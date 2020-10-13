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"Своя война": Майор Павел Хазан о связи и системах управления войсками в ВСУ. ВИДЕО

Майор Павел Хазан (позывной Бекар) в новой серии проекта "Своя война" рассказал, какой была связь в украинской армии в начале войны, что изменилось в этой сфере за 6 лет, а также об автоматизированных системах управления войсками в ВСУ.

Сегодня Павел Хазан - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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00: 00 - Анекдот из жизни от Павла Хазана
01:20 - Почему старшие офицеры стесняются ездить в метро в форме
03: 00 - Павел Хазан: "визитка"
04: 45 - Когда и почему стал связистом
06: 00 - Как изменилась связь в Вооруженных силах Украины после начала войны
07: 17 - "Нет единого подхода и стандарта к организации связи"
09: 40 - Почему различные средства связи - это проблема и угроза на фронте
12: 45 - "Образование солдат так же важно, как техника"
13: 20 - Диалог со связистом: "Может ты еще и закон Ома не знаешь? - Какой закон?"
14: 40 - Про системы управления войсками в ВСУ
18: 35 - "Главный успех в том, что люди начинают мыслить по-другому"
20:05 - "В армии есть системы, которые внедрялись 15 лет. Мне этим хвастался один генерал"
21: 06 - Основные проблемы связи и управления войсками в украинской армии
23: 20 - Почему надо отменить строевую подготовку
28: 25 – "Наши учения надо проводить вместе с инструкторами НАТО"
30:00 - "У нас должен быть план переоснащения армии"
32: 55 - "Один комбат говорил, что ему не надо никакой связи: "Вылезу на БТР и буду командовать голый"
35: 00 - Почему реформа системы связи требует реформы мышления
39: 53 - Что отличает Вооруженные силы Литвы и Украины
46:09 - "Сейчас мы видим несогласованность Минобороны и Генштаба"
47:39 - "Пока самая главная реформа - это желтые парадные погоны"
51: 01 - О наибольших успехах и достижениях Павла Хазана на фронте
53: 00 - Сильные и слабые стороны системы связи российских оккупационных войск
55: 20 - "Россия унаследовала" совок" и теперь вкладывает в него деньги"
56: 50 - У нас нет системы мотивации действительно хороших специалистов
58: 10 - Пытались ли удержать Павла Хазана в армии после конца контракта
01:00:10 - Какая была зарплата в армии
01:06:05 - "Мы должны строить систему для молодых офицеров"
01:08: 00 - Про доклад в Генштабе Литвы

Павел Хазан (позывной Бекар), воинское звание – майор. Принимал участие в АТО 2014-2015 гг., в АТО/ООС 2017-2020 гг. Был инженером отдела тестирования АСУ, затем командиром группы АСУ Объединенных сил. Добровольцем ушел на войну, был оформлен военкоматом Соборного района г. Днепра, в который добровольцем в 1941 году пришел его дедушка Борис Хазан.

В мирной жизни – общественный деятель и ученый, инициатор и соучредитель системы экологического мониторинга. Депутат Днепропетровского областного совета. Автор научных и популярных работ в области экологии, энергетики, экономики и статистики. Один из разработчиков Днепропетровской областной комплексной программы экологической безопасности и предотвращения изменения климата, Стратегии энергосбережения, энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии в Днепропетровской области, Днепропетровского областного стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами.

До войны был членом исполнительного комитета международной федерации Friends of the Earth Europe, украинским представитель в European Green Party, работал над подготовкой программных документов в сотрудничестве с фракцией The Greens/EFA в Европейском парламенте, был членом Комиссии по устойчивому развитию (CSD) Организации объединенных наций, участвовал в разработке международных конвенций.

Кавалер Ордена "За заслуги" III ст., имеет награду Объединенных сил "Козацький хрест" І ст., нагрудный знак Министерства обороны Украины "Знак почета", почетный нагрудный знак ГШ ВСУ "За заслуги перед Вооруженными силами Украины" и нагрудный знак ГШ ВСУ "Войска связи Вооруженных сил Украины".

Автор: 

Бутусов Юрий (4354) Хазан (8) Своя война (33)


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Топ комментарии
+10
СМЕРТЬ кацапским оккупантам...
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13.10.2020 18:33
+3
Героям СЛАВА !
(смерть ворогам України)
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13.10.2020 18:45
+1
Амен!
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13.10.2020 19:31
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам...
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13.10.2020 18:33 Ответить
Амен!
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13.10.2020 19:31 Ответить
Я не розумію навіщо потерли мій допис про невідповідність Харіса нашим умовам. Харіс заточений під супутники НАТО Ірідіум-Моторола, а нам не дають доступу на ці супутники і тому ми не можемо використовувати Харіс в повному обсязі! Україні потрібна своя супутникова система і це буде не Ірідіум. Найкращі військові супутники робить Талес, і найкращі радіостанції робить Талес. Саме на раціях Талес працюють спецпідрозділи армії США, а не на дешевих Харісах. Тому нам потрібно в першу чергу обрати партнера який передасть нам свої технології для виробництва засобів радіозв'язку та передачі даних на українських радіозаводах і це тільки Талес, бо Харіс не передасть свої технології ніколи в житті, бо це підірве безпеку США! Нам потрібно будувати з Талес повномасштабне співробітництво, відразу закуповувати технології виробництва, самим виробляти в Україні всі засоби зв'язку з компонентів Талес, самим писати ПО щоб не було закладок і замовляти на Талес військові телекомунікаційні супутники які в майбутньому (через 3-5 років) забезпечать нам супутниковий компонент системи зв'язку. А орієнтуватись на Харіс це однозначно помилкова стратегія і тут я більше на стороні міністра оборони Тарана! Хоч він і слабкий і поганий міністр і його потрібно знімати, але тут міністр більш правий ніж майор Хазан, при всій повазі до його заслуг.
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14.10.2020 17:07 Ответить
Что за бред? Какие "спутники НАТО Иридиум-Моторола"? Иридиум - коммерческий спутниковый оператор для голоса, Моторола - вообще транкинг. Вы разницу понимаете? Спутники НАТО - это Satcom и закрытые группировки типа WIN-T, и там никакого Талеса нет.
Ну а говорить что "дешевый Харис" нам не нужен - это достойно отдельной премии... А если серьезно то свою связь надо делать конечно, но не на Талесе, ибо он отстал от того же Элбита или Биттиума на поколение. Увы...
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14.10.2020 19:02 Ответить
Сейчас на поколение такой развитой стране как Франция с полным доступом к высоким технологиям и кооперацией отстать не реально .
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14.10.2020 23:51 Ответить
Мені здається що Юрій Петров взагалі не розуміє що таке система військового зв'язку, тому не може робити правильні висновки. Нахапався термінів у тих хто сам не знає їх значення і викрикає їх без прив'язки до теми обговорення.
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15.10.2020 10:16 Ответить
Ви абсолютно не орієнтуєтесь в питанні військового супутникового зв'язку НАТО та США. Для оперативного управління військами війська НАТО та армія США використовує угрупування низькоорбітальних супутників Моторола, які в широкому загалі і навіть в документах НАТО називаються Ірідіум, по назві комерційного оператора супутникового зв'язку Ірідіум, який використовує цю мережу для організації мобільного супутникового зв'язку. Низькоорбітальні супутники Ірідіум забезпечують зв'язок з радіостанціями на штиреву всенаправлену антену і не вимагають використання великих вузьконаправлених супутникових антен (параболічних, офсетних та ін.) які потребують точного налаштування на супутник! А згадана Вами супутникова система Satcom це геостаціонарні супутники які знаходяться на величезній відстані від Землі (40 тис. км) і для зв'язку з ними потрібні великі параболічні та офсетні антени і ця система є комерційною для розповсюдження телесигналу між телестудіями і кабельними операторами по території США, а також для організації стаціонарного телефонного зв'язку з островами. Згаданий Вами WIN-T взагалі не є супутниковим оператором, це назва технології об'єднання різноманітних військових систем зв'язку для організації високошвидкісної передачі даних та телевізійного сигналу між штабами та підрозділами армії США і тому WIN-T використовує навіть комерційні супутники для передачі інформації. Про недоліки Харіса і про його слабкі сторони знають партнери НАТО в ЄС і тому не купляють собі Харіс а виробляють рації власного виробництва, які за характеристиками є кращими за дешевий і слабкий Харіс. Армія США для спецпідрозділів закуповує не Харіс, а Талес!!!! як більш надійне і потужне обладнання яке забезпечує зв'язок в умовах РЕБ та складного рельєфу місцевості. А Харіс це масова дешева поделка для звичайних умов в яких воює армія США, коли у супротивника немає потужних засобів РЕБ та РЕР. До того ж самі США закуповують військові супутники для себе у компанії Талес Аероспейс, що говорить про високий рівень технологій якими володіє Талес і які можуть бути придбані Україною для організації системи військового стаціонарного та мобільного (супутникового та радіо) зв'язку!
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15.10.2020 10:08 Ответить
ССО США используют Harris, Silvus Tech TrellisWare. И никакого Талеса там нет. Не надо рассказывать ерунду. И спутниковый канал только на закрытые группировки, либо на Сатком в диапазоне VHF. Как там Касьянов, пане IGOR L>?
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19.10.2020 20:56 Ответить
ССО США в останніх тендерах віддали перевагу раціям Талес, замість Харіс. Ось такі справи, Харіс вже не той, або терпець у ССО США лопнув і вони перестають користуватись дешевими засобами зв'язку. Супутники Сатком в принципі не можуть працювати на штиреву антену, тому що вони надзвичайно далеко від землі на відстані 40 тис. км. Для зв'язку з геостаціонарними супутниками Сатком потрібні параболічні атнени, а це унеможлювлює роботу з ними мобільних засобів зв'язку - переносних та мобільних радіостанцій! І звичайно що ні в якому VHF діапазоні 30-300МГц супутниковий зв'язок з геостаціонарними супутниками не працює, для цього виділені окремі діапазони частот від 1ГГц до 60 ГГц. Ви дивовижно далекі від зв'язку і від супутникового зв'язку особливо! ССО США як і всі армії НАТО працюють з низкоорбітальною системою супутників Ірідіум-Моторола, там потрібні менші частоти і менші потужності і можна працювати на штиреву антену.
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20.10.2020 21:23 Ответить
https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/compendium/0225.00-0328.60_01MAR14.pdf

Это что касается частот военного Саткома.
Что касается ССО США - поинтересуйтесь, у кого они закупают:
TrellisWare, Silvus Technologies, L3Harris. Правда Харрис в последней AN/PRC-163 поставили форму волны от Треллиса...
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20.10.2020 21:56 Ответить
Примеры тендеров можно? Или это как Касьянов - Байрактары плохие, купите мои коптеры...
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20.10.2020 21:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=W1ojxrLrrM4

Учите матчасть...
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20.10.2020 22:03 Ответить
Героям СЛАВА !
(смерть ворогам України)
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13.10.2020 18:45 Ответить
наш...- с жовтневого..)))
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14.10.2020 00:33 Ответить
Дякую.
"Своя війна": Майор Павло Хазан про зв'язок та системи управління військами в ЗСУ - Цензор.НЕТ 1701
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14.10.2020 12:33 Ответить
 
 