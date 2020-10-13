Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в учебных заведениях ухудшается: на карантин закрыты 5 школ и 2 детсада, - Кличко. ВИДЕО

В столице закрыты на карантин пять школ, два детских сада и 74 группы в дошкольных учреждениях. Еще 520 классов в школах находятся на дистанционном обучении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"К сожалению, ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях ухудшается. На сегодня в городе закрыты на карантин пять школ из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. На дистанционном обучении находятся 520 классов в 174 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 591. В том числе болеют 403 педагога", - сказал Кличко.

Он отметил, что в детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев вируса временно закрыли 74 группы в 66 садах. Два садика закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 55 %.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве от коронавируса умерли 10 человек, 168 - выздоровели, выявили 397 новых случаев, - Кличко