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Новости Видео Агрессия России против Украины
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День защитника Украины: воины ВСУ поблагодарили за поддержку - "Мы победим в войне с российским оккупантом и никак иначе". ВИДЕО

В честь праздника Покрова, Козачества, Дня защитника Украины и УПА, украинские защитники из разных армейских подразделений обратились к народу. Где поблагодарили за поддержку и пообещали бороться до Победы.

 "Мы победим в войне с российскими оккупантами и никак иначе", - сказал один из воинов - "Победа будет за нами", рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман..

Их в видео обращении поддержали: заслуженный артист Украины - Алексей Паламаренко и народная артистка Украины - Лариса Руснак. Они поблагодарили украинских защитников за борьбу, ведь именно благодаря воинам прошлого мы имеем настоящее. Благодаря нынешним воинам мы живем сейчас и уверенно идем в будущее.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Посольство США поздравило украинских военных с Днем защитника Украины: Соединенные Штаты являются и будут вашим нерушимым партнером. ВИДЕО

Также с праздниками всех украинцев поздравили волонтеры и добровольцы, которые наряду с воинами ВСУ ведут борьбу за свободу Украины.

Несмотря на то, что украинских воинов заставляют не открывать огонь по российским оккупантам, настроение у наших защитников - бодрое. И все они ожидают приказа, чтобы начать наступление и освободить временно оккупированные украинские земли. Ведь только в борьбе можно получить: свободу и благополучие для родного края. Только в борьбе нация становится - сильной, а слабые капитулируют и становятся рабами.

поздравление (1057) волонтеры (2633) День защитников и защитниц Украины (171) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+30
День защитника Украины: воины ВСУ поблагодарили за поддержку - "Мы победим в войне с российским оккупантом и никак иначе" - Цензор.НЕТ 6254
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14.10.2020 14:53
+29
День захисника України: воїни ЗСУ подякували за підтримку - "Ми переможемо у війні з російським окупантом і ніяк інакше" - Цензор.НЕТ 7527

...
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14.10.2020 15:06
+28
Вітаю, вас, ЗАХИНИКИ !
Героям СЛАВА !
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14.10.2020 14:53
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Вітаю, вас, ЗАХИНИКИ !
Героям СЛАВА !
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14.10.2020 14:53 Ответить
День защитника Украины: воины ВСУ поблагодарили за поддержку - "Мы победим в войне с российским оккупантом и никак иначе" - Цензор.НЕТ 6254
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14.10.2020 14:53 Ответить
Дякую діду, що давив московську гниду !
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14.10.2020 15:00 Ответить
Зі святом вас, хлопці!........🇺🇦
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14.10.2020 14:55 Ответить
Ми вміли вмирати, що й лютому кату
Не раз уривався терпець,
В нерівнім бою останню гранату.
Тримали на славний кінець.
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14.10.2020 14:57 Ответить
Один військовий сказав - ми тут не заради миру, а за перемогу !
Здогадуєтесь, кому передані ці слова ?
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14.10.2020 15:01 Ответить
День захисника України: воїни ЗСУ подякували за підтримку - "Ми переможемо у війні з російським окупантом і ніяк інакше" - Цензор.НЕТ 7527

...
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14.10.2020 15:06 Ответить
В честь праздника Покрова, Козачества, Дня защитника Украины и УПА, украинские защитники из разных армейских подразделений обратились к народу. Где поблагодарили за поддержку и пообещали бороться до Победы. Источник: https://censor.net/ru/v3224761

ШУХЕВИЧ І БАНДЕРА ЦЕ ГЕРОЇ УКРАЇНИ БО ВОЮВАЛИ ЗА ІЇ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
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14.10.2020 15:14 Ответить
Мы поймём и простим рашистских оккупантов, только - посмертно!
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14.10.2020 15:17 Ответить
Ніколи не пробачим рашистам смерті наших патріотів. Смерть за смерть!
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14.10.2020 18:13 Ответить
Досі степ гуде луною..
https://www.youtube.com/watch?v=O2wqHUQTlt4
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14.10.2020 15:17 Ответить
С таким президентом, которого избрали 73% можно только мечтать о победе и утешать себя. Победу делают Бисмарки и Рузвельты, а не "Пат и Паташоны" клоуны. Так что руководствуйтесь мудростью "Влез в дерьмо, так сиди и не чирикай". Вечно хитрожопые мои украинцы со своей хитрожопостью сидят в дерьме и стенают, то их "гнобят".
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14.10.2020 15:18 Ответить
Трохи терпіння, перемога буде за нами!!! Слава Героям!!!
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14.10.2020 17:41 Ответить
Слава захисникам !!
Слава Украіні !!
Слава націі!!
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14.10.2020 15:19 Ответить
Смерть ворогам !
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15.10.2020 02:29 Ответить
СПАСИБО воинам за все! Слава Украине! С праздником!
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14.10.2020 15:42 Ответить
Слава Нації! Смерть москалям!
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14.10.2020 15:44 Ответить
Слава Нації! Смерть москалям!
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14.10.2020 15:45 Ответить
УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ ПРИВІТАЛИ ВСІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ПАРТІЇ КРІМ КРЕМЛІВСЬКИХ ПАЦЮКІВ ОПЗЖ !!
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14.10.2020 15:55 Ответить
Хто голосує за ОПЗЖ -- це вороги України.
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14.10.2020 18:15 Ответить
СУ!ГС!
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14.10.2020 16:09 Ответить
СУ!ГС!
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14.10.2020 16:09 Ответить
День захисника України: воїни ЗСУ подякували за підтримку - "Ми переможемо у війні з російським окупантом і ніяк інакше" - Цензор.НЕТ 3964
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14.10.2020 17:08 Ответить
Всім хто загинув Царства Небесного, всім хто живий Ангела Охоронця!!! Слава Україні!!! Героям Слава!!! Смерть ворогам!!!
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14.10.2020 17:36 Ответить
Бережи Вас Господь та Матінка Божа, наші захисники. Дякую.День захисника України: воїни ЗСУ подякували за підтримку - "Ми переможемо у війні з російським окупантом і ніяк інакше" - Цензор.НЕТ 9282
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14.10.2020 17:42 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!!
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14.10.2020 20:44 Ответить
А судейскую киевскую падаль ?
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15.10.2020 05:30 Ответить
 
 