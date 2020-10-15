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Новости Видео Коронавирус и карантин
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У нас вообще есть 52 тыс. коек, которые мы можем выделить под COVID-19: уже заняты 20,4 тыс., - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения имеет всего 52 тысячи больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом. По состоянию на 15 октября в больницах находится более 20 тысяч больных COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, количество средних и тяжелых больных коронавирусной болезнью увеличивается и продолжит увеличиваться, если не придерживаться установленных правил карантина - ношение маски, соблюдение социальной дистанции и пользование антисептиком.

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"У нас вообще есть 52 тысячи коек, которые мы можем выделить под лечения больных COVID-19. На сегодняшний день в наших больницах находится 20 475 человек. И это количество увеличивается. И оно будет увеличиваться, если мы не будем соблюдать правила, установленные в нашей стране. Это очень важно, чтобы прервать эту цепь передачи болезни. Мир ничего другого не придумал", - сообщил Степанов.

Автор: 

больница (1439) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Там грядет coronosrachka-2021. Нужно запасаться био-туалетами пока не поздно. Потому что если коек на этаже можно поставить овер-дохрена, то туалетов там только 1-2
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15.10.2020 10:06 Ответить
один з'їв котлету, другий - капусний лист, а у середньому вони з'їли голубець
ось, що таке твої середньостатистичні дані, Стьопа
засунь собі туди, куди тобі зюзя засовує те, чим він на роялі грає
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15.10.2020 10:15 Ответить
Не свисти.
В Киеве минимум половина помещений в стационарах отданы в аренду разным псевдоученым, которые появляются на рабочем месте раз в неделю.
При этом, больным приходится находится по 7-8 человек в палате, а на этаж припадает по одному унитазу для больных разного пола.
Из десятка лифтов работаем максимум два, которыми руководят больные на голову лифтерши.
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15.10.2020 10:36 Ответить
Койки - это хорошо 😊 А где взять медиков, готовых за 6 тыс . работать 24 часа в сутки?
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15.10.2020 11:19 Ответить
А где остальные 32 тысячи коек под ковид, если госпитализации подлежат только тяжелые случаи? Остальные умирают дома, а облизьяна в очках продолжает рассказывать как они героически побороли пандемию.
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15.10.2020 11:19 Ответить
Враньё несусветное. На Скорой говорят, что мест нет.Черкассы. Звонила, ругалась, бесполезно.
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15.10.2020 11:25 Ответить
 
 