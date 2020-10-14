Посольство США поздравило украинских военных с Днем защитника Украины: Соединенные Штаты являются и будут вашим нерушимым партнером. ВИДЕО
Соединенные Штаты Америки поздравляют украинских военнослужащих с Днем защитника Украины и чтут память погибших в ходе российской агрессии.
Об этом говорится в поздравлении атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт, размещенном в Фейсбуке посольства Украины в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Мы отдаем честь мужчинам и женщинам, которые продолжают самоотверженно прилагать усилия к защите евроатлантического курса Украины, а также ее границ в условиях непрерывной российской агрессии. Мы поздравляем защитников Украины. Благодарим их за самопожертвование и за то, что подвергаются риску каждый день", - говорится в поздравлении.
Также Стюарт отметила, что когда заместитель государственного секретаря США Стивен Биген и государственный секретарь США Майкл Помпео приезжали в Украину, они посещали мемориалы погибшим солдатам, "потому что именно солдаты, пожертвовав собой, помогли защитить демократию, суверенитет и территориальную целостность Украины" во время российской агрессии.
"В День защитника Украины и каждый день мы чтим память отважных украинцев, которые отдали свои жизни, чтобы защитить свою страну", - подчеркнула она.
Стюарт также добавила, обращаясь к украинским военнослужащим, что США "являются и будут вашим нерушимым партнером".
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Яка іронія...
Бо про них забули.
Ольга *********.2014 год.
Смерть ворогам !
Бо для українця США та ґамериканці - це дружня країна і добрі приятелі.
І лише кацапів та бавовну АШ ТРІСЬОТ від "праклятих піндосов".
быдло топчется по улицам требуя поменять хазяина либо ну курицу, лояльную х.йлу, либо на ФСБ-го агента, прямого подчинённого х.йла...
Симферополь.городская поликлиника №3.Очередь боольше чем в Мавзолей.... Народ у дверей спрашивает,дали 8 миллиардов на лечение,где они? Ждите карман шире,Путлер догонит и еще раз даст....
Красивая женщина полковник, просто, четко, красиво и душевно всё сказала.
Зеля по сравнению с этой женщиной - пигмей во всех смыслах.
их переодевали в немецкую форму, забрасывали опергруппами на оккупированную территорию, где они под видом немцев зверски убивали советских мирных граждан и сжигали деревни в тех районах, где население не оказывало активной поддержки советским партизанам. Совершалось это беспрецедентное в истории войн подлое зверство(убийство своих же соотечественников из числа мирных житлей) с целью спровоцировать среди советских жителей антинемецкие настроения.
Какая Раша?
США, Канада, Британія, ЄС.... Тільки у цю сторону дивитися, прямувати і обєднюватися......Третього не дано....
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https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/