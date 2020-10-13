Неизвестная женщина с поддельным паспортом пыталась вылететь из Украины с тремя малолетними детьми. ВИДЕО

Женщину с поддельным паспортом обнаружили во время оформления пассажиров авиарейса "Львов-Стамбул". С ней путешествовали трое детей - 2014, 2016 и 2018 рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время проверки документов пограничники Львовского отряда выяснили, что путешественница пользуется фальшивым паспортом - в ее документе были заменены страницы с установочными данными. Женщина продолжала настаивать, что является 24-летней гражданкой Кыргызстана. Она утверждает, что прилетела во Львов один год назад. Также она сообщила, что в Украине потеряла документы и новый паспорт ей сделали и прислали из дома родители. Однако, проблемы оказались не только в паспорте. В базе данных Госпогранслужбы нет информации о том, что женщина с указанными данными, приезжала в Украину.

"Сейчас "леди Икс" задержали и доставили в пункт временного содержания (ПТТ). Дети находятся с ней (в ПТТ обустроенное помещение для родителей с детьми)", - сказано в сообщении.

Личность задержанной и обстоятельства ее въезда в Украину выясняют.

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По факту использования поддельных документов в Нацполицию направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.358 УК.