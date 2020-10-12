"На какий мови щас ты общаешься? Ану-ка, встань! Поднялась, говорю! Как ты отвечаешь мне?! Ты посмотри на нее!" - учительница в Одессе возмутилась из-за украинского языка ученицы. АУДИО
Учительница рисования в одесской школе накричала на девочку, которая ответила ей на украинском языке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись происшествия опубликовал Одесский медиацентр.
Судя по комментариям к записи, инцидент произошел в гимназии №4 на Адмиралтейском проспекте.
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+189 Qwer Qwer #476516
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+97 Петрович123456
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Одесса, Адмиральский проспект, 32
Остальная ВАТА должна понимать что за такое быкование - они следующие
Проспект Адмиральский, а не Адмиралтейский. И уж тем более там нет 4 гимназии, которая на Болгарской. Там есть учебный комплекс 4, но не гимназия!
А училка - дура.
біл. мова язык
нім. Sprache Zunge
англ. language tongue
Одесса старый вокзал