"Своя война": Майор Павел Хазан о связи и системах управления войсками в ВСУ. ВИДЕО
Майор Павел Хазан (позывной Бекар) в новой серии проекта "Своя война" рассказал, какой была связь в украинской армии в начале войны, что изменилось в этой сфере за 6 лет, а также об автоматизированных системах управления войсками в ВСУ.
Сегодня Павел Хазан - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".
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00: 00 - Анекдот из жизни от Павла Хазана
01:20 - Почему старшие офицеры стесняются ездить в метро в форме
03: 00 - Павел Хазан: "визитка"
04: 45 - Когда и почему стал связистом
06: 00 - Как изменилась связь в Вооруженных силах Украины после начала войны
07: 17 - "Нет единого подхода и стандарта к организации связи"
09: 40 - Почему различные средства связи - это проблема и угроза на фронте
12: 45 - "Образование солдат так же важно, как техника"
13: 20 - Диалог со связистом: "Может ты еще и закон Ома не знаешь? - Какой закон?"
14: 40 - Про системы управления войсками в ВСУ
18: 35 - "Главный успех в том, что люди начинают мыслить по-другому"
20:05 - "В армии есть системы, которые внедрялись 15 лет. Мне этим хвастался один генерал"
21: 06 - Основные проблемы связи и управления войсками в украинской армии
23: 20 - Почему надо отменить строевую подготовку
28: 25 – "Наши учения надо проводить вместе с инструкторами НАТО"
30:00 - "У нас должен быть план переоснащения армии"
32: 55 - "Один комбат говорил, что ему не надо никакой связи: "Вылезу на БТР и буду командовать голый"
35: 00 - Почему реформа системы связи требует реформы мышления
39: 53 - Что отличает Вооруженные силы Литвы и Украины
46:09 - "Сейчас мы видим несогласованность Минобороны и Генштаба"
47:39 - "Пока самая главная реформа - это желтые парадные погоны"
51: 01 - О наибольших успехах и достижениях Павла Хазана на фронте
53: 00 - Сильные и слабые стороны системы связи российских оккупационных войск
55: 20 - "Россия унаследовала" совок" и теперь вкладывает в него деньги"
56: 50 - У нас нет системы мотивации действительно хороших специалистов
58: 10 - Пытались ли удержать Павла Хазана в армии после конца контракта
01:00:10 - Какая была зарплата в армии
01:06:05 - "Мы должны строить систему для молодых офицеров"
01:08: 00 - Про доклад в Генштабе Литвы
Павел Хазан (позывной Бекар), воинское звание – майор. Принимал участие в АТО 2014-2015 гг., в АТО/ООС 2017-2020 гг. Был инженером отдела тестирования АСУ, затем командиром группы АСУ Объединенных сил. Добровольцем ушел на войну, был оформлен военкоматом Соборного района г. Днепра, в который добровольцем в 1941 году пришел его дедушка Борис Хазан.
В мирной жизни – общественный деятель и ученый, инициатор и соучредитель системы экологического мониторинга. Депутат Днепропетровского областного совета. Автор научных и популярных работ в области экологии, энергетики, экономики и статистики. Один из разработчиков Днепропетровской областной комплексной программы экологической безопасности и предотвращения изменения климата, Стратегии энергосбережения, энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии в Днепропетровской области, Днепропетровского областного стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами.
До войны был членом исполнительного комитета международной федерации Friends of the Earth Europe, украинским представитель в European Green Party, работал над подготовкой программных документов в сотрудничестве с фракцией The Greens/EFA в Европейском парламенте, был членом Комиссии по устойчивому развитию (CSD) Организации объединенных наций, участвовал в разработке международных конвенций.
Кавалер Ордена "За заслуги" III ст., имеет награду Объединенных сил "Козацький хрест" І ст., нагрудный знак Министерства обороны Украины "Знак почета", почетный нагрудный знак ГШ ВСУ "За заслуги перед Вооруженными силами Украины" и нагрудный знак ГШ ВСУ "Войска связи Вооруженных сил Украины".
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Ну а говорить что "дешевый Харис" нам не нужен - это достойно отдельной премии... А если серьезно то свою связь надо делать конечно, но не на Талесе, ибо он отстал от того же Элбита или Биттиума на поколение. Увы...
Это что касается частот военного Саткома.
Что касается ССО США - поинтересуйтесь, у кого они закупают:
TrellisWare, Silvus Technologies, L3Harris. Правда Харрис в последней AN/PRC-163 поставили форму волны от Треллиса...
Учите матчасть...
(смерть ворогам України)