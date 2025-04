"Своя война": Майор Павел Хазан о связи и системах управления войсками в ВСУ. ВИДЕО

Майор Павел Хазан (позывной Бекар) в новой серии проекта "Своя война" рассказал, какой была связь в украинской армии в начале войны, что изменилось в этой сфере за 6 лет, а также об автоматизированных системах управления войсками в ВСУ.

Сегодня Павел Хазан - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

00: 00 - Анекдот из жизни от Павла Хазана

01:20 - Почему старшие офицеры стесняются ездить в метро в форме

03: 00 - Павел Хазан: "визитка"

04: 45 - Когда и почему стал связистом

06: 00 - Как изменилась связь в Вооруженных силах Украины после начала войны

07: 17 - "Нет единого подхода и стандарта к организации связи"

09: 40 - Почему различные средства связи - это проблема и угроза на фронте

12: 45 - "Образование солдат так же важно, как техника"

13: 20 - Диалог со связистом: "Может ты еще и закон Ома не знаешь? - Какой закон?"

14: 40 - Про системы управления войсками в ВСУ

18: 35 - "Главный успех в том, что люди начинают мыслить по-другому"

20:05 - "В армии есть системы, которые внедрялись 15 лет. Мне этим хвастался один генерал"

21: 06 - Основные проблемы связи и управления войсками в украинской армии

23: 20 - Почему надо отменить строевую подготовку

28: 25 – "Наши учения надо проводить вместе с инструкторами НАТО"

30:00 - "У нас должен быть план переоснащения армии"

32: 55 - "Один комбат говорил, что ему не надо никакой связи: "Вылезу на БТР и буду командовать голый"

35: 00 - Почему реформа системы связи требует реформы мышления

39: 53 - Что отличает Вооруженные силы Литвы и Украины

46:09 - "Сейчас мы видим несогласованность Минобороны и Генштаба"

47:39 - "Пока самая главная реформа - это желтые парадные погоны"

51: 01 - О наибольших успехах и достижениях Павла Хазана на фронте

53: 00 - Сильные и слабые стороны системы связи российских оккупационных войск

55: 20 - "Россия унаследовала" совок" и теперь вкладывает в него деньги"

56: 50 - У нас нет системы мотивации действительно хороших специалистов

58: 10 - Пытались ли удержать Павла Хазана в армии после конца контракта

01:00:10 - Какая была зарплата в армии

01:06:05 - "Мы должны строить систему для молодых офицеров"

01:08: 00 - Про доклад в Генштабе Литвы

Павел Хазан (позывной Бекар), воинское звание – майор. Принимал участие в АТО 2014-2015 гг., в АТО/ООС 2017-2020 гг. Был инженером отдела тестирования АСУ, затем командиром группы АСУ Объединенных сил. Добровольцем ушел на войну, был оформлен военкоматом Соборного района г. Днепра, в который добровольцем в 1941 году пришел его дедушка Борис Хазан.

В мирной жизни – общественный деятель и ученый, инициатор и соучредитель системы экологического мониторинга. Депутат Днепропетровского областного совета. Автор научных и популярных работ в области экологии, энергетики, экономики и статистики. Один из разработчиков Днепропетровской областной комплексной программы экологической безопасности и предотвращения изменения климата, Стратегии энергосбережения, энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии в Днепропетровской области, Днепропетровского областного стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами.

До войны был членом исполнительного комитета международной федерации Friends of the Earth Europe, украинским представитель в European Green Party, работал над подготовкой программных документов в сотрудничестве с фракцией The Greens/EFA в Европейском парламенте, был членом Комиссии по устойчивому развитию (CSD) Организации объединенных наций, участвовал в разработке международных конвенций.

Кавалер Ордена "За заслуги" III ст., имеет награду Объединенных сил "Козацький хрест" І ст., нагрудный знак Министерства обороны Украины "Знак почета", почетный нагрудный знак ГШ ВСУ "За заслуги перед Вооруженными силами Украины" и нагрудный знак ГШ ВСУ "Войска связи Вооруженных сил Украины".