16 Ответить
Звільнити за статею.Батьки ваших дітей калічать такі вчителі а покривають їх директор та інші вчителі.Як би на дорослу людину крикнула ця вчителька ,щоб вона зробила????
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19.02.2021 09:38 Ответить
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