Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность.

Об этом глава государства заявил во время рабочего визита на Черниговщину, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - отметил президент и подписал указ.

Зеленский отметил, что отсутствие прозрачного рынка привело к тому, что стоимость гектара земли в Украине одна из самых низких в Европе.

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