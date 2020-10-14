День защитника Украины: воины ВСУ поблагодарили за поддержку - "Мы победим в войне с российским оккупантом и никак иначе". ВИДЕО
В честь праздника Покрова, Козачества, Дня защитника Украины и УПА, украинские защитники из разных армейских подразделений обратились к народу. Где поблагодарили за поддержку и пообещали бороться до Победы.
"Мы победим в войне с российскими оккупантами и никак иначе", - сказал один из воинов - "Победа будет за нами", рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман..
Их в видео обращении поддержали: заслуженный артист Украины - Алексей Паламаренко и народная артистка Украины - Лариса Руснак. Они поблагодарили украинских защитников за борьбу, ведь именно благодаря воинам прошлого мы имеем настоящее. Благодаря нынешним воинам мы живем сейчас и уверенно идем в будущее.
Также с праздниками всех украинцев поздравили волонтеры и добровольцы, которые наряду с воинами ВСУ ведут борьбу за свободу Украины.
Несмотря на то, что украинских воинов заставляют не открывать огонь по российским оккупантам, настроение у наших защитников - бодрое. И все они ожидают приказа, чтобы начать наступление и освободить временно оккупированные украинские земли. Ведь только в борьбе можно получить: свободу и благополучие для родного края. Только в борьбе нация становится - сильной, а слабые капитулируют и становятся рабами.
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Героям СЛАВА !
Не раз уривався терпець,
В нерівнім бою останню гранату.
Тримали на славний кінець.
Здогадуєтесь, кому передані ці слова ?
...
ШУХЕВИЧ І БАНДЕРА ЦЕ ГЕРОЇ УКРАЇНИ БО ВОЮВАЛИ ЗА ІЇ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
https://www.youtube.com/watch?v=O2wqHUQTlt4
Слава Украіні !!
Слава націі!!