Участники АТО, ветераны спецслужб и киберволонтеры требуют от СБУ расследовать пророссийскую деятельность нардепа Деркача. ВИДЕО

Украинская власть игнорирует неоднократные четкие и публичные сигналы от американских партнеров по откровенно пророссийской деятельности народного депутата Андрея Деркача. Поэтому ветераны российско-украинской войны и разведывательногой среды, а также представители международной волонтерской сообщества "InformNapalm" подписали обращение к председателю СБУ с требованием возбудить уголовное производство против Андрея Деркача за его деятельность в интересах страны-агрессора.

Об этом шла речь во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам участника русско-украинской войны, общественного деятеля Александра Погребиського, США являются ключевым стратегическим партнером Украины. Одной из важных сфер сотрудничества является взаимодействие разведывательных органов.

"Во времена прошлой власти, во времена Петра Порошенко доверие между разведывательной сообществом США и Украины вышло на беспрецедентный уровень. Это сотрудничество позволяло Украине получать жизненно важную информацию, которая позволяла переигрывать Кремль, иногда быть на несколько шагов впереди в войне с РФ", - отмечает Погребиський.

"В течение нескольких месяцев из США идут однозначные сигналы относительно Андрея Деркача. США его обоснованно на основании многочисленных разведывательных данных называют агентом российских спецслужб и обвиняют в деятельности против США и Украины. Министерство финансов США ввело санкции против него. Это означает, что в Вашингтоне имеют неоспоримые доказательства работы Деркача на российские спецслужбы. Нет сомнений, что ранее Банковая по линии разведки неоднократно получала непубличные сигналы о деятельности Деркача, но игнорировала и продолжает их игнорировать", - отмечает Погребиський.

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Михаил Макарук, представитель международной волонтерской сообщества "InformNapalm", сообщил, что киберактивисты получили немало доказательств тесного сотрудничества Деркача с российскими олигархами, а также агентами влияния из среды РПЦ.

"Деркач, в частности, очень активно дружит с российскими олигархами, начиная с вотчины его отца, он активно сотрудничал на ниве развала украинской алюминиевой отрасли, а именно, он помогал увольнять директора Николаевского глиноземного завода, который впоследствии был выкуплен корпорацией "Русал", которая принадлежит знаменитому одиозному олигарху Дерипаске. Впоследствии это предприятие было просто уничтожено. Таким образом Украина лишилась алюминиевой отрасли в целом", - говорит Макарук. Он также сообщил, что на избирательном округе, который много лет контролирует Андрей Деркач, полулегально работает гравийный карьер, который отправляет сырье в Россию.

Начальник управления центрального аппарата СБУ в 2015-2020 годах, полковник Алексей Пальваль отметил, что и ситуация вокруг срыва спецоперации по "вагнеровцам", и попустительство деятельности Деркача представляет угрозу национальной безопасности Украины.

"На пресс - конференции в мае Зеленский ссылался на так называемые "пленки Деркача" как на источник достоверной информации. Но почему-то до сих пор общество не имеет никакой информации по этому поводу", - отметил полковник Пальваль. Он отметил, что СБУ находит ресурсы и возможности преследовать волонтеров, участников войны против страны-агрессора, лидера оппозиции, пятого Президента Петра Порошенко. Однако нет политической воли расследовать деятельность Андрея Деркача, которого в США назвали российским агентом.

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"И это также нельзя оставлять без внимания и нельзя молчать об этом, потому что мы все патриоты нашей страны, мы воюем за эту страну, это наша земля. Поэтому мы считаем нужным поднимать этот вопрос сейчас и в дальнейшем для того, чтобы он не оставался в тени. Почему не расследуют такие факты, которые нарушают национальную безопасность, а занимаются другим? Это также очень серьезный вопрос, и в Украине он должно быть номер один", - убежден полковник Пальваль.

"Учитывая то, что сейчас так живо власть открывает дела на участников войны, волонтеров, активную проукраинскую часть населения. Очень активно открываются дела на пятого Президента Украины Порошенко. Мы требуем от СБУ таким же путем двигаться в направлении исследования и расследования враждебной, по нашему мнению, деятельности, которая подрывает наши отношения с США. Мы требуем от СБУ провести расследование и доложить обществу, в отношении незаконной деятельности Деркача и возможно тех персон, которые помогают Деркачу разрушать наши стратегические союзнические отношения, во время войны, которая до сих пор продолжается", - отметил Погребиський.

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