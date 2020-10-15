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Арахамия, похоже, предлагает сократить армию, чтобы она стала сильнее. Предлагаю - до 5 человек, или сразу до 2, - Борислав Береза. ВИДЕО

Кандидат в мэры Киева Борислав Береза прокомментировал недавнию идею главы фракции СН Давида Арахамии о сокращении числа военнослужащих ВСУ.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я правильно понял, что Арахамия предлагает сократить численность ВСУ для того, чтобы наша армия ... стала ильнее?" - написал Береза, комментируя слова главы фракции СН.

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"Так может тогда стоит сократить армию до 5 человек. Или сразу до двух. Это позволит сделать её, ух какой перевооруженной", - добавил Береза, отметив, что в серьзности слова Арахамии звучат в оруэлловском стиле.

Арахамия, похоже, предлагает сократить армию, чтобы она стала сильнее. Предлагаю - до 5 человек, или сразу до 2, - Борислав Береза 01

армия (8495) Береза Борислав (220) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+16
Коли робить свої заяви арахамія то складається враження що він більше ворог Україні а ніж патріот.
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15.10.2020 15:16
+12
Арахамия похоже предлагает сократить армию, чтобы она стала сильнее. Предлагаю - до 5 человек, или сразу до 2, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 319
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15.10.2020 15:16
+11
я все згадував, де я його бачив... єтот ара очень похож на моряка из деревни дураков
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15.10.2020 15:14
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У г.Арахамии язык без костей. Он иногда говорит о том, что совсем не понимает.
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15.10.2020 15:14 Ответить
Якщо б він це говорив на базарі, торгучи ***********...
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15.10.2020 15:16 Ответить
Армія путіна складається з 2 млн. осіб, з яких 600 тис. контрактники, 240 тис офіцерів, ще трохи строковиків а решта відставники-пенсіонери на цивільних посадах! Україна має граничну чисельність військових 204 тис. військовослужбовців з яких зайнято тільки 193 тис. посад. Порівніючи ці цифри абсолютно зрозуміло що мати 204 тис. війскових проти 2 млн. це замало і такою чисельністю військових ми не будемо мати військового паритету з ворогом. Отже нам прийдеться бути в 10 разів ефективнішими за ворога, мати в 10 разів ефективніші бойові системи - літаки, кораблі, супутники, БПЛА, танки, стрілецьку зброю! Будь яка нормальна людина розуміє що автомат або танк не може бути в 10 разів ефективнішим за інший автомат або танк, бо техніка має межі свого застосування і в певний момент кількість живої сили буде визначальною на полі бою! Тому скорочувати ЗСУ задля покращення фінансування переозброєння абсолютно безглуздо! По перше ми і так маємо в військовому бюджеті на 10-15 млрд. грн. більше грошей ніж можемо витратити за рік і тому скорочення чисельності армії для економії додаткових грошей непотрібно, потрібно краще розподіляти гроші і швидше проводити тендери. А по-дрегу ми не зможемо покращити свою зброю так щоб вона було в 10 разів більш ефективною ніж російська і тут питання не в грошах а в технічних обмеженнях військових технологій які всі більш-менш однакові. Отже в нас ресурс для посилення бойової потужності ЗСУ грошима дуже обмежений через відсутність виробництва ************* зброї і ембарго зі сторони виробників основних бойових систем! І в нас лишається тільки один механізм посилення бойової потужності ЗСУ - це збільшенння чисельності ЗСУ до 600 тис. осіб, щоб мати хоча б відновний військовий паритет з ворогом!
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15.10.2020 15:29 Ответить
Наша армия меньше, но и защищает меньшую по размерам территорию, или вы считаете, что в случае полномасштабной войны все 2 млн. русских пойдут в атаку? По поводу увеличения её до 600 тыс. - это утопия. За счёт каких денег и людей вы собираетесь это сделать? У нас даже та численность которая есть, поддерживается с трудом - в частях недобор, так как контрактники разбегаются. Начать поголовный призыв срочников? Сомневаюсь что нынче это получится, так как не очень много молодёжи имеют желание мести вениками плацы, травку на газонах красить и жрать вонючее капустное рагу в солдатских обрыганных столовых. Они вам навоюют. Знаем, плавали.
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15.10.2020 15:41 Ответить
Потрібно збільшити граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. військових, а потім планово збільшувати чисельність бригад та армійських корпусів. Не секрет що з армії звільняються офіцери та сержанти з бойовим досвідом саме через відсутність кар'єрного росту! Збільшення армії зупинилось і отримати підвищення по службі тепер важче, а серед військових є велике небажання служити під командуванням певних командирів, яких вони вважають самодурами або нефаховими офіцерами! Тому зараз для ЗСУ критично важливо збільшувати граничну чисельність військовослужбовців та збільшувати кількість бригад та армійських корпусів, щоб втримати в армії найбільш кваліфіковані кадри з бойовим досвідом. А паралельно потрібно вирішувати питання про збільшення матеріального утримання військовослужбовців, на це потрібно направляти фінансові резерви уряду, бо від міцності та боєготовності української армії залежить інвестиційна привабливість України та кількість робочих місць! Потужна армія - високі кредитні рейтинги, потужні інвестиції, нові робочі місця! Слабка армія - криза в економіці!
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15.10.2020 15:47 Ответить
Ваши доводы не имеют никакого значения ,когда вы имеете дело с дыбилами! Они понимают исключительно другой язык, дыбилов и наркоманов не допускают к управлению государства! Я не понимаю логики решений " мудрого нарида" при выборе Власти! Я писал об этом много раз, не хочу повторяться. Это как в семье- в каждой из них, есть алкаш, или наркоман или просто недоразвитый член семьи! Но вы не ставите его во главе вашего Рода! Да вы его любите, мучаетесь с ним, заботитесь и страдаете- но, в вашем Роду во главе стоит человек с совершенно другими характеристиками! Так почему при выборе Президента или Депутатов вы выбираете- наркоманов, дебилов, воров, насильников, бывших рецедивистов и т.д. Это говорит прежде всего о умственных способностях большинства!
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15.10.2020 16:10 Ответить
Тому що загальне виборче право несумісне з демократією. Демократія як форма правління з'явилась і розвивалась виключно як система з обмеженим виборчим правом. Раби, жінки, неповносправні громадяни які не воювали в війську і не сплачували податків не мали права голосу! А сьогодні ми отримали викривлену демократію, де правом голосу наділені реціпіенти соціальної допомоги - пенсіонери, безробітні, вчителі, медики та інший обслуговуючий персонал який не генерує податки в державі. Саме це і призводить до обрання ідіотів у владу!
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15.10.2020 16:26 Ответить
Я с вами согласен, что демократия- это влпсть демосов а не охлоса, изначально. Но при этом, посмотрите на Беларусь. Там у власти типичный режим Демосов, Кассапия- тоже самое. Вы скажите что это авторитаризм и узурпация власти? Так Демосы- это свободные граждане в Греции имеющие рабов! А рабов тогда имели все, даже военные, у них были дома, а там им прислуживали рабы и рабыни! В Риме- тоже самое! И в США до гражданской войны тоже было рабство! Правда там были и свободные крестьяне- фермеры, которые использовали наемный труд. Что вы предлагаете? Лишить голоса женщин или алкашей и наркоманов, судимых? Я за, хотя женщин- нет, они имеют право голоса в свободном обществе! А по остальным- да! Только вот кто будет это решать, если пьющих 99 процентов, а запойно пьющих- 50.
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15.10.2020 17:08 Ответить
Если-бы это сказал человек с фамилией там НазаренКО или ПетренКО -это бы у меня
вызывало тревогу хотя это я так образно.А тому,что говорят зеленсКИЙ и АРАхамИя не стоит
удивляться-какое дело жидам и чуркам до Украины и её проблемам и бедам...
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15.10.2020 15:33 Ответить
Арахамия похоже предлагает сократить армию, чтобы она стала сильнее. Предлагаю - до 5 человек, или сразу до 2, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 319
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15.10.2020 15:16 Ответить
буйно растет ЗЕлень на ЗЕльоном навозе "українського мудрого наріду"
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15.10.2020 15:29 Ответить
ЗеБИЛЫ,вы уху ели?
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15.10.2020 15:36 Ответить
и этот "козачек засланный" был вхож в Минобороны еще с 14-го года !

.
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15.10.2020 15:31 Ответить
Где-то мы уже слышали похожее
... "он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил"
Зелень копирует не только содержание, но и форму.
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15.10.2020 15:50 Ответить
АРА-хамия напарник зеленого осла по куреню косячков !!!!
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15.10.2020 15:32 Ответить
Арахамия, похоже, предлагает сократить армию, чтобы она стала сильнее. Предлагаю - до 5 человек, или сразу до 2, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 2400
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15.10.2020 15:39 Ответить
А не пора ли сократить Арахамию ?
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15.10.2020 15:41 Ответить
Правильно. Хамство убрать, а Ару выслать в Армению.
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15.10.2020 15:59 Ответить
"иногда", в этом случае, похоже на "всегда"
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15.10.2020 21:05 Ответить
я все згадував, де я його бачив... єтот ара очень похож на моряка из деревни дураков
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15.10.2020 15:14 Ответить
на этого?Арахамія, схоже, пропонує скоротити армію, щоб вона стала сильнішою. Пропоную - до 5 осіб, або відразу до 2, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8697
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15.10.2020 17:43 Ответить
ну, хто ни-будь, верните аре безкозирку и бубон!
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15.10.2020 17:56 Ответить
Зєля, Ара, Єра, Мендель,
а хто ще ?
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15.10.2020 15:15 Ответить
Моніка та еріка ще.
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15.10.2020 15:20 Ответить
Коли робить свої заяви арахамія то складається враження що він більше ворог Україні а ніж патріот.
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15.10.2020 15:16 Ответить
В АП скоро скажут что Украинская армия уже не нужна и что есть российская армия ,и мы один советский нарид Украины и Расии
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15.10.2020 15:17 Ответить
А вот если я назову этого ублюдка ару хама *панутым на всю голову, меня не обвинят в ксенофобии?)
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15.10.2020 15:17 Ответить
73% на 25%
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15.10.2020 17:47 Ответить
* Кандидат в мэры Киева Борислав Береза ............*........ ..

Добре *ара* написав фігню ...а пропозиції Борі !?
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15.10.2020 15:18 Ответить
тИ чмо незрозумілої нації, тебе треба скоротити і відправити в окопи щоб ти с...ка там обісрався!!! Що падло грошей не можете знайти на ВВП??? Скоротіть свої зарплати, а то у вас витрати у Вр золоті маски, рукавички, хоча це ви повинні самі купувати!!!!!!
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15.10.2020 15:23 Ответить
АраХамская Коля-Котлета и Дубинский готовы заменить собою армию
при условии увеличения военного бюджета в 3 раза
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15.10.2020 15:24 Ответить
армия... арамия... какая разніца...
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15.10.2020 15:24 Ответить
А, може, скоротить грошове забезпечення депутатам? Хай будуть "ближчі до народу"... (В Древньому Римі сенатори взагалі жили за свій рахунок - республіка платила лише чиновникам, що відали життям міста та провінцій... Тоді на армію вистачить і скорочувать нічого не треба буде...
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15.10.2020 15:31 Ответить
**** посмотрите на это лицо это же дегенерат....
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15.10.2020 15:33 Ответить
Что там смотреть. У меня давно руки "чешутся"
Арахамия, похоже, предлагает сократить армию, чтобы она стала сильнее. Предлагаю - до 5 человек, или сразу до 2, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8976
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15.10.2020 15:36 Ответить
А где там лицо?! Жопа после диареи.
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15.10.2020 15:38 Ответить
А ті схолдил бі, помог под ИлоВайск! С дивана и название населенного пункта не віблеиваешь! Как диван пропердеть, так ти хєрой, а как в окоп, так тихий пук!
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15.10.2020 15:42 Ответить
А шо, такое? Правда очі ріже? Страна должна помнить своих "героев". По ходу у тебя пук случился.
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15.10.2020 15:49 Ответить
то не той Береза
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15.10.2020 16:10 Ответить
Вы правы. Того зовут "Береза Юрій".
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15.10.2020 16:15 Ответить
Ну а зачем марионеткам Кремля армия Украины?
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15.10.2020 15:44 Ответить
Пора отправлять его в сочи !!!
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15.10.2020 15:44 Ответить
СБУ повинні Арахамію взяти в оборот і засудити за такі слова під час семи років війни з окупантом- РФ.
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15.10.2020 15:48 Ответить
просрало чмо абхазию, просерит и Украину.
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15.10.2020 16:30 Ответить
согласен с березой. двух солдат достаточно. одному дать старый модернизированый танк, другому - старый модернизированый катер. Ну вот собственно и все. а потом нато придет и защитит
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15.10.2020 19:34 Ответить
Досить і одного, - г...нокомандуючого, щоб було кому отримувати гроші, виділені на оборонку.
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15.10.2020 20:33 Ответить
@ завтра арахамія:

"Єто усьо вместе вірвано із кантєкста"

Він знає в який День він це "ляпнув"???
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15.10.2020 20:37 Ответить
 
 