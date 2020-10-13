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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в учебных заведениях ухудшается: на карантин закрыты 5 школ и 2 детсада, - Кличко. ВИДЕО

В столице закрыты на карантин пять школ, два детских сада и 74 группы в дошкольных учреждениях. Еще 520 классов в школах находятся на дистанционном обучении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"К сожалению, ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях ухудшается. На сегодня в городе закрыты на карантин пять школ из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. На дистанционном обучении находятся 520 классов в 174 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 591. В том числе болеют 403 педагога", - сказал Кличко.

Он отметил, что в детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев вируса временно закрыли 74 группы в 66 садах. Два садика закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 55 %.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве от коронавируса умерли 10 человек, 168 - выздоровели, выявили 397 новых случаев, - Кличко

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Це результат бездіяльності МОЗ та влади! Потрібно проводити щомісячні ПЦР тести всім учням та вчителям і всім працівникам закладів освіти і видавати сертифікат здоров'я, де будуть вказані результати тестувань на коронавірус та інші небезпечні хвороби! Тільки так можна зупинити коронавірус в навчальних закладах! Територія навчальних закладів має бути огорожена, доступ на неї заборонений! Допуск на територію школи має контролювати поліція щоб жодної зайвої людини без сертифікату здоров'я не було на території навчального закладу!
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13.10.2020 12:29 Ответить
кличко, ты имбицил и ублюдок, поэтому и ситуация ухудшается
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13.10.2020 12:34 Ответить
самое смешное, что этого идиота "поддерживают" какие то городские сумашедшие
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13.10.2020 13:54 Ответить
 
 