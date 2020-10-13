"Уроды! Фашисты!" - белорусские милиционеры применяют слезоточивый газ против участников акции пенсионеров в Минске. ВИДЕО

Минская милиция применила слезоточивый газ против пенсионеров, которые вышли на акцию протеста против режима Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись свидетельствующая об этом опубликована в сети.

На записи видно, что пожилые люди пытаются прогнать милиционеров и заставили их спрятаться в микроавтобусе. Однако, открыв дверь автомобиля, несколько силовиковик начали распылять газ из балончиков в сторону людей.

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