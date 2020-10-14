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Порошенко поздравил защитников нашего государства: Украина - страна героев, которым мы обязаны независимостью. ВИДЕО

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем защитника Украины.

Петр Порошенко записал видеопоздравление с Днем защитника Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие соотечественники!

"Зродились ми великої години з пожеж війни, із полум’я вогнів.." Поэтому День защитника Украины для нас - один из самых больших праздников. А почему оно приходится именно на 14 октября, все наши люди прекрасно понимают.

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Украина - страна героев. Которым мы с вами обязаны независимостью. Героев разных поколений и эпох, разного возраста и пола. Княжеская дружина и козаки-запорожцы. Армия УНР и УПА. Украинцы, которые защищали Родину от Ленина и Троцкого, Гитлера и Сталина. И которые защищают ее сейчас от Путина.

Крепокий духом народ приостановил российскую агрессию. Армия стала подготовленной, уверенной и сильной. Защитники государственности не дадут перейти красные линии. Потому что эти красные линии того же цвета, что кровь тысяч защитников Украины, которые погибли, защищая Отечество.

Верховный Главнокомандующий говорит, что в своей голове войну уже завершил. Это было бы хорошо, даже замечательно ... Если бы то же самое произошло и в голове Верховного Главнокомандующего страны-агрессора.

И очень странно, что в проекте бюджета на следующий год расходы на армию уменьшаются. Впервые со времен Януковича. Сорвано выполнение государственного оборонного заказа на текущий год. Сворачиваются успешные реформы по вещевому обеспечению и питанию. На паузе - жилая программа для военных. Достраивают лишь то, что заложила еще наша команда, а новую программу даже не проетируют.

Решение о повышении зарплат для военных последний раз принималось в начале 2019 года, еще при предыдущем Президенте. Мы это, кстати, делали регулярно. А теперь денежное обеспечение практически заморожено, и о планах его увеличения ничего не известно. Видимо, военная тайна.

Стали забывать, что главный человек в армии - это солдат, воин. И главное, кстати, не деньги, а отношение. Даже без современной военной оптики, невооруженным глазом видно, что армия для власти, к сожалению, больше не приоритет. Слова чиновники в основном говорят правильные, но люди чувствуют фальшь. И когда эти слова формально теплые, от них все равно веет безразличием.

И с какой бы прохладой власть не относилась к военным и ветеранам, как бы она не выпихивала армию на периферию общественного мнения, народ чтит и уважает свою армию. Мы с вами гордимся ею. Именно Вооруженные Силы имеют высокий авторитет в обществе. Выше, чем у любого из президентов.

Будем оптимистами! То, что сейчас происходит с нашей страной, на забытом советском языке называется "временные трудности", и мы их обязательно преодолеем! Потому что мы сильные и мы победим.

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Мы ничего не хотим больше, чем мира. Но большинство из нас понимает, что дипломатия может быть успешной только тогда, когда она опирается на сильную армию. "Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець – той здобуває світ". И мир.

Поздравляю с праздником наших воинов! В первую очередь тех, кто несет службу на передовой, в зоне операции Объединенных сил.

Слова благодарности пожарным, которые ликвидировали огонь на Луганщине.

Отдельно поздравляю наших врачей. Они, несмотря на несостоятельность и недееспособность власти, защищают Украину от коронавируса. Они рискуют своими жизнями, как и военные на фронте.

Приветствую всех украинцев с Днем защитника Украины!

С Днем УПА!

С Днем козацкой славы И с Днем Покрова.

Слава защитникам!

Слава Украине!" - заявил Порошенко.

Автор: 

поздравление (1057) Порошенко Петр (19599) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+69
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14.10.2020 09:58
+58
Порошенко поздравил защитников нашего государства: Украина - страна героев, которым мы обязаны независимостью - Цензор.НЕТ 8359
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14.10.2020 10:00
+51
Дякую Вам за привітання пане Президенте!
Завдяки Вам в нас є це свято!
Слава Україні!!!!!
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14.10.2020 10:00
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Страница 3 из 3
Подписываюсь под каждым словом шоколада, а чтобы его слова совпадали с его делами, надо было обрубать ему руки, его дела полностью уничтожили демократические силы Украины и усилили агентов кремля в лице мертвечука, сейчас мы видим катастрофическое состояние проукраинских сил, благодаря предательской риторике 8% шоколада, что дальше, ждать мессию, или украинцы возьмут судьбу своих детей в свои руки?
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14.10.2020 11:13 Ответить
Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 4000
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14.10.2020 11:14 Ответить
Мій Президент!
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14.10.2020 11:20 Ответить
Як що судити з дописів бригади зеботів, то доречним є ось це...

Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 7996
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14.10.2020 11:23 Ответить
А в селах нет порохоботов. Там всегда надо работать
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14.10.2020 11:27 Ответить
Апологети Зеленського, свідомі чи проплачені, не важливо, своіми безпідставними та погано аргументованими, не правдивими нападками на Президента Порошенко, ніяк не впливають на суспільну думку, зате надзвичайно яскраво підкреслюють неспроможність Зеленського як дипломата, Головнокомандувача та керівника в порівнчнні з Порошенко.
А Зеленський, зайвий раз демонструє що він зовсім не великого розуму людина. Досі нападати на папередників, вони то минуле. Прийшов час звітувати за власні досягнення. А іх нема, ба все навпаки. Не залишається нічого іншого, як звинувачувати Порошенко, тим самим підкреслюючи власну нікчемність. Краще б мовчав, виглядав би краще
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14.10.2020 11:26 Ответить
А где самый известный Минаметчик всех времен и наридов?
Почему его никогда не видно на шествиях ветеранов Российско-Украинской войны?
Не хочет встречаться со своими боевыми побратимами?
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14.10.2020 11:26 Ответить
Помер ветеран АТО Микитенко, який вчинив акт самоспалення в знак протесту проти політики зежаби -наслаждайся ,зеголосилка...именно это и есть "достижение" вашего преза-предателя и идиота
Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 8315

Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 1616
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14.10.2020 11:40 Ответить
Вічеа слава герою, вічна ганьба говнокомандувачу
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14.10.2020 11:46 Ответить
Сумно і боляче ...😪😪😪
Світла пам'ять Герою Украіни !!
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14.10.2020 11:48 Ответить
І ніде в пресі про це не говорять.
Даремно він так вчинив.
Краще би взяв автомат і стрельнув якусь проросіску погань.
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14.10.2020 15:32 Ответить
Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 4850Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 5290
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14.10.2020 11:42 Ответить
Гетьман! Повертайся!
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14.10.2020 11:45 Ответить
А где спасибо гарбатому?
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14.10.2020 11:47 Ответить
не опублікує..
Не сумнівайтесь у симпатіях !!)))
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14.10.2020 11:50 Ответить
Українці в Україні і за її межами, громадяни України! Вітаю Вас з Днем Захисника Вітчизни з святом Пресвятої Богородиці! Покровительки Українського Козацтва!!! Слава Україні!!!
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14.10.2020 12:00 Ответить
Героям слава!!!

Смерть ворогам!!!
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14.10.2020 12:07 Ответить
Зрадників на палю ,а іграшки на ялинку !!))
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14.10.2020 12:32 Ответить
А петька постарел как резко - просто дедушка "под 70".
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14.10.2020 12:13 Ответить
А ботоксный все молодеет, в бункере хороший климат, ага)
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14.10.2020 12:15 Ответить
альфа-самец ёпта ))

Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 7718
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14.10.2020 18:07 Ответить
и Жуля Капительман помолодела на 30 лет после болезни!
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14.10.2020 23:06 Ответить
Который именно?! Там же этих пукиных несколько штук двойников-тройников.))
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14.10.2020 12:23 Ответить
Опять ватку коряжит. Удивительная способность Порошенко вызывать попоболь у недругов Украины.
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14.10.2020 12:57 Ответить
ДЯКУЮ,пане ПРЕЗИДЕНТЕ!!горджуся,що в мене був такий Президент.єдиний,за всю історію Незалежності
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14.10.2020 14:00 Ответить
Вiрю,що ще буде!!!
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14.10.2020 20:47 Ответить
Обов"язково!!! 😊 🤝
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16.10.2020 12:53 Ответить
Постарел,однако
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14.10.2020 14:41 Ответить
Пора Потроху в тюрьму, пора. Достал уже всех своими пустыми воплями.
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14.10.2020 14:56 Ответить
Сучийпотрох пока играет роль президента.
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14.10.2020 17:13 Ответить
Якщо ЕС хоче вийти на перше місце в електоральних рейтингах, мусить позбавитись токсичного олігарха Порошенко.
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14.10.2020 15:15 Ответить
Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 8078
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14.10.2020 15:31 Ответить
Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 8273
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14.10.2020 18:05 Ответить
Як би ще у цьому році (2020) Порох зайняв місце клоуна це біла б дуже гарна подія
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14.10.2020 23:02 Ответить
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