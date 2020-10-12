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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Участники АТО, ветераны спецслужб и киберволонтеры требуют от СБУ расследовать пророссийскую деятельность нардепа Деркача. ВИДЕО

Украинская власть игнорирует неоднократные четкие и публичные сигналы от американских партнеров по откровенно пророссийской деятельности народного депутата Андрея Деркача. Поэтому ветераны российско-украинской войны и разведывательногой среды, а также представители международной волонтерской сообщества "InformNapalm" подписали обращение к председателю СБУ с требованием возбудить уголовное производство против Андрея Деркача за его деятельность в интересах страны-агрессора.

Об этом шла речь во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам участника русско-украинской войны, общественного деятеля Александра Погребиського, США являются ключевым стратегическим партнером Украины. Одной из важных сфер сотрудничества является взаимодействие разведывательных органов.

"Во времена прошлой власти, во времена Петра Порошенко доверие между разведывательной сообществом США и Украины вышло на беспрецедентный уровень. Это сотрудничество позволяло Украине получать жизненно важную информацию, которая позволяла переигрывать Кремль, иногда быть на несколько шагов впереди в войне с РФ", - отмечает Погребиський.

"В течение нескольких месяцев из США идут однозначные сигналы относительно Андрея Деркача. США его обоснованно на основании многочисленных разведывательных данных называют агентом российских спецслужб и обвиняют в деятельности против США и Украины. Министерство финансов США ввело санкции против него. Это означает, что в Вашингтоне имеют неоспоримые доказательства работы Деркача на российские спецслужбы. Нет сомнений, что ранее Банковая по линии разведки неоднократно получала непубличные сигналы о деятельности Деркача, но игнорировала и продолжает их игнорировать", - отмечает Погребиський.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В посольстве США объяснили, что будет за помощь "агенту РФ" Деркачу: Лица, оказывающие материальную поддержку, могут сами стать объектом санкций. ВИДЕО

Михаил Макарук, представитель международной волонтерской сообщества "InformNapalm", сообщил, что киберактивисты получили немало доказательств тесного сотрудничества Деркача с российскими олигархами, а также агентами влияния из среды РПЦ.

"Деркач, в частности, очень активно дружит с российскими олигархами, начиная с вотчины его отца, он активно сотрудничал на ниве развала украинской алюминиевой отрасли, а именно, он помогал увольнять директора Николаевского глиноземного завода, который впоследствии был выкуплен корпорацией "Русал", которая принадлежит знаменитому одиозному олигарху Дерипаске. Впоследствии это предприятие было просто уничтожено. Таким образом Украина лишилась алюминиевой отрасли в целом", - говорит Макарук. Он также сообщил, что на избирательном округе, который много лет контролирует Андрей Деркач, полулегально работает гравийный карьер, который отправляет сырье в Россию.

Начальник управления центрального аппарата СБУ в 2015-2020 годах, полковник Алексей Пальваль отметил, что и ситуация вокруг срыва спецоперации по "вагнеровцам", и попустительство деятельности Деркача представляет угрозу национальной безопасности Украины.

"На пресс - конференции в мае Зеленский ссылался на так называемые "пленки Деркача" как на источник достоверной информации. Но почему-то до сих пор общество не имеет никакой информации по этому поводу", - отметил полковник Пальваль. Он отметил, что СБУ находит ресурсы и возможности преследовать волонтеров, участников войны против страны-агрессора, лидера оппозиции, пятого Президента Петра Порошенко. Однако нет политической воли расследовать деятельность Андрея Деркача, которого в США назвали российским агентом.

Также читайте: Спецоперацией "пленки Деркача" руководит лично Путин, - The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ

"И это также нельзя оставлять без внимания и нельзя молчать об этом, потому что мы все патриоты нашей страны, мы воюем за эту страну, это наша земля. Поэтому мы считаем нужным поднимать этот вопрос сейчас и в дальнейшем для того, чтобы он не оставался в тени. Почему не расследуют такие факты, которые нарушают национальную безопасность, а занимаются другим? Это также очень серьезный вопрос, и в Украине он должно быть номер один", - убежден полковник Пальваль.

"Учитывая то, что сейчас так живо власть открывает дела на участников войны, волонтеров, активную проукраинскую часть населения. Очень активно открываются дела на пятого Президента Украины Порошенко. Мы требуем от СБУ таким же путем двигаться в направлении исследования и расследования враждебной, по нашему мнению, деятельности, которая подрывает наши отношения с США. Мы требуем от СБУ провести расследование и доложить обществу, в отношении незаконной деятельности Деркача и возможно тех персон, которые помогают Деркачу разрушать наши стратегические союзнические отношения, во время войны, которая до сих пор продолжается", - отметил Погребиський.

Читайте: США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом"

Автор: 

Деркач Андрей (136) СБУ (20125)


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Топ комментарии
+29
Навіть у США уже прямим текстом назвали Деркача кацапським агентом, а наші орли Бакланова роблять вигляд, що нічого не відбувається...
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12.10.2020 19:00 Ответить
+28
що там розслідувати, це сімейство столбової гебні не криється й не ховається...
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12.10.2020 18:54 Ответить
+23
Так зеленский и сам кацапская агентура, разве он посадит своих?!
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12.10.2020 19:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
у кого "требуют" - у кишенькового афериста бАкланова...
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12.10.2020 18:53 Ответить
І головне - що вимагають. А вимагають ні більше, ні менше - відкрити справу проти одного з власних кураторів. 😏
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13.10.2020 10:54 Ответить
що там розслідувати, це сімейство столбової гебні не криється й не ховається...
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12.10.2020 18:54 Ответить
На Сумщине его партия "Наш край" задолбала своей агитацией вместе "За майбахом".
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12.10.2020 18:57 Ответить
Там ще такий кандидат є у них...

Участники АТО, ветераны спецслужб и киберволонтеры требуют от СБУ расследовать пророссийскую деятельность нардепа Деркача - Цензор.НЕТ 7059
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12.10.2020 18:59 Ответить
Добре що хоч не Жопа. Втім, яка різниця, хоч і Срака.
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12.10.2020 19:28 Ответить
Цей кандидат вже по всій Украіні кудись іде! "За Ж-ОПУ" одним словом!
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12.10.2020 20:06 Ответить
То не дупа, то ціла ср*ка.
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13.10.2020 10:55 Ответить
КАаліція. Мертввечук підтримує коломойського. Прямо як у "вирваному контексті" " слуги" качури.
https://censor.net/ru/news/3224250/kachura_ob_obedinenii_sn_i_opzj_v_mestnyh_sovetah_eto_odnoznachno_budet_etogo_ne_izbejat_video
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13.10.2020 10:48 Ответить
Нам нельзя слышать что НА САМОМ ДЕЛЕ обсуждают наши "избранники" ???? Правда неудобна ???
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12.10.2020 19:00 Ответить
Навіть у США уже прямим текстом назвали Деркача кацапським агентом, а наші орли Бакланова роблять вигляд, що нічого не відбувається...
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12.10.2020 19:00 Ответить
Хакери, які безкоштовно москальські мережі взламують
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12.10.2020 19:20 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Про Ермака

Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]

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12.10.2020 19:10 Ответить
А, то ти кгбіста Деркача захищаєш? То ти падла кацапська?
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12.10.2020 19:21 Ответить
Так зеленский и сам кацапская агентура, разве он посадит своих?!
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12.10.2020 19:14 Ответить
Глас вопиющих в ватной пустыне.
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12.10.2020 19:15 Ответить
Чтоб, как гоголевская: УНТЕР-ОФИЦЕРСКАЯ ВДОВА САМА СЕБЯ ВЫСЕКЛА? Им (сбу-шным крысам) время приятно провести в Украине на завидних должностях, при синекурах и по заграничным командировкам, распространяя всякий грабеж, 3,14здеж и провокацию, да подготовиться на местах впарить украинцам очередного - своего - шпиона, на должность президента. Диссидентов (патриотов) пошугать, через своих судейских сексотов...
Короче, это еще те кадри! Истоки всей нашей коррупции.
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12.10.2020 19:22 Ответить
справедлива вимога. персонаж під санкціями держдепа, а контора тупо катає вату....
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12.10.2020 19:23 Ответить
Простой вопрос.
Кто виноват, тот кто совершил преступление или тот, кто рассказал всем о совершенном преступлении?
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12.10.2020 19:24 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/na-znak-protestu-proty-polityky-zelenskoho-viiskovyi-vchynyv-samospalennia-na-maidani-nezalezhnosti-226380.html НА ЗНАК ПРОТЕСТУ ПРОТИ ПОЛІТИКИ ЗЕЛЕНСЬКОГО - ВІЙСЬКОВИЙ ВЧИНИВ САМОСПАЛЕННЯ НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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12.10.2020 19:26 Ответить
Что тут сказать? Жаль конечно, но не факт, что из за политики Зеленского. Я внимательно просмотрел материал и нигде, кроме 5 канала и его озвучки не указана причина самоподжога. А 5 канал, это канал Порошенко, поэтому надо все проверять.
Что Порошенко проводил миротворческую политику, что Зеленский и оба голосовали в унисон за продажу земель Украины! Отличия минимальны, чтобы самого себя сжигать именно по причине политики Зеленского.
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12.10.2020 20:38 Ответить
Самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського
У ніч із 10 на 11 жовтня 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського.
Про причини свого вчинку він розповів у дописах у Фейсбуку. Як зазначають Вартові Еспресо, невідомий учинив самопідпал о 3:30 ночі. Випадкові перехожі намагалися загасити полум'я. Обгорілого чоловіка шпиталізували до лікарні з майже 100 % опіків тіла.
За інформацією його доньки, також військовослужбовиці Юлії Микитенко, на цей час її батько живий, однак шанси вижити - мінімальні. Із останніх дописів Миколи Микитенка у Фейсбуку можна зрозуміти, що він незадоволений політикою Володимира Зеленського щодо бійців, які зараз захищають Україну від агресора. Рідні Миколи також це підтверджують. Окрім того, в соцмережі він закликав усіх виходити на протест за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня на День Незалежності.
Тим часом окремі онлайнресурси поширюють неправдиву інформацію, що нібито Микола Микитенко учинив спробу самогубства через невдале кохання. Медіаресурси посилаються на закритий Телеграмканал MDK Private. Зазначимо, що російські спільноти MDK (скорочено від «мудак») раніше неодноразово поширювали неправдиву та антиукраїнську інформацію.
У 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.
https://ednist.info/news/102127
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12.10.2020 20:55 Ответить
Участники АТО, ветераны спецслужб и киберволонтеры требуют от СБУ расследовать пророссийскую деятельность нардепа Деркача.

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А почему все эти товарищи не требуют расследовать откровенно пророссийскую деятельность Медведчука?
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12.10.2020 19:27 Ответить
Он кроме всего, ещё в Сумской обл. Не даёт открываться и переходить ПЦУ, один Московский патриархат в области
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12.10.2020 19:28 Ответить
зеЛя/ЕрмаК и другие зеленые уже 'нарулили' на несколько сотен лет в тюряге.
За все будут отвечать.дело времени
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12.10.2020 19:48 Ответить
Времени уже практически нет.
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12.10.2020 20:07 Ответить
мертветчуки, деркачи, новинские чувствуют себя в Украине комфортно, уничтожая финансы и репутацию страны, не в пример тысячам украинцев, подвергающимся уголовным и налоговым преследованиям. У чуждых цивилизации элементов должна земля гореть под ногами и их потомство не должно тут пользоваться никакими благами. включая гражданство, избирательное право и право проживания.
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12.10.2020 19:55 Ответить
Нужно не говорить, нужно действовать. Если потр**уется - методами Пиночета.С гопником-боксёром в шахматы не играют, его **...шат до полной отключки.
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12.10.2020 20:05 Ответить
Вы еще скажите расследовать пророссийскую деятельность самого СБУ.
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12.10.2020 20:19 Ответить
Спостерігаючи за повною бездіяльністю зеленої влади і відвертому колобораціонізму, потрібно з досвіду деяких латиноамериканських країн, створити, так звані "ескадрони .........", самі розумієте чого, щоб у Деркача та йому подібним не було ілюзій про безкарність.
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12.10.2020 20:36 Ответить
не удивлюсь, если окажется что само СБУ выступает в качестве канала связи между фсб и российской агентурой в Украине....
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12.10.2020 20:43 Ответить
Учасники АТО, ветерани спецслужб і кіберволонтери вимагають від СБУ розслідувати проросійську діяльність нардепа Деркача - Цензор.НЕТ 7557
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12.10.2020 20:47 Ответить
смотрите, Бузину убили русские, Шеремета убили русские, Медведчука и Портнова тоже выгодно убить русским, они знают, кто, как, на какие счета переводил деньги за оккупацию Крыма и на поддержку НВФ. А такие крысы, как вышеуказанные персонажи наверняка страхуются и все контакты с кураторами записываются на видео. Деркач из той же оперы. И первое что сделает Байден после избрания - надерёт очко сукиным детям. Вот посмотрите, после избрания Байдена Азербайджан вернёт все территории в течение месяца. Но будет следовать продолжение - ставлю на Приднестровье, и пох, что там русская армия.
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12.10.2020 20:48 Ответить
Святое дело перед Байденом отчитываться о перевыполнении плана, не москальское это дело.
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12.10.2020 22:28 Ответить
КАКИЕ ЖЕ ОНИ ВСЕ КУРВЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
Учасники АТО, ветерани спецслужб і кіберволонтери вимагають від СБУ розслідувати проросійську діяльність нардепа Деркача - Цензор.НЕТ 6794
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13.10.2020 00:13 Ответить
https://prm.ua/shef-britanskoyi-rozvidki-poperediv-zelenskogo-shho-cherez-yogo-blizke-otochennya-yde-vitik-sekretnoyi-informatsiyi-zmi/ ШЕФ БРИТАНСЬКОЇ РОЗВІДКИ ПОПЕРЕДИВ ЗЕЛЕНСЬКОГО, ЩО ЧЕРЕЗ ЙОГО БЛИЗЬКЕ ОТОЧЕННЯ ЙДЕ ВИТІК СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ - ЗМІ
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13.10.2020 09:38 Ответить
ну а че, эта кэгэбэшная мразина (деркач) хорошо устроилась, получает деньги от кремлядей и на них покупает активы на западе..
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13.10.2020 09:39 Ответить
Та що Зеленський, що Порошенко, що всi попередники - зрадники України. І всі, хто їм служить - мусора , сбушники - здали Крим, Донбас, і з задоволенням здадут все інше при першій можливості.
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13.10.2020 10:06 Ответить
"Кто ж его посадит,он же памятник!" (с)
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13.10.2020 10:11 Ответить
Если в Украине расстрелять каждого бывшего сотрудника кгб, а также ныне сотрудничающих с фсб....то в стране останется не более одной трети её населения.)
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13.10.2020 10:24 Ответить
Цього вимогають усі громадяни України
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13.10.2020 11:27 Ответить
имитация борьбы, как можно требовать у власти малороссов о привлечении своих же агентов, надо всю эту нечисть выметать со страны.
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13.10.2020 11:31 Ответить
 
 