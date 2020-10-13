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"Из фашистского РУВД везут в больницу", - владельца цветочного магазина в Минске в тяжелом состоянии передали медикам через 2 часа пребывания в милиции. ВИДЕО

Белорусские милиционеры сегодня утром в Минске задержали владельца цветочного магазина Максима Хорошина и после двухчасового пребывания в РУВД передали врачам скорой для оказания экстренной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет Александр Филипенко и публикует красноречивое видео состояния Хорошина после общения с милицией.

"Макса задержали сегодня в 9 утра. Так в 11 его выводят из фашистского рувд и везут в больницу. Это Минск 2020. Это парень, который дарит девушкам цветы на марше", - пишет автор видео.

Хорошина задержали в тот момент, когда он раздавал цветы девушкам-участницам акции протеста.

Хорошин вышел из РУВД при поддержке двух медиков, и судя по видео, опасение вызывает и его психическое здоровье.

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Беларусь (7890) милиция (2710) пытки в милиции (264) Минск (1562)


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Топ комментарии
+57
Да нет, это не фашисты) Это НКВД... Это внуки тех "дедов", которых вы в жопу целуете каждое 9 мая... Ибо настоящие ветераны на такие шабаши никогда не ходили, да и нет их уже почти в живых...
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13.10.2020 18:23
+46
ТАКОЕ МРАКОБЕСИЕ ОЖИДАЛО БЫ И УКРАИНУ, ЕСЛИ БЫ НЕ МАЙДАНОВЦЫ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ МАЙДАНА!!!
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13.10.2020 19:06
+40
Главное чтоб нє так как на Украінє, аніже нє майданутиє, чтоби сжечь етот руведе, как во Врадієвкє.
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13.10.2020 18:15
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Вспомните ,- НИЧЕГО НЕ ЗАБУДЕМ,НИЧЕГО НЕ ПРОСТИМ! Антинародный режим цветами не свергнешь .....надо браться за оружие!
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14.10.2020 15:49 Ответить
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