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"Уроды! Фашисты!" - белорусские милиционеры применяют слезоточивый газ против участников акции пенсионеров в Минске. ВИДЕО
Минская милиция применила слезоточивый газ против пенсионеров, которые вышли на акцию протеста против режима Лукашенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись свидетельствующая об этом опубликована в сети.
На записи видно, что пожилые люди пытаются прогнать милиционеров и заставили их спрятаться в микроавтобусе. Однако, открыв дверь автомобиля, несколько силовиковик начали распылять газ из балончиков в сторону людей.
Топ комментарии
+18 Георгий Кузмичь
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+12 Підлога Маккартні
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+8 5 копійок
показать весь комментарий13.10.2020 09:40 Ответить Ссылка
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вот подростки и начнут - молодежь безбашенная
ну или на крайняк, сбросьбе цементовоз с цветами на автобус с мусорами
хорошего дня!
Так вот, господин напольное покрытие, фашизм явление далеко не чисто итальянское,более того не ими изобретенное, есть масса случаев в мировой истории, гораздо более ранних, где устанавливался и действовал в течении длительного периода, режим именно фашисткий , в точности подходящий под определение приведенное выше, (ацтеки к примеру, или некоторые периоды в Индии, чуть не половина режимов африки) в доказательство еще раз прочтите выделенное и оспорьте, где там не про лукашеску и его режим, или, что важнее,где там не про путина и его раисю....
Может пора?
пока, увы, на уровне эпизодов...
Оно глубоко совковое, даже и не знает шо Муссолини так не ломал итальянцев, как Пацька этих соплей. и да, мне жаль шо Гальдер обосрался.(но не по своей воле)
борзость поубавится. жить то все хотят. есть еще баллончики с краской. тупо стекла мусоровозок и морды мусоров обработать. мусоровозки уже никуда не поедут . и мусорам метки для всех, что бы знали кого на нуль множить. пора соображалку включать белорусам.
4 части бензина
2 часть масла
1 часть мыла хозяйственного
протереть, перемешать, разлить по бутылкам 0,5 л.