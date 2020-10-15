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Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ, - Гордон. ВИДЕО

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон высказал предположение, что кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский, который окончил Военный институт иностранных языков в Москве, до сих пор работает на российские спецслужбы, и призвал украинские спецслужбы обнародовать информацию об этом.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон призвал украинские спецслужбы проверить информацию, не является ли украинский ведущий, политик, кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский агентом или сотрудником российских спецслужб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мне приходится слышать часто, что Андрей Пальчевский является агентом спецслужб Российской Федерации. И я хочу дать гневную отповедь людям, которые эти слухи распускают. Потому что у меня есть мнение, мне так кажется, что Пальчевский является не агентом спецслужб РФ, а действующим офицером спецслужб РФ. И по этому поводу я хочу официально обратиться к украинским спецслужбам. Я же могу как журналист и как гражданин Украины это сделать. Знаете, я с восторгом наблюдаю за карьерой Андрея Ивановича Пальчевского и наблюдаю, как каналы [народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина] Виктора Медведчука, которые являются рупорами "русского мира" в Украине, сделали из мухи слона и торгуют теперь слоновой костью. Слоновая кость – это Андрей Иванович Пальчевский", – сказал Гордон 13 октября в эфире телеканала "Украина 24".

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Журналист вспомнил интервью, которое он записал с заведующим организационным отделом ЦК КПУ Георгием Крючковым.

"По сути, [он был] начальником отдела кадров. И вот Георгий Корнеевич Крючков, обладающий огромным опытом подбора кадров и расстановки их на руководящие посты в ЦК Компартии Украины, мне когда-то сказал: "Если вы хотите понять человека, тщательно обращайте внимание на детали его биографии". И я взял биографию Андрея Ивановича и поразился. Кстати, я практически убежден, что у наших спецслужб есть большое, пухлое, толстое досье на Андрея Ивановича. Я почти убежден в том, что честные офицеры украинских спецслужб могут на днях это досье в полном объеме выложить", – сказал Гордон.

Он обратил внимание на семью Пальчевского, в частности, на отца Ивана Пальчевского, который был офицером советских спецслужб.

"У [Пальчевского] один дедушка – народный комиссар Украины, нарком, министр, второй дедушка – Герой Социалистического труда. В его семье есть два Героя Советского Союза, его отец – Иван Иванович Пальчевский – высокопоставленный офицер ГРУ Генштаба Вооруженных сил Советского Союза, военный советник [кубинского революционера] Фиделя Кастро. Киевский мальчик Андрей Иванович Пальчевский в свое время поступил в ВИИЯ – Военный институт иностранных языков [в Москве]. Это мекка ГРУ Генштаба Вооруженных сил Советского Союза, а сейчас – Российской Федерации. Это базовый институт, где готовят офицеров ГРУ. Андрей Иванович окончил этот институт, он знает четыре языка, в том числе лаосский. Работал по этой части в Лаосе, служил в советской армии долгое время, окончив институт ГРУ, то есть служил, соответственно, по линии ГРУ", – пересказал биографию Пальчевского Гордон.

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Журналист напомнил, что у Пальчевского был российский паспорт и в 1995 году он баллотировался в Госдуму РФ от Партии любителей пива.

"А Партия любителей пива была пронизана сотрудниками ГРУ Генштаба РФ, в том числе [там был бывший российский сенатор] господин [Александр] Торшин, от которого тянутся нити к задержанной в США российской шпионке Марии Бутиной. Это все линия ГРУ. И Андрей Иванович, который занимался в России политической деятельность и был гражданином России, в 2005 году появляется в Киеве и открывает лабораторию Eurolab. По некоторым соображениям беспризорной агентуры с Бессарабского рынка, Андрея Ивановича сюда забросили с целью войти в украинское общество и открыли под него Eurolab. А что такое Eurolab? Что такое лаборатории, где сдают анализы? Для разведывательного сбора информации ничего лучшего нет, потому в Eurolab сдает анализы украинская элита", – сказал журналист.

Имея доступ к такой информации, отметил Гордон, сотрудники зарубежных разведок могут получать важные данные о здоровье граждан Украины, об их болезнях, в том числе венерических, а затем использовать эти знания для вербовки этих людей.

"К чему я веду? Я очень хотел бы, чтобы украинские спецслужбы дали ответ на один очень простой вопрос: является ли кандидат в меры Киева Андрей Иванович Пальчевский действующим офицером спецслужб РФ, гражданином РФ и агентом влияния России? Я задаю официальный вопрос украинским спецслужбам и надеюсь получить на него ответ до выборов мэра, [которые состоятся 25 октября]", – отметил Гордон. 

Автор: 

Гордон Дмитрий (120) Медведчук Виктор (1789) местные выборы (2752) россия (95502) СБУ (19890) Пальчевский Андрей (36)


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Топ комментарии
+33
А ещё, это тот организм, в лаборатории которого сдавал анализы сам Бубочка
Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ, - Гордон - Цензор.НЕТ 3856
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15.10.2020 15:21
+21
Открыл Америку. Гордон ещё тот.
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15.10.2020 15:17
+20
Гордон сам чиїх буде ?
Допоміг прибрати справжнього українського президента.
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15.10.2020 15:17
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Открыл Америку. Гордон ещё тот.
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15.10.2020 15:17 Ответить
И то верно !
Пусть там между собой разберутся, господа офицеры девочки, кто действующий, а кто в запасе
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15.10.2020 15:23 Ответить
Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ, - Гордон - Цензор.НЕТ 6644
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15.10.2020 15:49 Ответить
он СЪЕЛ их пайку !!!!!!!!!!!!
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15.10.2020 16:26 Ответить
Не знаю, агент Пальчевский спецслужб рашки или нет, хотя, всё может быть, но Вы, Наташа, похоже, соавтор "Квартала". Ну, "юмор" у Вас специфический, под стать квартальному "юмору". Собственно, как и "юмор" Парабеллума.
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15.10.2020 17:18 Ответить
Ага , а погоны ФСБешные к офису Пальца принесли враги Гордона бандеровцы!
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15.10.2020 17:14 Ответить
Гордон сам чиїх буде ?
Допоміг прибрати справжнього українського президента.
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15.10.2020 15:17 Ответить
тут другое - тут бизнесовый конкурент, который откусывает аудиторию
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15.10.2020 15:29 Ответить
Притом язык у Пальчевского лучше подвешен. Завидует.
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15.10.2020 15:44 Ответить
Гордон не приховує, що він єврей.
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15.10.2020 16:32 Ответить
складно не здогадатись )
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15.10.2020 16:35 Ответить
Тобі сказати чи сам здогадаєшся? Яка партія? Партія жидів України.
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11.03.2021 19:51 Ответить
А Гордон?
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15.10.2020 15:17 Ответить
Пальчевский - первосортный материал для всемирно известного якутского скульптора
Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ, - Гордон - Цензор.НЕТ 3723
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15.10.2020 15:18 Ответить
А ещё, это тот организм, в лаборатории которого сдавал анализы сам Бубочка
Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ, - Гордон - Цензор.НЕТ 3856
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15.10.2020 15:21 Ответить
Ну так ЗЕпрезидент - результат усилий Роиси и 73% местных дебилов.

Чего б Роисе не оказать посильную помощь тому, кто сольет им Украину?
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15.10.2020 15:32 Ответить
сдается мне что все 73 якобы процентов ЗА Вольку клованского проживают все скопом в Еврейской автономной области в одном бараке сколько ищу никак не найду этих зелебобиков... у меня сын и его девчонка пошли голосовать за Вольку они голосовали впервые по сути... и их аргумент- мол новое лицо и молодой..на Это многие купились это факт надо признавать...... мои аргументы -что оно Волька- не ясно чьих будет... еврей и клоун..и никакого опыта управления хотя бы начальником стройки... увы не сделали для них никаких выводов... правда СЕГОДНЯ... Я СПОКОЕН сын и его девушка и слышать ничего не желают за ЗЕ клоуна за политику вообще.... как накрылся безвиз по карантину как посмотрели детки какое фуфло натворила власть за полгода после Барыги... ну что же печально как то и жаль их.. но теперь уверен --если будут голосовать то умом- а не эмоциями...
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15.10.2020 15:56 Ответить
ГДЕ НЕ СДАВАЛ, А ИМИТИРОВАЛ , как членом по роялю...
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15.10.2020 17:15 Ответить
это понятно большинству жителей Украины... Только влюбленне в пальчика бабушки и женщины бальзаковсковского возраста этого еще не поняли..или не могут это понять
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15.10.2020 15:19 Ответить
фокінскава возраста...
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15.10.2020 15:21 Ответить
ну так и Го.дона смотрят тоже эти же люди.

конкуренция
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15.10.2020 15:30 Ответить
Свой своего видит издалека... Если Гордон сотрудничал с КГБ по линии связи, а там особисты не вербуют, а просто "предлагают дружить" (аналогично военпреды и еще ряд подобных военных специальностей)...то иняз это уже не "дружба" это прямое подчинение и ответсвенность за выполнение задачи....
Дима прав 100%
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15.10.2020 15:19 Ответить
РЕСПЕКТ ГОРДОНУ !!!!
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15.10.2020 15:26 Ответить
гордон респекту
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15.10.2020 15:31 Ответить
Та ,який респект, він то "прав", але тут важлива мотивація. А вона, як для жида гондона банальна : втопити конкурента, нехай навіть, діма сам і не обирається.
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11.03.2021 19:55 Ответить
Чего гадать, достань пирамидку, она все покажет.
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15.10.2020 15:26 Ответить
Как бы ни относиться к Гордону, но всё изложенное очень логично и требует ответа от наших спецслужб.
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15.10.2020 15:33 Ответить
Риги пересралились . Як у Філатова:

Ну и ушлый вы народ,
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод.
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15.10.2020 15:38 Ответить
Арлекины и пираты,
Циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх,
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
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15.10.2020 15:40 Ответить
Кроме Евролаба есть еще ивент-площадка Инверия в центре Киева). Ясно, что это не Пальчевский, но крыша прекрасная. Там, правда, не здоровье, а интересы интеллектуалов. Но сами интеллектуалы большей частью оплачивают сбор информации о себе).
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15.10.2020 15:43 Ответить
Кому-то не дают спать лавры "Аквариума").
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15.10.2020 15:44 Ответить
А навіщо забрали ..фотку Гордона у формі *енкаведіста * !?
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15.10.2020 15:48 Ответить
У нас таких пі##рів кацапських,на жаль,хоч греблю гати. І нікому немає до цього ніякої справи...
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15.10.2020 16:01 Ответить
1. Когда кажется, Гордон, нужно креститься.
2. Кажется, ты обещал не соваться на ТВ в случае победы зеленского. Впрочем, слово "кажется" здесь неуместно.
3. Он агент ФСБ, но тогда кто ты?
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15.10.2020 16:04 Ответить
Агент ФСБ - это шмарий. Пальчевский же - офицер ГРУ, а не ФСБ - это конкурирующие конторы, впрочем - обе - враждебные Украине.
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15.10.2020 16:33 Ответить
100 % агент гру
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15.10.2020 16:08 Ответить
палец - конкурент смешку. Ото димасика пирамидного и попердолило!
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15.10.2020 16:11 Ответить
И тем не менее - все, что он написал о Пальчевском - это факты.
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15.10.2020 16:34 Ответить
Конечно, факты. Как и то, что эти две фсбэшные консервы (палец и смешок) - конкуренты.
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15.10.2020 16:40 Ответить
Не путайте ФСБ и ГРУ - это конкурирующие организации, которые могут даже подставлять друг друга - так что - вполне можно пользоваться инфой агента ФСБ по сливу офицера ГРУ и наоборот.
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15.10.2020 16:42 Ответить
Та шо в них разбираться. Обое рябое, тобто, оба- гамно.
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15.10.2020 17:12 Ответить
Иногда имеет смысл разобраться - например - чтобы понять, почему агент ФСБ шарий высмеивает провал агентов ГРУ, которые "шпили-вили", а не оправдывает их и почему в этом нет никакого противоречия.
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15.10.2020 17:38 Ответить
быстрее всего, спальчик погорел и ушел под прикрытие го@дону.
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15.10.2020 17:01 Ответить
Ну да, а Гордон прям - того, который "под прикрытие" и давай топить.
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15.10.2020 17:39 Ответить
Тю, он его топит-прикрываясь.
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15.10.2020 18:42 Ответить
Тогда и третий (Смешко) , шо промеж двоих делает?
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15.10.2020 17:12 Ответить
Агент ФСБ пошел палить агента гру
Финансирование урезали?
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15.10.2020 16:12 Ответить
Не поважаю Гордона , але тут з ним згоден повністю . Цю харю , палчевського , навіть замаскувати не змогли - нахабна кегебешно-феесбешна істота . А головне підтвердження ,це чи не нйбільша рекламна передвиборча кампанія . За цього "ніхто" більше бабла "хтось"влупив , ніж бєня за зе . Хто так може ?
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15.10.2020 16:16 Ответить
"Соромно підозрювати, коли впевнений" (с) Станіслав Єжи Лєц...
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15.10.2020 16:18 Ответить
что-то здесь не сростается с Гордоном,мабуть пальчевский конкретно погорел и Гордон пошел в а-банк , под прикрытие пальчевского, бо всем известно, шо гордон -брат пальчевского, даже по риторике изложения мысли... Фамилия вас смущает? дык ,меня тоже. В ГРУ шо-та не срослось биографией пальчевского, бо дед пальчевского(который его воспитывал) имеет только сыновей и фамилию Панько... Шо-та ГРУШники не доглядели в подноготной спальчика - пустили бульбу... и Гордон туда же.
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15.10.2020 16:51 Ответить
Як на мене то для відсилки цього козла на фуй вже достатньо того що він потомственний, справжній, совковий, спадковий жидобільшовик. Це генетичне падло.
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15.10.2020 17:04 Ответить
вопрос для ЗЕопитування No 8: Пальчевского - на довiчне, чи просто, наклонить его задекларировать виллу на Майорке, а полюбовницу Нину с детками - на улицу , без средств на существование, как он поступил со своей первой женой, с которой прожил 30 лет? а мож его по совместительству на пенсию, бо через полтора года начнет калататы челюстью.
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15.10.2020 17:08 Ответить
Схлестнулись две консервы- Смешко и Палец , Гордон предпочитает корнсерву Смешко
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15.10.2020 17:16 Ответить
Просто невероятно, что в Украине все эти бывшие и настоящие, кадровые и по призванию русские агенты чувствуют себя как дома, причём на любом уровне, в ОП, в СБУ, в оборонке, под видом бизнесменов и олигархов, в медиа и т.п. Тот факт, что СБУ и всякая разведка позволяет им спокойно ходить и гадить на каждом шагу, говорит о том, русских там в вышке как минимум половина наверное.
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15.10.2020 17:55 Ответить
І їх туди приводять 73%.
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15.10.2020 20:28 Ответить
Сам такий, Гіркін підтвердить.
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15.10.2020 18:05 Ответить
кто бы и что про гордона не говорил. ясно что он не святой...а покажите хоть одного святого! как известно святые на небесах находятся... но он я много видел чего он в прямых эфирах на рос телевидении по скайп и интервью фуесосил россию и власть кремля за УКРАИНУ! ТАК ЧТО ИЗВЕНИТЕ я не могу на него гнать что.... просто мне нравится что он говорил скобеевым и всем другим русским называя всех и путина своими именами... а тоесть убийцами и терористами и другое...*а пальчевский такой фраерок фсбешный видно давно...
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15.10.2020 18:13 Ответить
Шкода, що ******* українці на всі закиди відповідають - ну і що? А він (вона) мені подобається. І не пов'язують свої рішення з долею України. Нема політичного розуму в більшості.
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15.10.2020 18:16 Ответить
По видимому клоун погорел на анализах у ГРУ.... Теперь они его держат за его маленькие коки...
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17.10.2020 01:22 Ответить
Пальчевский уверенной поступью шёл по зданию Центризберкома Украины. Все детали оперативного гардероба были безупречны - и будёновка на голове, и красная рубаха-косоворотка, и скрипящие лыком лапти, и гармонь-тальянка в руках, невольно играющая «Камаринскую», - ничто не могло его выдать. абсолютно всё внушало несокрушимую уверенность - Пальчевский шёл регистрироваться кандидатом в мэры Киева.
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17.10.2020 03:10 Ответить
Гандон рыбака видит издалека. Два сапога пара.
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18.10.2020 22:10 Ответить
таким образом козломордые грушникии и результаты анализов нарика-гидранта получили. нахиба тогда шарик лазил по унитазам после зелупера?
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22.10.2020 23:10 Ответить
А я впевнений, що 5 колона, на чолі з Медведчуком, ригоанальні і ФСБшники з оточення "гаранту" навмисно провокують ці скандали через власні "консерви"..
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02.02.2021 16:40 Ответить
 
 