Таксист компании Uber высадил пассажирку из-за просьбы надеть маску: "Не хочу с вами спорить и портить свой вечер". ВИДЕО

В Киеве таксист компании Uber высадил девушку-пассажира, которая попросила его надеть защитную маску.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный, девушка вынуждена была сделать такое замечание еще и потому, что имеет хронические болезни и входит в группу риска коронавируса. В ответ таксист отменил поездку и заявил, что не хочет спорить и портить себе вечер. Известны и регистрационные данные автомобиля такси - Renault Megane с номерным знаком AA4926II.

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