Ж/д сообщение должно соединять больше украинских и польских городов, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы железнодорожное сообщение соединяло все больше городов Украины и Польши.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, выступая во вторник на украинско-польском экономическом форуме в Одессе.
"И украинцы, и поляки должны иметь комфортные условия для взаимных поездок. В частности, железнодорожное сообщение должно соединять все больше украинских и польских городов", - сказал Зеленский.
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+2 Rino Onix
показать весь комментарий13.10.2020 13:59 Ответить Ссылка
+1 Scorpman Y
показать весь комментарий13.10.2020 13:48 Ответить Ссылка
+1 Rino Onix
показать весь комментарий13.10.2020 13:50 Ответить Ссылка
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Может надо хорошое Ж/д сообщения сделать в Украине ?
Где развитее например Ж/д сообщений между городами и деревнями ?
Вот например, в Дании от Копенгагена в 50 км ходит электричка каждые 10 минут , вечером 20 минут .
Сколько бы людей там жило и бы в городе не было столько машин и населения .
А в Польше оно существует?
Там настолько дикие нравы, что в одно купе продают по 20 билетов.
А шо делать гойским представителям титульной нации, извините за наглость?