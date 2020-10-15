В Днепре задержан организатор разбойного нападения, в ходе расследования которого погиб патрульный, - Нацполиция. ВИДЕО

Подозреваемый вместе с сообщником спланировали преступление, в ходе которого, угрожая оружием, завладели деньгами предприятия в сумме около 3 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Разбойное нападение произошло 19 июня в городе Днепр. В этот же день, задерживая подозреваемого, старший лейтенант полиции Дарвин Потуданский получил смертельное ранение и погиб на руках у своего напарника.

Для установления организатора разбойного нападения полицейские уголовной полиции г. Днепр провели ряд следственных и розыскных мероприятий, в ходе которых выяснили местонахождение второго фигуранта дела.

Сегодня, 15 октября, мужчину задержали в Киеве в арендованной квартире, где он скрывался от полиции. Установлено, что сразу после совершения преступления 47-летний соучастник преступления забрал половину денег и скрылся из города.

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