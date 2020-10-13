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Ультиматум власти: Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. ВИДЕО

Беспомощна, немощная и безответственная. Такой диагноз поставил власти пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. В своем видеообращении он обнародовал четкий план преодоления эпидемии коронавируса и призвал руководителей государства наконец реально оценить опасность, которая надвигается на Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Помните, еще в марте Зеленский назначил себя председателем Координационного совета по противодействию эпидемии, когда больных были единицы. А в мае хвастливо назвал себя мастером спорта по борьбе с коронавирусом. Чем не Остап Бендер с сеансом одновременной игры в шахматы? Но, как писали классики, "великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни". Так что результат "чемпиона" каждый из вас может оценить сам", - иронизирует Порошенко.

Он констатирует - семь месяцев в погоне за лайки потрачено на видосики: "Полная потеря контроля за распространением болезни и, главное, доверия к действиям власти. И сейчас Украина - в десятке антилидеров в мире с наихудшими темпам распространения болезни".

66 млрд грн, которые парламент выделил на борьбу с вирусом, растранжиривают не по назначению, на цели, которые даже отдаленного отношения не имеют к борьбе с коронавирусом, - говорит Порошенко.

"Государство, по данным Счетной палаты, не закупило ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. В больницах мало лекарств, тестов, пульсоксиметров. Острый дефицит медицинского кислорода. Коечный фонд заполнен на 70%, и многие города на пороге острого дефицита койкомест. Пациенты как минимум 80% расходов платят из собственного кармана. А представьте себе семейного врача, которому некуда положить опасно больного пациента. Водителя скорой, который часами стоит в очереди в приемное отделение", - отмечает пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко выписали из больницы

Лидер партии "ЕС" предостерегает: врачи находятся на грани истощения. Правительство не решило вопрос их страхования, не обеспечило надлежащими средствами защиты.

"Наша команда реализует большую благотворительную программу. Более 50 аппаратов ИВЛ, 157 тыс. защитных костюмов для медиков, 10 тыс. защитных очков, десятки и десятки тысяч тестов ... И продолжаем помогать и защищать. Но оппозиция не может подменить собой власть. Мы можем только ставить ей требования и давать рекомендации. Чтобы смягчить ужасные последствия ее вопиющей некомпетентности, которая лежит в основе ее детской беспомощности ", - говорит Порошенко.

  • "Первое. И это ультиматум. Следует немедленно позаботиться о защите врачей. Застраховать их, обеспечить костюмами, не задерживать предусмотренные законом трьохсотпроцентные доплаты.
  • Второе. На уровне Президента и правительства, местных властей разработать и утвердить стратегию дальнейшей борьбы с коронавирусом, рассчитанную как минимум на 2021 г. И должно быть четкое понимание, что эпидемиологические мероприятия должны осуществляться без прекращения экономической активности. Эту опцию наши "мастера спорта" использовали еще весной - преждевременно и неэффективно.
  • Третье. Мы требуем отчета Кабмина о хищении антиковидних средств. Вернуть в Фонд борьбы с коронавируса незаконно изъятые оттуда 35 млрд. Направить их на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и всего необходимого для больных. НАБУ должно расследовать нецелевое расходование денег. Дельцы, которые решили набить карманы и погреть руки на антиковидном фонде - должны сесть на скамью подсудимых.
  • Четвертое. Следует разрывать цепи распространения болезни. Сделать тестирование доступным для всех, а не для тех, кто может за это платить бешеные деньги. В первую очередь бесплатно тестировать врачей и учителей.
  • Пятое. Вернуть 5 млрд, изъятых при секвестре у образования. Направить их на защиту детей и педагогов, на техническое обеспечение дистанционного обучения.
  • Шестое. Правительство обязано запустить отечественные линии производства средств индивидуальной защиты высокого качества по максимально низкой цене. Так как это сейчас начал делать "Рошен" с многоразовыми костюмами для медиков. Акции как это делает наша команда, обеспечив кредит производителям под полтора процента годовых.
  • Наконец в каждой области, городе, общине следует создать локальный фонд противодействия коронавирусу и принять соответствующие программы, рассчитанные не менее чем на год. Обидно смотреть, как Офис Зеленского и его правительство, с одной стороны, и городские головы, с другой, как ту горячую картофелину перебрасывают ответственность друг на друга", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" требует от НАБУ расследовать злоупотребления с расходами миллиардов гривен коронавирусного фонда

Порошенко также напомнил, что реформа децентрализации дала значительный финансовый ресурс на места, особенно - мэрам Киева, областных центров и других крупных городов. Бюджет был увеличен в разы.

"На них тоже лежит ответственность за здоровье и безопасность граждан. Настал момент жестко спрашивать и с них, а не валить все только на Зеленского", - резюмирует Порошенко.

Автор: 

карантин (16729) Порошенко Петр (19599) Европейская Солидарность (1051) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+36
1 пункт

Ультиматум власти: Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса - Цензор.НЕТ 6664
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13.10.2020 18:49
+32
Ультиматум власти: Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса - Цензор.НЕТ 9918
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13.10.2020 18:51
+30
Ультиматум власти: Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса - Цензор.НЕТ 6994
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13.10.2020 18:56
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Якщо ти чуєш у кімнаті "пр-р-р" і запахло сірководнем - значить хтось перднув... Якщо ти чуєш слово "нацики" - значить, твій опонент - "лахтинець"... Встановлено життєвим досвідом...
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17.10.2020 05:58 Ответить
Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 1190
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13.10.2020 19:02 Ответить
Який вірус? Янелох будує дороги. До цвинтаря.
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13.10.2020 19:03 Ответить
Вот Интересная петиция
о назначении Дмитрия Яроша главой ТКГ
https://petition.president.gov.ua/petition/106924?fbclid=IwAR0tX87g77z7wl4Rmo2AK1rF-bdihPq0v1erVFpdgnyZ7IuTHFNd2cfWPUM
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13.10.2020 19:04 Ответить
И что?
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13.10.2020 19:06 Ответить
Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 5443
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13.10.2020 19:05 Ответить
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14.10.2020 19:47 Ответить
Чоловік побачив рекламу цукерок «Моніка», виробництва фабрики «Рошен»:
- І де ото продають отакі канхвети?
- Тобі не продадуть... Для цього потрібно мать на лобі наклейку "ЗЕ"... А ти, я думаю, такого соромишся і гидуєш...
*
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17.10.2020 05:59 Ответить
И кто мне скажет, что Зеленский не идёт по граблям Порошенко?

Тот великий имитатор и канализатор тоже когда-то в итоге перехитрил сам себя, добившись того,что большинство украинцев послали его в отставку.
Хитрожопость, обман, некомпетентность и безволие в политике заканчивается плохо.
🤣
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13.10.2020 19:08 Ответить
След в след!
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13.10.2020 19:14 Ответить
Вам те же же вопросы) Кто такие нацики и каких людей поссорил Порох?)
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13.10.2020 19:42 Ответить
А Порошенко тим часом мавпує Юльку:
Вона шкіру підтягла, -і воно собі підрехтувалося
Вона бігає, а пєцо -ліпопластику забобахав

Вона ковіднула- і він собі прильох тиждень на больнічку

Вона- план, а він- "НЄОТЛОЖНИЙ ПЛАН!!!!!
Міг би дресированою свинею в ЦИРКУ працювать, а лізе по свої 5% на вибори))
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13.10.2020 19:45 Ответить
Добре. А що Петро зробить якщо не виконають ультиматум? Перестане робити торт "Киъвський" ?
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13.10.2020 19:08 Ответить
звісно, ні, це ж бізнес!
обгадиться, як завжди, і заверещить щось про перемогу, але тихенько
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13.10.2020 20:00 Ответить
Ну если в Украинской больнице из диабетом , вышел здоровый человек , переболевший ковидом ? Сто плюсов медикам !!! До речі , Трамп теж якось , подозрітєльно швидко одужав .
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13.10.2020 19:08 Ответить
Я так понимаю, если бы в Землю врезался огромнейший астероид и уничтожил всё живое, то в Украине виноват был бы всё равно Зеленский.
Не являюсь сторонником Зе, но сопли экс уже изрядно надоели.
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13.10.2020 19:11 Ответить
В усіх негараздах зеленої плісняви винен однозначно папередник , тобто барига Порох !!)))
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13.10.2020 19:53 Ответить
*
Приходить Порошенко, у магазин господарчих товарів:
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
- Підберіть мені, з самою сильною пружиною…
Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...
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13.10.2020 20:36 Ответить
Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів у боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 9534
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13.10.2020 23:58 Ответить
Вы неправильно понимаете. ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ПОРОШЕНКО!!!
Во всяком случае, если послушать величайшего лидера современности и его уже немногочисленных, слава Богу, сторонников.
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13.10.2020 23:39 Ответить
Тоже"НЕ О ЧЕМ!" (как и 10 шагов "зеленых"), кроме политического пиара и дешевого популизма ничего конкретно действенного! Оба "презика" и бывший и нынешний дилетанты и профаны с БЕЗДАРНЫМИ И НИКЧЕМНЫМИ ПОДЕЛЬНИКАМИ!
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13.10.2020 19:11 Ответить
Вы не правы, да они оба с поддельниками , но Порошенко не дилетант а достаточно мощный политик с огромным опытом и международным весом кто бы что не говорил. Несмотря на то что его прездиденство пришлось на тяжелый период - пик путинской власти, он достойно сражался, если бы победил еще немного свою жадность стал бы великим украниским президентом, но что есть то есть. А Зе агент Хремля, даже при тухнущем Хутине и слабом КРемле оно сливает Украину врагу.
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13.10.2020 19:22 Ответить
то, что вы выдаете за достоинство :"мощный политик" на самом деле недосраток: "коррупционр-аппаратчик, вор и системный чинуша"! Зе сам по себе не дурак, но не хватает математической и технической хватки, холодного расудка и безжалостной логики! Должность, которую он занимает предполагает быть "гадом и сволосью сейчас" (чтоб достойно оценили потомки, нельзя быть "белым и пушистым" ни для кого), меньше эиоций и дружесеих обязаельств, только четкий расчет и здравая (пессиместическая) оценка, все нужно подвергать сомнению и перепроверять (финансы госудпрства нужно КОНРОЛИРОВАТЬ ЛИЧНО, чтоб понимать кто ворует и халтурит)!
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13.10.2020 19:48 Ответить
Тобі з Канади і Казахстану видніше, як кажуть здалека краще видно.
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13.10.2020 21:47 Ответить
Я тут уже Максу писав, що в світі є одне "хитре місце", де знаходиться вузол "паралельних світів". Там людина, не встаючи з-за столу, може перенестися в іншу країну. Знаходиться воно у "ВнутріМКАДії". Називається "Лахта"...
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14.10.2020 04:01 Ответить
Вы перечисляете качества, которые не свойственны Зеленскому от слова вообще. Он артист, истероид по психотипу, как и вообще артисты, а у них эмоционально-образное мышление и никакого холодного рассудка и логики у него просто не заложено природой.
А руководствуется он только эмоциями, как и положено по его психотипу.
Ну и мышление у него поверхностное, тоже как положено истероидам.
Они хороши на сцене, но в политике и госуправлении такие люди противопоказаны, ничего кроме вреда и хаоса они продуцировать не могут, какими бы благими намерениями они не руководствовались.
Как говорится, не по Сеньке шапка.
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13.10.2020 23:47 Ответить
Похоже вы поверхностно разбираетесь в психотипах, это уровень постсоветского школьного психолога, который учился по книгам Личко, а не современного психотерпаевта.. Я приведу один единственный пример, по поводу истероидов.

В повестях великиого, но страшного писателя Шаламова, описывается один из самых ужасных периодов ГУЛАГА зима 37-38 годов, когда в ледяных лагерях КОлымы было гораздо больше зеков, чем еды в. Там такой кошмар описан в документально-художественном стиле, что иногда читать невозможно вплоть до каннибализма доходили. Полный беспредел.

И в этом беспределе власть захватили и удерживали блатные, причем Шаламов описывает их главарей, как истероидов, и подчеркивает, что именно истерические качества помогали главарям управлять в этой ужасной людоедской игре на выживание. Известно, что из истероидов выходят отличные лидеры, способные эффективно управлять, поэтому аргумент что Зе - истреоид это вообще ни о чем, да и истероид ли он большой вопрос. Если вернуться к вашему Личкко мне Зе всегда казался эпилептоидом, да и кто его знал описывали его, как авторитарного эпилептоида.
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14.10.2020 07:51 Ответить
Шаламова я тоже читала.
В своих заключениях я руководствуюсь не только работами Личко, с которыми, естественно, знакома.
Но я вообще-то психиатр и в том, что пишу, разбираюсь.
Что касается психопатов, то все вожди всяких революций как правило принадлежат к этому типу личностей.
А среди истероидов есть сильный тип и слабый тип, Зеленский относится к слабому типу, поэтому из него никакой авторитарный лидер никогда не получится, он способен только продуцировать хаос.
А в связи с поверхностностью мышления полез в ту сферу, в которой вообще не разбирается, вы послушайте, что он говорил в начале своего президентства, это же всё сплошная маниловщина, но он по своей ограниченности, видимо, верил, что сможет сделать всё, что наобещал своим легковерным избирателям.
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14.10.2020 16:01 Ответить
Котакбас! Котакты жеме!...
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14.10.2020 04:02 Ответить
Мені просто цікаво, ви оце як професіонал в галузі управління написали, чи просто так?
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13.10.2020 19:41 Ответить
Аби потриндіть... Черговий "Ігор Л"...
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13.10.2020 20:38 Ответить
Якось здається, якщо то не сам вічний полковник, то, принаймні, його тінь. Нема часу аналізувати стилістику статей і дописи тут. Але побіжно, і без претензій на точність, мені ввижається певна схожість.
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13.10.2020 21:07 Ответить
Та я це запідозрив ще років зо три тому... У мене звичка професійна тримать великі масиви інформації в голові, аналізувать і співставлять... Буває, згадую, хто що писав тут по два-три роки тому...
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13.10.2020 22:02 Ответить
Ну вот опять! Критика Зеленского от Порошенко справедлива, но чья бы уж корова мычала…
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13.10.2020 19:13 Ответить
Подняться можно разными способами.
Один из них - опустив оппонента.
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13.10.2020 19:15 Ответить
"Корова Порошенко" не мычала, а делом занималась. У ТОП команды Пороха мозги варят у всех. К тому же это совсем не та партия, что была ранее со всяким хламом. Остались одни идейные и примкнули к ним настоящие патриоты с высокими моральными устоями. Надеюсь ты это подметил.
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13.10.2020 19:27 Ответить
а как бы вонял "квартальный скунс" случисть такое за правления Петра? наверное даже б в мацкве рукоплескали кловану не исключено и в Юрмале
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13.10.2020 20:09 Ответить
Це точно... Таке поле для діяльності "95 кварталу", маса тем для сарказму і знущань, і ніякої можливості показать це на сцені - "хазяїн" не зрозуміє...
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13.10.2020 20:41 Ответить
Лучше порох в пороховницах чем вазелин в ягодицах . Хотя зебуины говорят что без вазелина на бутылку садится неприятно
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13.10.2020 19:14 Ответить
троха прекрасногоУльтиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 9783
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13.10.2020 19:15 Ответить
Круті агітатори у зеленої плісняви !!)))
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13.10.2020 19:35 Ответить
У нас в президентах распухают,а не в президентах худеют,как видно. "Хлебное место" судя по всему. Но это чисто в порядке наблюдения,безотносительно к сказанным правильным вещам о зелеублюдках.)
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13.10.2020 19:18 Ответить
Вне зависимости от того - в каком именно направлении движется социум: развивается или наоборот деградирует - цель процесса всегда сводится к пересмотру действующего общественного договора. И в свете данного тезиса возникают вопросы: какие же цели ставит перед собой Зе-режим и есть ли отличия между ним и предыдущими клептократическими режимами Януковича и Порошенко?

При смене руководителя какие-то перемены происходят всегда, однако каких-то кардинальных перемен, произошедших при Зеленском не заметно ни при поверхностном взгляде, ни даже при тщательном рассмотрении. Хотя таких возможностей для кардинальных перемен, которые избиратели предоставили ВАЗу - не было ни у кого из прежних Президентов. И, таким образом, мы приходим к выводу, что плохому танцору в политике иногда мешают не яйца, а как раз "отсутствие яиц".

Как и при прежних режимах, Зе-машинисты пытаются убедить "пассажиров" в том, что страна развивается, а не деградирует, то есть мы движемся якобы в правильном направлении. Просто не так быстро, как хотелось бы Зе-машинистам.
На самом деле что Кучма, что Ющенко, что Янукович, что Порошенко, а теперь и Зеленский - все хотели управлять Украиной самостоятельно, однако не обладали для этого необходимыми качествами.

Наши руководители по своим руководящим ТТХ подобны страусам - по всем признакам вроде как птицы, но летать нихуя не способны.
Что сказать по поводу тезисов о движении страны в якобы правильном направлении и о том, что надо еще чуть-чуть потерпеть? Вообще-то это голимая туфта, поэтому всякого, кто такие слова произносит, следует ******* ссанными тапками.

А если вам самому хоть на секунду померещилось, что страна развивается, а не деградирует, то можете сразу звонить в поликлинику, чтобы записаться на прием к окулисту. Пусть он выпишет вам какие-нибудь хитрые таблетки для улучшения зрения, потому что не замечать очевидного могут только слепцы. Ну, или хронические идиоты. Но в таком случае медицина уже бессильна…
Возвращаясь к вопросу мотиваций и поведения избирателей, замечу, что нельзя обвинять граждан в том, что они хотели, как лучше, а вышло только хуже, потому что Вова Зеленский жиденько так обхезался, сев не в свои сани.

Поверьте мне на слово, что другие народы ничем не лучше украинцев, достаточно посмотреть на Штаты, где сейчас сражаются два дурака - пара: Трамп и Байден.

Украине не везет ни с народом, а именно с руководством. И с Зе-командой в том числе, члены которой в своем большинстве оказались таким же говном, как и все их папередники.
https://oko.cn.ua/blackzone/polit-imho/fenomen-goloborodka-ch-3/
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13.10.2020 19:23 Ответить
В спам вали, бот ЗЕбильный
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13.10.2020 19:29 Ответить
Всё равно народ не будет больше выбирать оффшорников и схемачей из старой системы.
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13.10.2020 19:23 Ответить
"Мудрий народ" обере гідних себе зажопінців, здійсниться твоя мрія !!!))
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13.10.2020 19:33 Ответить
Твоя мечта в том, чтобы ребята от старой системы - бойки, медведчуки, тимошенки, порошенки и тд - избирались вечно и сохраняли награбленное в комфортных условиях, радуясь поддержке таких лохов как ты?
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13.10.2020 19:54 Ответить
Ну ти алень однака!!!))
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13.10.2020 19:56 Ответить
Скинул конечно Петро знатно! Фитнес-тренера заморского выписал себе что ли? Респект, однозначно! Но надо ещё каким нибудь штуковинам обучиться. Фокусы научился бы показывать, что ли... Татуху патриотичную набил на всю спину... А то ведь одним похудением 15% с мёртвой точки не сдвинешь!
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13.10.2020 19:24 Ответить
Охолонь,вибере лохторат зажопінців , здійсниться твоя мрія !!)))
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13.10.2020 19:30 Ответить
Если получим второй тур- Порошенко vs Зажопинци, я бы скорее всего поставил 100грн. на победу зажопинцев. Просто потому, что ваты в Украине больше, чем порохоботов. А другие голосовать за такое не пойдут.
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13.10.2020 19:40 Ответить
А я про що??)))
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13.10.2020 19:47 Ответить
Выходит, что всё понимаете и всё равно будете тянуть Петра во второй тур, подыгрывая зажопинцам? Так кто тут тогда пятая колонна?))
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13.10.2020 19:54 Ответить
Що між зеленою пліснявою та зажопінцями велика різниця ??? Чи за кого ти мазу тягнешь ??)))
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13.10.2020 19:58 Ответить
Сейчас рано определяться. Я вообще холоден к персоналиям. Меня интересует лишь стратегия развития государства. А для принятия верного решения в таком деле нужно сопоставлять много разных факторов. И желательно уже ближе к самим выборам.
Определяющим фактором на следующих выборах будет то, станет ли зеленский баллотироваться во второй раз и с каким рейтингом подойдёт к 2024-ому. На сегодняшний день очевидно, что если он пойдёт на выборы, снова будет во втором туре... Кто будет соперником большой вопрос... Короче слишком много если.
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13.10.2020 20:15 Ответить
Гадаю що головні гравці не зміняться і в Бубочки рейтінг ще просяде, тому вважаю що визначитись можливо!! Політсили лишаться ті самі , можливо зміняться лише іх обличчя !!))
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13.10.2020 20:30 Ответить
Вот я и определяюсь пока методом исключения. На местных точно не буду голосовать за Зе-команду, ЕС и ОПЗЖ... Хотя на местных политический окрас дело третье. Получит громада оппозиционный к центральной власти совет или мера, и потом можно как Львов мусором захлебнуться.))) короче, такое...
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13.10.2020 20:42 Ответить
Рояля точно не будет.
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13.10.2020 19:48 Ответить
Ну и напрасно! Как показали прошлые выборы, плебс любит шоу. Не нра рояль, можно бандуру освоить например. Прикинь, видосик на цензоре- сидит Пётр у себя в саду в имении на плетёном креслице, рядом Марина... И он такой на бандуре красиво- "Ой чий то кінь стооооїть? Що сива гривонькааааа!". Класс. Я бы даже слегка пристыдился за весь свой троллинг в его адрес. Но только слегка.
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13.10.2020 20:01 Ответить
Лохторат обирав Голобородька , а отримав зелену Бубочку , проте не баригу Петю !!)))
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13.10.2020 20:06 Ответить
Не путай актеришку и Политика.
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13.10.2020 20:09 Ответить
Одному мені зараз було би набагато спокійніше як би Пороx був Президентом?
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13.10.2020 19:37 Ответить
Не. Социология говорит, что ещё где-то 15%.
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13.10.2020 19:42 Ответить
Ааа, це та яку можна легко замовити? Знаю знаю
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13.10.2020 19:57 Ответить
Соціологи ,як і журнаГлисти продажні потвори !!)))
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13.10.2020 19:59 Ответить
соціологам дійсно не можна вірити.останні вибори до ВР (торік): 25 : 450 = 5,5%
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13.10.2020 20:59 Ответить
Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса
Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 3523
судя по выражению его лица борьба с эпидемией коронавируса внушает ему такой же оптимизм как в своё время борьба с пуйловой ордой
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13.10.2020 19:41 Ответить
При Брежневе тоже.
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13.10.2020 19:58 Ответить
Йди Леоніда Ілліча відкопувати !!))
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13.10.2020 20:03 Ответить
При Петі я був на 6 років молодший. Ото часи були...
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13.10.2020 20:03 Ответить
Що ,в дітячий садок ,мамка водила ??))
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13.10.2020 20:04 Ответить
А що то з гетьманом .Воно якесь неживе.
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13.10.2020 20:09 Ответить
Бо за Україну так переживає )
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13.10.2020 20:12 Ответить
Певна річ ,що не за Московію !!))
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13.10.2020 20:17 Ответить
Зашился.
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13.10.2020 22:37 Ответить
Якраз вчасно Гетьман повернувся, бо завтра і велике свято і великий день для всієї України.
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13.10.2020 20:10 Ответить
кто же сам себя посадит, петя??????????????????? ты же этого тоже не сделал.
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13.10.2020 20:10 Ответить
на то он и святой петр, шобы платить за все не из своего кармана
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13.10.2020 20:23 Ответить
Вот вот начнется мор зесрани,т к она не только нищебродна,но и тупа,как и зежаба)))
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13.10.2020 20:32 Ответить
Слава Україні! Петро Олексійович ви нам потрібні здорові.
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13.10.2020 20:40 Ответить
Це - горохом об стінку. Тільки взбісяться від цих пропозицій, мовляв Порошенко себе за президента вважає.
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13.10.2020 21:04 Ответить
Это Ваша медицинская реформа в действии, пане Порошенко!
Нужно было больше о народе думать, а не бабки по офшорам тырить.
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13.10.2020 21:23 Ответить
За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Смертность 5% . Никто не знает сколько из ныне заболевших умрет . Даже наш министр который утверждает что у нас одна из самых низких смертностей . И чтобы не стать каждым 5 из 100, или 1 из 20, берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию, и не станете этим 5 из ста.
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13.10.2020 21:51 Ответить
Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 7653
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13.10.2020 22:10 Ответить
Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 8433
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13.10.2020 22:14 Ответить
Я хоть и не фанат шоколадного патриота панамы, но тут с ним согласен, по всем пунктам.
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14.10.2020 03:44 Ответить
З Днем захисника України! Вітаю, друзі! ЗЕ ПНХ!
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14.10.2020 12:03 Ответить
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