Неадекват и лгун, - бывшие соратники Зеленского Лерос и Рябошапка оценили его интервью BBC

Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся и зааплодировал после вопроса британского журналиста о падении его рейтинга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Журналист Стивен Сакур BBC задал Зеленскому такой вопрос: "Вы пришли к власти с 73% голосов в президентской гонке против господина Порошенко. Сейчас ваши рейтинги, согласно опросам, около 35%. Вы потеряли очень большую поддержку … Вы пришли в политику, сказав: "Я хочу … я провел жизнь, заставляя людей смеяться, а сейчас я хочу, чтобы они перестали плакать из-за политики в Украине". Но они до сих пор плачут".

На это президент Украины начал громко смеяться и аплодировать.

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Затем Зеленский объяснил свою реакцию тем, что интервьюер при постановке вопроса использовал журналистский прием, который он сам использовал при работе на телевидении. "Вы поражаете меня. Я сейчас вспомнил, как я был когда-то телеведущим, я помню, я тоже так делал", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что победа во втором туре выборов с 73% - это был приговор Петру Порошенко.

На такую реакцию президента уже отреагировали его бывшие соратники. Нардеп Гео Лерос заявил, что Зеленский "неадекват!". Прокомментировать это заявление вызвался и бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, написав, что президент "еще и лгун".

Напомним, Зеленский стал президентом победив во втором туре с рекордной поддержкой - 73,22%.