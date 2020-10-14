РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7562 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
5 052 67

Посольство США поздравило украинских военных с Днем защитника Украины: Соединенные Штаты являются и будут вашим нерушимым партнером. ВИДЕО

Соединенные Штаты Америки поздравляют украинских военнослужащих с Днем защитника Украины и чтут память погибших в ходе российской агрессии.

Об этом говорится в поздравлении атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт, размещенном в Фейсбуке посольства Украины в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отдаем честь мужчинам и женщинам, которые продолжают самоотверженно прилагать усилия к защите евроатлантического курса Украины, а также ее границ в условиях непрерывной российской агрессии. Мы поздравляем защитников Украины. Благодарим их за самопожертвование и за то, что подвергаются риску каждый день", - говорится в поздравлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Порошенко поздравил защитников нашего государства: Украина - страна героев, которым мы обязаны независимостью. ВИДЕО

Также Стюарт отметила, что когда заместитель государственного секретаря США Стивен Биген и государственный секретарь США Майкл Помпео приезжали в Украину, они посещали мемориалы погибшим солдатам, "потому что именно солдаты, пожертвовав собой, помогли защитить демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины" во время российской агрессии.

"В День защитника Украины и каждый день мы чтим память отважных украинцев, которые отдали свои жизни, чтобы защитить свою страну", - подчеркнула она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский почтил память воинов, погибших за независимость Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стюарт также добавила, обращаясь к украинским военнослужащим, что США "являются и будут вашим нерушимым партнером".

Автор: 

поздравление (1057) США (26611) День защитников и защитниц Украины (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Солдати жертвували, але президентом обрали знайоме кловунське обличчя.
Яка іронія...
показать весь комментарий
14.10.2020 11:00
+25
Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером - Цензор.НЕТ 7771
показать весь комментарий
14.10.2020 11:21
+22
Зараз нашим військовим потрібна велика підтримка.
Бо про них забули.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Солдати жертвували, але президентом обрали знайоме кловунське обличчя.
Яка іронія...
показать весь комментарий
14.10.2020 11:00 Ответить
Зараз нашим військовим потрібна велика підтримка.
Бо про них забули.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:01 Ответить
Менша частина нації не дає більшій припасти до москальського чобота.
показать весь комментарий
14.10.2020 12:22 Ответить
Посольство США поздравило украинских военных с Днем защитника Украины: Соединенные Штаты являются и будут вашим нерушимым партнером - Цензор.НЕТ 4538Посольство США поздравило украинских военных с Днем защитника Украины: Соединенные Штаты являются и будут вашим нерушимым партнером - Цензор.НЕТ 6416
показать весь комментарий
14.10.2020 11:04 Ответить
ЖОППОБЛОК-на дерьмо исходит.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:04 Ответить
нехай він себе в сраку поцілує
показать весь комментарий
14.10.2020 12:24 Ответить
Порошенко продал Украину американцам.
Ольга *********.2014 год.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:09 Ответить
Аби ж то.
показать весь комментарий
14.10.2020 13:47 Ответить
твоя присутність на форумі.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:13 Ответить
Кто еще не стучал сегодня по твоей бестолковке?😂🌷
показать весь комментарий
14.10.2020 11:17 Ответить
Вітаю тебе і всю ватяну нечість з Днем УПА !
Смерть ворогам !
показать весь комментарий
14.10.2020 11:18 Ответить
Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером - Цензор.НЕТ 7771
показать весь комментарий
14.10.2020 11:21 Ответить
А-тя-тя! Ось і бавовняний камінг-аут.
Бо для українця США та ґамериканці - це дружня країна і добрі приятелі.
І лише кацапів та бавовну АШ ТРІСЬОТ від "праклятих піндосов".
показать весь комментарий
14.10.2020 11:26 Ответить
Не треба трьохсот. Вистачить двухсот.)
показать весь комментарий
14.10.2020 12:19 Ответить
Мавзолейные Крысы плешивого КГБиста,вы где?Армению защищаете?Или Белорусь?
показать весь комментарий
14.10.2020 11:11 Ответить
Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером - Цензор.НЕТ 8059 https://censor.net/ru/user/475963 отметился, как мог.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:12 Ответить
...а Мог был полным мудаком и ватаном
показать весь комментарий
14.10.2020 12:13 Ответить
А что Беларусь?
быдло топчется по улицам требуя поменять хазяина либо ну курицу, лояльную х.йлу, либо на ФСБ-го агента, прямого подчинённого х.йла...
показать весь комментарий
14.10.2020 11:17 Ответить
Коктейли Молотова сожгли возле МВД...сгорело 2 машины...это называется ПОЧАЛОСЯ...
показать весь комментарий
14.10.2020 11:18 Ответить
Рос. - мужчина, біл. - мужчына, укр. - чоловік.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:22 Ответить
Приєднуюсь ! Усім воїнам, захисникам України вітання! Низький уклін загинувшим !
показать весь комментарий
14.10.2020 11:12 Ответить
Прислали видео из Крыма.
Симферополь.городская поликлиника №3.Очередь боольше чем в Мавзолей.... Народ у дверей спрашивает,дали 8 миллиардов на лечение,где они? Ждите карман шире,Путлер догонит и еще раз даст....
показать весь комментарий
14.10.2020 11:16 Ответить
З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ!
показать весь комментарий
14.10.2020 11:16 Ответить
Павло..ти не в темі...прідри очі
показать весь комментарий
14.10.2020 11:20 Ответить
Оно видал сасун.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:35 Ответить
Спасибо американцам за поздравление, уважение и поддержку.
Красивая женщина полковник, просто, четко, красиво и душевно всё сказала.
Зеля по сравнению с этой женщиной - пигмей во всех смыслах.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:21 Ответить
США выиграли битву с Гитлером и Императорской Японией в 1945 году...что выиграла РАБссия неизвестно до сих пор.....
показать весь комментарий
14.10.2020 11:24 Ответить
Поэтому все архивы засекречены потому что там не история а сплошные преступления.
показать весь комментарий
14.10.2020 16:53 Ответить
Особенно много смогли бы рассказать о "героических" деяниях советских органов в годы войны архивы Отдельной дивизии особого назначения им. Дзержинского, в составе которой было 3,5 тысячи доблестных воинов-чекисты, владевших немецким языком:

их переодевали в немецкую форму, забрасывали опергруппами на оккупированную территорию, где они под видом немцев зверски убивали советских мирных граждан и сжигали деревни в тех районах, где население не оказывало активной поддержки советским партизанам. Совершалось это беспрецедентное в истории войн подлое зверство(убийство своих же соотечественников из числа мирных житлей) с целью спровоцировать среди советских жителей антинемецкие настроения.
показать весь комментарий
15.10.2020 04:24 Ответить
Та сторона, ополченцы, повстанцы...
Какая Раша?
показать весь комментарий
14.10.2020 11:24 Ответить
Ви можете собі уявити щоб Маша Захарова поздоровила українців нашою мовою? От і я ні. Тож дякуємо Дяді Сему, а москаляку на гіляку
показать весь комментарий
14.10.2020 11:26 Ответить
Ну и что из этого сверхестественного, обычная процедура протухшей местами организации ,нуждающейся в радикальных преобразованиях
показать весь комментарий
14.10.2020 11:52 Ответить
Быдло Путлерское уже ничего не спасет....Мавзолей тянет на ДНО РАБссию...вонючку... И это есть Харашьо...
показать весь комментарий
14.10.2020 11:32 Ответить
Пані Стюарт знає українську краще, аніж більшість наших політиків та чиновників...
показать весь комментарий
14.10.2020 11:42 Ответить
Респект вам фрєнди ! А амбасада расеі поздоровило ??
показать весь комментарий
14.10.2020 11:53 Ответить
Офіційною датою створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:56 Ответить
В ситуації, в якій опинилися Вірменія, Білорусь, Молдова з Придністров"ям, Донбас, Сирія, Абхазія, країни середньої Азії з їх Бердимухамедовими - це свідчить, що кацапи зовсім безпантові і краще дружити і співпрацювати з решти, нормального Світу.....

США, Канада, Британія, ЄС.... Тільки у цю сторону дивитися, прямувати і обєднюватися......Третього не дано....
показать весь комментарий
14.10.2020 11:59 Ответить
Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером - Цензор.НЕТ 427

.
Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером - Цензор.НЕТ 6615 ..
показать весь комментарий
14.10.2020 12:31 Ответить
Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером - Цензор.НЕТ 2528
показать весь комментарий
14.10.2020 13:40 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
14.10.2020 13:48 Ответить
Хіба між партнерами бувають візи ? Віза це ж ознака ворожості і недовіри між країнами , або звичайне гендлярство (Єгипецька віза)😁
показать весь комментарий
14.10.2020 14:30 Ответить
Ну если "партнеры" норовят припереться к вам в дом и остаться там жить за ваш счет, то вы тоже визы введете )))
показать весь комментарий
14.10.2020 16:38 Ответить
Нам надо всячески укреплять доверие и дружбу с США. Это залог нашей безопасности! Спасибо им за помощь и поддержку!
показать весь комментарий
14.10.2020 15:57 Ответить
сша поблагодарили украинских солдат, что они умирают за курс в нато. Я думаю - это высокая степень партнерства
показать весь комментарий
14.10.2020 18:59 Ответить
настоящая полковница.
показать весь комментарий
14.10.2020 20:49 Ответить
Чому Цензор мовчить про статтю в Нью Йорк Таймс про Байдена?
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
показать весь комментарий
14.10.2020 23:12 Ответить
 
 