Ж/д сообщение должно соединять больше украинских и польских городов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы железнодорожное сообщение соединяло все больше городов Украины и Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, выступая во вторник на украинско-польском экономическом форуме в Одессе.

"И украинцы, и поляки должны иметь комфортные условия для взаимных поездок. В частности, железнодорожное сообщение должно соединять все больше украинских и польских городов", - сказал Зеленский.

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