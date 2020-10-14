Командир роты ДУК "Правый сектор" Коцюбайло (Да Винчи) поздравил с Днем защитника Украины: "Деды начали борьбу, мы ее закончим". ВИДЕО

"Деды начали борьбу, мы ее закончим".

Об этом в поздравлении жителям Украины, побратимам из Вооруженных сил Украины и волонтеров сказал Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи), командир 1-й Отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", который вместе с друзьями - добровольцами собрался, чтобы отметить праздник Покрова, День Козачества, День Защитника Украины и День Украинской Повстанческой Армии, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

В прошлом веке родственники Дмитрия воевали против советских и немецких оккупантов в рядах УПА. Да Винчи продолжил их традицию и продолжает воевать против московских террористов, захвативших Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

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Парни поблагодарили всех за поддержку и заявили, что будут воевать до Победы.