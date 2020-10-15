Арахамия, похоже, предлагает сократить армию, чтобы она стала сильнее. Предлагаю - до 5 человек, или сразу до 2, - Борислав Береза. ВИДЕО

Кандидат в мэры Киева Борислав Береза прокомментировал недавнию идею главы фракции СН Давида Арахамии о сокращении числа военнослужащих ВСУ.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я правильно понял, что Арахамия предлагает сократить численность ВСУ для того, чтобы наша армия ... стала ильнее?" - написал Береза, комментируя слова главы фракции СН.

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"Так может тогда стоит сократить армию до 5 человек. Или сразу до двух. Это позволит сделать её, ух какой перевооруженной", - добавил Береза, отметив, что в серьзности слова Арахамии звучат в оруэлловском стиле.