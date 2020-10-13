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Таксист компании Uber высадил пассажирку из-за просьбы надеть маску: "Не хочу с вами спорить и портить свой вечер". ВИДЕО

В Киеве таксист компании Uber высадил девушку-пассажира, которая попросила его надеть защитную маску.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный, девушка вынуждена была сделать такое замечание еще и потому, что имеет хронические болезни и входит в группу риска коронавируса. В ответ таксист отменил поездку и заявил, что не хочет спорить и портить себе вечер. Известны и регистрационные данные автомобиля такси - Renault Megane с номерным знаком AA4926II.

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Автор: 

карантин (16729) такси (211) uber (10) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+33
теперь у него будет больше свободных вечеров
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13.10.2020 14:19 Ответить
+32
Одетая маска в транспорте и общественных помещениях это признак уважения к окружающим. Я для себя решил, что если маска может спасти хоть одного человека, то стоит ее носить и год и два. Столько сколько потребуется.
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13.10.2020 14:58 Ответить
+29
таксисты, пожалуй каста наиболее умалишенных дегенератов) недавно заказывал такси с детским креслом, ехать нужно было с трехлетним ребенком. Кресло которое таксист возил в багажнике буквально пришлось заставлять оттуда доставать, но когда он его просто поставил на сиденье отказавшись нормально пристенуть ремнем - был просто сослан на уй... Вот вопрос, откуда в стране столько дегенеративного генетического материала? Ведь было бы иначе, глядишь и жили бы в другой стране...
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13.10.2020 14:45 Ответить
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вот из-за таких дебилов и разносится зараза!
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13.10.2020 16:46 Ответить
Таксист компанії Uber висадив пасажирку через прохання надягти маску: "Не хочу з вами сперечатися і псувати свій вечір" - Цензор.НЕТ 5180
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13.10.2020 17:45 Ответить
БЛОКИРОВАТЬ КАРТОЧКУ, НОМЕР, ТЕЛЕФОН !!!
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13.10.2020 17:35 Ответить
Был печальный опыт пользования этим сервисом , заказываю машину на конкретный адрес , стою на улице жду , подъезжает машина , становиться метрах в 20 с обратной стороны дороги , я не гордый перехожу по переходу ,сажусь , вежливо спрашиваю "Вам трудно было стать по адресу ?" , получаю гениальный ответ -я не хочу нарушать правила , хотя там разрыв двойной осевой и ехать удобно в обратную сторону. Дальше-больше закрывает заказ и просит выйти из машины , на вопрос почему -от вас пахнет алкоголем (выпил 150 коньяку) , я -совершенно верно поскольку был в ресторане . Потом рассказывает что его автомобиль частная собственность , соглашаюсь как только закажу другую машину т.к. на улице не май месяц , тут ЭТО начинает ехать , после того как на "французском" доступном ему объяснили что он не прав его попустило. После обращения в службу поддержки , телефонов у них тогда не было , водителю погрозили пальчиком , с тех пор сервисом не пользуюсь и другим не советую.
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13.10.2020 18:24 Ответить
За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Смертность 5% . Никто не знает сколько из ныне заболевших умрет . Даже наш министр который утверждает что у нас одна из самых низких смертностей . И чтобы не стать каждым 5 из 100, или 1 из 20, берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию, и не станете этим 5 из ста.
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13.10.2020 21:41 Ответить
В Убере вообще таксисты неадекватные как по мне - вызываешь из Уклона - приезжает в маске в 80% случаев - из Убера - 100% без маски.
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14.10.2020 00:46 Ответить
Заражается таксист короной, но не верит, потом ему плохеет, везут его в больничку, а он задыхается и просит дать ему кислородную маску. А перед ним врач закрывает двери со словами "не хочу портить себе вечер".
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14.10.2020 00:49 Ответить
товарищи папуасы этот спор должен решить суд а не кликуши и невигласы. Берем лист бумаги делим на двое на плюсы и минусы этой маски. И записываем высказывания,
мнения ЭПИДЕМИОЛОГОВ с репутацией и послужным списком. Где цивилизационный подход? Или дальше слушаем заклинания всех желающих. Теодолитный ход проложить эпидемиологу не доверю, а про маски послушаю. Где диспуты не вирусологов терапевтов,а ЭПИДЕМИОЛОГО. Их просто нет . А просто так ничего не бывает.
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14.10.2020 09:06 Ответить
Не занимайтесь демагогией, просьбы клиента достаточно, чтобы надеть маску.
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14.10.2020 09:39 Ответить
Не занимайтесь демагогией, просьбы отменить поездку водилой вполне достаточно,, он не больной
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14.10.2020 12:04 Ответить
Заявлений нескольких клиентов о том, что водитель не соблюдает постановление Кабмина, достаточно, чтобы:

- составить на водителя админпротокол и оштрафовать его;
- поставить на этом водиле черную метку уважающим себя службам такси.
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15.10.2020 02:19 Ответить
сейчас много такого быдла развелось, в общественных местах и в транспорте половина - без масок. потому что у нас не работают законы и нет милиции, чтоб их штрафовать.
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14.10.2020 18:28 Ответить
Да, тупое зашуганное быдло в намордниках задрало реально
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14.10.2020 18:33 Ответить
А ты не ходи в наморднике и постарайся поближе стоять в метро к тем, кто кашляет и харкает кровью.
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15.10.2020 02:20 Ответить
Анна Куркурина
город Николаев
Таксист компанії Uber висадив пасажирку через прохання надягти маску: "Не хочу з вами сперечатися і псувати свій вечір" - Цензор.НЕТ 8599
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15.10.2020 13:29 Ответить
Правильно сделал. Пусть на маршрутке *******, там все в масочках. Или путь купит аато за 800000 грн а потом устанавливает там правила.
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20.10.2020 22:39 Ответить
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