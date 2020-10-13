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"Уроды! Фашисты!" - белорусские милиционеры применяют слезоточивый газ против участников акции пенсионеров в Минске. ВИДЕО

Минская милиция применила слезоточивый газ против пенсионеров, которые вышли на акцию протеста против режима Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись свидетельствующая об этом опубликована в сети.

На записи видно, что пожилые люди пытаются прогнать милиционеров и заставили их спрятаться в микроавтобусе. Однако, открыв дверь автомобиля, несколько силовиковик начали распылять газ из балончиков в сторону людей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Бабушки с народом": В Беларуси проходит очередная акция протеста пенсионеров. ФОТОрепортаж

Автор: 

акция (2425) Беларусь (7937) пенсионеры (838) протест (5871) слезоточивый газ (31)


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Топ комментарии
+18
Чё то мне кажется,что пенсионеры начнут мудохать ментов первыми!
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13.10.2020 09:40 Ответить
+12
Фашисты были в Италии. В Германии нацисты. Сколько можно уже это повторять?
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13.10.2020 09:45 Ответить
+8
Гучніше кричіть.
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13.10.2020 09:40 Ответить
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Чё то мне кажется,что пенсионеры начнут мудохать ментов первыми!
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13.10.2020 09:40 Ответить
белорусские мужики еще подростков на марш не отправляли..
вот подростки и начнут - молодежь безбашенная
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13.10.2020 09:43 Ответить
"Дедушка старый, ему все равно" (с)
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13.10.2020 11:20 Ответить
Гучніше кричіть.
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13.10.2020 09:40 Ответить
и цвети несите им цвети ментам
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13.10.2020 10:55 Ответить
захлещите их цветами по мусорским хлебалам
ну или на крайняк, сбросьбе цементовоз с цветами на автобус с мусорами
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13.10.2020 12:34 Ответить
Фашисты были в Италии. В Германии нацисты. Сколько можно уже это повторять?
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13.10.2020 09:45 Ответить
Так они и имеют в виду итальянских фашистов, придурок.
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13.10.2020 10:18 Ответить
А когда это фашисты мочили беларуских партизан? Лично по приказу Мусолини Хатынь учинили еще скажи
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13.10.2020 10:21 Ответить
А где ты видел белорусских партизан? Сказать белорусский партизан это всё равно как цыган академик.
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13.10.2020 12:01 Ответить
так вон же, на видео - вытираны белорусских партизан, придурок
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13.10.2020 12:35 Ответить
Это вытираны героического движения колбасы по два двадцать, придурок.
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13.10.2020 12:58 Ответить
приятно было пообщаться, придурок
хорошего дня!
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13.10.2020 13:00 Ответить
ну ось, пагаварілі як справжні кацапи, що ж ви себе не поважаєте, я вже мовчу про інших...
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13.10.2020 13:48 Ответить
100% какие там нафиг партизаны- уже отвечал на этом форуме. Моя бабка в 41 от бомбежек Минска с эвакуированными гражданскими уходила болотами и лесами пешком мимо белорусских деревень и хуторов. А эти ждали когда их закроют как скот в сараи и сожгут...Так и было - целые деревни загоняли в сарай как скот с воем и плачем и просто поджигали . Никто не сопротивлялся... Пратизаны это сказка про бандитов которые прятались в лесах и бомбили всех подряд пережидали войну....
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13.10.2020 14:28 Ответить
Ващета беларуские партизане убили первого немецкого олимпийского чемпиона, любимчика фюрера - Ганса Вельке. А это была просто ответочка. Никто бы их там не палил ту деревню, если б не партизаны. Стыдно такое не знать...
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13.10.2020 14:51 Ответить
Хахахаха ответочка- ты мне ещё за Одессу расскажи )))) знаешь? Когда при румынах тут работали и школы и университеты и разрешили коммерцию и рынки.... контроль был минимальный - ...румыны сволочи конечно и грабили - но немцы их строили тут конкретно....А потом взорвали «партизаны» комендатуру с офицерьем на маразликвской - вот тогда и пошла ответочка на местном населении.Это сказки про грозных партизан в катакомбах- для детей ... Пойди на угол Раскидайловской и посмотри на то «посмешище». На испуг- хахахахах шасси обшитое листами - камикадзе были самые первые не в Японии. Кто знает тот поймёт. Коммунисты знали какие будут последствия для мирного населения и пошли на это потому что гражданские это мясо « ни шагу назад» автоматически делал всех гражданских на оккупированных территориях предателями.... ибо похеру Люди .... И посмотри карту где были границы усср до 2 мировой которая началась в 39... Когда генералы самолетами драпали и взлетали с прямо с площади Харькова и бросили армию в окружении мой дед каркас под Харьковом и в плен попал контуженый у орудия....потом бежал из плена...... командир орудия -45 ка гужевая и 3 пацана с трёхлинейкойна 3х в подчинении у деда были....Ты мне за белорусов будешь рассказывать - не начинай ....Бабка моя шла с обозами в которые впрягали все что может тянуть и сами люди - повозки делали наспех из велосипедов и прочего мусора- так вот белорусы даже детям не давали еды и молока - хотя охотно меняли еду на городские тряпки , ложки 🥄 ,брошки и прочую утварь .... Ждали что немец придёт и они заживут..... Только немцы прошли эти деревни даже без боев - так пограбили на жратву свиней и прочую животину..... ибо армия советская была разбита....отступала .....Обозы немцев не успевали за регулярным Частями вермахта.... Вот они хватали курей свиней и прочую жратву и гнали в хвост и в гриву отступающую армию...Да там и армии небыло .... Все легли на границе с Польшей....Обычная картина - немцы едут дорогой .грунтовой.... А по обочине идут гражданские бабы, дети эвакуированные....А тасскажу тебе я ещё больше - выжили именно те кто шли вдоль дорог по которым продвигались немцы - потому что все вокруг в лесах бомбили ....Потом заходил сс- и это они жгли как скот этих белорусов в хуторах не оказывающих никакого сопротивления...Непобедимая РККА отступала ....Платформы с остатками солдат и техники цепляли прямо к санпоездам- обрекая санпоезда на верную смерть....Немецкие летчики без труда находили паровоз по дыму а наличие платформы с солдатами и недобитой зениткой из спаренных Максимов позволяло им бомбить без разбору....
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13.10.2020 19:21 Ответить
Фаши́зм (итал. fascismo, от fascio - союз, пучок, связка, объединение) - обобщённое название крайне правых политических движений и идеологий, проповедующих форму правления диктаторского типа, характерными признаками которых называют милитаристский национализм (в широком понимании), антилиберализм, реваншизм и вождизм, антикоммунизм, экспансионизм, презрение к выборной демократии и либерализму, веру в господство элит и естественную социальную иерархию, этатизм и, в ряде случаев, корпоративизм, расизм и политику геноцида.

Так вот, господин напольное покрытие, фашизм явление далеко не чисто итальянское,более того не ими изобретенное, есть масса случаев в мировой истории, гораздо более ранних, где устанавливался и действовал в течении длительного периода, режим именно фашисткий , в точности подходящий под определение приведенное выше, (ацтеки к примеру, или некоторые периоды в Индии, чуть не половина режимов африки) в доказательство еще раз прочтите выделенное и оспорьте, где там не про лукашеску и его режим, или, что важнее,где там не про путина и его раисю....
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13.10.2020 12:07 Ответить
как раз таки в случае белорусов они фашистов асоциируют с зондеркомандами ССовцев. Просто слово фйошизд милозвучнее для совкового уха
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13.10.2020 12:40 Ответить
Ну с точки зрения совковых ушей или например глаз , у большинства совков ассоциативный ряд вообще на уровне собак Павлова, какие там зондеркоманды СС, там все просто, немец? Значит фашист!!! Правда потом ГДР и остальной совлагерь, немного сломали стройность этих логических умозаключений, и оказалось, что как бы не все немцы-фашисты и что все мать их фашисты делают отличную обувь, и румын это не обязательно пособник фашистов, а иногда еще и изготовитель фетиша совкодрочера - "Румынской стенки")) Но в том то и вся соль, Лукашеску этих пенсов, вообще из состояния позднего совка даже не вытаскивал, они все 30 лет и прожили в состоянии позднего совка, с отдельными(весьма приятными) элементами загнивающего капитализма, а-ля изобилие товаров в магазинах, и вообще, из всего ассортимента того, что раньше надо было "доставать" перестало быть проблемой вообще все, от американских или шотландских виски до итальянской мебели, от поездки "В БОЛГАРИЮ" до немецких шузов)) Единственное ,что надо достать теперь, это деньги)) Но! Как видите, лука достал даже пенсов, причем так, что их набралось на собственный марш)) А ведь пенс ,чаше всего и есть самый убежденный совкодрочер, помнящий на своем языке вкус любительской по 2,20 или лучшего в мире эскимо за 28 копеек
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13.10.2020 13:18 Ответить
Ну так проблема у том что с падением стоимости нефти которую транзитом продавали в Европу Батька не дополучил бабло которое он и тратил на весь этот совкодрочерский цирк... Потом вован вообще сказал что нафиг морочить голову за присоединение . Ну и батька сделал реверанс в сторону запада - типа там купим нефть газ... Хаха а где еврики для этого брать если вся его экономика это вкладывание бабла с нефтедолларов пуйла )))) Кому нахер нужен маз кроме Рашки... и прочая молочка типа)))) В Рашке при совке в мою бытность жрали апельсины с кожурой в глухих деревнях - щи( куй полощи)
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13.10.2020 14:43 Ответить
А вы прапануеце тупарылым АМАПАуцам прчытаць лекцыю пра тое, хто такiя фашысты, а хто такiя нацыянал-сацыялiсты i калi да iх дойдзе, крычаць - нацыянал-сацыялiсты? Дык чамусьцi я на 100 адсоткау упэунены, што нi**** да iх не дойдзе.
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13.10.2020 14:21 Ответить
Ну так и было - армия проходила сквозь деревню и просто максимум вреда это пару свиней на покушать... потом заходили SS и сжигали их целыми деревнями загоняя как скот в сарай без единого выстрела ! Половина местных переходила на сторону немцев.
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13.10.2020 14:32 Ответить
хлопці, та який там антікомунізм? Комунізм та фашизм - два боки однієї медальки під назвою тоталітаризм. Бенітка Мусоліні був справжнім італійським комуністом, комунізм якого закономірно перейшов у фашизм, це одна колія на комуняцькому шляху, що вперед, що назад немає значення, бо кільцева дорожка
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13.10.2020 13:54 Ответить
Ну за то не "майдауны" ...))))
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13.10.2020 09:46 Ответить
Там сложный винегрет в головах - изначально фошиздов Украине приписывали, теперь они уже и в Минске и в Хабаровске .... короче "зип-файл камарады !"
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13.10.2020 14:47 Ответить
Всего-навсего, а обещали огнестрельное применить...
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13.10.2020 09:48 Ответить
Пока двери открыты были - туда можно было не только пустую бутылку закинуть.
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13.10.2020 09:50 Ответить
Предлагаю поменять букеты на другой цвет. А во время маршей произносить "ку". Во всяком случае надо пробовать.
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13.10.2020 09:58 Ответить
Мужики не пора ли дать этим чертям в бусе по е....ба..лу!!!! И засунуть им их балон с газом обратно в рожу????
Может пора?
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13.10.2020 10:11 Ответить
давным-давно пора!
пока, увы, на уровне эпизодов...
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13.10.2020 14:08 Ответить
Нужно им в ответ слезоточивым газом. В машину. Там замкнутое пространство, не отчихаются.
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13.10.2020 10:11 Ответить
А после єтого двери пеной задуть
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13.10.2020 13:07 Ответить
пінкою дуже ефективно під шолом ментам побризкать, вони з того скаженіють та всираються
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13.10.2020 13:57 Ответить
Судя по всех этих видео, в Белорусии женщины и старики против мужского населения.
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13.10.2020 10:11 Ответить
Вот терпилы бл. А сами газом в ответ сцат брызгать, ну нюхайте
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13.10.2020 10:11 Ответить
Свой же народ перепутали с колорадскими жуками. Отправить на сбор картофеля!
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13.10.2020 10:22 Ответить
...а шо они хотят?
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13.10.2020 10:31 Ответить
Опять эти переодетые американцы! Доколе?
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13.10.2020 10:52 Ответить
з апельсинами наколотими
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13.10.2020 13:59 Ответить
Херовые какие-то вы им букеты дарите, покупайте более дорогие
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13.10.2020 11:06 Ответить
Цікаво. Дуже цікаво. Я впевнений - серед цих пенсіонерів і ті, хто роками мовчки голосував за вусатого таргана, і ті, хто сидів у комісіях, і ті, хто навчав, лікував, обслуговувал, кінець-кінцем ВИХОВАВ тих, хто зараз їм у вічі газ розпилює. В них не виникає когнитивного дисонансу? Хочь хтось із них усвіомлює, що саме вони всебічно поспріяли тому, що відбувається? І в нас же ж так само, от що сумно.
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13.10.2020 11:15 Ответить
а где аплодисменты от протестующих и букеты цветов?
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13.10.2020 11:16 Ответить
Какое же стадо то?
Оно глубоко совковое, даже и не знает шо Муссолини так не ломал итальянцев, как Пацька этих соплей. и да, мне жаль шо Гальдер обосрался.(но не по своей воле)
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13.10.2020 11:38 Ответить
вроде рядом живут, а какой-то сюр сплошной
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13.10.2020 11:39 Ответить
да уж, лак для волос и зажигалку и в рожу мусорам как минимум. да и коктейли молотова никто не отменял. как только спалят пару мусоровозок с их содержимым, сразу у мусоров
борзость поубавится. жить то все хотят. есть еще баллончики с краской. тупо стекла мусоровозок и морды мусоров обработать. мусоровозки уже никуда не поедут . и мусорам метки для всех, что бы знали кого на нуль множить. пора соображалку включать белорусам.
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13.10.2020 12:02 Ответить
Бацька обосрацька
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13.10.2020 12:48 Ответить
Белоруссы, вам что, надо примитивные вещи рассказывать?!
4 части бензина
2 часть масла
1 часть мыла хозяйственного
протереть, перемешать, разлить по бутылкам 0,5 л.
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13.10.2020 12:56 Ответить
можно еще пенопаласту кропаль)
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13.10.2020 13:15 Ответить
з пінопластом ліпше буде
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13.10.2020 14:01 Ответить
они это в вазочку для цветов заливать будут
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13.10.2020 15:02 Ответить
 
 