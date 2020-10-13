Ультиматум власти: Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. ВИДЕО

Беспомощна, немощная и безответственная. Такой диагноз поставил власти пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. В своем видеообращении он обнародовал четкий план преодоления эпидемии коронавируса и призвал руководителей государства наконец реально оценить опасность, которая надвигается на Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Помните, еще в марте Зеленский назначил себя председателем Координационного совета по противодействию эпидемии, когда больных были единицы. А в мае хвастливо назвал себя мастером спорта по борьбе с коронавирусом. Чем не Остап Бендер с сеансом одновременной игры в шахматы? Но, как писали классики, "великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни". Так что результат "чемпиона" каждый из вас может оценить сам", - иронизирует Порошенко.

Он констатирует - семь месяцев в погоне за лайки потрачено на видосики: "Полная потеря контроля за распространением болезни и, главное, доверия к действиям власти. И сейчас Украина - в десятке антилидеров в мире с наихудшими темпам распространения болезни".

66 млрд грн, которые парламент выделил на борьбу с вирусом, растранжиривают не по назначению, на цели, которые даже отдаленного отношения не имеют к борьбе с коронавирусом, - говорит Порошенко.

"Государство, по данным Счетной палаты, не закупило ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. В больницах мало лекарств, тестов, пульсоксиметров. Острый дефицит медицинского кислорода. Коечный фонд заполнен на 70%, и многие города на пороге острого дефицита койкомест. Пациенты как минимум 80% расходов платят из собственного кармана. А представьте себе семейного врача, которому некуда положить опасно больного пациента. Водителя скорой, который часами стоит в очереди в приемное отделение", - отмечает пятый Президент.

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Лидер партии "ЕС" предостерегает: врачи находятся на грани истощения. Правительство не решило вопрос их страхования, не обеспечило надлежащими средствами защиты.

"Наша команда реализует большую благотворительную программу. Более 50 аппаратов ИВЛ, 157 тыс. защитных костюмов для медиков, 10 тыс. защитных очков, десятки и десятки тысяч тестов ... И продолжаем помогать и защищать. Но оппозиция не может подменить собой власть. Мы можем только ставить ей требования и давать рекомендации. Чтобы смягчить ужасные последствия ее вопиющей некомпетентности, которая лежит в основе ее детской беспомощности ", - говорит Порошенко.

"Первое. И это ультиматум. Следует немедленно позаботиться о защите врачей. Застраховать их, обеспечить костюмами, не задерживать предусмотренные законом трьохсотпроцентные доплаты.

Второе. На уровне Президента и правительства, местных властей разработать и утвердить стратегию дальнейшей борьбы с коронавирусом, рассчитанную как минимум на 2021 г. И должно быть четкое понимание, что эпидемиологические мероприятия должны осуществляться без прекращения экономической активности. Эту опцию наши "мастера спорта" использовали еще весной - преждевременно и неэффективно.

Третье. Мы требуем отчета Кабмина о хищении антиковидних средств. Вернуть в Фонд борьбы с коронавируса незаконно изъятые оттуда 35 млрд. Направить их на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и всего необходимого для больных. НАБУ должно расследовать нецелевое расходование денег. Дельцы, которые решили набить карманы и погреть руки на антиковидном фонде - должны сесть на скамью подсудимых.

Четвертое. Следует разрывать цепи распространения болезни. Сделать тестирование доступным для всех, а не для тех, кто может за это платить бешеные деньги. В первую очередь бесплатно тестировать врачей и учителей.

Пятое. Вернуть 5 млрд, изъятых при секвестре у образования. Направить их на защиту детей и педагогов, на техническое обеспечение дистанционного обучения.

Шестое. Правительство обязано запустить отечественные линии производства средств индивидуальной защиты высокого качества по максимально низкой цене. Так как это сейчас начал делать "Рошен" с многоразовыми костюмами для медиков. Акции как это делает наша команда, обеспечив кредит производителям под полтора процента годовых.

Наконец в каждой области, городе, общине следует создать локальный фонд противодействия коронавирусу и принять соответствующие программы, рассчитанные не менее чем на год. Обидно смотреть, как Офис Зеленского и его правительство, с одной стороны, и городские головы, с другой, как ту горячую картофелину перебрасывают ответственность друг на друга", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

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Порошенко также напомнил, что реформа децентрализации дала значительный финансовый ресурс на места, особенно - мэрам Киева, областных центров и других крупных городов. Бюджет был увеличен в разы.

"На них тоже лежит ответственность за здоровье и безопасность граждан. Настал момент жестко спрашивать и с них, а не валить все только на Зеленского", - резюмирует Порошенко.