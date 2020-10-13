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Таксист компании Uber высадил пассажирку из-за просьбы надеть маску: "Не хочу с вами спорить и портить свой вечер". ВИДЕО
В Киеве таксист компании Uber высадил девушку-пассажира, которая попросила его надеть защитную маску.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный, девушка вынуждена была сделать такое замечание еще и потому, что имеет хронические болезни и входит в группу риска коронавируса. В ответ таксист отменил поездку и заявил, что не хочет спорить и портить себе вечер. Известны и регистрационные данные автомобиля такси - Renault Megane с номерным знаком AA4926II.
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мнения ЭПИДЕМИОЛОГОВ с репутацией и послужным списком. Где цивилизационный подход? Или дальше слушаем заклинания всех желающих. Теодолитный ход проложить эпидемиологу не доверю, а про маски послушаю. Где диспуты не вирусологов терапевтов,а ЭПИДЕМИОЛОГО. Их просто нет . А просто так ничего не бывает.
- составить на водителя админпротокол и оштрафовать его;
- поставить на этом водиле черную метку уважающим себя службам такси.
город Николаев