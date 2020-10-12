Проект "Без цензуры": Медведчук впаривает фуфломицин. Как кум Путина хочет заработать на коронавирусе. ВИДЕО

Почему предложенная Медведчуком российская вакцина от коронавируса не имеет ничего общего с лечением? Об этом сегодня подробно в свежем "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Недавно кум Владимира Путина - Виктор Медведчук - опять съездил в Москву. А вдобавок еще и похвастался, что вроде как привился от коронавируса. Конечно же, российской вакциной. И призвал украинскую власть немедленно закупить у "братского народа" побольше этого фуфломицина.

Вслед за ним разгонять панику начали прокремлевские СМИ в Украине. Они безжалостно нагнетают, а подыгрывают им в этом ... отдельные "слуги народа"! Например, Александр Качура, который на днях также заявил, что объединение "Слуги народа" за ОПЗЖ на местном уровне неизбежно.

Итак, объясняем на пальцах, почему российская вакцина не имеет ничего общего с фармацевтикой. А еще - зачем Виктор Медведчук и его медиаприспешники нагнетают панику на фоне действительно неутешительной статистики заболеваемости ковидом.

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Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук рассказал своему куму Путину, что он сам, а также его жена и сын сделали прививки от COVID-19 вакциной российского производства.

Позже народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Украина должна договариваться о закупке российской вакцины от COVID-19, если докажут ее эффективность.