"Из фашистского РУВД везут в больницу", - владельца цветочного магазина в Минске в тяжелом состоянии передали медикам через 2 часа пребывания в милиции. ВИДЕО
Белорусские милиционеры сегодня утром в Минске задержали владельца цветочного магазина Максима Хорошина и после двухчасового пребывания в РУВД передали врачам скорой для оказания экстренной помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет Александр Филипенко и публикует красноречивое видео состояния Хорошина после общения с милицией.
"Макса задержали сегодня в 9 утра. Так в 11 его выводят из фашистского рувд и везут в больницу. Это Минск 2020. Это парень, который дарит девушкам цветы на марше", - пишет автор видео.
Хорошина задержали в тот момент, когда он раздавал цветы девушкам-участницам акции протеста.
Хорошин вышел из РУВД при поддержке двух медиков, и судя по видео, опасение вызывает и его психическое здоровье.
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