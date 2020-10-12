Проект "Без цензуры": Медведчук впаривает фуфломицин. Как кум Путина хочет заработать на коронавирусе. ВИДЕО
Почему предложенная Медведчуком российская вакцина от коронавируса не имеет ничего общего с лечением? Об этом сегодня подробно в свежем "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Недавно кум Владимира Путина - Виктор Медведчук - опять съездил в Москву. А вдобавок еще и похвастался, что вроде как привился от коронавируса. Конечно же, российской вакциной. И призвал украинскую власть немедленно закупить у "братского народа" побольше этого фуфломицина.
Вслед за ним разгонять панику начали прокремлевские СМИ в Украине. Они безжалостно нагнетают, а подыгрывают им в этом ... отдельные "слуги народа"! Например, Александр Качура, который на днях также заявил, что объединение "Слуги народа" за ОПЗЖ на местном уровне неизбежно.
Итак, объясняем на пальцах, почему российская вакцина не имеет ничего общего с фармацевтикой. А еще - зачем Виктор Медведчук и его медиаприспешники нагнетают панику на фоне действительно неутешительной статистики заболеваемости ковидом.
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Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук рассказал своему куму Путину, что он сам, а также его жена и сын сделали прививки от COVID-19 вакциной российского производства.
Позже народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Украина должна договариваться о закупке российской вакцины от COVID-19, если докажут ее эффективность.
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смішно навіть мені
Таких не варто й жаліти. "Зробіть це разом!"
только прикиньте, какая шикарная и широкомасштабная диверсия против Украины может получиться, если довериться этому кощею промацковскому ????
тут и войны не надо... от хто знает что, они там набадяжат ?????
• Не смогла вывести на рынок ни одну вакцину за 20 лет
• Зарабатывала на продаже россиянам фуфломицина Кагоцел
• Связана с хищением ₽424 млн у Роснано...
мертвечук шастает в мацкву...шепчется с ******...впаривает фуфломицин...
оно шо бессмертное????
Тут работа спец служб- нейтрализовать и забыть!!
Почему, наконец, тот же путин не уколется, а который уже месяц прячется в бункере?
Просто з телевізора.
Во-вторых, пишут, что итальянские и американские вакцины проходят тестирование (3-я фаза) в Италии и вызывают довольно тяжёлые коллатеральные эффекты (мышечные боль, головная боли, высокая температура). Эти эффекты особенновыражены после второй прививки , после которой всем привитым молодым добровольцам приходится лежать 24 часа.
Вот была бы хохма, еслию мертв. заболел ковид.
Курвота, которая ЕСТЬ должна ПОНИМАТЬ что родители раздерут б...й от "медицины", тех самых "б..й", которые говорят ХДЕ купить.
Взрослые - на то и взрослые. Кто в адеквате будет колотть себе непонятную руцкаю свинью???
П..ть на говнокАНАЛАХ одно. В жизни другое
У 2001 році Медведчук хрестив сина президента Михайла
В Україні на посаді Президента - вчорашній актор-комік, який називав свою країну самими принизливими виразами. В реальності колишнє реаліті-шоу він сприймає як реальність. Він ніколи не здасть своїх ставлеників-соратників- зрадників у вищих ешелонах власного офісу, бо його наставники олігархи- кукловоди є бізнес-партнерами багатьох зрадників України. Не дивно, що саме з офісу Президента ворогу (РФ) передана цілком таємна інформація про проведення спецоперації контррозвідки МО та СБУ по вагнерівцях.
Поясню з точки зору кримінального права: кожен депутат Верховної Ради - носій державної таємниці, отримав відповідний доступ від СБУ. У роки 6-ти літньої війни з Російською Федерацією зустріч депутата ВР України з представником ворожої держави, навіть не з агентом чи офіцером ФСБ, а із самим головнокомандуючим військ ворожої держави РФ чи Московії- це зрада України апріорі- особливо тяжкий злочин проти національної безпеки держави (ст.111 Кримінального кодексу України), навіть, коли вони як куми зустрілись попити чаю, а не для передачі таємної інформації чи обговорити інші плани, будучи не уповноваженим Президентом України на ведення переговорів в рамках конкретних затверджених директив. Картинка з ворогом про вакцину- це для лохторату ніби-то про турботу за народ, якого юда сто раз продав (як не за 33 срібняки, то за бізнесові приференції, дозволи на торгівлю скрапленим газом і т.д.)
Після повернення з Москви на кордоні України цей "діяч" ( діячі) повинен був взятий під варту з вилученням закордонного паспорту і позбавлений можливості щонайменше на 5-років (після позбавлення доступу до режиму таємності) і можливого дострокового звільнення із місць позбавлення волі, виїжджати за межі держави як носій таємної інформації.
Біда України в тому, що у нас немає Президента країни, а є особа яка "нікому нічего не должна" і йому на все "какая разница". Не зрозуміло хто насправді президент України Медведчук чи Зеленський, де юре ніби Зеленський В.О., а де-факто рулить кум Путіна з братією ОПЗЖ та бізнес партнерами.
Тому найперше і досить болюче питання до самого Зеленського В.О., а чи довго йому кум П. дозволить ще покерувати ? Тому, прошу, не засмучуйте завчасно нашого Гаранта, йому і так важко, кругом і так біда, кругом всі крадуть, соратники -аферисти, економічна розруха, криза, а ще й коронавірус, а тут ще й Медведчук із своїм кумом та вакциною хоче сісти на державні мільярдні потоки фінансування . Що ж робити тепер Зеленському В.О., ВІН про всю країну мусить дбати, якщо не про тих 73%, то хоча б про останніх 3%, найбільш вірних, які ще на чудо надіються, а чудес у світі не буває, тільки в казках, кіно «Слуга народу» і кварталі 95.
• Зарабатывала на продаже россиянам фуфломицина Кагоцел
• Связана с хищением 424 млн руб у Роснано .. .
Нихерасе бизнес-проект.
на россии не умеют делать качественные лекарственные препараты. Яды, химикаты - это да. Врагу (россии/параше) доверять - себя нае#пать. Дважды подумайте, дорого ли вам ваше здоровье. Потом не скулите, шо у вас дегенеративные изменения или мутации на генном ровне.