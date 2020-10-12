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Неадекват и лгун, - бывшие соратники Зеленского Лерос и Рябошапка оценили его интервью BBC

Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся и зааплодировал после вопроса британского журналиста о падении его рейтинга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Журналист Стивен Сакур BBC задал Зеленскому такой вопрос: "Вы пришли к власти с 73% голосов в президентской гонке против господина Порошенко. Сейчас ваши рейтинги, согласно опросам, около 35%. Вы потеряли очень большую поддержку … Вы пришли в политику, сказав: "Я хочу … я провел жизнь, заставляя людей смеяться, а сейчас я хочу, чтобы они перестали плакать из-за политики в Украине". Но они до сих пор плачут".

На это президент Украины начал громко смеяться и аплодировать. 

Смотреть с 22:10

Затем Зеленский объяснил свою реакцию тем, что интервьюер при постановке вопроса использовал журналистский прием, который он сам использовал при работе на телевидении. "Вы поражаете меня. Я сейчас вспомнил, как я был когда-то телеведущим, я помню, я тоже так делал", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Зеленский о падении рейтинга: Мне не все равно, когда говорят, что я потерял или упал. Я хочу остаться в истории Украины. ВИДЕО

Президент подчеркнул, что победа во втором туре выборов с 73% - это был приговор Петру Порошенко.

На такую реакцию президента уже отреагировали его бывшие соратники. Нардеп Гео Лерос заявил, что Зеленский "неадекват!". Прокомментировать это заявление вызвался и бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, написав, что президент "еще и лгун".

Неадекват и лгун, - бывшие соратники Зеленского Лерос и Рябошапка оценили его интервью BBC 01

Напомним, Зеленский стал президентом победив во втором туре с рекордной поддержкой - 73,22%.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) рейтинг (1643) Рябошапка Руслан (409) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+87
Регочу!!!!!

Неадекват и лгун, - бывшие соратники Зеленского Лерос и Рябошапка оценили его интервью BBC - Цензор.НЕТ 812
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12.10.2020 17:52 Ответить
+56
Он просто "вмазался" перед интервью. Колумбийцы сделали это вместе.
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12.10.2020 17:54 Ответить
+52
зєзіхнутим усі зєсоби реклами гарні, окрім некрологу...

Неадекват и лгун, - бывшие соратники Зеленского Лерос и Рябошапка оценили его интервью BBC - Цензор.НЕТ 3008
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12.10.2020 17:59 Ответить
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Страница 3 из 3
А самое главное в том, что я уверенно и последовательно выступал против избрания Зе и сегодня могу честно и открыто г@ндонить тех кто его выбирал, не только подтрунивая над их крайне неудачным выбором, но и всю полноту ответственности за бардак, братание с ОПЗЖ, "просто перестать стрелять" и мирные инициативы по Бамбасу адресовать зеленым активистам, клюнувшим на ТВ сериал.
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13.10.2020 07:09 Ответить
Вот-вот, кого еще тупой нарид из себя может избрать. Ну поменяется фамилия, но может быть и хуже, лучше точно не будет.
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13.10.2020 08:57 Ответить
рейтинг Зе как был в первом туре 31% так и остался 31. Не упал.
Неадекват Лерос. лгун Рябошапка
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13.10.2020 07:34 Ответить
вырок стал позором Украины... оно даже к интервью не могло подготовиться адекватно... позор...
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13.10.2020 07:45 Ответить
сложно переврать красиво отвечая на такие простые, но очень неудобные вопросы с очевидными ответами
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13.10.2020 12:21 Ответить
Як би під час інтервью при прийомі на роботу людина повела себе так, як зе під час цього телеінтервью, то я б це інтервью негайно би припинив і категорично відмовив у наймі.
А ви, ви б хотіли найняти на роботу ось ЦЕ? Відповідь очевидна.
Але ось ЦЕ займає вищу державну посаду. І чомусь зовсім не смішно, а навпаки.
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13.10.2020 08:55 Ответить
Інтерв'ю Зеленського для ВВС

ЗЕ дає інтерв'ю. Мов на сцені, регоче.
Перемогою кличе солдата загин...
Я шаную тебе, ПреЗЕденте, одначе
Чом ведеш себе так, наче вжив кокаїн?
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13.10.2020 09:12 Ответить
Клоун вже півтора року ніяк не поміняє памперс в який йому насрав Порошенко.
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13.10.2020 10:05 Ответить
зебилы хотят еще, ещеее!
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13.10.2020 11:59 Ответить
Доречі, на запитання про переслідування тільки Порошенко у виконанні своїх обіцянок саджати, Воно відповіло - для мене усі олігархи рівні, а а судова система незалежна , назвавши ще потім тричі прізвище Порошенка й ні разу жодного більше з рівних... А НЕЗАЛЕЖНІЙ венедіктовій назвав термін ! до Нового Року посадити усіх йому небажанних...
ВОНО розуміє, що політичного майбутнього у нього немає, дипломатичного й юридичного теж. Й єдине, на що він був здатен - так це трясти "бубєнцамі" на голові, акомпонуючи язиком а іноді й іншими органами . А ТЕПЕР ВІН ФСЬО! Бо навіть сміятись вже не вміє нефальшиво! ВІН ПОВНІСТЮ ФСЬО навіть як клоун!
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13.10.2020 12:04 Ответить
My name is Vova
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13.10.2020 12:23 Ответить
он же просто имбицил, да еще и нанюханный
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13.10.2020 12:36 Ответить
...вдобавок - НАРКОМАН и ССЫКУН
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13.10.2020 13:27 Ответить
Это нужно быть именно зебилом , шобы чистосердечно сознаться в том, что он умеет манипулировать вашим мнением: Журналист Стивен Сакур https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711 BBC задал Зеленскому такой вопрос: Вы пришли в политику, сказав: "Я хочу … я провел жизнь, заставляя людей смеяться, а сейчас я хочу, чтобы они перестали плакать из-за политики в Украине". Но они до сих пор плачут". Зеленский объяснил, что интервьюер при постановке вопроса использовал журналистский прием, который он сам использовал при работе на телевидении. "Вы поражаете меня. Я сейчас вспомнил, как я был когда-то телеведущим, я помню, я тоже так делал", - сказал Зеленский.(Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся и зааплодировал после вопроса британского журналиста о падении его рейтинга).
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13.10.2020 13:43 Ответить
да нормальный президент...не тиран, не зануда с манией величия, а просто некомпетентный ламер...в США например, последним президентом, хоть что-то понимавшим в управлении страной, был Билл Клинтон, остальные тоже ламеры..проблема лишь в том, что США могут позволить себе ламера во власти, а Украина нет...
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13.10.2020 15:06 Ответить
хочешь сказать, старпер, что увечный президент это "нормальный президент"?!
И кто тебе сказал, что у клоуна нет мании величия?!
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13.10.2020 15:19 Ответить
он обычный популист, случайно попавший на вершину...Из таких как он, некомпетентных болтунов, по сути состоит почти весь политический истеблишмент на Западе. Тот же Макрон по сути его однояйцевый близнец. Но Макрону посчастливилось управлять уже налаженным хозяйством, а Зеленскому надо это все налаживать с нуля...Чего он, понятно дело, не может, он это тупо не умеет.
При этом он не мерзавец, его вина лишь в том, что из-за своего эго он занял не подходящую себе должность и этим подставил всех.
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13.10.2020 16:43 Ответить
Но Макрону посчастливилось управлять уже налаженным хозяйством, а Зеленскому надо это все налаживать с нуля...

Налаживать, с нуля?!
Ты с какой планеты, старпер?!
Что не было налажено?
Клоун получил от Пороха экономику, которая росла 3 года подряд. Реформы двигались, армия крепла, как и международная поддержка страны.
И что сегодня? ВВП Украины в 2020 году упадет на 7,2%, - прогноз МВФ. Армию и ее финансирование сокращают, реформы остановлены, в том числе главная-местного самоуправления.
И что такое в его случае "мерзавец"? Обманувший доверие и топчущий достижения целой страны - мерзавец? Или еще нет?
Участие в отмывании денег Коломойского? Наличие российского паспорта? Что еще?!
Или ему нужно убить котенка?
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13.10.2020 17:01 Ответить
А где вы вообще видели адекватных наркоманов?
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13.10.2020 15:25 Ответить
Хіба що на цвинтарі (пардон за чорний гумор).
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13.10.2020 18:22 Ответить
5 классник лучше говорит на украинском, чем вот это закомплексованное зелене г...
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13.10.2020 16:15 Ответить
Это Агонь!!!

Как же всё таки умело бритнаский журнались поводил х*ем по губам зеленского!
Вот он уровень журналистики! Журналист не собирался слушать всю ту лапшу и воду который зе ему вешал, он прерывал и задавал чёткие вопросы. Только факты и смотрел на реакцию этого дурачка. И это только 1,5 года прошло как все мировые лидеры поняли кто на самом деле такой зе! Как говорится встречали по одёжке а проведут по уму!

а отпетым зебилам, если уж вам так росийския и коломойская пропоганда промыла остаток мозга про Порошенко, то прислушайтесь хотя б уважаемым мировым СМИ!
Не сделайте повторной ошибки на этих выборах, не голосуйте за партию войны, брехни и коррупции слуги народа, голосуйте за про европейскую партию - ЕС !

Дали буде...
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14.10.2020 11:16 Ответить
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