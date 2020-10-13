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Неизвестная женщина с поддельным паспортом пыталась вылететь из Украины с тремя малолетними детьми. ВИДЕО

Женщину с поддельным паспортом обнаружили во время оформления пассажиров авиарейса "Львов-Стамбул". С ней путешествовали трое детей - 2014, 2016 и 2018 рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время проверки документов пограничники Львовского отряда выяснили, что путешественница пользуется фальшивым паспортом - в ее документе были заменены страницы с установочными данными. Женщина продолжала настаивать, что является 24-летней гражданкой Кыргызстана. Она утверждает, что прилетела во Львов один год назад. Также она сообщила, что в Украине потеряла документы и новый паспорт ей сделали и прислали из дома родители. Однако, проблемы оказались не только в паспорте. В базе данных Госпогранслужбы нет информации о том, что женщина с указанными данными, приезжала в Украину.

"Сейчас "леди Икс" задержали и доставили в пункт временного содержания (ПТТ). Дети находятся с ней (в ПТТ обустроенное помещение для родителей с детьми)", - сказано в сообщении.

Личность задержанной и обстоятельства ее въезда в Украину выясняют.

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По факту использования поддельных документов в Нацполицию направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.358 УК.

Госпогранслужба (6646) дети (6609)


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Топ комментарии
+7
Діти її,чи викрасти намагалась?Де батько дітей?Що робила громадянка Киргизії рік у Львові?Десь же вона жила,спілкувалася з людьми
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13.10.2020 10:40 Ответить
+4
Стесняюсь спросить! А сколько таких кацапов, с ''разными целями'', шастают?!
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13.10.2020 10:41 Ответить
+2
может кабаева сбежала? похожа же. ))
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13.10.2020 10:39 Ответить
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может кабаева сбежала? похожа же. ))
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13.10.2020 10:39 Ответить
цыганка ада с под ашхабада
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13.10.2020 20:12 Ответить
Діти її,чи викрасти намагалась?Де батько дітей?Що робила громадянка Киргизії рік у Львові?Десь же вона жила,спілкувалася з людьми
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13.10.2020 10:40 Ответить
Работала у мусоров, они и паспорт отобрали
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13.10.2020 12:50 Ответить
Стесняюсь спросить! А сколько таких кацапов, с ''разными целями'', шастают?!
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13.10.2020 10:41 Ответить
Дети- явно не украинцы.Разобраться и выпустить в Стамбул.Мусора гаву словили,а на неё вешают.Вопрос 3 дней,не более.
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13.10.2020 10:44 Ответить
да, попасть в Украину можно легко, а вот выбраться ...
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13.10.2020 11:45 Ответить
Если дети её (это психолог запросто определит по поведению детей) - пусть катится на все 4 стороны.
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13.10.2020 12:21 Ответить
В Украине судьи пишут за шо заплатят,
А психолог тем более,
Чего только стоит обвинение клованом зеленским
Виновных в убийстве шеремета,
Необходимо привлекать фбр
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13.10.2020 12:53 Ответить
Наверняка в международном розыске, если шифруется.
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13.10.2020 12:56 Ответить
роза фатима из фирюзы
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13.10.2020 20:10 Ответить
 
 