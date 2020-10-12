Неадекват и лгун, - бывшие соратники Зеленского Лерос и Рябошапка оценили его интервью BBC
Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся и зааплодировал после вопроса британского журналиста о падении его рейтинга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Журналист Стивен Сакур BBC задал Зеленскому такой вопрос: "Вы пришли к власти с 73% голосов в президентской гонке против господина Порошенко. Сейчас ваши рейтинги, согласно опросам, около 35%. Вы потеряли очень большую поддержку … Вы пришли в политику, сказав: "Я хочу … я провел жизнь, заставляя людей смеяться, а сейчас я хочу, чтобы они перестали плакать из-за политики в Украине". Но они до сих пор плачут".
На это президент Украины начал громко смеяться и аплодировать.
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Затем Зеленский объяснил свою реакцию тем, что интервьюер при постановке вопроса использовал журналистский прием, который он сам использовал при работе на телевидении. "Вы поражаете меня. Я сейчас вспомнил, как я был когда-то телеведущим, я помню, я тоже так делал", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что победа во втором туре выборов с 73% - это был приговор Петру Порошенко.
На такую реакцию президента уже отреагировали его бывшие соратники. Нардеп Гео Лерос заявил, что Зеленский "неадекват!". Прокомментировать это заявление вызвался и бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, написав, что президент "еще и лгун".
Напомним, Зеленский стал президентом победив во втором туре с рекордной поддержкой - 73,22%.
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Неадекват Лерос. лгун Рябошапка
А ви, ви б хотіли найняти на роботу ось ЦЕ? Відповідь очевидна.
Але ось ЦЕ займає вищу державну посаду. І чомусь зовсім не смішно, а навпаки.
ЗЕ дає інтерв'ю. Мов на сцені, регоче.
Перемогою кличе солдата загин...
Я шаную тебе, ПреЗЕденте, одначе
Чом ведеш себе так, наче вжив кокаїн?
ВОНО розуміє, що політичного майбутнього у нього немає, дипломатичного й юридичного теж. Й єдине, на що він був здатен - так це трясти "бубєнцамі" на голові, акомпонуючи язиком а іноді й іншими органами . А ТЕПЕР ВІН ФСЬО! Бо навіть сміятись вже не вміє нефальшиво! ВІН ПОВНІСТЮ ФСЬО навіть як клоун!
И кто тебе сказал, что у клоуна нет мании величия?!
При этом он не мерзавец, его вина лишь в том, что из-за своего эго он занял не подходящую себе должность и этим подставил всех.
Налаживать, с нуля?!
Ты с какой планеты, старпер?!
Что не было налажено?
Клоун получил от Пороха экономику, которая росла 3 года подряд. Реформы двигались, армия крепла, как и международная поддержка страны.
И что сегодня? ВВП Украины в 2020 году упадет на 7,2%, - прогноз МВФ. Армию и ее финансирование сокращают, реформы остановлены, в том числе главная-местного самоуправления.
И что такое в его случае "мерзавец"? Обманувший доверие и топчущий достижения целой страны - мерзавец? Или еще нет?
Участие в отмывании денег Коломойского? Наличие российского паспорта? Что еще?!
Или ему нужно убить котенка?
Как же всё таки умело бритнаский журнались поводил х*ем по губам зеленского!
Вот он уровень журналистики! Журналист не собирался слушать всю ту лапшу и воду который зе ему вешал, он прерывал и задавал чёткие вопросы. Только факты и смотрел на реакцию этого дурачка. И это только 1,5 года прошло как все мировые лидеры поняли кто на самом деле такой зе! Как говорится встречали по одёжке а проведут по уму!
а отпетым зебилам, если уж вам так росийския и коломойская пропоганда промыла остаток мозга про Порошенко, то прислушайтесь хотя б уважаемым мировым СМИ!
Не сделайте повторной ошибки на этих выборах, не голосуйте за партию войны, брехни и коррупции слуги народа, голосуйте за про европейскую партию - ЕС !
Дали буде...