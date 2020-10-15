У нас вообще есть 52 тыс. коек, которые мы можем выделить под COVID-19: уже заняты 20,4 тыс., - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения имеет всего 52 тысячи больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом. По состоянию на 15 октября в больницах находится более 20 тысяч больных COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, количество средних и тяжелых больных коронавирусной болезнью увеличивается и продолжит увеличиваться, если не придерживаться установленных правил карантина - ношение маски, соблюдение социальной дистанции и пользование антисептиком.

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"У нас вообще есть 52 тысячи коек, которые мы можем выделить под лечения больных COVID-19. На сегодняшний день в наших больницах находится 20 475 человек. И это количество увеличивается. И оно будет увеличиваться, если мы не будем соблюдать правила, установленные в нашей стране. Это очень важно, чтобы прервать эту цепь передачи болезни. Мир ничего другого не придумал", - сообщил Степанов.