Ультиматум власти: Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. ВИДЕО
Беспомощна, немощная и безответственная. Такой диагноз поставил власти пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. В своем видеообращении он обнародовал четкий план преодоления эпидемии коронавируса и призвал руководителей государства наконец реально оценить опасность, которая надвигается на Украину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Помните, еще в марте Зеленский назначил себя председателем Координационного совета по противодействию эпидемии, когда больных были единицы. А в мае хвастливо назвал себя мастером спорта по борьбе с коронавирусом. Чем не Остап Бендер с сеансом одновременной игры в шахматы? Но, как писали классики, "великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни". Так что результат "чемпиона" каждый из вас может оценить сам", - иронизирует Порошенко.
Он констатирует - семь месяцев в погоне за лайки потрачено на видосики: "Полная потеря контроля за распространением болезни и, главное, доверия к действиям власти. И сейчас Украина - в десятке антилидеров в мире с наихудшими темпам распространения болезни".
66 млрд грн, которые парламент выделил на борьбу с вирусом, растранжиривают не по назначению, на цели, которые даже отдаленного отношения не имеют к борьбе с коронавирусом, - говорит Порошенко.
"Государство, по данным Счетной палаты, не закупило ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. В больницах мало лекарств, тестов, пульсоксиметров. Острый дефицит медицинского кислорода. Коечный фонд заполнен на 70%, и многие города на пороге острого дефицита койкомест. Пациенты как минимум 80% расходов платят из собственного кармана. А представьте себе семейного врача, которому некуда положить опасно больного пациента. Водителя скорой, который часами стоит в очереди в приемное отделение", - отмечает пятый Президент.
Лидер партии "ЕС" предостерегает: врачи находятся на грани истощения. Правительство не решило вопрос их страхования, не обеспечило надлежащими средствами защиты.
"Наша команда реализует большую благотворительную программу. Более 50 аппаратов ИВЛ, 157 тыс. защитных костюмов для медиков, 10 тыс. защитных очков, десятки и десятки тысяч тестов ... И продолжаем помогать и защищать. Но оппозиция не может подменить собой власть. Мы можем только ставить ей требования и давать рекомендации. Чтобы смягчить ужасные последствия ее вопиющей некомпетентности, которая лежит в основе ее детской беспомощности ", - говорит Порошенко.
- "Первое. И это ультиматум. Следует немедленно позаботиться о защите врачей. Застраховать их, обеспечить костюмами, не задерживать предусмотренные законом трьохсотпроцентные доплаты.
- Второе. На уровне Президента и правительства, местных властей разработать и утвердить стратегию дальнейшей борьбы с коронавирусом, рассчитанную как минимум на 2021 г. И должно быть четкое понимание, что эпидемиологические мероприятия должны осуществляться без прекращения экономической активности. Эту опцию наши "мастера спорта" использовали еще весной - преждевременно и неэффективно.
- Третье. Мы требуем отчета Кабмина о хищении антиковидних средств. Вернуть в Фонд борьбы с коронавируса незаконно изъятые оттуда 35 млрд. Направить их на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и всего необходимого для больных. НАБУ должно расследовать нецелевое расходование денег. Дельцы, которые решили набить карманы и погреть руки на антиковидном фонде - должны сесть на скамью подсудимых.
- Четвертое. Следует разрывать цепи распространения болезни. Сделать тестирование доступным для всех, а не для тех, кто может за это платить бешеные деньги. В первую очередь бесплатно тестировать врачей и учителей.
- Пятое. Вернуть 5 млрд, изъятых при секвестре у образования. Направить их на защиту детей и педагогов, на техническое обеспечение дистанционного обучения.
- Шестое. Правительство обязано запустить отечественные линии производства средств индивидуальной защиты высокого качества по максимально низкой цене. Так как это сейчас начал делать "Рошен" с многоразовыми костюмами для медиков. Акции как это делает наша команда, обеспечив кредит производителям под полтора процента годовых.
- Наконец в каждой области, городе, общине следует создать локальный фонд противодействия коронавирусу и принять соответствующие программы, рассчитанные не менее чем на год. Обидно смотреть, как Офис Зеленского и его правительство, с одной стороны, и городские головы, с другой, как ту горячую картофелину перебрасывают ответственность друг на друга", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко также напомнил, что реформа децентрализации дала значительный финансовый ресурс на места, особенно - мэрам Киева, областных центров и других крупных городов. Бюджет был увеличен в разы.
"На них тоже лежит ответственность за здоровье и безопасность граждан. Настал момент жестко спрашивать и с них, а не валить все только на Зеленского", - резюмирует Порошенко.
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о назначении Дмитрия Яроша главой ТКГ
https://petition.president.gov.ua/petition/106924?fbclid=IwAR0tX87g77z7wl4Rmo2AK1rF-bdihPq0v1erVFpdgnyZ7IuTHFNd2cfWPUM
- І де ото продають отакі канхвети?
- Тобі не продадуть... Для цього потрібно мать на лобі наклейку "ЗЕ"... А ти, я думаю, такого соромишся і гидуєш...
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- Купуйте цукерки «Моніка» виробництва фабрики «Рошен» - всередині них - ціла полівітамінна група й незамінні амінокислоти. Під їх дією "вата" в голові повільно трансформується в повноцінний мозок... Деякі доростають до повноцінного "хомо сапієнса"...
Тот великий имитатор и канализатор тоже когда-то в итоге перехитрил сам себя, добившись того,что большинство украинцев послали его в отставку.
Хитрожопость, обман, некомпетентность и безволие в политике заканчивается плохо.
🤣
Вона шкіру підтягла, -і воно собі підрехтувалося
Вона бігає, а пєцо -ліпопластику забобахав
Вона ковіднула- і він собі прильох тиждень на больнічку
Вона- план, а він- "НЄОТЛОЖНИЙ ПЛАН!!!!!
Міг би дресированою свинею в ЦИРКУ працювать, а лізе по свої 5% на вибори))
обгадиться, як завжди, і заверещить щось про перемогу, але тихенько
Не являюсь сторонником Зе, но сопли экс уже изрядно надоели.
Приходить Порошенко, у магазин господарчих товарів:
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
- Підберіть мені, з самою сильною пружиною…
Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...
Во всяком случае, если послушать величайшего лидера современности и его уже немногочисленных, слава Богу, сторонников.
А руководствуется он только эмоциями, как и положено по его психотипу.
Ну и мышление у него поверхностное, тоже как положено истероидам.
Они хороши на сцене, но в политике и госуправлении такие люди противопоказаны, ничего кроме вреда и хаоса они продуцировать не могут, какими бы благими намерениями они не руководствовались.
Как говорится, не по Сеньке шапка.
В повестях великиого, но страшного писателя Шаламова, описывается один из самых ужасных периодов ГУЛАГА зима 37-38 годов, когда в ледяных лагерях КОлымы было гораздо больше зеков, чем еды в. Там такой кошмар описан в документально-художественном стиле, что иногда читать невозможно вплоть до каннибализма доходили. Полный беспредел.
И в этом беспределе власть захватили и удерживали блатные, причем Шаламов описывает их главарей, как истероидов, и подчеркивает, что именно истерические качества помогали главарям управлять в этой ужасной людоедской игре на выживание. Известно, что из истероидов выходят отличные лидеры, способные эффективно управлять, поэтому аргумент что Зе - истреоид это вообще ни о чем, да и истероид ли он большой вопрос. Если вернуться к вашему Личкко мне Зе всегда казался эпилептоидом, да и кто его знал описывали его, как авторитарного эпилептоида.
В своих заключениях я руководствуюсь не только работами Личко, с которыми, естественно, знакома.
Но я вообще-то психиатр и в том, что пишу, разбираюсь.
Что касается психопатов, то все вожди всяких революций как правило принадлежат к этому типу личностей.
А среди истероидов есть сильный тип и слабый тип, Зеленский относится к слабому типу, поэтому из него никакой авторитарный лидер никогда не получится, он способен только продуцировать хаос.
А в связи с поверхностностью мышления полез в ту сферу, в которой вообще не разбирается, вы послушайте, что он говорил в начале своего президентства, это же всё сплошная маниловщина, но он по своей ограниченности, видимо, верил, что сможет сделать всё, что наобещал своим легковерным избирателям.
Один из них - опустив оппонента.
При смене руководителя какие-то перемены происходят всегда, однако каких-то кардинальных перемен, произошедших при Зеленском не заметно ни при поверхностном взгляде, ни даже при тщательном рассмотрении. Хотя таких возможностей для кардинальных перемен, которые избиратели предоставили ВАЗу - не было ни у кого из прежних Президентов. И, таким образом, мы приходим к выводу, что плохому танцору в политике иногда мешают не яйца, а как раз "отсутствие яиц".
Как и при прежних режимах, Зе-машинисты пытаются убедить "пассажиров" в том, что страна развивается, а не деградирует, то есть мы движемся якобы в правильном направлении. Просто не так быстро, как хотелось бы Зе-машинистам.
На самом деле что Кучма, что Ющенко, что Янукович, что Порошенко, а теперь и Зеленский - все хотели управлять Украиной самостоятельно, однако не обладали для этого необходимыми качествами.
Наши руководители по своим руководящим ТТХ подобны страусам - по всем признакам вроде как птицы, но летать нихуя не способны.
Что сказать по поводу тезисов о движении страны в якобы правильном направлении и о том, что надо еще чуть-чуть потерпеть? Вообще-то это голимая туфта, поэтому всякого, кто такие слова произносит, следует ******* ссанными тапками.
А если вам самому хоть на секунду померещилось, что страна развивается, а не деградирует, то можете сразу звонить в поликлинику, чтобы записаться на прием к окулисту. Пусть он выпишет вам какие-нибудь хитрые таблетки для улучшения зрения, потому что не замечать очевидного могут только слепцы. Ну, или хронические идиоты. Но в таком случае медицина уже бессильна…
Возвращаясь к вопросу мотиваций и поведения избирателей, замечу, что нельзя обвинять граждан в том, что они хотели, как лучше, а вышло только хуже, потому что Вова Зеленский жиденько так обхезался, сев не в свои сани.
Поверьте мне на слово, что другие народы ничем не лучше украинцев, достаточно посмотреть на Штаты, где сейчас сражаются два дурака - пара: Трамп и Байден.
Украине не везет ни с народом, а именно с руководством. И с Зе-командой в том числе, члены которой в своем большинстве оказались таким же говном, как и все их папередники.
https://oko.cn.ua/blackzone/polit-imho/fenomen-goloborodka-ch-3/
Определяющим фактором на следующих выборах будет то, станет ли зеленский баллотироваться во второй раз и с каким рейтингом подойдёт к 2024-ому. На сегодняшний день очевидно, что если он пойдёт на выборы, снова будет во втором туре... Кто будет соперником большой вопрос... Короче слишком много если.
судя по выражению его лица борьба с эпидемией коронавируса внушает ему такой же оптимизм как в своё время борьба с пуйловой ордой
Нужно было больше о народе думать, а не бабки по офшорам тырить.