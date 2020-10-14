Порошенко поздравил защитников нашего государства: Украина - страна героев, которым мы обязаны независимостью. ВИДЕО

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем защитника Украины.

Петр Порошенко записал видеопоздравление с Днем защитника Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие соотечественники!

"Зродились ми великої години з пожеж війни, із полум’я вогнів.." Поэтому День защитника Украины для нас - один из самых больших праздников. А почему оно приходится именно на 14 октября, все наши люди прекрасно понимают.

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Украина - страна героев. Которым мы с вами обязаны независимостью. Героев разных поколений и эпох, разного возраста и пола. Княжеская дружина и козаки-запорожцы. Армия УНР и УПА. Украинцы, которые защищали Родину от Ленина и Троцкого, Гитлера и Сталина. И которые защищают ее сейчас от Путина.

Крепокий духом народ приостановил российскую агрессию. Армия стала подготовленной, уверенной и сильной. Защитники государственности не дадут перейти красные линии. Потому что эти красные линии того же цвета, что кровь тысяч защитников Украины, которые погибли, защищая Отечество.

Верховный Главнокомандующий говорит, что в своей голове войну уже завершил. Это было бы хорошо, даже замечательно ... Если бы то же самое произошло и в голове Верховного Главнокомандующего страны-агрессора.

И очень странно, что в проекте бюджета на следующий год расходы на армию уменьшаются. Впервые со времен Януковича. Сорвано выполнение государственного оборонного заказа на текущий год. Сворачиваются успешные реформы по вещевому обеспечению и питанию. На паузе - жилая программа для военных. Достраивают лишь то, что заложила еще наша команда, а новую программу даже не проетируют.

Решение о повышении зарплат для военных последний раз принималось в начале 2019 года, еще при предыдущем Президенте. Мы это, кстати, делали регулярно. А теперь денежное обеспечение практически заморожено, и о планах его увеличения ничего не известно. Видимо, военная тайна.

Стали забывать, что главный человек в армии - это солдат, воин. И главное, кстати, не деньги, а отношение. Даже без современной военной оптики, невооруженным глазом видно, что армия для власти, к сожалению, больше не приоритет. Слова чиновники в основном говорят правильные, но люди чувствуют фальшь. И когда эти слова формально теплые, от них все равно веет безразличием.

И с какой бы прохладой власть не относилась к военным и ветеранам, как бы она не выпихивала армию на периферию общественного мнения, народ чтит и уважает свою армию. Мы с вами гордимся ею. Именно Вооруженные Силы имеют высокий авторитет в обществе. Выше, чем у любого из президентов.

Будем оптимистами! То, что сейчас происходит с нашей страной, на забытом советском языке называется "временные трудности", и мы их обязательно преодолеем! Потому что мы сильные и мы победим.

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Мы ничего не хотим больше, чем мира. Но большинство из нас понимает, что дипломатия может быть успешной только тогда, когда она опирается на сильную армию. "Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець – той здобуває світ". И мир.

Поздравляю с праздником наших воинов! В первую очередь тех, кто несет службу на передовой, в зоне операции Объединенных сил.

Слова благодарности пожарным, которые ликвидировали огонь на Луганщине.

Отдельно поздравляю наших врачей. Они, несмотря на несостоятельность и недееспособность власти, защищают Украину от коронавируса. Они рискуют своими жизнями, как и военные на фронте.

Приветствую всех украинцев с Днем защитника Украины!

С Днем УПА!

С Днем козацкой славы И с Днем Покрова.

Слава защитникам!

Слава Украине!" - заявил Порошенко.