Арахамия, похоже, предлагает сократить армию, чтобы она стала сильнее. Предлагаю - до 5 человек, или сразу до 2, - Борислав Береза. ВИДЕО
Кандидат в мэры Киева Борислав Береза прокомментировал недавнию идею главы фракции СН Давида Арахамии о сокращении числа военнослужащих ВСУ.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я правильно понял, что Арахамия предлагает сократить численность ВСУ для того, чтобы наша армия ... стала ильнее?" - написал Береза, комментируя слова главы фракции СН.
"Так может тогда стоит сократить армию до 5 человек. Или сразу до двух. Это позволит сделать её, ух какой перевооруженной", - добавил Береза, отметив, что в серьзности слова Арахамии звучат в оруэлловском стиле.
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+16 Виктор Ли #292636
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+12 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+11 Влад Курипко
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вызывало тревогу хотя это я так образно.А тому,что говорят зеленсКИЙ и АРАхамИя не стоит
удивляться-какое дело жидам и чуркам до Украины и её проблемам и бедам...
.
... "он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил"
Зелень копирует не только содержание, но и форму.
а хто ще ?
Добре *ара* написав фігню ...а пропозиції Борі !?
при условии увеличения военного бюджета в 3 раза
"Єто усьо вместе вірвано із кантєкста"
Він знає в який День він це "ляпнув"???