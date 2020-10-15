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В Днепре задержан организатор разбойного нападения, в ходе расследования которого погиб патрульный, - Нацполиция. ВИДЕО

Подозреваемый вместе с сообщником спланировали преступление, в ходе которого, угрожая оружием, завладели деньгами предприятия в сумме около 3 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Разбойное нападение произошло 19 июня в городе Днепр. В этот же день, задерживая подозреваемого, старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский получил смертельное ранение и погиб на руках у своего напарника.

Для установления организатора разбойного нападения полицейские уголовной полиции г. Днепр провели ряд следственных и розыскных мероприятий, в ходе которых выяснили местонахождение второго фигуранта дела.

Сегодня, 15 октября, мужчину задержали в Киеве в арендованной квартире, где он скрывался от полиции. Установлено, что сразу после совершения преступления 47-летний соучастник преступления забрал половину денег и скрылся из города.

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Днепр (4417) задержание (6675) Нацполиция (16458) смерть (9218) патрульная полиция (1813)


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Киев превратился в мекку для беглых преступников, киллеров.
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15.10.2020 14:00 Ответить
и воров в законе...которых каждый месяц высылают...но они как грибы после дождя
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15.10.2020 14:12 Ответить
Климат у нас благоприятный видно для таких грибов, и пандемия проклятая их депортируют а они улететь не могут, карантин.
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15.10.2020 14:37 Ответить
так он в днепре задержан или в киеве ?
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15.10.2020 15:18 Ответить
 
 