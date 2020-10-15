Апелляция по делу нацгвардейца Маркива: украинская община в Милане вышла на акцию поддержки. ВИДЕО
В итальянском Милане напротив Трибунала города проходит акция украинской общины в поддержку осужденного нацгвардейца Виталия Маркива. Сегодня по его делу состоится заседание Апелляционного суда.
Об этом сообщила в Facebook журналист Галина Еремица и опубликовала соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.
Также в Милан приехала и Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает "Громадське радіо". Омбудсмен ожидает, что сегодня суд рассмотрит новый перевод некоторых записей разговоров Виталия Маркива.
"Почему сегодня очень нужно, чтобы этот перевод был такой, как мы хотим и как мы думаем, что он такой будет? Потому что ключевая фраза, на которой строилось все обвинение итальянских прокуроров и судей, когда они признавали вину Маркива якобы в убийстве Рокелли: "Мы убили". То есть, по их версии, он признал вину в убийстве. Но предыдущая преподавательница, которая переводила 52 минуты этой записи, отказалась от перевода. Сегодня суд должен представить новый перевод именно этих записей и мы молимся, что все будет хорошо", - сказала Денисова.
Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.
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Итальянцы пишут, что Виталий имеет двойное гражданство и два паспорта - Украины и Италии (здесь это разрешено, никто не имеет к нему за это претензий, и мы принимаем ит. / франц. итд гражданство, но не отказываемся от Украинского, имеем два паспорта).
Пишут, что Виталий родился в 1989 и в 16 лет переселился в Tolentino, nelle Marche.
А почему Италия встала против Виталия - потому что он был задержан в июне 2017-го и до прошлого года наша власть не интересовалась его защитой!!! Так что обвинять итальянцев по крайней мере глупо! Им не были предоставлены факты по делу Маркив! Виталия забросили! Слава Богу, теперь вспомнили!
Мы здесь надрывались, обращались в посольство и консульство, но услышаны до прошлого года не были.
В то время, как в Итальянском Сенате в прошлом году сами итальянцы заявили недостаток фактов и , в связи с этим, рю давление на ит. политику, правосудие и информатику. И , скорей всего, именно это заставило украинскую сторону заняться детально делом Маркив + на этом настаивал ит. адвокат Маркива - Valle.
https://www.radicali.it/20190724/il-processo-markiv-ombre-russe-sulla-politica-la-giustizia-e-linformazione-italiana/ - это заявление ит. журналистов в ит. Сенате " Русские тени над итальянской политикой, юстицией и информацией". Т.е. сами итальянцы были против приговора. Потому что без полной защиты суд не функционирует, и приговор не демократичный. Были нарушены права подсудимого, т.к. украинская власть не предоставила фактов!
Хай за "косяки" слідства італійська влада питає з своїх слідчих...
Я "зуби з"їв" на кримінальному судочинстві, а Ви мені тут лозунгами мітинговими кидаєтеся...