Апелляция по делу нацгвардейца Маркива: украинская община в Милане вышла на акцию поддержки. ВИДЕО

В итальянском Милане напротив Трибунала города проходит акция украинской общины в поддержку осужденного нацгвардейца Виталия Маркива. Сегодня по его делу состоится заседание Апелляционного суда.

Об этом сообщила в Facebook журналист Галина Еремица и опубликовала соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

Также в Милан приехала и Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает "Громадське радіо". Омбудсмен ожидает, что сегодня суд рассмотрит новый перевод некоторых записей разговоров Виталия Маркива.

"Почему сегодня очень нужно, чтобы этот перевод был такой, как мы хотим и как мы думаем, что он такой будет? Потому что ключевая фраза, на которой строилось все обвинение итальянских прокуроров и судей, когда они признавали вину Маркива якобы в убийстве Рокелли: "Мы убили". То есть, по их версии, он признал вину в убийстве. Но предыдущая преподавательница, которая переводила 52 минуты этой записи, отказалась от перевода. Сегодня суд должен представить новый перевод именно этих записей и мы молимся, что все будет хорошо", - сказала Денисова.

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Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.